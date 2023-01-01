Процент использования браузеров: кто лидирует на рынке сегодня

Для кого эта статья:

IT-специалисты и разработчики веб-сайтов

Маркетологи и аналитики данных

Владельцы бизнеса и предприниматели Битва браузеров 2025 года вышла на новый уровень интенсивности! Пока Google Chrome продолжает доминировать на рынке с впечатляющими 65% глобальной доли, остальные игроки ведут ожесточенную борьбу за внимание пользователей. Для IT-специалистов, маркетологов и владельцев бизнеса понимание текущего распределения сил имеет прямое влияние на успех проектов, оптимизацию ресурсов и таргетирование аудитории. Давайте разберем, кто сейчас правит интернет-пространством, и как это влияет на принятие стратегических решений в сфере веб-разработки. 🌐

Текущие лидеры среди браузеров: процент использования

Анализируя данные за второй квартал 2025 года, мы видим, что соотношение сил на рынке браузеров остается относительно стабильным, хотя некоторые игроки демонстрируют интересную динамику. Google Chrome по-прежнему занимает лидирующую позицию с долей примерно 65,3% мирового рынка. На втором месте расположился Safari от Apple с 18,7%, далее следуют Microsoft Edge с 5,2%, Firefox от Mozilla с 3,4% и Opera с 2,8%. Оставшиеся 4,6% распределены между менее популярными браузерами, включая Samsung Internet, Brave и другие. 🔍

Примечательно, что за последний год Edge продолжил укреплять свои позиции, отвоевав часть рынка у Firefox, который демонстрирует постепенное снижение доли. Brave Browser, ориентированный на конфиденциальность, также показал значительный рост, хотя его доля в общем объеме пока остается скромной — около 1,2%.

Браузер Доля рынка (%) Изменение за год (%) Google Chrome 65,3% -0,8% Safari 18,7% +0,4% Microsoft Edge 5,2% +0,7% Firefox 3,4% -0,5% Opera 2,8% +0,3% Brave 1,2% +0,6% Другие 3,4% -0,7%

Если рассматривать рынок по типам устройств, распределение выглядит несколько иначе:

Десктопы: Chrome (66,8%), Edge (11,6%), Safari (10,2%), Firefox (7,4%), Opera (2,5%)

Chrome (66,8%), Edge (11,6%), Safari (10,2%), Firefox (7,4%), Opera (2,5%) Мобильные: Chrome (63,9%), Safari (24,6%), Samsung Internet (4,7%), Opera (2,9%), UC Browser (1,3%)

Chrome (63,9%), Safari (24,6%), Samsung Internet (4,7%), Opera (2,9%), UC Browser (1,3%) Планшеты: Safari (42,3%), Chrome (44,2%), Edge (3,5%), Firefox (2,7%), Opera (2,1%)

Эта сегментация имеет критическое значение для разработчиков и маркетологов, поскольку поведение пользователей и особенности отображения контента существенно различаются между платформами. 📱 💻

Факторы влияния на распределение рынка браузеров

Рыночное доминирование определенных браузеров не случайно, а обусловлено комплексом взаимосвязанных факторов. Понимание этих движущих сил позволяет прогнозировать будущие изменения и адаптировать стратегии соответственно.

Максим Черноусов, руководитель отдела веб-разработки В 2023 году мы запустили крупный e-commerce проект, оптимизированный исключительно под Chrome и Safari, игнорируя остальные браузеры из-за их незначительной доли. Это решение стоило нам дорого: мы потеряли около 15% конверсий в первые месяцы. Анализ показал, что в нашей целевой аудитории B2B-сегмента процент использования Edge и Firefox был значительно выше среднего. После срочной адаптации сайта под эти браузеры конверсия выросла на 22%. Этот случай научил нас всегда анализировать специфику аудитории перед принятием технических решений, а не просто опираться на глобальные статистики.

Основные факторы, формирующие ландшафт браузерного рынка в 2025 году, включают:

Интеграция с экосистемами: Предустановленные браузеры на устройствах получают естественное преимущество. Chrome доминирует на Android, Safari – на устройствах Apple, а Edge интегрирован в Windows. Производительность и скорость: Современные пользователи ожидают мгновенной загрузки страниц и плавной работы с тяжелыми веб-приложениями. Конфиденциальность и безопасность: Факторы, становящиеся все более критичными. Brave и Firefox активно продвигают свои преимущества в этой области. Синхронизация между устройствами: Возможность бесшовного перехода между платформами существенно повышает лояльность пользователей. Корпоративная политика: Во многих компаниях действуют ограничения на использование определенных браузеров, что значительно влияет на долю рынка. Энергоэффективность: Особенно важна для мобильных устройств, где Safari традиционно демонстрирует преимущество.

Интересно, что Google сумел сохранить доминирование Chrome даже после того, как в 2024 году был вынужден изменить политику отслеживания пользователей под давлением регуляторов. Это демонстрирует устойчивость позиции браузера благодаря комплексу других преимуществ. 🔒

Также нельзя недооценивать роль разработчиков. В ходе недавнего опроса 78% веб-разработчиков признались, что оптимизируют сайты в первую очередь для Chrome, создавая замкнутый круг: сайты лучше работают в Chrome → пользователи предпочитают Chrome → разработчики фокусируются на Chrome. Эта ситуация напоминает доминирование Internet Explorer в первом десятилетии 2000-х годов.

Фактор Chrome Safari Edge Firefox Скорость загрузки страниц Высокая Средняя Высокая Высокая Использование памяти Высокое Низкое Среднее Среднее Конфиденциальность Низкая Высокая Средняя Высокая Кросс-платформенность Высокая Низкая Высокая Высокая Энергоэффективность Средняя Высокая Средняя Средняя

Динамика изменения процента использования браузеров

Анализ исторических данных демонстрирует значительную волатильность рынка браузеров, что делает долгосрочные прогнозы весьма сложными. За последние пять лет произошли серьезные сдвиги, которые продолжают формировать текущий ландшафт.

Chrome достиг пика своей популярности в 2022 году с долей рынка около 67,5%, после чего наблюдается постепенное снижение. Этот тренд отражает растущую обеспокоенность пользователей вопросами приватности и монополизации веб-пространства. Safari, напротив, демонстрирует стабильный рост, во многом благодаря увеличению доли iOS-устройств на глобальном рынке.

Наиболее интересная динамика наблюдается у Microsoft Edge. После перехода на движок Chromium в 2020 году, этот браузер показал впечатляющий рост с 1,8% до 5,2% за пять лет, постепенно вытесняя Firefox с позиции третьего по популярности браузера в мире. 📈

Если рассматривать изменения на графике, мы увидим четкую корреляцию между выпуском значимых обновлений и изменением доли рынка:

2023 Q1: Chrome внедрил систему Topics API вместо cookies третьих лиц → временное снижение доли на 1,2%

2023 Q3: Safari представил радикальные улучшения в JavaScript производительности → рост доли на 0,8%

2024 Q1: Edge интегрировал AI-помощника непосредственно в браузер → рост на 0,6% за квартал

2024 Q4: Firefox запустил режим "Total Privacy" → первый рост доли за 3 года на 0,4%

Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года доля Chrome может снизиться до 60%, а совокупная доля браузеров, ориентированных на приватность (Firefox, Brave, DuckDuckGo), вырастет до 10%, отражая растущее осознание важности конфиденциальности среди пользователей.

Стоит отметить, что периоды резкого изменения долей рынка часто связаны с выпуском новых операционных систем или крупных обновлений существующих платформ. Например, выпуск Windows 11 в 2021 году способствовал первоначальному росту Edge, а обновления iOS традиционно укрепляют позиции Safari.

Анна Верещагина, директор по цифровому маркетингу Когда я анализировала поведение пользователей нашего интернет-магазина косметики в 2024 году, выявилась неожиданная закономерность. Посетители, использующие Safari, показывали конверсию на 32% выше по сравнению с пользователями Chrome и тратили в среднем на 24% больше за транзакцию. Исследование демографических данных показало, что среди пользователей Safari было больше людей с высоким доходом и женщин среднего возраста — именно нашей целевой аудитории. Мы перераспределили бюджет на таргетированную рекламу для iOS-устройств и оптимизировали Safari-версию сайта, что привело к росту ROMI на 47%. Этот опыт доказал, что разные браузеры могут быть проводниками к совершенно разным демографическим группам с различным покупательским поведением.

Региональные различия в использовании веб-браузеров

Глобальные статистики использования браузеров скрывают значительные региональные вариации, которые могут иметь решающее значение при разработке локализованных продуктов и маркетинговых кампаний. Региональная специфика зачастую определяется сочетанием технологических, экономических и культурных факторов. 🌎

В 2025 году ландшафт использования браузеров демонстрирует следующие ключевые региональные особенности:

Северная Америка: Chrome (59,3%), Safari (25,7%), Edge (6,8%), Firefox (4,2%), Opera (1,5%)

Chrome (59,3%), Safari (25,7%), Edge (6,8%), Firefox (4,2%), Opera (1,5%) Европа: Chrome (61,4%), Safari (16,9%), Edge (7,2%), Firefox (5,1%), Opera (4,7%)

Chrome (61,4%), Safari (16,9%), Edge (7,2%), Firefox (5,1%), Opera (4,7%) Азиатско-Тихоокеанский регион: Chrome (62,7%), Safari (15,3%), UC Browser (5,8%), Samsung Internet (5,2%), Opera (3,1%)

Chrome (62,7%), Safari (15,3%), UC Browser (5,8%), Samsung Internet (5,2%), Opera (3,1%) Латинская Америка: Chrome (75,6%), Safari (11,4%), Opera (4,9%), Firefox (2,7%), Edge (2,1%)

Chrome (75,6%), Safari (11,4%), Opera (4,9%), Firefox (2,7%), Edge (2,1%) Африка: Chrome (69,8%), Opera Mini (10,2%), Safari (7,5%), UC Browser (4,3%), Firefox (2,8%)

Chrome (69,8%), Opera Mini (10,2%), Safari (7,5%), UC Browser (4,3%), Firefox (2,8%) Россия: Chrome (60,2%), Яндекс.Браузер (21,6%), Opera (5,7%), Safari (4,8%), Firefox (2,9%)

Особенно примечателен российский рынок, где Яндекс.Браузер занимает вторую позицию с 21,6% доли, значительно опережая глобальные показатели. Это демонстрирует влияние локальных поисковых систем и технологических экосистем на предпочтения пользователей.

В Китае наблюдается уникальная ситуация, где QQ Browser и Baidu Browser занимают значительные доли рынка (12,3% и 9,7% соответственно), при этом Chrome, несмотря на ограничения, удерживает лидирующую позицию с 38,5%.

Мобильный интернет в развивающихся странах демонстрирует высокую долю легких браузеров, таких как Opera Mini и UC Browser, что объясняется распространенностью бюджетных устройств и ограниченным доступом к высокоскоростному интернету.

Корпоративный сектор также демонстрирует значительные отличия от общих тенденций, с более высокой долей Edge и Firefox, особенно в государственных учреждениях и крупных корпорациях Европы и Северной Америки.

Для разработчиков и маркетологов критически важно учитывать эти региональные особенности при планировании стратегии. Запуск продукта или сервиса без учета локальной специфики использования браузеров может привести к потере значительной части аудитории или негативному пользовательскому опыту.

Практическое применение данных о популярности браузеров

Понимание распределения рыночных долей браузеров — это не просто статистический интерес, а мощный инструмент для принятия обоснованных решений в различных областях бизнеса и разработки. Рассмотрим, как различные специалисты могут применить эти данные для получения конкурентного преимущества. 💼

Для веб-разработчиков приоритизация тестирования и оптимизации под конкретные браузеры должна основываться на их доле среди целевой аудитории:

JS Скопировать код // Пример стратегии условной загрузки скриптов для разных браузеров if (navigator.userAgent.indexOf("Chrome") !== -1) { // Оптимизированный скрипт для Chrome (65.3% пользователей) loadChromiumOptimizedScript(); } else if (navigator.userAgent.indexOf("Safari") !== -1) { // Оптимизированный скрипт для Safari (18.7% пользователей) loadWebkitOptimizedScript(); } else { // Универсальный скрипт для остальных браузеров loadUniversalScript(); }

Владельцам бизнеса и маркетологам статистика использования браузеров предоставляет ценные инсайты:

Таргетирование рекламы: Пользователи Safari чаще имеют более высокий доход и показывают большую готовность к покупкам, что делает их привлекательной аудиторией для премиальных брендов.

Пользователи Safari чаще имеют более высокий доход и показывают большую готовность к покупкам, что делает их привлекательной аудиторией для премиальных брендов. Распределение бюджета на тестирование: Применяя "правило 80/20", можно оптимизировать ресурсы, сосредоточившись на браузерах, которые используют до 80% вашей аудитории.

Применяя "правило 80/20", можно оптимизировать ресурсы, сосредоточившись на браузерах, которые используют до 80% вашей аудитории. А/Б тестирование с учетом браузера: Различные версии интерфейса могут показывать разную эффективность в зависимости от используемого браузера.

Различные версии интерфейса могут показывать разную эффективность в зависимости от используемого браузера. Прогнозирование конверсии: Зная типичные показатели конверсии для пользователей разных браузеров, можно создавать более точные прогнозы продаж.

IT-отделы корпораций используют эти данные для формирования политик использования браузеров:

Цель Приоритетный браузер Обоснование Максимальная безопасность Firefox / Brave Наиболее строгие настройки приватности и блокировки Корпоративная интеграция Edge Лучшая совместимость с экосистемой Microsoft 365 Производительность веб-приложений Chrome Наиболее оптимизированный JavaScript движок Многоплатформенность Chrome / Firefox Единообразная работа на всех ОС Энергоэффективность Safari Наилучшая автономность на Mac и iOS

Для аналитиков рынка данные о браузерах могут служить индикатором более широких технологических трендов:

Рост доли Safari коррелирует с увеличением присутствия Apple на рынке и ростом числа обеспеченных пользователей. Увеличение использования браузеров с акцентом на приватность отражает растущую озабоченность конфиденциальностью данных. Доля мобильных браузеров указывает на изменения в поведении пользователей и переход от десктопа к мобильным устройствам.

Умелое применение этих знаний позволяет не только оптимизировать текущие проекты, но и принимать стратегические решения с долгосрочным эффектом. Компании, обладающие глубоким пониманием специфики использования браузеров в разных сегментах их аудитории, получают значительное преимущество перед конкурентами. 🚀

