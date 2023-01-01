logo
Prometheus Functions: инструменты работы с метриками и данными

Для кого эта статья:

  • специалисты в области DevOps и мониторинга систем
  • аналитики данных и инженеры по наблюдаемости
  • разработчики и архитекторы, работающие с микросервисами и облачными решениями

Перед вами невидимое оружие профессионалов DevOps — функциональные возможности Prometheus для работы с метриками. В мире, где каждая миллисекунда отклика может стоить миллионы и каждый сбой системы — репутация компании, умение мастерски использовать инструменты анализа данных превращается из желательного навыка в критически необходимый. Prometheus с его мощным языком запросов PromQL — это не просто система мониторинга, а настоящая аналитическая платформа, позволяющая трансформировать поток метрик в осмысленную историю того, что происходит с вашей инфраструктурой прямо сейчас. 🚀

Функциональные возможности Prometheus для анализа метрик

Prometheus — это не просто система мониторинга; это полноценная аналитическая платформа, предлагающая богатый инструментарий для работы с временными рядами. В основе его функциональности лежит мощный язык запросов PromQL, позволяющий не только получать сырые метрики, но и выполнять над ними сложные математические операции, агрегирование и трансформацию. 📊

Ключевые возможности Prometheus для анализа метрик включают:

  • Выборка временных рядов — получение и фильтрация метрик по различным критериям
  • Арифметические операции — выполнение математических вычислений над метриками
  • Функции для работы со временем — анализ трендов, скорости изменения и исторических данных
  • Агрегация данных — объединение множества временных рядов в обобщенные показатели
  • Преобразование типов — конвертация между различными представлениями данных

Prometheus хранит все метрики как временные ряды, предоставляя мгновенный доступ к историческим данным и позволяя строить прогнозы на их основе. Важной особенностью является возможность динамически вычислять новые метрики, не хранящиеся явно, с помощью PromQL.

Тип функциональности Назначение Примеры использования
Функции моментального значения Работа с текущими метриками rate(), increase(), delta()
Функции прогнозирования Предсказание будущих значений predict_linear(), deriv()
Операции с метками Трансформация метаданных labelreplace(), labeljoin()
Агрегирующие операторы Консолидация данных sum(), avg(), max(), min()
Фильтрующие операторы Выборка конкретных метрик by(), without()

Максим Петров, Lead DevOps Engineer

Однажды мы столкнулись с критической ситуацией в высоконагруженном проекте — пользователи жаловались на спонтанные задержки, но традиционные метрики CPU и памяти не показывали проблем. Спасением стало использование функций Prometheus. Применив rate(http_request_duration_seconds_sum[5m]) / rate(http_request_duration_seconds_count[5m]), мы увидели, что 95-й перцентиль времени ответа рос, когда определённый бэкенд перегружался запросами к базе данных. Затем с помощью topk(10, sum by(endpoint) (rate(http_request_duration_seconds_count[1h]))) определили самые "горячие" эндпоинты. Благодаря этому анализу мы оптимизировали кэширование и увеличили пул соединений к базе данных, что полностью устранило проблему. Функции Prometheus буквально спасли нас от потери клиентов и репутации компании.

Одно из ключевых преимуществ функций Prometheus — возможность исследовать корреляции между разными метриками. Например, вы можете не просто наблюдать за CPU и памятью, а соотносить их с бизнес-показателями, такими как количество транзакций или время отклика пользовательского интерфейса.

В современных microservice-архитектурах особую ценность представляет способность Prometheus агрегировать метрики по различным экземплярам сервисов, что позволяет оценивать производительность системы в целом, а не только отдельных её компонентов.

Базовые операторы и функции Prometheus Query Language

PromQL — это мощный язык запросов, специально разработанный для анализа временных рядов в Prometheus. Он предоставляет ряд базовых операторов и функций, которые формируют основу для построения как простых, так и сложных аналитических запросов. Освоение этого инструментария — ключ к эффективному использованию Prometheus. 🔑

Основные арифметические операторы позволяют выполнять математические действия над метриками:

  • + (сложение)
  • - (вычитание)
  • * (умножение)
  • / (деление)
  • % (остаток от деления)
  • ^ (возведение в степень)

Например, для расчета процента использования CPU можно использовать следующий запрос:

100 * (1 – avg by(instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))

Операторы сравнения необходимы для фильтрации и анализа пороговых значений:

  • == (равно)
  • != (не равно)
  • > (больше)
  • < (меньше)
  • >= (больше или равно)
  • <= (меньше или равно)

Эти операторы часто используются для создания алертов, например:

http_requests_total > 1000

Логические операторы позволяют объединять условия:

  • and (логическое И)
  • or (логическое ИЛИ)
  • unless (логическое НЕ)

Основные функции PromQL можно разделить на несколько категорий:

Категория Функции Описание
Скорость изменения rate(), irate(), increase() Расчет скорости изменения метрик (особенно счетчиков)
Агрегация sum(), min(), max(), avg(), count() Объединение метрик по различным критериям
Квантили quantile(), histogram_quantile() Анализ распределения значений
Временные функции time(), hour(), dayofweek() Работа с временными компонентами метрик
Прогнозирование predict_linear(), deriv() Предсказание будущих значений на основе исторических данных

Особое внимание стоит уделить функциям rate() и irate(), которые используются для анализа счетчиков. rate() вычисляет среднюю скорость изменения за указанный интервал времени, а irate() фокусируется на самых последних изменениях, что делает его более чувствительным к кратковременным скачкам.

// Средняя скорость запросов за последние 5 минут
rate(http_requests_total[5m])

// Мгновенная скорость запросов (основана на последних двух точках)
irate(http_requests_total[5m])

Функция histogram_quantile() особенно полезна для анализа распределения значений, таких как время ответа. Она позволяет вычислить, например, 95-й перцентиль времени ответа, что даёт более точное представление о пользовательском опыте, чем среднее значение:

histogram_quantile(0.95, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le))

Для эффективной работы

