Распределение Пуассона в Python: методы расчета и визуализация
Для кого эта статья:
- Статистики и аналитики, работающие с данными
- Студенты и специалисты, изучающие анализ данных и Python
Профессионалы в области бизнеса, ищущие способы улучшения процессов через аналитику
Распределение Пуассона — это незаменимое оружие статистика при работе с дискретными случайными величинами. Анализируете частоту посещений сайта, моделируете количество дефектов в производственной партии или прогнозируете число клиентов в очереди? В любой из этих задач Python предлагает мощный инструментарий для расчетов и визуализации пуассоновских процессов. Умение точно применять и эффективно визуализировать это распределение превратит разрозненные наблюдения в предсказуемые модели, а ваш аналитический отчет — из набора цифр в убедительную историю данных. 📊
Хотите превратить теоретическое понимание Пуассона в реальные навыки? Курс «Аналитик данных» с нуля от Skypro включает глубокое погружение в статистические методы и их реализацию в Python. Вы не только освоите распределение Пуассона, но и получите комплексное понимание аналитического стека, что позволит решать сложные бизнес-задачи. Наши выпускники успешно применяют эти знания в финтехе, ритейле и маркетинге — ваша очередь делать данные работающими!
Теоретические основы распределения Пуассона
Распределение Пуассона описывает вероятность наступления определенного числа событий в фиксированном интервале времени или пространства при условии, что эти события происходят с известной средней скоростью и независимо друг от друга. Математически это выражается формулой:
P(X = k) = (λ^k * e^(-λ)) / k!
где:
- λ (лямбда) — среднее число событий за интервал
- k — число наблюдаемых событий
- e — основание натурального логарифма (≈ 2.71828)
- k! — факториал числа k
Распределение Пуассона имеет несколько важных свойств:
- Математическое ожидание (среднее значение) равно λ
- Дисперсия также равна λ
- При увеличении λ распределение приближается к нормальному
Данное распределение часто применяется для моделирования редких событий, когда вероятность наступления единичного события мала, но потенциальное число испытаний велико.
|Параметр
|Характеристика
|Влияние на распределение
|λ = 0.5
|Очень редкие события
|Сильно скошенное распределение с пиком при k=0
|λ = 3
|События средней частоты
|Умеренно асимметричное распределение
|λ = 10
|Частые события
|Приближается к нормальному распределению
|λ = 20+
|Очень частые события
|Практически неотличимо от нормального распределения
Ключевое условие для применения распределения Пуассона — события должны происходить независимо друг от друга и с постоянной интенсивностью. Если эти условия не выполняются, модель может давать некорректные результаты. 🧮
Реализация расчета распределения Пуассона в Python
Python предлагает несколько библиотек для работы с распределением Пуассона. Наиболее удобные инструменты предоставляют пакеты scipy.stats и numpy. Рассмотрим основные подходы к расчетам.
Давид Корчагин, старший аналитик данных Я столкнулся с задачей моделирования потока обращений в техподдержку крупной компании. Изначально использовал для этого Excel, пытаясь вручную рассчитать вероятности по формуле Пуассона. Это отнимало много времени, а результаты часто содержали ошибки. Переход на Python с использованием SciPy кардинально изменил ситуацию.
За 15 минут я написал код, который автоматически анализировал исторические данные, подбирал значение λ, вычислял вероятности различных сценариев нагрузки и визуализировал результаты. Это позволило оптимизировать график работы специалистов и сократить среднее время ожидания клиентов на 42%. Теперь подобные расчеты — рутинная часть ежемесячного планирования ресурсов нашего отдела.
Начнем с простейшего примера вычисления вероятности по распределению Пуассона:
import numpy as np
from scipy import stats
# Параметр распределения (среднее число событий)
lambda_param = 3.5
# Вычисление вероятности ровно 4 событий
k = 4
probability = stats.poisson.pmf(k, lambda_param)
print(f"Вероятность ровно {k} событий при λ={lambda_param}: {probability:.6f}")
# Вычисление вероятности не более 2 событий (0, 1 или 2)
probability_cumulative = stats.poisson.cdf(2, lambda_param)
print(f"Вероятность не более 2 событий при λ={lambda_param}: {probability_cumulative:.6f}")
Рассмотрим основные функции модуля scipy.stats.poisson для работы с распределением:
- pmf(k, lambda) — функция вероятности массы (probability mass function), возвращает вероятность наступления ровно k событий
- cdf(k, lambda) — кумулятивная функция распределения, возвращает вероятность наступления не более k событий
- sf(k, lambda) — функция выживаемости (survival function), возвращает вероятность наступления более k событий
- ppf(q, lambda) — процентная точка функции, обратная к CDF, для заданной вероятности q
- rvs(lambda, size) — генерирует случайные значения согласно распределению Пуассона
Пример генерации случайной выборки и оценки параметра λ из данных:
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
# Генерация 1000 случайных наблюдений из распределения Пуассона с λ=5
np.random.seed(42) # Для воспроизводимости результатов
sample = stats.poisson.rvs(mu=5, size=1000)
# Оценка параметра λ из выборки
lambda_estimate = np.mean(sample)
print(f"Истинное значение λ: 5")
print(f"Оценка λ из выборки: {lambda_estimate:.4f}")
# Подгонка распределения Пуассона к данным
lambda_fit = stats.poisson.fit(sample)
print(f"Оценка λ методом максимального правдоподобия: {lambda_fit[0]:.4f}")
Для более сложных расчетов можно использовать комбинацию функций из различных библиотек. Например, при необходимости рассчитать вероятность диапазона событий:
import numpy as np
from scipy import stats
lambda_param = 4.2
# Вероятность от 3 до 7 событий включительно
probability_range = stats.poisson.pmf(np.arange(3, 8), lambda_param).sum()
print(f"Вероятность от 3 до 7 событий при λ={lambda_param}: {probability_range:.6f}")
|Функция
|Библиотека
|Производительность
|Удобство использования
|stats.poisson
|SciPy
|Высокая
|Богатый API, многофункциональность
|np.random.poisson
|NumPy
|Очень высокая
|Только генерация случайных значений
|Ручная реализация
|Чистый Python
|Низкая
|Полный контроль над алгоритмом
|math.exp + math.factorial
|Стандартная библиотека
|Средняя
|Необходима дополнительная логика
Визуализация распределения Пуассона с matplotlib
Визуализация — ключевой элемент в понимании и презентации статистических данных. Matplotlib предоставляет широкие возможности для создания наглядных графиков распределения Пуассона. 📈
Начнем с базового примера визуализации функции вероятности массы (PMF) для распределения Пуассона с различными параметрами λ:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
# Диапазон возможных значений k
k_values = np.arange(0, 20)
# Различные значения параметра λ
lambda_values = [1\.5, 3, 6, 10]
plt.figure(figsize=(12, 8))
for lambda_param in lambda_values:
# Вычисление вероятностей для каждого k
pmf_values = stats.poisson.pmf(k_values, lambda_param)
# Построение графика
plt.plot(k_values, pmf_values, 'o-', label=f'λ = {lambda_param}')
plt.title('Распределение Пуассона для различных значений λ', fontsize=15)
plt.xlabel('Число событий (k)', fontsize=12)
plt.ylabel('Вероятность P(X = k)', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend(fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
Для сравнения теоретического и эмпирического распределений можно использовать гистограммы:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
# Параметр распределения
lambda_param = 5
# Генерация выборки из распределения Пуассона
np.random.seed(42)
sample = stats.poisson.rvs(lambda_param, size=1000)
# Теоретические вероятности
k_values = np.arange(0, 15)
pmf_theoretical = stats.poisson.pmf(k_values, lambda_param)
plt.figure(figsize=(12, 7))
# Гистограмма эмпирических данных
plt.hist(sample, bins=np.arange(0, 15+1)-0.5, density=True, alpha=0.5, label='Эмпирическое распределение')
# Теоретическое распределение
plt.plot(k_values, pmf_theoretical, 'ro-', label='Теоретическое распределение')
plt.title(f'Сравнение теоретического и эмпирического распределений Пуассона (λ={lambda_param})', fontsize=14)
plt.xlabel('Число событий (k)', fontsize=12)
plt.ylabel('Вероятность / Частота', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend(fontsize=12)
plt.xticks(k_values)
plt.tight_layout()
plt.show()
Для более интерактивного анализа можно использовать субплоты и кумулятивные функции распределения:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
lambda_param = 4
# Диапазон значений k
k_values = np.arange(0, 15)
# Создание сетки из двух графиков
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 12))
# PMF – функция вероятности массы
pmf_values = stats.poisson.pmf(k_values, lambda_param)
axes[0].bar(k_values, pmf_values, alpha=0.7, width=0.8)
axes[0].set_title(f'PMF распределения Пуассона (λ={lambda_param})', fontsize=14)
axes[0].set_xlabel('Число событий (k)', fontsize=12)
axes[0].set_ylabel('Вероятность P(X = k)', fontsize=12)
axes[0].grid(True, alpha=0.3)
# CDF – кумулятивная функция распределения
cdf_values = stats.poisson.cdf(k_values, lambda_param)
axes[1].step(k_values, cdf_values, 'r-', where='post', linewidth=2)
axes[1].scatter(k_values, cdf_values, c='r', s=50)
axes[1].set_title(f'CDF распределения Пуассона (λ={lambda_param})', fontsize=14)
axes[1].set_xlabel('Число событий (k)', fontsize=12)
axes[1].set_ylabel('Вероятность P(X ≤ k)', fontsize=12)
axes[1].grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
Для наглядной демонстрации изменения формы распределения при увеличении параметра λ можно использовать анимацию или множество субплотов:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
# Создание сетки графиков 2x2
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
axes = axes.flatten()
# Различные значения λ для визуализации
lambda_values = [1, 5, 10, 20]
for i, lambda_param in enumerate(lambda_values):
k_range = np.arange(0, max(lambda_param * 2, 10))
pmf_values = stats.poisson.pmf(k_range, lambda_param)
axes[i].bar(k_range, pmf_values, alpha=0.7)
axes[i].set_title(f'λ = {lambda_param}', fontsize=14)
axes[i].set_xlabel('Число событий (k)', fontsize=12)
axes[i].set_ylabel('Вероятность P(X = k)', fontsize=12)
axes[i].grid(True, alpha=0.3)
# Отображение среднего (λ) на графике
axes[i].axvline(lambda_param, color='red', linestyle='--',
label=f'Среднее (λ={lambda_param})')
axes[i].legend(fontsize=10)
plt.suptitle('Форма распределения Пуассона при различных значениях λ', fontsize=16)
plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.95])
plt.show()
Хотите понять, какая сфера в аналитике данных подходит именно вам? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить вашу нишу! Если вам интересна статистика и работа с распределениями вроде Пуассона — возможно, вы прирожденный исследователь данных. Тест учитывает ваши навыки программирования, включая знание Python, и склонность к статистическому анализу, чтобы предложить оптимальное направление развития в сфере данных.
Практические кейсы применения распределения Пуассона
Распределение Пуассона находит применение в различных областях, где необходимо моделировать случайные события, происходящие с определенной интенсивностью. Рассмотрим несколько практических примеров с реализацией в Python. 🔍
Анна Викторова, руководитель отдела анализа качества На производстве электроники мы использовали распределение Пуассона для прогнозирования дефектов в партиях микросхем. Исторически в среднем на 1000 чипов приходилось 2.3 дефекта.
Перед запуском новой производственной линии возник спор: ужесточать ли стандарты контроля? Финансовый директор считал, что вероятность найти партию с 5+ дефектами ничтожна, и дополнительные проверки — пустая трата времени.
Я написала простой скрипт на Python с использованием распределения Пуассона, показавший, что вероятность обнаружить 5 и более дефектов в партии составляет почти 8% — слишком высокий риск для нашего премиального продукта. Визуализация данных убедила руководство внедрить дополнительный контроль, что в первый же месяц предотвратило отгрузку трех проблемных партий крупному клиенту.
1. Анализ звонков в колл-центр Допустим, колл-центр получает в среднем 15 звонков в час. Необходимо оценить вероятность различных сценариев нагрузки для планирования ресурсов:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
# Среднее количество звонков в час
lambda_calls = 15
# Диапазон для анализа
k_range = np.arange(0, 30)
# Расчет вероятностей
pmf_values = stats.poisson.pmf(k_range, lambda_calls)
# Вероятность более 20 звонков в час
prob_more_than_20 = stats.poisson.sf(20, lambda_calls)
print(f"Вероятность более 20 звонков в час: {prob_more_than_20:.4f} ({prob_more_than_20*100:.2f}%)")
# Минимальное количество операторов для обработки звонков с 95% уверенностью
min_operators = stats.poisson.ppf(0.95, lambda_calls)
print(f"Минимальное число операторов (95% уверенность): {np.ceil(min_operators)}")
# Визуализация
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(k_range, pmf_values, alpha=0.7)
plt.axvline(min_operators, color='r', linestyle='--',
label=f'95% уверенность: {np.ceil(min_operators)} операторов')
plt.title('Распределение числа звонков в час', fontsize=14)
plt.xlabel('Количество звонков', fontsize=12)
plt.ylabel('Вероятность', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
2. Контроль качества в производстве На производственной линии в среднем обнаруживается 3.5 дефекта на 100 метров ткани. Определим вероятность различных сценариев дефектности и построим контрольную карту:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
# Среднее число дефектов на 100 м
lambda_defects = 3.5
# Симуляция контроля 50 рулонов ткани по 100 м
np.random.seed(42)
defects_per_roll = stats.poisson.rvs(lambda_defects, size=50)
# Расчет контрольных пределов (на основе 3-сигма)
ucl = lambda_defects + 3 * np.sqrt(lambda_defects) # Верхний контрольный предел
lcl = max(0, lambda_defects – 3 * np.sqrt(lambda_defects)) # Нижний контрольный предел
# Вероятность выхода за UCL
prob_above_ucl = stats.poisson.sf(int(ucl), lambda_defects)
print(f"Верхний контрольный предел: {ucl:.2f} дефектов")
print(f"Вероятность превышения UCL: {prob_above_ucl:.6f} ({prob_above_ucl*100:.4f}%)")
# Построение контрольной карты
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(range(1, 51), defects_per_roll, 'bo-', alpha=0.7)
plt.axhline(lambda_defects, color='g', linestyle='-', label=f'Среднее (λ={lambda_defects})')
plt.axhline(ucl, color='r', linestyle='--', label=f'UCL={ucl:.2f}')
plt.axhline(lcl, color='r', linestyle='--', label=f'LCL={lcl:.2f}')
# Подсветка точек вне контрольных пределов
out_of_control = np.where((defects_per_roll > ucl) | (defects_per_roll < lcl))[0]
if len(out_of_control) > 0:
plt.plot(out_of_control + 1, defects_per_roll[out_of_control], 'ro', markersize=10)
plt.title('Контрольная карта дефектов по рулонам ткани', fontsize=14)
plt.xlabel('Номер рулона', fontsize=12)
plt.ylabel('Количество дефектов', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
3. Анализ трафика на веб-сайте Пусть в среднем сервер обрабатывает 120 запросов в минуту. Оценим вероятность пиковых нагрузок и смоделируем трафик:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
# Среднее количество запросов в минуту
lambda_requests = 120
# Оценка вероятности пиковой нагрузки (>150 запросов/мин)
prob_peak = stats.poisson.sf(150, lambda_requests)
print(f"Вероятность более 150 запросов в минуту: {prob_peak:.4f} ({prob_peak*100:.2f}%)")
# Симуляция трафика на протяжении часа (60 минут)
np.random.seed(42)
traffic_per_minute = stats.poisson.rvs(lambda_requests, size=60)
# Визуализация
plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.bar(range(1, 61), traffic_per_minute, alpha=0.7)
plt.axhline(lambda_requests, color='g', linestyle='-',
label=f'Среднее (λ={lambda_requests})')
plt.axhline(150, color='r', linestyle='--',
label=f'Порог пиковой нагрузки (150 запросов)')
plt.title('Моделирование трафика веб-сайта', fontsize=14)
plt.xlabel('Минута', fontsize=12)
plt.ylabel('Количество запросов', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
Ниже приведена таблица с обзором областей применения распределения Пуассона:
|Область применения
|Моделируемое явление
|Типичный параметр λ
|Телекоммуникации
|Число звонков в колл-центр
|10-100 в час
|Электронная коммерция
|Количество заказов на веб-сайте
|5-50 в час
|Производство
|Число дефектов в партии
|0.1-5 на единицу продукции
|Медицина
|Число диагнозов определенного заболевания
|0.01-1 на 1000 человек
|Страхование
|Количество страховых случаев
|0.05-0.5 на полис в год
|IT-инфраструктура
|Число сбоев системы
|0.1-2 в месяц
|Транспорт
|Прибытие автомобилей на перекресток
|5-30 в минуту
Оптимизация вычислений для больших наборов данных
При работе с большими наборами данных стандартные методы расчета распределения Пуассона могут оказаться недостаточно эффективными. Рассмотрим несколько подходов к оптимизации вычислений. ⚡
Сравним производительность различных методов расчета функции вероятности массы Пуассона:
import numpy as np
from scipy import stats
import math
import time
def poisson_pmf_scipy(k, lambda_param):
"""Расчет через scipy.stats."""
return stats.poisson.pmf(k, lambda_param)
def poisson_pmf_numpy(k, lambda_param):
"""Расчет через numpy."""
return np.exp(-lambda_param) * np.power(lambda_param, k) / np.math.factorial(k)
def poisson_pmf_math(k, lambda_param):
"""Расчет через стандартную библиотеку math."""
return math.exp(-lambda_param) * (lambda_param ** k) / math.factorial(k)
def poisson_pmf_log(k, lambda_param):
"""Расчет с использованием логарифмов для предотвращения переполнения."""
log_p = k * np.log(lambda_param) – lambda_param – np.log(math.factorial(k))
return np.exp(log_p)
def poisson_pmf_vectorized(k_array, lambda_param):
"""Векторизованный расчет для массива k."""
log_p = k_array * np.log(lambda_param) – lambda_param – np.array([np.log(math.factorial(k)) for k in k_array])
return np.exp(log_p)
# Тестирование производительности для одного значения k
k = 10
lambda_param = 5
repetitions = 100000
methods = {
'scipy': lambda: poisson_pmf_scipy(k, lambda_param),
'numpy': lambda: poisson_pmf_numpy(k, lambda_param),
'math': lambda: poisson_pmf_math(k, lambda_param),
'log': lambda: poisson_pmf_log(k, lambda_param)
}
results = {}
for name, method in methods.items():
start_time = time.time()
for _ in range(repetitions):
method()
results[name] = time.time() – start_time
print("Время выполнения для одиночного расчета (секунды):")
for name, elapsed in results.items():
print(f"{name}: {elapsed:.6f}")
# Тестирование для массива значений k
k_array = np.arange(0, 100)
repetitions_array = 1000
methods_array = {
'scipy_loop': lambda: [stats.poisson.pmf(k, lambda_param) for k in k_array],
'scipy_vectorized': lambda: stats.poisson.pmf(k_array, lambda_param),
'custom_vectorized': lambda: poisson_pmf_vectorized(k_array, lambda_param)
}
results_array = {}
for name, method in methods_array.items():
start_time = time.time()
for _ in range(repetitions_array):
method()
results_array[name] = time.time() – start_time
print("\nВремя выполнения для массива расчетов (секунды):")
for name, elapsed in results_array.items():
print(f"{name}: {elapsed:.6f}")
Для больших наборов данных критически важна оптимизация памяти. Рассмотрим пример оптимизированного расчета вероятностей для большого диапазона значений λ:
import numpy as np
from scipy import stats
import time
import matplotlib.pyplot as plt
# Большой диапазон значений λ
lambda_values = np.linspace(0.1, 50, 1000)
k = 10 # Интересуемся вероятностью ровно 10 событий
# Неоптимальный подход (создает большой промежуточный массив)
def calculate_unoptimized():
return stats.poisson.pmf(k, lambda_values)
# Оптимизированный подход (использует генератор)
def calculate_optimized():
return np.array([stats.poisson.pmf(k, lam) for lam in lambda_values])
# Сравнение производительности
print("Измерение производительности для %d значений λ:" % len(lambda_values))
start_time = time.time()
result1 = calculate_unoptimized()
unopt_time = time.time() – start_time
print(f"Неоптимизированный метод: {unopt_time:.6f} сек")
start_time = time.time()
result2 = calculate_optimized()
opt_time = time.time() – start_time
print(f"Оптимизированный метод: {opt_time:.6f} сек")
print(f"Разница составляет {unopt_time/opt_time:.2f}x")
# Визуализация результатов
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(lambda_values, result1, label='PMF для k=10')
plt.axvline(k, color='r', linestyle='--', label='λ = k (максимум PMF)')
plt.title('Вероятность ровно 10 событий в зависимости от λ', fontsize=14)
plt.xlabel('Параметр λ', fontsize=12)
plt.ylabel('Вероятность P(X = 10)', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
Для оптимизации расчетов при очень больших значениях λ можно использовать аппроксимацию нормальным распределением:
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
# Большое значение λ
lambda_param = 1000
# Диапазон значений k для визуализации
k_range = np.arange(lambda_param – 4 * np.sqrt(lambda_param),
lambda_param + 4 * np.sqrt(lambda_param), dtype=int)
# Точное вычисление через распределение Пуассона
poisson_pmf = stats.poisson.pmf(k_range, lambda_param)
# Аппроксимация нормальным распределением
normal_approx = stats.norm.pdf(k_range, loc=lambda_param, scale=np.sqrt(lambda_param))
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(k_range, poisson_pmf, 'ro-', alpha=0.7, label='Точное распределение Пуассона')
plt.plot(k_range, normal_approx, 'b-', label='Нормальная аппроксимация')
plt.title(f'Аппроксимация распределения Пуассона (λ={lambda_param}) нормальным распределением', fontsize=14)
plt.xlabel('Число событий (k)', fontsize=12)
plt.ylabel('Вероятность P(X = k)', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
При работе с массовыми вычислениями распределения Пуассона рекомендуется следовать таким принципам:
- Используйте векторизованные операции вместо циклов для повышения производительности
- Применяйте логарифмические преобразования для предотвращения ошибок переполнения
- При больших λ (λ > 100) используйте аппроксимацию нормальным распределением
- Оптимизируйте хранение промежуточных результатов для экономии памяти
- Используйте параллельные вычисления для обработки независимых наборов данных
- Рассмотрите возможность кэширования часто запрашиваемых значений
Пример использования параллельных вычислений для массового расчета статистик распределения Пуассона:
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor
import time
# Функция для вычисления вероятностей для одного λ
def calculate_stats_for_lambda(lambda_param):
k_range = np.arange(0, int(lambda_param * 2) + 1)
pmf = stats.poisson.pmf(k_range, lambda_param)
mean = np.sum(k_range * pmf)
variance = np.sum((k_range – mean)**2 * pmf)
return lambda_param, mean, variance, np.max(pmf)
# Последовательный расчет
def sequential_calculation(lambda_values):
results = []
for lam in lambda_values:
results.append(calculate_stats_for_lambda(lam))
return results
# Параллельный расчет
def parallel_calculation(lambda_values, max_workers=None):
with ProcessPoolExecutor(max_workers=max_workers) as executor:
results = list(executor.map(calculate_stats_for_lambda, lambda_values))
return results
# Тестирование производительности
lambda_values = np.linspace(1, 100, 100)
print("Последовательный расчет:")
start_time = time.time()
seq_results = sequential_calculation(lambda_values)
seq_time = time.time() – start_time
print(f"Время выполнения: {seq_time:.6f} сек")
print("\nПараллельный расчет:")
start_time = time.time()
par_results = parallel_calculation(lambda_values)
par_time = time.time() – start_time
print(f"Время выполнения: {par_time:.6f} сек")
print(f"Ускорение: {seq_time/par_time:.2f}x")
Распределение Пуассона — мощный статистический инструмент, который открывает широкие возможности для анализа дискретных событий. Используя Python с библиотеками SciPy, NumPy и matplotlib, вы можете легко моделировать, рассчитывать и визуализировать процессы с пуассоновским характером. Главное — правильно подобрать параметр λ, правильно интерпретировать результаты и применять оптимизацию для больших объемов данных. Освоив эти методы, вы сможете создавать точные прогнозы для широкого спектра явлений: от потока клиентов до производственных дефектов, от частоты заказов до надежности систем.