Построение матрицы БКГ в Excel: пошаговая инструкция для анализа
Для кого эта статья:
- аналитики и специалисты в области бизнес-анализа
- руководители и менеджеры уровня среднего и высшего звена
- студенты и начинающие специалисты, желающие развить навыки в Excel и стратегическом планировании
Стратегическое планирование без аналитических инструментов – всё равно что навигация без карты в открытом океане. Матрица БКГ – это компас для бизнеса, позволяющий точно определить положение продуктов в портфеле компании и принять взвешенные решения о их дальнейшей судьбе. В 2025 году умение быстро создавать и анализировать такие матрицы в Excel превратилось из желательного навыка в необходимость для каждого аналитика и руководителя. Пройдемся по всем этапам построения matrix BCG — от подготовки данных до финальных выводов 📊
Что такое матрица БКГ и зачем ее строить в Excel
Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) – инструмент стратегического анализа, разработанный в 1968 году. Она позволяет классифицировать продукты или подразделения компании по двум ключевым параметрам: темпу роста рынка и относительной доле рынка.
Matrix БКГ делит продукты на четыре категории:
- «Звезды» – быстрорастущие продукты с высокой долей рынка
- «Дойные коровы» – продукты с низким ростом, но высокой долей рынка
- «Трудные дети» (или «Вопросительные знаки») – быстрорастущие продукты с низкой долей рынка
- «Собаки» – продукты с низким ростом и низкой долей рынка
Excel предоставляет идеальную платформу для создания этой матрицы по нескольким причинам:
|Преимущество
|Описание
|Доступность и распространенность
|Excel установлен практически на каждом рабочем компьютере
|Гибкость в обработке данных
|Возможность быстро обновлять и перерасчитывать показатели
|Визуализация данных
|Широкие возможности для графического представления результатов
|Интеграция с другими анализами
|Данные из матрицы БКГ легко использовать в других моделях
|Автоматизация расчетов
|Формулы Excel устраняют ручные вычисления и потенциальные ошибки
Максим Вершинин, руководитель отдела стратегического анализа Я помню свой первый опыт построения матрицы БКГ в Excel. Мы с командой анализировали портфель из 15 продуктов, и вместо четкой картины получили хаотичное нагромождение пузырьков, которое никак не помогало принятию решений. Главная ошибка была в том, что мы не нормализовали данные и неправильно задали границы квадрантов. После переделки матрицы стало очевидно, что два наших "любимых" продукта на самом деле были классическими "собаками", пожиравшими ресурсы компании. Их сворачивание высвободило 28% бюджета, который мы направили на развитие наших "звезд" и получили рост выручки на 17% в следующем квартале.
Подготовка данных для построения матрицы БКГ в Excel
Для создания качественной матрицы БКГ необходимо корректно подготовить исходные данные. Ключевой вызов заключается в сборе точной информации о рыночных показателях и обеспечении сопоставимости данных 📈
Основные данные, которые понадобятся для построения матрицы:
- Наименования продуктов/СБЕ – перечень всех анализируемых бизнес-единиц
- Объем продаж – показатели выручки для каждого продукта за текущий период
- Темп роста рынка – динамика изменения объема рынка (в %)
- Доля рынка – доля каждого продукта на соответствующем рынке
- Доля крупнейшего конкурента – для расчета относительной доли рынка
- Объем прибыли – опционально, для определения размера пузырьков на матрице
Важно структурировать данные в Excel в виде таблицы с четко обозначенными столбцами. Примерный шаблон может выглядеть так:
|Продукт
|Выручка, млн ₽
|Темп роста рынка, %
|Доля рынка, %
|Доля крупнейшего конкурента, %
|Относительная доля рынка
|Прибыль, млн ₽
|Продукт A
|120
|15
|28
|12
|2.33
|42
|Продукт B
|85
|18
|10
|25
|0.4
|14
|Продукт C
|65
|5
|34
|20
|1.7
|32
|Продукт D
|25
|3
|7
|22
|0.32
|4
При подготовке данных следует учесть несколько важных моментов:
- Относительная доля рынка рассчитывается как отношение доли рынка продукта к доле крупнейшего конкурента. Используйте формулу в Excel:
=D2/E2
- Темп роста рынка должен быть выражен в процентах и сопоставим для всех продуктов.
- Временной период анализа должен быть одинаковым для всех показателей.
- Проверьте данные на выбросы и аномалии, которые могут исказить результаты.
Для валидации данных используйте инструменты Excel:
- Условное форматирование для выделения экстремальных значений
- Функцию ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ для проверки суммарных показателей
- Сводные таблицы для предварительного анализа распределения данных
Качество исходных данных определяет точность аналитических выводов, поэтому стоит уделить этому этапу особое внимание. Если информация о конкурентах ограничена, можно использовать аппроксимации на основе экспертных оценок или доступных рыночных исследований.
Как построить матрицу БКГ в Excel: базовые шаги
Построение матрицы БКГ в Excel – это поэтапный процесс, требующий точности и внимания к деталям. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы быстро создать качественный анализ вашего бизнес-портфеля 🧩
Андрей Карпов, консультант по бизнес-аналитике Однажды я проводил семинар для руководителей среднего звена по стратегическому анализу. Многие из них пытались строить матрицу БКГ вручную, на бумаге или в PowerPoint, что отнимало часы времени. Когда я продемонстрировал, как автоматизировать этот процесс в Excel, реакция была показательной. Один из участников рассказал, что тратил почти полный рабочий день ежеквартально на создание подобных матриц для отчётности. После применения техники с использованием пузырьковой диаграммы и динамической настройки квадрантов, его команда сократила время на анализ до 30 минут. Более того, они обнаружили, что при ручном построении часто допускали погрешности в позиционировании продуктов, что приводило к ошибочным стратегическим решениям. Это была наглядная демонстрация того, как правильная техника excel работы может повысить не только эффективность, но и точность бизнес-аналитики.
Шаг 1: Подготовьте данные в структурированной таблице, как описано в предыдущем разделе.
Шаг 2: Создайте пузырьковую диаграмму:
- Выделите данные, включая столбцы с относительной долей рынка, темпом роста и прибылью (или объемом продаж)
- Перейдите на вкладку "Вставка" → "Диаграммы" → "Пузырьковая"
- Выберите первый вариант классической пузырьковой диаграммы
Шаг 3: Настройте ряды данных для правильного отображения на матрице:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме
2. Выберите "Выбрать данные"
3. Нажмите "Изменить" для редактирования рядов:
- Для значений X (горизонтальная ось) выберите столбец "Относительная доля рынка"
- Для значений Y (вертикальная ось) выберите столбец "Темп роста рынка"
- Для размера пузырьков выберите столбец "Прибыль" или "Выручка"
4. Добавьте подписи данных, выбрав столбец с названиями продуктов
Шаг 4: Добавьте разделительные линии для квадрантов:
- Щелкните правой кнопкой мыши на оси X → "Формат оси"
- В разделе "Параметры оси" установите точку пересечения с осью Y на значение 1 (граница между высокой и низкой относительной долей рынка)
- То же самое сделайте для оси Y, установив точку пересечения с осью X на значение, определяющее границу между высоким и низким ростом (обычно среднее значение по отрасли, например, 10%)
Шаг 5: Переверните ось X для соответствия классической матрице БКГ:
- Щелкните правой кнопкой мыши на оси X → "Формат оси"
- В разделе "Параметры оси" установите флажок "Обратный порядок категорий"
Шаг 6: Настройте логарифмическую шкалу для оси X (опционально, но рекомендуется):
- Щелкните правой кнопкой мыши на оси X → "Формат оси"
- В разделе "Параметры оси" установите флажок "Логарифмическая шкала"
Шаг 7: Добавьте названия квадрантов с помощью текстовых полей:
- Перейдите на вкладку "Вставка" → "Текстовое поле"
- Разместите текстовые поля в каждом квадранте с соответствующими названиями: "Звезды", "Дойные коровы", "Трудные дети", "Собаки"
Шаг 8: Оптимизируйте визуальное представление матрицы:
- Добавьте заголовок диаграммы: щелкните на диаграмме → вкладка "Макет" → "Название диаграммы"
- Настройте названия осей: "Макет" → "Названия осей"
- Измените цвета пузырьков для лучшей визуализации: щелкните на пузырьках → "Формат" → "Заливка"
Для повышения интерактивности можно добавить элементы управления, позволяющие быстро изменять пороговые значения для квадрантов или фильтровать данные по различным сегментам. Используйте инструменты "Разработчик" → "Вставка" → "Элементы управления формы" для добавления ползунков или выпадающих списков.
Визуализация и настройка матрицы БКГ для эффективного анализа
Чтобы превратить базовую диаграмму в эффективный инструмент для принятия решений, необходимо уделить особое внимание визуализации матрицы БКГ. Грамотное оформление позволяет смотреть глубже и быстрее интерпретировать результаты анализа 🔍
Ключевые элементы профессиональной визуализации матрицы БКГ:
Цветовая дифференциация квадрантов – используйте логичную цветовую схему:
- Звезды – яркий желтый или золотой 🌟
- Дойные коровы – стабильный зеленый 💚
- Трудные дети – активный синий или фиолетовый 💜
Настройка фона квадрантов:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на области построения
2. Выберите "Формат области построения"
3. В разделе "Заливка" выберите "Рисунок или текстура"
4. Используйте градиентную заливку с 4 цветовыми узлами для квадрантов
- Информативные подписи данных:
- Щелкните правой кнопкой мыши на пузырьках
- Выберите "Добавить подписи данных"
- В настройках подписей выберите отображение названий продуктов и ключевых показателей
Для создания более продвинутой визуализации, используйте следующие техники:
|Техника визуализации
|Применение
|Преимущество
|Динамические границы квадрантов
|Создание элементов управления для изменения пороговых значений осей
|Возможность проведения сценарного анализа
|Условное форматирование пузырьков
|Изменение цвета пузырьков в зависимости от показателей прибыльности
|Добавление третьего измерения анализа
|Линии тренда
|Добавление векторов движения для продуктов с историческими данными
|Прогнозирование будущего положения продуктов
|Спарклайны
|Мини-графики в ячейках с динамикой показателей
|Визуализация изменений без перегрузки основной матрицы
|Интерактивные всплывающие подсказки
|Добавление расширенной информации при наведении на пузырьки
|Глубокий анализ без перегрузки визуального пространства
Для создания всплывающих подсказок можно использовать макросы VBA:
Private Sub Chart_MouseMove(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, _
ByVal x As Long, ByVal y As Long)
' Код для определения, находится ли курсор над пузырьком
' и отображения соответствующей информации
End Sub
Для углубленного анализа создайте несколько видов матриц на разных листах:
- Матрица текущего состояния – на основе фактических данных
- Матрица прогноза – на основе планируемых показателей
- Матрица конкурентного анализа – сравнение с ключевыми конкурентами
- Историческая матрица – динамика изменений за несколько периодов
Для визуального сравнения можно использовать технику наложения двух матриц с применением прозрачности:
- Создайте две матрицы на разных листах
- Скопируйте одну из них и вставьте как рисунок на лист с другой матрицей
- Настройте прозрачность верхнего слоя (50-70%)
- Это позволит наглядно видеть смещения продуктовых позиций
При визуализации матрицы не забывайте об оптимальном соотношении информативности и визуальной чистоты. Перегруженная графика затрудняет восприятие ключевых выводов. Стремитесь к элегантности и функциональности вашей визуализации для максимальной эффективности анализа.
Интерпретация результатов и принятие решений на основе матрицы БКГ
Построение матрицы – только половина работы. Настоящая ценность этого инструмента раскрывается при грамотной интерпретации результатов и трансформации аналитических выводов в конкретные управленческие решения 📋
Для каждого квадранта матрицы БКГ существуют типичные стратегические рекомендации:
- «Звезды» (высокий рост / высокая доля):
- Инвестировать для укрепления и защиты текущих позиций
- Обеспечивать доминирование за счет масштабирования
- Подготавливать к трансформации в «Дойных коров» при замедлении роста рынка
Оптимизировать производственную эффективность для максимизации прибыли
- «Дойные коровы» (низкий рост / высокая доля):
- Максимизировать денежный поток при минимальных инвестициях
- Использовать генерируемую прибыль для финансирования «Звезд» и «Трудных детей»
- Защищать рыночную долю без масштабных затрат на рост
Внедрять программы лояльности для удержания клиентской базы
- «Трудные дети» (высокий рост / низкая доля):
- Селективное инвестирование в наиболее перспективные продукты
- Поиск нишевых стратегий для дифференциации
- Определение продуктов для активного развития или выхода из рынка
Фокус на инновациях и уникальном позиционировании
- «Собаки» (низкий рост / низкая доля):
- Минимизация инвестиций или полный выход из сегмента
- Рассмотрение возможностей продажи бизнес-направления
- В исключительных случаях – радикальная реструктуризация
- Анализ синергетической ценности для других направлений бизнеса
Для трансформации аналитических данных в конкретный план действий рекомендуется следующий алгоритм:
Расширенная сегментация продуктового портфеля:
- Разделите «Трудных детей» на «перспективных» (ближе к «Звездам») и «проблемных» (ближе к «Собакам»)
- Выделите среди «Собак» продукты с положительным денежным потоком
- Идентифицируйте «Дойных коров», находящихся под угрозой потери доли рынка
Оценка ресурсного потенциала компании:
- Определите объем доступных ресурсов от «Дойных коров»
- Сопоставьте с потребностями в финансировании для «Звезд» и перспективных «Трудных детей»
- Выявите ресурсные дефициты или избытки
Формирование сбалансированного портфельного плана:
- Установите ключевые показатели эффективности (KPI) для каждого продукта
- Создайте календарь стратегических инициатив с четкими сроками и ответственными
- Определите триггерные точки для пересмотра стратегии
Разработка сценарного планирования:
- Смоделируйте различные варианты развития рыночной ситуации
- Проанализируйте чувствительность портфеля к ключевым факторам
- Подготовьте планы действий для различных сценариев
При интерпретации результатов важно избегать типичных ошибок:
- Ошибка №1: Механистическое применение рекомендаций без учета стратегического контекста компании
- Ошибка №2: Игнорирование взаимозависимости между продуктами в портфеле
- Ошибка №3: Отсутствие временной перспективы и прогнозирования изменений положения продуктов
- Ошибка №4: Слишком узкий фокус на финансовых показателях без учета качественных факторов
Для более глубокого анализа рекомендуется дополнять матрицу БКГ другими стратегическими инструментами:
- SWOT-анализ для оценки внутренних и внешних факторов
- Матрица Ансоффа для определения стратегий роста
- Матрица GE/McKinsey для многофакторного анализа привлекательности рынка
- Анализ цепочки создания ценности для выявления конкурентных преимуществ
Эффективная интерпретация матрицы БКГ требует не только аналитических навыков, но и глубокого понимания бизнеса, отраслевой специфики и конкурентной динамики. Только в этом случае анализ превращается из академического упражнения в мощный инструмент стратегического управления.
Построение и анализ матрицы БКГ в Excel – это не просто техническое упражнение, а мощный инструмент стратегического мышления. Он позволяет превратить разрозненные бизнес-данные в структурированную картину, на основании которой можно принимать взвешенные решения о распределении ресурсов и развитии продуктового портфеля. Осваивая этот метод, вы приобретаете не просто навык работы с таблицами, а способность видеть бизнес-ландшафт с высоты птичьего полета, идентифицировать стратегические возможности и угрозы, формулировать убедительные аргументы для принятия решений. Инвестируйте время в совершенствование этого инструментария – и получите конкурентное преимущество в аналитике, которое трансформирует не только ваш подход к бизнес-анализу, но и траекторию развития вашей компании.