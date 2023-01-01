Простой метод: как посчитать проходимость объекта или магазина
Для кого эта статья:
- Владельцы и управляющие магазинах и торговых точках
- Специалисты в области бизнес-аналитики и маркетинга
- Студенты и начинающие аналитики, интересующиеся карьерой в области сбора и анализа данных
Знаете ли вы точно, сколько человек проходит мимо вашего магазина ежедневно? А сколько из них заходит внутрь? Эти цифры — не просто статистика, а золотая жила для принятия стратегических решений. Владельцы бизнеса, которые умеют правильно считать проходимость, получают конкурентное преимущество, позволяющее увеличить прибыль на 15-30% даже без изменения ассортимента. В 2025 году аналитика проходимости становится не роскошью, а необходимым инструментом выживания на рынке! 🔍
Что такое проходимость и зачем её считать
Проходимость (или трафик посетителей) — это количество людей, которые проходят мимо вашей торговой точки или заходят в неё за определённый период времени. Этот показатель делится на внешний (или потенциальный) и внутренний трафик.
Внешняя проходимость показывает, сколько человек прошло мимо магазина и потенциально могло зайти внутрь. Внутренняя проходимость отражает количество людей, которые фактически посетили торговую точку.
Зачем знать эти цифры? Представьте, что вы открыли стильную кофейню, вложили средства в премиальный интерьер и закупили самые качественные зёрна. Но клиентов почему-то мало. Без данных о проходимости вы остаётесь в информационном вакууме, тратя деньги на рекламу и акции, которые могут не работать. 📊
Точное измерение проходимости помогает:
- Рассчитать и улучшить конверсию "прохожий → посетитель → покупатель"
- Оптимизировать количество персонала под реальный поток клиентов
- Оценить эффективность маркетинговых кампаний
- Корректировать часы работы магазина в соответствии с пиками активности
- Принимать обоснованные решения о расширении или смене локации
По данным Российского совета торговых центров, магазины, использующие аналитику проходимости, увеличивают среднюю конверсию на 17-22% в течение первого года применения этих данных.
|Показатель
|Без данных о проходимости
|С данными о проходимости
|Точность распределения персонала
|40-50%
|80-95%
|Эффективность рекламных акций
|Субъективная оценка
|Измеримый прирост трафика
|Оценка перспективности локации
|На основе интуиции
|На основе точных данных
|Планирование запасов
|С погрешностью 25-30%
|С погрешностью 5-10%
Александр Соколов, директор по развитию торговой сети:
Мы открыли новый магазин косметики в торговом центре и были уверены, что выбрали идеальную локацию — на первом этаже, недалеко от эскалатора. Продажи были стабильными, но ниже прогнозируемых. Решили посчитать проходимость самым простым способом: сотрудник с кликером отмечал количество прохожих в разные часы.
Результаты нас шокировали. Несмотря на казалось бы хорошее расположение, наш магазин находился в "мёртвой зоне" — стеклянный атриум переводил внимание посетителей на второй этаж, и большинство людей просто не смотрели в нашу сторону! Мы переработали входную группу, добавили яркую вывеску, которая была заметна с верхних этажей, и разместили островок с пробниками прямо у входа.
Через месяц конверсия выросла с 8% до 17%, а продажи увеличились на 43%. Самый примитивный подсчёт проходимостиLiteral буквально спас этот магазин от закрытия.
Методы подсчёта проходимости с минимальными затратами
Не обязательно сразу инвестировать в дорогостоящие системы. Существует ряд бюджетных методов, которые позволят получить базовое представление о потоке посетителей. 💡
1. Ручной подсчёт с помощью механического или электронного счётчика (кликера)
Самый доступный метод — поручить сотруднику подсчитывать посетителей с помощью кликера. Это устройство стоит от 200 до 1000 рублей. Для объективности данных рекомендуется:
- Проводить подсчёт в разные дни недели
- Измерять проходимость в различные часы работы
- Учитывать сезонность и погодные условия
- Дифференцировать проходящих мимо и заходящих в магазин
2. Метод "Контрольных покупок"
Этот метод совмещает подсчёт посетителей с оценкой работы персонала. Тайный покупатель фиксирует не только своё взаимодействие с сотрудниками, но и общее количество посетителей, их поведение в магазине.
3. Анализ кассовых чеков
Если у вас нет возможности организовать подсчёт входящего потока, можно начать с анализа данных по количеству транзакций. Это даст представление о внутренней активности, на основе которой можно делать предположения о проходимости.
4. Использование камер видеонаблюдения
Если у вас уже установлены камеры для безопасности, можно использовать их записи для подсчёта посетителей. Этот метод требует времени на просмотр, но даёт довольно точные результаты без дополнительных затрат.
5. Онлайн-опросы и анкетирование
Спрашивайте у клиентов, как часто они посещают ваш магазин и в какое время предпочитают делать покупки. Хотя этот метод субъективен, он может дать дополнительные качественные данные о покупателях.
|Метод подсчёта
|Стоимость
|Точность
|Трудозатраты
|Оптимально для
|Кликер (ручной подсчёт)
|200-1000 ₽
|70-85%
|Высокие
|Небольшие магазины
|Анализ видеозаписей
|0 ₽ (если камеры есть)
|80-90%
|Средние
|Магазины с системой видеонаблюдения
|Контрольные закупки
|2000-5000 ₽ за визит
|60-75%
|Низкие
|Точки с высоким чеком
|Анализ кассовых чеков
|0 ₽
|50-60% (только конверсия)
|Низкие
|Стартапы с ограниченным бюджетом
|Онлайн-опросы
|0-2000 ₽
|40-55%
|Средние
|Магазины с лояльными клиентами
Елена Иванова, владелица бутика одежды:
Когда я открыла свой первый магазин, денег на дорогие системы подсчёта у меня не было. Я разработала простую, но эффективную методику: во-первых, я сама стояла с кликером два часа утром, два часа днём и два часа вечером в течение одной недели каждого месяца. Параллельно я отмечала в блокноте не только количество людей, но и демографические особенности — примерный возраст, пол, с детьми или без.
За три месяца таких наблюдений я выявила, что основной поток потенциальных покупательниц (женщины 30-45 лет) приходится на вечер четверга и утро субботы. При этом конверсия в покупку у этой группы была выше всего. Я перестроила график работы, сосредоточив лучших консультантов именно на эти часы, и увеличила маркетинговые предложения для целевой аудитории.
Результат превзошёл ожидания: продажи выросли на 34% при том же общем количестве посетителей. Мой самодельный анализ проходимости полностью окупился в первый же месяц. Теперь у меня есть автоматизированная система, но я до сих пор иногда стою с кликером — это позволяет мне чувствовать пульс магазина.
Технические средства для измерения потока посетителей
Когда бизнес растёт, любительские методы подсчёта становятся недостаточными. Современные технические решения не только автоматизируют процесс, но и предоставляют более глубокую аналитику. 🔋
1. ИК-счётчики посетителей
Инфракрасные датчики — самое доступное и распространённое решение. Устанавливаются над входом и фиксируют прерывания инфракрасного луча. Стоимость базовой системы на 1-2 входа начинается от 15 000 рублей.
Преимущества:
- Невысокая цена
- Простота установки
- Минимальное обслуживание
Недостатки:
- Не различают направление движения (вход/выход)
- Могут считать нескольких людей как одного при одновременном проходе
- Уязвимы к солнечному свету и изменениям температуры
2. 3D-счётчики с технологией TOF (Time of Flight)
Современное поколение счётчиков использует технологию измерения времени пролёта сигнала. Такие устройства создают трёхмерную модель пространства, что позволяет точно подсчитывать посетителей даже в сложных условиях.
Преимущества:
- Точность до 98% даже при групповом входе
- Различение взрослых и детей
- Возможность исключения из подсчёта персонала
- Работа при любом освещении
Стоимость таких систем начинается от 30 000 рублей за точку учёта.
3. Видеоаналитика на базе AI
Системы машинного зрения с искусственным интеллектом могут работать с обычными камерами видеонаблюдения, анализируя видеопоток и выделяя из него данные о посетителях.
Преимущества:
- Возможность использования существующих камер
- Точное определение демографических характеристик
- Анализ поведения посетителей внутри магазина (тепловые карты)
- Отслеживание повторных посещений
Стоимость таких решений варьируется от 50 000 до 300 000 рублей в зависимости от функциональности и количества камер.
4. Wi-Fi и Bluetooth-трекеры
Эти системы отслеживают сигналы от смартфонов посетителей, даже если те не подключены к сети магазина. Они позволяют определять не только количество посетителей, но и время их пребывания, маршрут движения по магазину и частоту посещений.
Преимущества:
- Отслеживание перемещения клиентов между отделами
- Возможность сегментации по частоте посещений
- Интеграция с CRM-системами
- Простота масштабирования
Недостатки:
- Учитываются только посетители с включенным Wi-Fi/Bluetooth
- Требуется соблюдение законодательства о персональных данных
Стоимость начинается от 40 000 рублей за базовое решение.
5. Мобильные приложения с геолокацией
Собственное приложение магазина или торгового центра с функцией геолокации может предоставлять данные о посещениях и перемещениях клиентов.
Преимущества:
- Прямая связь с клиентом
- Возможность персонализированных предложений
- Интеграция с программами лояльности
Недостатки:
- Необходимость мотивировать клиентов устанавливать приложение
- Высокая стоимость разработки
- Учитываются только клиенты с приложением
При выборе технического решения важно соотносить его стоимость с размером бизнеса и задачами, которые вы планируете решать с помощью данных о проходимости.
Анализ данных проходимости: ключевые показатели
Сбор данных о проходимости — лишь первый шаг. Настоящая ценность возникает при корректном анализе полученной информации. Рассмотрим ключевые метрики, которые позволяют превратить сухие цифры в инструменты принятия решений. 📈
1. Коэффициент конверсии (Conversion Rate, CR)
Этот показатель отражает процент посетителей, совершивших целевое действие (обычно — покупку). Рассчитывается по формуле:
CR = (Количество покупателей / Количество посетителей) × 100%
Например, если ваш магазин посетили 500 человек, а покупку совершили 75, коэффициент конверсии составляет 15%.
Для различных форматов розницы нормальными считаются следующие показатели конверсии:
- Продуктовые магазины: 40-60%
- Магазины одежды: 15-25%
- Электроника и техника: 10-20%
- Ювелирные изделия: 5-15%
- Мебель и предметы интерьера: 3-10%
2. Коэффициент привлечения (Attraction Rate)
Показывает, какой процент людей, проходящих мимо магазина, заходит внутрь:
Attraction Rate = (Количество вошедших / Количество прошедших мимо) × 100%
Этот показатель напрямую отражает эффективность витрины, входной группы и внешнего маркетинга.
3. Среднее время пребывания (Average Dwell Time)
Среднее количество времени, которое посетители проводят в магазине. Увеличение этого показателя обычно коррелирует с ростом среднего чека и конверсии.
4. Пропускная способность (Traffic Capacity)
Максимальное количество посетителей, которое магазин может комфортно обслужить за определенный период. Рассчитывается с учетом площади, количества касс и консультантов:
Пропускная способность = (Площадь торгового зала × K) / Среднее время пребывания
где K — коэффициент комфортности (обычно 1 человек на 4-8 кв.м в зависимости от формата).
5. Индекс сезонности (Seasonality Index)
Отражает колебания проходимости в зависимости от сезона, дня недели или времени суток:
Индекс сезонности = Проходимость в конкретный период / Средняя проходимость
6. Показатель «Мёртвых зон» (Dead Zone Ratio)
При использовании тепловых карт посещаемости помещения можно выявить зоны с низкой посещаемостью:
Dead Zone Ratio = Площадь «мёртвых зон» / Общая площадь магазина
Чем ниже этот показатель, тем эффективнее используется торговая площадь.
7. Показатель эффективности персонала (Staff Efficiency Ratio)
Соотношение количества посетителей и необходимого числа сотрудников:
Staff Efficiency Ratio = Количество покупателей / Количество сотрудников в смене
Для визуализации и анализа данных о проходимости рекомендуется использовать специализированное ПО или даже простые инструменты вроде Excel с построением графиков и диаграмм. Регулярный мониторинг этих показателей позволит своевременно выявлять аномалии и тренды.
Как использовать данные о проходимости в бизнес-решениях
Вооружившись точными данными о проходимости и производными метриками, можно перейти к самому важному — принятию обоснованных бизнес-решений. Рассмотрим ключевые направления использования этой информации. 🎯
1. Оптимизация графика работы персонала
Распределите сотрудников в соответствии с пиками проходимости. Это позволит:
- Сократить время ожидания клиентов в часы пик
- Уменьшить расходы на персонал в "мёртвые" часы
- Повысить уровень обслуживания за счёт оптимальной нагрузки на каждого сотрудника
Например, если анализ показывает, что пик посещаемости приходится на вечер пятницы и выходные дни, сосредоточьте в это время максимальное число консультантов, а в будние дневные часы оставьте минимально необходимое количество персонала.
2. Корректировка маркетинговой стратегии
Используйте данные о проходимости для оценки эффективности маркетинговых кампаний:
- Сравнивайте проходимость до, во время и после рекламной кампании
- Определяйте, какие акции привлекают больше посетителей, а какие повышают конверсию
- Адаптируйте содержание рекламных материалов под преобладающую аудиторию
Если реклама увеличивает внешнюю проходимость, но не внутреннюю — проблема в оформлении витрины. Если растет внутренняя проходимость, но не конверсия — возможно, проблема в ассортименте или работе персонала.
3. Оптимизация торгового пространства
На основе данных о перемещении посетителей внутри магазина:
- Размещайте товары с высокой маржинальностью в зонах с наибольшей проходимостью
- Трансформируйте "мёртвые зоны" за счёт размещения там привлекательных акционных предложений
- Корректируйте ширину проходов в соответствии с потоками посетителей
Многие торговые сети регулярно меняют расположение отделов именно на основании анализа данных о внутренней проходимости, увеличивая тем самым среднее время пребывания клиента в магазине.
4. Прогнозирование продаж и управление запасами
Точные данные о проходимости позволяют:
- Составлять более точные прогнозы продаж
- Оптимизировать график поставок товара
- Снижать издержки на хранение запасов
- Минимизировать вероятность отсутствия товара на полке в пиковые периоды
Например, если известно, что в последнюю неделю месяца проходимость увеличивается на 30%, можно заранее увеличить товарный запас по наиболее востребованным позициям.
5. Оценка эффективности локации и принятие решений о развитии сети
При мультиформатном развитии используйте данные о проходимости для:
- Сравнения эффективности различных локаций
- Определения оптимального формата для конкретного места
- Принятия решений о релокации или закрытии неэффективных точек
Каждая локация может иметь различный потенциал привлечения клиентов. Точные данные позволяют математически оценить этот потенциал и принять решение о целесообразности дальнейших инвестиций.
6. Расчёт справедливой арендной платы
Особенно актуально для арендаторов в торговых центрах:
- Используйте данные о проходимости для переговоров с арендодателем
- Сравнивайте стоимость контакта (аренда / количество посетителей) для разных локаций
- Оценивайте реальную ценность премиальных мест с точки зрения конверсии
Если арендодатель обещает высокую проходимость, но реальные данные говорят об обратном, у вас появляется весомый аргумент для пересмотра условий аренды.
7. Бенчмаркинг и постановка KPI
Используйте данные о проходимости в системе оценки эффективности:
- Устанавливайте KPI для менеджеров магазинов не только по выручке, но и по конверсии
- Сравнивайте показатели конверсии между магазинами с похожей проходимостью
- Выявляйте лучшие практики и масштабируйте их на всю сеть
Знание — сила, особенно когда речь идёт о данных вашего бизнеса. Регулярный подсчёт проходимости — не просто формальность, а инструмент, позволяющий превращать интуитивные догадки в конкретные цифры и действия. Начните с самого простого метода, который вам доступен сегодня, и постепенно развивайте свою систему аналитики. Даже базовый учёт посетителей может дать вам преимущество перед конкурентами, которые полагаются только на интуицию. Помните: в розничной торговле выигрывает тот, кто лучше понимает своего клиента, а точный подсчёт проходимости — первый шаг к этому пониманию.