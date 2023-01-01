Python yfinance: как получить финансовые данные Yahoo в своем коде

Python Скопировать код

import yfinance as yf import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Класс для управления портфелем class PortfolioManager: def __init__(self, tickers, target_allocation, initial_investment=10000): self.tickers = tickers self.target_allocation = target_allocation self.initial_investment = initial_investment self.current_data = None self.portfolio_history = None def download_data(self, period="1y"): # Загрузка данных по всем тикерам self.current_data = yf.download(self.tickers, period=period)['Close'] def calculate_current_allocation(self, positions, latest_prices=None): if latest_prices is None: latest_prices = self.current_data.iloc[-1] # Расчет текущей стоимости позиций position_values = {} for ticker, shares in positions.items(): position_values[ticker] = shares * latest_prices[ticker] total_value = sum(position_values.values()) # Расчет текущего распределения current_allocation = {ticker: value/total_value for ticker, value in position_values.items()} return current_allocation, total_value def calculate_rebalance(self, positions, threshold=0.05): # Получение последних цен latest_prices = self.current_data.iloc[-1] # Расчет текущего распределения current_allocation, total_value = self.calculate_current_allocation(positions, latest_prices) # Определение необходимости ребалансировки need_rebalance = False for ticker in self.tickers: if abs(current_allocation[ticker] – self.target_allocation[ticker]) > threshold: need_rebalance = True break if not need_rebalance: return None, current_allocation, total_value # Расчет целевых позиций target_positions = {} for ticker in self.tickers: target_value = total_value * self.target_allocation[ticker] target_shares = target_value / latest_prices[ticker] target_positions[ticker] = int(target_shares) # Округление до целых акций # Расчет действий по ребалансировке actions = {} for ticker in self.tickers: actions[ticker] = target_positions[ticker] – positions[ticker] return actions, current_allocation, total_value def simulate_portfolio(self, rebalance_frequency='monthly', threshold=0.05): # Создание начальных позиций на основе целевого распределения initial_prices = self.current_data.iloc[0] positions = {} for ticker in self.tickers: target_value = self.initial_investment * self.target_allocation[ticker] shares = target_value / initial_prices[ticker] positions[ticker] = int(shares) # Отслеживание истории портфеля dates = self.current_data.index portfolio_values = [] allocations_history = [] rebalance_dates = [] # Определение дат ребалансировки if rebalance_frequency == 'monthly': rebalance_months = list(set([date.month for date in dates])) rebalance_dates = [date for date in dates if dates.get_loc(date) == 0 or date.month != dates[dates.get_loc(date)-1].month] elif rebalance_frequency == 'quarterly': rebalance_quarters = list(set([(date.year, (date.month-1)//3) for date in dates])) rebalance_dates = [date for date in dates if dates.get_loc(date) == 0 or (date.month-1)//3 != (dates[dates.get_loc(date)-1].month-1)//3] elif rebalance_frequency == 'yearly': rebalance_years = list(set([date.year for date in dates])) rebalance_dates = [date for date in dates if dates.get_loc(date) == 0 or date.year != dates[dates.get_loc(date)-1].year] # Симуляция работы портфеля for date in dates: prices = self.current_data.loc[date] # Проверка на необходимость ребалансировки if date in rebalance_dates: actions, current_allocation, total_value = self.calculate_rebalance( positions, threshold) if actions: # Выполнение ребалансировки for ticker, shares_change in actions.items(): positions[ticker] += shares_change # Расчет текущей стоимости портфеля portfolio_value = sum(positions[ticker] * prices[ticker] for ticker in self.tickers) portfolio_values.append(portfolio_value) # Запись текущего распределения current_allocation, _ = self.calculate_current_allocation(positions, prices) allocations_history.append(current_allocation) # Создание истории портфеля self.portfolio_history = pd.DataFrame({ 'Value': portfolio_values }, index=dates) # Расчет показателей эффективности self.portfolio_history['Returns'] = self.portfolio_history['Value'].pct_change() self.portfolio_history['Cumulative Returns'] = (1 + self.portfolio_history['Returns']).cumprod() – 1 return self.portfolio_history, rebalance_dates, allocations_history def visualize_performance(self, benchmark_ticker=None): if self.portfolio_history is None: print("Сначала выполните simulate_portfolio()") return fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 10), gridspec_kw={'height_ratios': [3, 1]}) # График стоимости портфеля self.portfolio_history['Value'].plot(ax=ax1, label='Портфель') # Добавление бенчмарка, если указан if benchmark_ticker: benchmark_data = yf.download(benchmark_ticker, start=self.portfolio_history.index[0], end=self.portfolio_history.index[-1])['Close'] benchmark_returns = benchmark_data.pct_change() benchmark_cumulative = (1 + benchmark_returns).cumprod() normalized_benchmark = benchmark_cumulative * self.portfolio_history['Value'][0] / benchmark_cumulative[0] normalized_benchmark.plot(ax=ax1, label=f'Бенчмарк ({benchmark_ticker})') ax1.set_title('Динамика стоимости портфеля') ax1.set_ylabel('Стоимость ($)') ax1.legend() ax1.grid(True) # График накопленной доходности self.portfolio_history['Cumulative Returns'].plot(ax=ax2, label='Накопленная доходность') ax2.set_ylabel('Доходность (%)') ax2.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', alpha=0.2) ax2.grid(True) plt.tight_layout() plt.show() # Вывод статистики annual_return = (1 + self.portfolio_history['Returns']).prod() ** (252 / len(self.portfolio_history)) – 1 volatility = self.portfolio_history['Returns'].std() * np.sqrt(252) sharpe = annual_return / volatility if volatility != 0 else 0 max_drawdown = (self.portfolio_history['Value'] / self.portfolio_history['Value'].cummax() – 1).min() print(f"Годовая доходность: {annual_return:.2%}") print(f"Волатильность: {volatility:.2%}") print(f"Коэффициент Шарпа: {sharpe:.2f}") print(f"Максимальная просадка: {max_drawdown:.2%}") print(f"Конечная стоимость: ${self.portfolio_history['Value'].iloc[-1]:.2f}") print(f"Общая доходность: {self.portfolio_history['Value'].iloc[-1]/self.initial_investment – 1:.2%}") # Пример использования tickers = ['SPY', 'QQQ', 'GLD', 'TLT', 'VNQ'] target_allocation = { 'SPY': 0.25, # S&P 500 'QQQ': 0.25, # Nasdaq 100 'GLD': 0.20, # Золото 'TLT': 0.20, # Долгосрочные казначейские облигации 'VNQ': 0.10 # Недвижимость } pm = PortfolioManager(tickers, target_allocation, initial_investment=10000) pm.download_data(period="5y") history, rebalance_dates, allocations = pm.simulate_portfolio(rebalance_frequency='quarterly') pm.visualize_performance(benchmark_ticker='SPY')