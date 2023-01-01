Prometheus Functions: инструменты работы с метриками и данными

Для кого эта статья:

специалисты в области DevOps и мониторинга систем

аналитики данных и инженеры по наблюдаемости

разработчики и архитекторы, работающие с микросервисами и облачными решениями

Перед вами невидимое оружие профессионалов DevOps — функциональные возможности Prometheus для работы с метриками. В мире, где каждая миллисекунда отклика может стоить миллионы и каждый сбой системы — репутация компании, умение мастерски использовать инструменты анализа данных превращается из желательного навыка в критически необходимый. Prometheus с его мощным языком запросов PromQL — это не просто система мониторинга, а настоящая аналитическая платформа, позволяющая трансформировать поток метрик в осмысленную историю того, что происходит с вашей инфраструктурой прямо сейчас. 🚀

Функциональные возможности Prometheus для анализа метрик

Prometheus — это не просто система мониторинга; это полноценная аналитическая платформа, предлагающая богатый инструментарий для работы с временными рядами. В основе его функциональности лежит мощный язык запросов PromQL, позволяющий не только получать сырые метрики, но и выполнять над ними сложные математические операции, агрегирование и трансформацию. 📊

Ключевые возможности Prometheus для анализа метрик включают:

Выборка временных рядов — получение и фильтрация метрик по различным критериям

Арифметические операции — выполнение математических вычислений над метриками

Функции для работы со временем — анализ трендов, скорости изменения и исторических данных

Агрегация данных — объединение множества временных рядов в обобщенные показатели

Преобразование типов — конвертация между различными представлениями данных

Prometheus хранит все метрики как временные ряды, предоставляя мгновенный доступ к историческим данным и позволяя строить прогнозы на их основе. Важной особенностью является возможность динамически вычислять новые метрики, не хранящиеся явно, с помощью PromQL.

Тип функциональности Назначение Примеры использования Функции моментального значения Работа с текущими метриками rate(), increase(), delta() Функции прогнозирования Предсказание будущих значений predict_linear(), deriv() Операции с метками Трансформация метаданных labelreplace(), labeljoin() Агрегирующие операторы Консолидация данных sum(), avg(), max(), min() Фильтрующие операторы Выборка конкретных метрик by(), without()

Максим Петров, Lead DevOps Engineer Однажды мы столкнулись с критической ситуацией в высоконагруженном проекте — пользователи жаловались на спонтанные задержки, но традиционные метрики CPU и памяти не показывали проблем. Спасением стало использование функций Prometheus. Применив rate(http_request_duration_seconds_sum[5m]) / rate(http_request_duration_seconds_count[5m]) , мы увидели, что 95-й перцентиль времени ответа рос, когда определённый бэкенд перегружался запросами к базе данных. Затем с помощью topk(10, sum by(endpoint) (rate(http_request_duration_seconds_count[1h]))) определили самые "горячие" эндпоинты. Благодаря этому анализу мы оптимизировали кэширование и увеличили пул соединений к базе данных, что полностью устранило проблему. Функции Prometheus буквально спасли нас от потери клиентов и репутации компании.

Одно из ключевых преимуществ функций Prometheus — возможность исследовать корреляции между разными метриками. Например, вы можете не просто наблюдать за CPU и памятью, а соотносить их с бизнес-показателями, такими как количество транзакций или время отклика пользовательского интерфейса.

В современных microservice-архитектурах особую ценность представляет способность Prometheus агрегировать метрики по различным экземплярам сервисов, что позволяет оценивать производительность системы в целом, а не только отдельных её компонентов.

Базовые операторы и функции Prometheus Query Language

PromQL — это мощный язык запросов, специально разработанный для анализа временных рядов в Prometheus. Он предоставляет ряд базовых операторов и функций, которые формируют основу для построения как простых, так и сложных аналитических запросов. Освоение этого инструментария — ключ к эффективному использованию Prometheus. 🔑

Основные арифметические операторы позволяют выполнять математические действия над метриками:

+ (сложение)

(сложение) - (вычитание)

(вычитание) * (умножение)

(умножение) / (деление)

(деление) % (остаток от деления)

(остаток от деления) ^ (возведение в степень)

Например, для расчета процента использования CPU можно использовать следующий запрос:

100 * (1 – avg by(instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))

Операторы сравнения необходимы для фильтрации и анализа пороговых значений:

== (равно)

(равно) != (не равно)

(не равно) > (больше)

(больше) < (меньше)

(меньше) >= (больше или равно)

(больше или равно) <= (меньше или равно)

Эти операторы часто используются для создания алертов, например:

http_requests_total > 1000

Логические операторы позволяют объединять условия:

and (логическое И)

(логическое И) or (логическое ИЛИ)

(логическое ИЛИ) unless (логическое НЕ)

Основные функции PromQL можно разделить на несколько категорий:

Категория Функции Описание Скорость изменения rate(), irate(), increase() Расчет скорости изменения метрик (особенно счетчиков) Агрегация sum(), min(), max(), avg(), count() Объединение метрик по различным критериям Квантили quantile(), histogram_quantile() Анализ распределения значений Временные функции time(), hour(), dayofweek() Работа с временными компонентами метрик Прогнозирование predict_linear(), deriv() Предсказание будущих значений на основе исторических данных

Особое внимание стоит уделить функциям rate() и irate() , которые используются для анализа счетчиков. rate() вычисляет среднюю скорость изменения за указанный интервал времени, а irate() фокусируется на самых последних изменениях, что делает его более чувствительным к кратковременным скачкам.

// Средняя скорость запросов за последние 5 минут rate(http_requests_total[5m]) // Мгновенная скорость запросов (основана на последних двух точках) irate(http_requests_total[5m])

Функция histogram_quantile() особенно полезна для анализа распределения значений, таких как время ответа. Она позволяет вычислить, например, 95-й перцентиль времени ответа, что даёт более точное представление о пользовательском опыте, чем среднее значение:

histogram_quantile(0.95, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le))

Для эффективной работы