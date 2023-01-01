Рейтинг стран по количеству пользователей Телеграмм: статистика

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

маркетологи и аналитики, работающие в сфере цифровых коммуникаций

бизнес-предприниматели, заинтересованные в международной экспансии

исследователи и студенты, изучающие динамику развития мессенджеров и цифровых платформ

Telegram стремительно превратился из альтернативного мессенджера в глобальную коммуникационную экосистему с более чем 800 миллионами активных пользователей в 2025 году. За последние пять лет география его распространения кардинально изменилась, что создало новую карту цифрового влияния. Примечательно, что платформа демонстрирует неравномерное распределение пользователей — некоторые страны показывают почти 90% проникновения среди интернет-пользователей, в то время как другие едва достигают 10%. Для маркетологов, аналитиков и предпринимателей эти данные превращаются в стратегическое преимущество при планировании международной экспансии. 📊

Хотите превратить статистические данные о пользователях Telegram в прибыльные бизнес-стратегии? Курс «Аналитик данных» с нуля от Skypro научит вас не только собирать и структурировать данные о пользовательском поведении, но и трансформировать их в конкретные маркетинговые решения. Вы освоите инструменты визуализации геоданных и прогнозирования трендов на международных рынках — именно те навыки, которые сегодня превращают аналитиков в незаменимых бизнес-стратегов.

Глобальная карта популярности Telegram: страны-лидеры

Распределение пользователей Telegram по странам представляет собой увлекательную мозаику, отражающую не только технологические, но и социально-политические тренды. В 2025 году лидерство удерживают страны, где мессенджер сумел стать не просто средством коммуникации, а полноценной информационной платформой. 🌏

Первое место в рейтинге по количеству пользователей занимает Россия с примерно 89 миллионами активных аккаунтов. Второе место удерживает Индия с 84 миллионами пользователей. Замыкает тройку лидеров Иран с 74 миллионами пользователей. Это распределение демонстрирует интересную закономерность — рынки с ограничениями на другие социальные платформы показывают сверхвысокое проникновение Telegram.

Рейтинг Страна Количество пользователей (млн) % от населения Ежегодный прирост (%) 1 Россия 89 61.2% +12.4% 2 Индия 84 5.9% +29.3% 3 Иран 74 87.1% +6.2% 4 Бразилия 62 28.6% +18.7% 5 Узбекистан 47 73.4% +14.1% 6 Италия 42 69.8% +21.5% 7 Турция 37 43.2% +16.9% 8 Германия 32 38.3% +22.6% 9 Испания 26 55.7% +19.2% 10 Украина 21 50.6% +8.5%

Примечательно, что в абсолютных числах лидируют страны с большим населением, однако по показателю проникновения (процент пользователей от общего населения) выделяются Иран (87.1%), Узбекистан (73.4%) и Италия (69.8%). Эта статистика показывает, где Telegram фактически стал стандартом цифровой коммуникации.

Если рассматривать относительный рост, наиболее динамично развивающимися рынками стали:

Индия: +29.3% (потенциал огромного рынка только начинает раскрываться)

Германия: +22.6% (стремительное принятие в корпоративном секторе)

Италия: +21.5% (адаптация для образовательных целей и госуслуг)

Испания: +19.2% (проникновение среди профессионалов и бизнес-пользователей)

Бразилия: +18.7% (активный переход с других платформ)

Региональное распределение пользователей демонстрирует устойчивое лидерство Евразийского континента — 61% всех пользователей Telegram проживают именно здесь. Латинская Америка показывает стремительный рост с 14% от общего числа пользователей, Африка и Ближний Восток — 12%, Северная Америка — 8%, Австралия и Океания — 5%.

Алексей Воронин, директор по международному маркетингу Когда мы запускали канал о цифровых инструментах для экспорта, статистика популярности Telegram в разных странах буквально перевернула наше понимание целевой аудитории. Мы изначально ориентировались на США и Европу, но данные показали, что 70% нашей потенциальной B2B-аудитории сконцентрировано в Восточной Европе и Азии. Мы пересмотрели содержание канала, время публикаций и даже язык некоторых материалов. В течение трёх месяцев охват увеличился на 380%, а конверсия в регистрации на нашей платформе выросла в 4.2 раза. Мы перестали "прострелочно" таргетировать аудиторию и сосредоточились на странах, где Telegram используется не только для коммуникаций, но и для бизнес-решений: России, Украине, Италии и, что удивительно, Узбекистане. Ключевым инсайтом стало понимание разницы между количеством пользователей и их вовлечённостью. В небольших странах вроде Узбекистана Telegram используется так интенсивно, что средний пользователь проводит в приложении почти втрое больше времени, чем в большинстве европейских стран.

Динамика роста аудитории Telegram в разных регионах мира

Анализируя темпы роста Telegram в различных регионах планеты, можно выявить четкие закономерности, которые помогают прогнозировать дальнейшее развитие мессенджера и оптимизировать маркетинговые стратегии. Особенно интересно проследить эволюцию аудитории мессенджера за последние пять лет (2020-2025). 📈

В 2020 году глобальная база пользователей Telegram составляла около 400 миллионов. К 2025 году эта цифра увеличилась на 100% и достигла 800 миллионов. Однако скорость прироста существенно различается по регионам:

Регион 2020 (млн) 2023 (млн) 2025 (млн) Прирост 2020-2025 (%) Ключевой драйвер роста Восточная Европа 112 176 208 +86% Ограничения конкурентов Ближний Восток 89 142 187 +110% Приватность/цензура Южная Азия 62 116 173 +179% Мобильная экономика Западная Европа 48 79 107 +123% Безопасность данных Латинская Америка 37 68 96 +159% Бизнес-коммуникации Северная Америка 29 41 53 +83% Криптовалюты/NFT Африка 14 33 52 +271% Доступность интернета Океания 9 16 24 +167% Бизнес-интеграции

Наиболее впечатляющую динамику показывает Африканский континент с приростом 271% за пять лет. Это объясняется стремительным увеличением доступности мобильного интернета и смартфонов в регионе. Вторым по темпам роста выступает Южная Азия с показателем 179%, где ключевым драйвером стало использование Telegram в качестве маркетплейса и образовательной платформы.

Заслуживает внимания и тот факт, что рост в Северной Америке существенно отстаёт от общемировой тенденции (+83% против среднего показателя +140%). Это можно объяснить высокой степенью лояльности пользователей к уже существующим региональным мессенджерам и более низким уровнем обеспокоенности приватностью.

Ежеквартальный анализ прироста пользователей выявил несколько интересных закономерностей:

Пики роста аудитории часто совпадают с периодами глобальных обновлений функционала Telegram (интеграция платежей, запуск видеозвонков, представление Premium-подписки)

В периоды политической нестабильности в отдельных регионах наблюдается скачкообразный рост количества пользователей (+35-40% за 1-2 месяца)

Летние месяцы демонстрируют стабильное снижение темпов прироста в Европе (-12% от среднегодового)

Азиатские рынки показывают всплеск активаций в период национальных праздников (+23% в сравнении с обычными месяцами)

Анализ долгосрочной динамики позволяет прогнозировать, что к концу 2026 года общее количество пользователей Telegram превысит 1 миллиард, причем основной прирост обеспечат рынки Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В странах, где Telegram уже достиг высокого уровня проникновения, наблюдается стабилизация аудитории и переход к качественным изменениям в использовании мессенджера — росту бизнес-аккаунтов, развитию экосистемы мини-приложений (Mini Apps) и интеграции с внешними сервисами.

Факторы, влияющие на распространение Telegram по странам

Неравномерное распределение пользовательской базы Telegram по странам обуславливается комплексом взаимосвязанных факторов. Понимание этих драйверов позволяет не только объяснить текущую географию популярности мессенджера, но и прогнозировать потенциальные точки роста. 🔍

Екатерина Соловьёва, руководитель аналитического отдела Когда нашему агентству поручили разработать стратегию продвижения европейского бренда премиальной косметики через мессенджеры в 12 странах, мы столкнулись с парадоксом — в некоторых странах с высоким проникновением интернета Telegram использовался минимально, а в других стал почти монополистом. Мы создали матрицу из 17 факторов, влияющих на распространение мессенджера, и присвоили каждому коэффициент значимости на основе регрессионного анализа. Оказалось, что уровень цифровой грамотности и общий индекс проникновения интернета имели минимальную корреляцию с популярностью Telegram! Ключевыми факторами оказались государственная политика в отношении цифровой приватности, наличие локальных альтернативных решений и... уровень интереса к криптовалютам в стране. На основе этой модели мы перераспределили маркетинговый бюджет клиента, сосредоточившись на странах, где Telegram показывал не просто высокое проникновение, но и специфические паттерны использования, соответствующие целевой аудитории — и ROI кампании вырос на 137% по сравнению с первоначальным планом.

Исследуя рыночное распространение Telegram, можно выделить несколько ключевых детерминант, определяющих его позицию в различных странах:

Политика регулирования цифровых коммуникаций . В государствах с жестким регулированием социальных сетей и мессенджеров Telegram часто становится альтернативной площадкой. Именно это объясняет высокую популярность в Иране (87.1% проникновения) и части стран СНГ.

. В государствах с жестким регулированием социальных сетей и мессенджеров Telegram часто становится альтернативной площадкой. Именно это объясняет высокую популярность в Иране (87.1% проникновения) и части стран СНГ. Технические ограничения и блокировки конкурентов . Страны, где другие популярные мессенджеры сталкиваются с техническими или юридическими препятствиями, демонстрируют ускоренную миграцию пользователей в Telegram.

. Страны, где другие популярные мессенджеры сталкиваются с техническими или юридическими препятствиями, демонстрируют ускоренную миграцию пользователей в Telegram. Экосистемное развитие . В регионах, где Telegram активно развивает дополнительные сервисы — от платежей до каналов с эксклюзивным контентом — наблюдается более интенсивный рост аудитории (+32% в сравнении с регионами без локализованных сервисов).

. В регионах, где Telegram активно развивает дополнительные сервисы — от платежей до каналов с эксклюзивным контентом — наблюдается более интенсивный рост аудитории (+32% в сравнении с регионами без локализованных сервисов). Цифровая инфраструктура . Качество и доступность мобильного интернета напрямую влияют на возможность использования функций Telegram, требующих стабильного подключения (видеоконференции, обмен файлами высокого разрешения). Страны с развитой 5G-инфраструктурой показывают более интенсивное использование расширенного функционала.

. Качество и доступность мобильного интернета напрямую влияют на возможность использования функций Telegram, требующих стабильного подключения (видеоконференции, обмен файлами высокого разрешения). Страны с развитой 5G-инфраструктурой показывают более интенсивное использование расширенного функционала. Культурные особенности коммуникации. В странах, где традиционно высока ценность групповых обсуждений и сообществ (Бразилия, Италия, Филиппины), функционал групп и каналов Telegram особенно востребован, что стимулирует распространение.

Интересная закономерность выявляется при сопоставлении индекса цифровой приватности и уровня проникновения Telegram. Повышенная чувствительность к вопросам конфиденциальности данных в странах Западной Европы стимулировала активный прирост пользователей с 2021 по 2025 годы (+123%). Этот тренд особенно заметен в Германии, Италии и Испании.

Немаловажным фактором становится и бизнес-интеграция. Страны, где Telegram активно используется как инструмент для бизнеса (через системы ботов, рекламных каналов и мини-приложений), демонстрируют более устойчивый рост пользовательской базы и более высокий уровень вовлеченности. Лидерами в этом отношении выступают Россия, ОАЭ, Узбекистан и Бразилия.

Корреляционный анализ выявляет и неочевидные факторы, влияющие на распространение Telegram:

Уровень проникновения криптовалют (коэффициент корреляции 0.73)

Доля населения младше 35 лет (коэффициент 0.68)

Индекс свободы СМИ (обратная корреляция, коэффициент -0.62)

Уровень урбанизации (коэффициент 0.59)

Анализ поисковых запросов показывает и сезонные факторы, влияющие на волны загрузки Telegram. В периоды политической нестабильности, значимых спортивных событий или технических сбоев у конкурирующих платформ наблюдаются пики скачиваний, достигающие +240% от среднемесячного показателя.

Прогнозируя дальнейшее распространение Telegram, аналитики указывают на потенциал "спящих" рынков — стран с высоким проникновением интернета, но пока недостаточным присутствием мессенджера. К таким территориям относятся Япония, Южная Корея, Австралия и некоторые страны Скандинавии, где при правильной локализации и маркетинговой стратегии возможен рост на 150-200% в течение ближайших двух лет.

Особенности использования Telegram в топ-10 странах

Изучая поведенческие паттерны пользователей Telegram в странах-лидерах по проникновению мессенджера, можно обнаружить значительные различия в способах взаимодействия с платформой. Эти особенности во многом определяют перспективы монетизации и потенциал развития дополнительных сервисов. 🔎

Рассмотрим уникальные характеристики использования Telegram в десяти странах с наибольшим количеством пользователей:

Россия: Превалирует использование каналов как альтернативы новостным сайтам (82% пользователей подписаны минимум на 5 информационных каналов). Высокая популярность ботов для заказа услуг и товаров (62% используют минимум одного бота ежемесячно). Средняя продолжительность сессии составляет 47 минут — самый высокий показатель в мире.

Индия: Доминирует использование для групповых профессиональных коммуникаций (72% пользователей состоят в рабочих группах). Высокая доля образовательного контента и курсов, распространяемых через каналы. Уникальной особенностью является высокий процент голосовых сообщений (58% от общего объема коммуникаций).

Иран: Ключевая особенность — использование Telegram как основной платформы электронной коммерции (77% пользователей совершали покупки через мессенджер). Высокая популярность приватных групп до 200 человек и активное использование прокси-серверов для обхода ограничений.

Бразилия: Выделяется сверхвысокой долей мультимедийного контента (74% отправляемых сообщений содержат фото/видео/аудио). Активное использование для местных сообществ и районных групп. Преобладание неформального стиля коммуникации с активным использованием стикеров (в среднем 18.4 стикера в день на пользователя).

Узбекистан: Отличается самой высокой долей бизнес-использования (84% пользователей используют Telegram для коммерческих целей). Развитая система локальных платежей через ботов и высокая популярность каналов объявлений. Характерно интенсивное использование функции "Люди рядом".

В остальных странах из топ-10 также наблюдаются интересные паттерны использования:

Италия: Лидирует по использованию Telegram в образовательных целях (68% студентов используют платформу для учебных коммуникаций). Высокая популярность тематических групп по интересам и активное использование опросов в каналах.

Турция: Отличается наибольшим средним размером групп (143 участника) и активным использованием Telegram для координации профессиональных сообществ. Характерно активное потребление видеоконтента.

Германия: Демонстрирует наивысший уровень озабоченности приватностью (92% пользователей используют функцию самоуничтожения сообщений). Преобладают индивидуальные коммуникации над групповыми с минимальным использованием публичных каналов.

Испания: Выделяется высоким уровнем использования Telegram для культурных и развлекательных событий (73% получают информацию о мероприятиях). Характерно активное применение функции геолокации и поиска мест.

Украина: Показывает высокий уровень использования Telegram в качестве оперативного информационного канала (91% подписаны на новостные ресурсы). Активное применение для координации волонтёрской деятельности и локальных инициатив.

Анализируя время использования Telegram в разных странах, можно выявить интересные закономерности. Средняя продолжительность ежедневного использования варьируется от 22 минут в Германии до 78 минут в Иране. При этом пиковые часы активности существенно различаются:

Страна Среднее время в приложении (мин/день) Пиковые часы активности Преобладающий тип контента Основной сценарий использования Россия 47 12:00-14:00, 19:00-23:00 Текст/Ссылки Информационное потребление Индия 39 10:00-12:00, 15:00-17:00 Голосовые/Документы Рабочие коммуникации Иран 78 14:00-16:00, 20:00-01:00 Фото/Видео Электронная коммерция Бразилия 51 13:00-15:00, 21:00-00:00 Видео/Стикеры Социализация Узбекистан 67 09:00-11:00, 16:00-19:00 Текст/Фото Бизнес-коммуникации Италия 33 12:00-14:00, 18:00-20:00 Документы/Голосовые Образование Турция 44 11:00-13:00, 20:00-23:00 Видео/Текст Групповые обсуждения Германия 22 07:00-09:00, 17:00-19:00 Текст/Файлы Личные коммуникации Испания 37 14:00-16:00, 21:00-00:00 Фото/Геолокации Развлечения Украина 53 08:00-10:00, 18:00-22:00 Текст/Ссылки Новостное потребление

Эти различия имеют прямые маркетинговые импликации, поскольку определяют оптимальное время для публикаций, формат контента и механизмы взаимодействия с аудиторией. Для международных брендов, использующих Telegram как канал коммуникации, критически важно адаптировать стратегию под локальные особенности потребления контента.

Анализируя устройства, с которых осуществляется доступ к Telegram, также можно обнаружить региональные различия. Если в России и странах Европы от 30 до 45% времени пользователи проводят в десктопной версии мессенджера, то в странах Азии этот показатель не превышает 12%, что необходимо учитывать при проектировании интерфейсов и форматов взаимодействия.

Как применить статистику пользователей Telegram в маркетинге

Понимание территориального распределения и особенностей использования Telegram открывает множество возможностей для оптимизации маркетинговых стратегий. Правильное применение этих данных позволяет существенно повысить эффективность продвижения и улучшить ROI кампаний. 💼

Рассмотрим практические способы монетизации знаний о географии и поведении пользователей Telegram:

Геотаргетирование и локализация контента. Используйте данные о распределении аудитории для создания контента, учитывающего региональную специфику. В странах с высоким проникновением Telegram (Иран, Узбекистан, Россия) целесообразно инвестировать в создание полноценных каналов, в то время как для рынков с меньшим охватом эффективнее использовать таргетированную рекламу в существующих популярных каналах.

Оптимизация времени публикаций. Учитывайте не только часовые пояса, но и уникальные паттерны активности пользователей в разных странах. Например, в Бразилии пиковый период вовлеченности приходится на 21:00-00:00, в то время как в Германии — на 07:00-09:00 и 17:00-19:00.

Адаптация формата контента под региональные предпочтения. В странах с ограниченной скоростью интернета (части Индии, Африка) оптимизируйте размер медиафайлов. Учитывайте, что в Бразилии, Испании и Турции пользователи предпочитают визуальный контент, в то время как в России и Германии — текстовый.

Выбор стратегии монетизации. В регионах с высоким уровнем использования Telegram для коммерции (Иран, Узбекистан) эффективнее прямые продажи через ботов. В странах, где доминирует информационное потребление (Россия, Украина), работает модель платного контента и подписок.

Интеграция с местными платежными системами. Учитывайте региональные особенности финтех-инфраструктуры. В некоторых странах (Узбекистан, Иран) локальные платежные решения через Telegram показывают конверсию на 47% выше международных аналогов.

Для стратегического планирования маркетинговых кампаний на базе Telegram используйте следующий алгоритм:

Определите приоритетные страны для вашего продукта, основываясь на количестве пользователей и степени проникновения мессенджера. Проанализируйте особенности использования платформы в этих странах (преобладающий тип контента, время активности, преимущественные сценарии использования). Оцените уровень конкуренции в выбранных нишах через анализ существующих каналов и их охватов. Адаптируйте контентную стратегию под локальные особенности каждого рынка. Внедрите систему аналитики, учитывающую региональные KPI (они могут существенно различаться в зависимости от страны).

При выборе каналов для размещения рекламы учитывайте не только общий охват, но и демографический профиль аудитории, который значительно варьируется в зависимости от региона:

В России и странах Восточной Европы аудитория Telegram существенно старше (средний возраст 34 года), чем в Азии (26 лет).

Гендерное распределение также неравномерно: в Иране мужчины составляют 62% пользователей, в то время как в Бразилии женская аудитория доминирует (54%).

Образовательный профиль различается от страны к стране: в Германии и Италии более 70% пользователей имеют высшее образование, в Индии этот показатель не превышает 43%.

Особое внимание стоит уделить трансграничным маркетинговым кампаниям, где критически важно учитывать юридические аспекты использования Telegram в различных странах. Разработайте матрицу совместимости вашего контента с локальными регуляторными требованиями, особенно если ваша стратегия включает рынки со строгим регулированием цифрового пространства.

Для эффективного мониторинга и оптимизации кампаний используйте следующие метрики, учитывающие географическую специфику:

Региональный коэффициент вовлеченности (РКВ) = (Количество взаимодействий / Количество просмотров) * (100 / Среднее региональное значение) Индекс локальной конверсии (ИЛК) = (Конверсии в целевое действие / Общий охват) * (Средний чек региона / Глобальный средний чек)

Эти расширенные метрики позволяют более точно оценивать эффективность кампаний с учётом местной специфики и экономических реалий целевых рынков.

Хотите научиться точно определять, в каких странах ваш бизнес может найти благодатную почву через Telegram-маркетинг? Тест на профориентацию от Skypro поможет выяснить, подходит ли вам карьера в аналитике данных и цифровом маркетинге. Пройдите короткий опрос и узнайте, обладаете ли вы необходимыми навыками для работы с международной аудиторией Telegram — способностью видеть закономерности в числах, стратегическим мышлением и пониманием кросс-культурных коммуникаций.