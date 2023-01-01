Простой метод: как посчитать проходимость объекта или магазина

Для кого эта статья:

Владельцы и управляющие магазинах и торговых точках

Специалисты в области бизнес-аналитики и маркетинга

Студенты и начинающие аналитики, интересующиеся карьерой в области сбора и анализа данных

Знаете ли вы точно, сколько человек проходит мимо вашего магазина ежедневно? А сколько из них заходит внутрь? Эти цифры — не просто статистика, а золотая жила для принятия стратегических решений. Владельцы бизнеса, которые умеют правильно считать проходимость, получают конкурентное преимущество, позволяющее увеличить прибыль на 15-30% даже без изменения ассортимента. В 2025 году аналитика проходимости становится не роскошью, а необходимым инструментом выживания на рынке! 🔍

Что такое проходимость и зачем её считать

Проходимость (или трафик посетителей) — это количество людей, которые проходят мимо вашей торговой точки или заходят в неё за определённый период времени. Этот показатель делится на внешний (или потенциальный) и внутренний трафик.

Внешняя проходимость показывает, сколько человек прошло мимо магазина и потенциально могло зайти внутрь. Внутренняя проходимость отражает количество людей, которые фактически посетили торговую точку.

Зачем знать эти цифры? Представьте, что вы открыли стильную кофейню, вложили средства в премиальный интерьер и закупили самые качественные зёрна. Но клиентов почему-то мало. Без данных о проходимости вы остаётесь в информационном вакууме, тратя деньги на рекламу и акции, которые могут не работать. 📊

Точное измерение проходимости помогает:

Рассчитать и улучшить конверсию "прохожий → посетитель → покупатель"

Оптимизировать количество персонала под реальный поток клиентов

Оценить эффективность маркетинговых кампаний

Корректировать часы работы магазина в соответствии с пиками активности

Принимать обоснованные решения о расширении или смене локации

По данным Российского совета торговых центров, магазины, использующие аналитику проходимости, увеличивают среднюю конверсию на 17-22% в течение первого года применения этих данных.

Показатель Без данных о проходимости С данными о проходимости Точность распределения персонала 40-50% 80-95% Эффективность рекламных акций Субъективная оценка Измеримый прирост трафика Оценка перспективности локации На основе интуиции На основе точных данных Планирование запасов С погрешностью 25-30% С погрешностью 5-10%

Александр Соколов, директор по развитию торговой сети:

Мы открыли новый магазин косметики в торговом центре и были уверены, что выбрали идеальную локацию — на первом этаже, недалеко от эскалатора. Продажи были стабильными, но ниже прогнозируемых. Решили посчитать проходимость самым простым способом: сотрудник с кликером отмечал количество прохожих в разные часы. Результаты нас шокировали. Несмотря на казалось бы хорошее расположение, наш магазин находился в "мёртвой зоне" — стеклянный атриум переводил внимание посетителей на второй этаж, и большинство людей просто не смотрели в нашу сторону! Мы переработали входную группу, добавили яркую вывеску, которая была заметна с верхних этажей, и разместили островок с пробниками прямо у входа. Через месяц конверсия выросла с 8% до 17%, а продажи увеличились на 43%. Самый примитивный подсчёт проходимостиLiteral буквально спас этот магазин от закрытия.

Методы подсчёта проходимости с минимальными затратами

Не обязательно сразу инвестировать в дорогостоящие системы. Существует ряд бюджетных методов, которые позволят получить базовое представление о потоке посетителей. 💡

1. Ручной подсчёт с помощью механического или электронного счётчика (кликера)

Самый доступный метод — поручить сотруднику подсчитывать посетителей с помощью кликера. Это устройство стоит от 200 до 1000 рублей. Для объективности данных рекомендуется:

Проводить подсчёт в разные дни недели

Измерять проходимость в различные часы работы

Учитывать сезонность и погодные условия

Дифференцировать проходящих мимо и заходящих в магазин

2. Метод "Контрольных покупок"

Этот метод совмещает подсчёт посетителей с оценкой работы персонала. Тайный покупатель фиксирует не только своё взаимодействие с сотрудниками, но и общее количество посетителей, их поведение в магазине.

3. Анализ кассовых чеков

Если у вас нет возможности организовать подсчёт входящего потока, можно начать с анализа данных по количеству транзакций. Это даст представление о внутренней активности, на основе которой можно делать предположения о проходимости.

4. Использование камер видеонаблюдения

Если у вас уже установлены камеры для безопасности, можно использовать их записи для подсчёта посетителей. Этот метод требует времени на просмотр, но даёт довольно точные результаты без дополнительных затрат.

5. Онлайн-опросы и анкетирование

Спрашивайте у клиентов, как часто они посещают ваш магазин и в какое время предпочитают делать покупки. Хотя этот метод субъективен, он может дать дополнительные качественные данные о покупателях.

Метод подсчёта Стоимость Точность Трудозатраты Оптимально для Кликер (ручной подсчёт) 200-1000 ₽ 70-85% Высокие Небольшие магазины Анализ видеозаписей 0 ₽ (если камеры есть) 80-90% Средние Магазины с системой видеонаблюдения Контрольные закупки 2000-5000 ₽ за визит 60-75% Низкие Точки с высоким чеком Анализ кассовых чеков 0 ₽ 50-60% (только конверсия) Низкие Стартапы с ограниченным бюджетом Онлайн-опросы 0-2000 ₽ 40-55% Средние Магазины с лояльными клиентами

Елена Иванова, владелица бутика одежды:

Когда я открыла свой первый магазин, денег на дорогие системы подсчёта у меня не было. Я разработала простую, но эффективную методику: во-первых, я сама стояла с кликером два часа утром, два часа днём и два часа вечером в течение одной недели каждого месяца. Параллельно я отмечала в блокноте не только количество людей, но и демографические особенности — примерный возраст, пол, с детьми или без. За три месяца таких наблюдений я выявила, что основной поток потенциальных покупательниц (женщины 30-45 лет) приходится на вечер четверга и утро субботы. При этом конверсия в покупку у этой группы была выше всего. Я перестроила график работы, сосредоточив лучших консультантов именно на эти часы, и увеличила маркетинговые предложения для целевой аудитории. Результат превзошёл ожидания: продажи выросли на 34% при том же общем количестве посетителей. Мой самодельный анализ проходимости полностью окупился в первый же месяц. Теперь у меня есть автоматизированная система, но я до сих пор иногда стою с кликером — это позволяет мне чувствовать пульс магазина.

Технические средства для измерения потока посетителей

Когда бизнес растёт, любительские методы подсчёта становятся недостаточными. Современные технические решения не только автоматизируют процесс, но и предоставляют более глубокую аналитику. 🔋

1. ИК-счётчики посетителей

Инфракрасные датчики — самое доступное и распространённое решение. Устанавливаются над входом и фиксируют прерывания инфракрасного луча. Стоимость базовой системы на 1-2 входа начинается от 15 000 рублей.

Преимущества:

Невысокая цена

Простота установки

Минимальное обслуживание

Недостатки:

Не различают направление движения (вход/выход)

Могут считать нескольких людей как одного при одновременном проходе

Уязвимы к солнечному свету и изменениям температуры

2. 3D-счётчики с технологией TOF (Time of Flight)

Современное поколение счётчиков использует технологию измерения времени пролёта сигнала. Такие устройства создают трёхмерную модель пространства, что позволяет точно подсчитывать посетителей даже в сложных условиях.

Преимущества:

Точность до 98% даже при групповом входе

Различение взрослых и детей

Возможность исключения из подсчёта персонала

Работа при любом освещении

Стоимость таких систем начинается от 30 000 рублей за точку учёта.

3. Видеоаналитика на базе AI

Системы машинного зрения с искусственным интеллектом могут работать с обычными камерами видеонаблюдения, анализируя видеопоток и выделяя из него данные о посетителях.

Преимущества:

Возможность использования существующих камер

Точное определение демографических характеристик

Анализ поведения посетителей внутри магазина (тепловые карты)

Отслеживание повторных посещений

Стоимость таких решений варьируется от 50 000 до 300 000 рублей в зависимости от функциональности и количества камер.

4. Wi-Fi и Bluetooth-трекеры

Эти системы отслеживают сигналы от смартфонов посетителей, даже если те не подключены к сети магазина. Они позволяют определять не только количество посетителей, но и время их пребывания, маршрут движения по магазину и частоту посещений.

Преимущества:

Отслеживание перемещения клиентов между отделами

Возможность сегментации по частоте посещений

Интеграция с CRM-системами

Простота масштабирования

Недостатки:

Учитываются только посетители с включенным Wi-Fi/Bluetooth

Требуется соблюдение законодательства о персональных данных

Стоимость начинается от 40 000 рублей за базовое решение.

5. Мобильные приложения с геолокацией

Собственное приложение магазина или торгового центра с функцией геолокации может предоставлять данные о посещениях и перемещениях клиентов.

Преимущества:

Прямая связь с клиентом

Возможность персонализированных предложений

Интеграция с программами лояльности

Недостатки:

Необходимость мотивировать клиентов устанавливать приложение

Высокая стоимость разработки

Учитываются только клиенты с приложением

При выборе технического решения важно соотносить его стоимость с размером бизнеса и задачами, которые вы планируете решать с помощью данных о проходимости.

Анализ данных проходимости: ключевые показатели

Сбор данных о проходимости — лишь первый шаг. Настоящая ценность возникает при корректном анализе полученной информации. Рассмотрим ключевые метрики, которые позволяют превратить сухие цифры в инструменты принятия решений. 📈

1. Коэффициент конверсии (Conversion Rate, CR)

Этот показатель отражает процент посетителей, совершивших целевое действие (обычно — покупку). Рассчитывается по формуле:

CR = (Количество покупателей / Количество посетителей) × 100%

Например, если ваш магазин посетили 500 человек, а покупку совершили 75, коэффициент конверсии составляет 15%.

Для различных форматов розницы нормальными считаются следующие показатели конверсии:

Продуктовые магазины: 40-60%

Магазины одежды: 15-25%

Электроника и техника: 10-20%

Ювелирные изделия: 5-15%

Мебель и предметы интерьера: 3-10%

2. Коэффициент привлечения (Attraction Rate)

Показывает, какой процент людей, проходящих мимо магазина, заходит внутрь:

Attraction Rate = (Количество вошедших / Количество прошедших мимо) × 100%

Этот показатель напрямую отражает эффективность витрины, входной группы и внешнего маркетинга.

3. Среднее время пребывания (Average Dwell Time)

Среднее количество времени, которое посетители проводят в магазине. Увеличение этого показателя обычно коррелирует с ростом среднего чека и конверсии.

4. Пропускная способность (Traffic Capacity)

Максимальное количество посетителей, которое магазин может комфортно обслужить за определенный период. Рассчитывается с учетом площади, количества касс и консультантов:

Пропускная способность = (Площадь торгового зала × K) / Среднее время пребывания

где K — коэффициент комфортности (обычно 1 человек на 4-8 кв.м в зависимости от формата).

5. Индекс сезонности (Seasonality Index)

Отражает колебания проходимости в зависимости от сезона, дня недели или времени суток:

Индекс сезонности = Проходимость в конкретный период / Средняя проходимость

6. Показатель «Мёртвых зон» (Dead Zone Ratio)

При использовании тепловых карт посещаемости помещения можно выявить зоны с низкой посещаемостью:

Dead Zone Ratio = Площадь «мёртвых зон» / Общая площадь магазина

Чем ниже этот показатель, тем эффективнее используется торговая площадь.

7. Показатель эффективности персонала (Staff Efficiency Ratio)

Соотношение количества посетителей и необходимого числа сотрудников:

Staff Efficiency Ratio = Количество покупателей / Количество сотрудников в смене

Для визуализации и анализа данных о проходимости рекомендуется использовать специализированное ПО или даже простые инструменты вроде Excel с построением графиков и диаграмм. Регулярный мониторинг этих показателей позволит своевременно выявлять аномалии и тренды.

Как использовать данные о проходимости в бизнес-решениях

Вооружившись точными данными о проходимости и производными метриками, можно перейти к самому важному — принятию обоснованных бизнес-решений. Рассмотрим ключевые направления использования этой информации. 🎯

1. Оптимизация графика работы персонала

Распределите сотрудников в соответствии с пиками проходимости. Это позволит:

Сократить время ожидания клиентов в часы пик

Уменьшить расходы на персонал в "мёртвые" часы

Повысить уровень обслуживания за счёт оптимальной нагрузки на каждого сотрудника

Например, если анализ показывает, что пик посещаемости приходится на вечер пятницы и выходные дни, сосредоточьте в это время максимальное число консультантов, а в будние дневные часы оставьте минимально необходимое количество персонала.

2. Корректировка маркетинговой стратегии

Используйте данные о проходимости для оценки эффективности маркетинговых кампаний:

Сравнивайте проходимость до, во время и после рекламной кампании

Определяйте, какие акции привлекают больше посетителей, а какие повышают конверсию

Адаптируйте содержание рекламных материалов под преобладающую аудиторию

Если реклама увеличивает внешнюю проходимость, но не внутреннюю — проблема в оформлении витрины. Если растет внутренняя проходимость, но не конверсия — возможно, проблема в ассортименте или работе персонала.

3. Оптимизация торгового пространства

На основе данных о перемещении посетителей внутри магазина:

Размещайте товары с высокой маржинальностью в зонах с наибольшей проходимостью

Трансформируйте "мёртвые зоны" за счёт размещения там привлекательных акционных предложений

Корректируйте ширину проходов в соответствии с потоками посетителей

Многие торговые сети регулярно меняют расположение отделов именно на основании анализа данных о внутренней проходимости, увеличивая тем самым среднее время пребывания клиента в магазине.

4. Прогнозирование продаж и управление запасами

Точные данные о проходимости позволяют:

Составлять более точные прогнозы продаж

Оптимизировать график поставок товара

Снижать издержки на хранение запасов

Минимизировать вероятность отсутствия товара на полке в пиковые периоды

Например, если известно, что в последнюю неделю месяца проходимость увеличивается на 30%, можно заранее увеличить товарный запас по наиболее востребованным позициям.

5. Оценка эффективности локации и принятие решений о развитии сети

При мультиформатном развитии используйте данные о проходимости для:

Сравнения эффективности различных локаций

Определения оптимального формата для конкретного места

Принятия решений о релокации или закрытии неэффективных точек

Каждая локация может иметь различный потенциал привлечения клиентов. Точные данные позволяют математически оценить этот потенциал и принять решение о целесообразности дальнейших инвестиций.

6. Расчёт справедливой арендной платы

Особенно актуально для арендаторов в торговых центрах:

Используйте данные о проходимости для переговоров с арендодателем

Сравнивайте стоимость контакта (аренда / количество посетителей) для разных локаций

Оценивайте реальную ценность премиальных мест с точки зрения конверсии

Если арендодатель обещает высокую проходимость, но реальные данные говорят об обратном, у вас появляется весомый аргумент для пересмотра условий аренды.

7. Бенчмаркинг и постановка KPI

Используйте данные о проходимости в системе оценки эффективности:

Устанавливайте KPI для менеджеров магазинов не только по выручке, но и по конверсии

Сравнивайте показатели конверсии между магазинами с похожей проходимостью

Выявляйте лучшие практики и масштабируйте их на всю сеть