Построение матрицы БКГ в Excel: пошаговая инструкция для анализа

Для кого эта статья:

аналитики и специалисты в области бизнес-анализа

руководители и менеджеры уровня среднего и высшего звена

студенты и начинающие специалисты, желающие развить навыки в Excel и стратегическом планировании

Стратегическое планирование без аналитических инструментов – всё равно что навигация без карты в открытом океане. Матрица БКГ – это компас для бизнеса, позволяющий точно определить положение продуктов в портфеле компании и принять взвешенные решения о их дальнейшей судьбе. В 2025 году умение быстро создавать и анализировать такие матрицы в Excel превратилось из желательного навыка в необходимость для каждого аналитика и руководителя. Пройдемся по всем этапам построения matrix BCG — от подготовки данных до финальных выводов 📊

Что такое матрица БКГ и зачем ее строить в Excel

Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) – инструмент стратегического анализа, разработанный в 1968 году. Она позволяет классифицировать продукты или подразделения компании по двум ключевым параметрам: темпу роста рынка и относительной доле рынка.

Matrix БКГ делит продукты на четыре категории:

«Звезды» – быстрорастущие продукты с высокой долей рынка

– быстрорастущие продукты с высокой долей рынка «Дойные коровы» – продукты с низким ростом, но высокой долей рынка

«Трудные дети» (или «Вопросительные знаки») – быстрорастущие продукты с низкой долей рынка

«Собаки» – продукты с низким ростом и низкой долей рынка

Excel предоставляет идеальную платформу для создания этой матрицы по нескольким причинам:

Преимущество Описание Доступность и распространенность Excel установлен практически на каждом рабочем компьютере Гибкость в обработке данных Возможность быстро обновлять и перерасчитывать показатели Визуализация данных Широкие возможности для графического представления результатов Интеграция с другими анализами Данные из матрицы БКГ легко использовать в других моделях Автоматизация расчетов Формулы Excel устраняют ручные вычисления и потенциальные ошибки

Максим Вершинин, руководитель отдела стратегического анализа Я помню свой первый опыт построения матрицы БКГ в Excel. Мы с командой анализировали портфель из 15 продуктов, и вместо четкой картины получили хаотичное нагромождение пузырьков, которое никак не помогало принятию решений. Главная ошибка была в том, что мы не нормализовали данные и неправильно задали границы квадрантов. После переделки матрицы стало очевидно, что два наших "любимых" продукта на самом деле были классическими "собаками", пожиравшими ресурсы компании. Их сворачивание высвободило 28% бюджета, который мы направили на развитие наших "звезд" и получили рост выручки на 17% в следующем квартале.

Подготовка данных для построения матрицы БКГ в Excel

Для создания качественной матрицы БКГ необходимо корректно подготовить исходные данные. Ключевой вызов заключается в сборе точной информации о рыночных показателях и обеспечении сопоставимости данных 📈

Основные данные, которые понадобятся для построения матрицы:

Наименования продуктов/СБЕ – перечень всех анализируемых бизнес-единиц

– перечень всех анализируемых бизнес-единиц Объем продаж – показатели выручки для каждого продукта за текущий период

– показатели выручки для каждого продукта за текущий период Темп роста рынка – динамика изменения объема рынка (в %)

– динамика изменения объема рынка (в %) Доля рынка – доля каждого продукта на соответствующем рынке

– доля каждого продукта на соответствующем рынке Доля крупнейшего конкурента – для расчета относительной доли рынка

– для расчета относительной доли рынка Объем прибыли – опционально, для определения размера пузырьков на матрице

Важно структурировать данные в Excel в виде таблицы с четко обозначенными столбцами. Примерный шаблон может выглядеть так:

Продукт Выручка, млн ₽ Темп роста рынка, % Доля рынка, % Доля крупнейшего конкурента, % Относительная доля рынка Прибыль, млн ₽ Продукт A 120 15 28 12 2.33 42 Продукт B 85 18 10 25 0.4 14 Продукт C 65 5 34 20 1.7 32 Продукт D 25 3 7 22 0.32 4

При подготовке данных следует учесть несколько важных моментов:

Относительная доля рынка рассчитывается как отношение доли рынка продукта к доле крупнейшего конкурента. Используйте формулу в Excel:

=D2/E2

Темп роста рынка должен быть выражен в процентах и сопоставим для всех продуктов. Временной период анализа должен быть одинаковым для всех показателей. Проверьте данные на выбросы и аномалии, которые могут исказить результаты.

Для валидации данных используйте инструменты Excel:

Условное форматирование для выделения экстремальных значений

Функцию ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ для проверки суммарных показателей

Сводные таблицы для предварительного анализа распределения данных

Качество исходных данных определяет точность аналитических выводов, поэтому стоит уделить этому этапу особое внимание. Если информация о конкурентах ограничена, можно использовать аппроксимации на основе экспертных оценок или доступных рыночных исследований.

Как построить матрицу БКГ в Excel: базовые шаги

Построение матрицы БКГ в Excel – это поэтапный процесс, требующий точности и внимания к деталям. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы быстро создать качественный анализ вашего бизнес-портфеля 🧩

Андрей Карпов, консультант по бизнес-аналитике Однажды я проводил семинар для руководителей среднего звена по стратегическому анализу. Многие из них пытались строить матрицу БКГ вручную, на бумаге или в PowerPoint, что отнимало часы времени. Когда я продемонстрировал, как автоматизировать этот процесс в Excel, реакция была показательной. Один из участников рассказал, что тратил почти полный рабочий день ежеквартально на создание подобных матриц для отчётности. После применения техники с использованием пузырьковой диаграммы и динамической настройки квадрантов, его команда сократила время на анализ до 30 минут. Более того, они обнаружили, что при ручном построении часто допускали погрешности в позиционировании продуктов, что приводило к ошибочным стратегическим решениям. Это была наглядная демонстрация того, как правильная техника excel работы может повысить не только эффективность, но и точность бизнес-аналитики.

Шаг 1: Подготовьте данные в структурированной таблице, как описано в предыдущем разделе.

Шаг 2: Создайте пузырьковую диаграмму:

Выделите данные, включая столбцы с относительной долей рынка, темпом роста и прибылью (или объемом продаж) Перейдите на вкладку "Вставка" → "Диаграммы" → "Пузырьковая" Выберите первый вариант классической пузырьковой диаграммы

Шаг 3: Настройте ряды данных для правильного отображения на матрице:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме 2. Выберите "Выбрать данные" 3. Нажмите "Изменить" для редактирования рядов: - Для значений X (горизонтальная ось) выберите столбец "Относительная доля рынка" - Для значений Y (вертикальная ось) выберите столбец "Темп роста рынка" - Для размера пузырьков выберите столбец "Прибыль" или "Выручка" 4. Добавьте подписи данных, выбрав столбец с названиями продуктов

Шаг 4: Добавьте разделительные линии для квадрантов:

Щелкните правой кнопкой мыши на оси X → "Формат оси" В разделе "Параметры оси" установите точку пересечения с осью Y на значение 1 (граница между высокой и низкой относительной долей рынка) То же самое сделайте для оси Y, установив точку пересечения с осью X на значение, определяющее границу между высоким и низким ростом (обычно среднее значение по отрасли, например, 10%)

Шаг 5: Переверните ось X для соответствия классической матрице БКГ:

Щелкните правой кнопкой мыши на оси X → "Формат оси" В разделе "Параметры оси" установите флажок "Обратный порядок категорий"

Шаг 6: Настройте логарифмическую шкалу для оси X (опционально, но рекомендуется):

Щелкните правой кнопкой мыши на оси X → "Формат оси" В разделе "Параметры оси" установите флажок "Логарифмическая шкала"

Шаг 7: Добавьте названия квадрантов с помощью текстовых полей:

Перейдите на вкладку "Вставка" → "Текстовое поле" Разместите текстовые поля в каждом квадранте с соответствующими названиями: "Звезды", "Дойные коровы", "Трудные дети", "Собаки"

Шаг 8: Оптимизируйте визуальное представление матрицы:

Добавьте заголовок диаграммы: щелкните на диаграмме → вкладка "Макет" → "Название диаграммы"

Настройте названия осей: "Макет" → "Названия осей"

Измените цвета пузырьков для лучшей визуализации: щелкните на пузырьках → "Формат" → "Заливка"

Для повышения интерактивности можно добавить элементы управления, позволяющие быстро изменять пороговые значения для квадрантов или фильтровать данные по различным сегментам. Используйте инструменты "Разработчик" → "Вставка" → "Элементы управления формы" для добавления ползунков или выпадающих списков.

Визуализация и настройка матрицы БКГ для эффективного анализа

Чтобы превратить базовую диаграмму в эффективный инструмент для принятия решений, необходимо уделить особое внимание визуализации матрицы БКГ. Грамотное оформление позволяет смотреть глубже и быстрее интерпретировать результаты анализа 🔍

Ключевые элементы профессиональной визуализации матрицы БКГ:

Цветовая дифференциация квадрантов – используйте логичную цветовую схему: Звезды – яркий желтый или золотой 🌟

Дойные коровы – стабильный зеленый 💚

Трудные дети – активный синий или фиолетовый 💜

Настройка фона квадрантов:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на области построения 2. Выберите "Формат области построения" 3. В разделе "Заливка" выберите "Рисунок или текстура" 4. Используйте градиентную заливку с 4 цветовыми узлами для квадрантов

Информативные подписи данных: Щелкните правой кнопкой мыши на пузырьках

Выберите "Добавить подписи данных"

В настройках подписей выберите отображение названий продуктов и ключевых показателей

Для создания более продвинутой визуализации, используйте следующие техники:

Техника визуализации Применение Преимущество Динамические границы квадрантов Создание элементов управления для изменения пороговых значений осей Возможность проведения сценарного анализа Условное форматирование пузырьков Изменение цвета пузырьков в зависимости от показателей прибыльности Добавление третьего измерения анализа Линии тренда Добавление векторов движения для продуктов с историческими данными Прогнозирование будущего положения продуктов Спарклайны Мини-графики в ячейках с динамикой показателей Визуализация изменений без перегрузки основной матрицы Интерактивные всплывающие подсказки Добавление расширенной информации при наведении на пузырьки Глубокий анализ без перегрузки визуального пространства

Для создания всплывающих подсказок можно использовать макросы VBA:

vba Скопировать код Private Sub Chart_MouseMove(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, _ ByVal x As Long, ByVal y As Long) ' Код для определения, находится ли курсор над пузырьком ' и отображения соответствующей информации End Sub

Для углубленного анализа создайте несколько видов матриц на разных листах:

Матрица текущего состояния – на основе фактических данных

– на основе фактических данных Матрица прогноза – на основе планируемых показателей

– на основе планируемых показателей Матрица конкурентного анализа – сравнение с ключевыми конкурентами

– сравнение с ключевыми конкурентами Историческая матрица – динамика изменений за несколько периодов

Для визуального сравнения можно использовать технику наложения двух матриц с применением прозрачности:

Создайте две матрицы на разных листах Скопируйте одну из них и вставьте как рисунок на лист с другой матрицей Настройте прозрачность верхнего слоя (50-70%) Это позволит наглядно видеть смещения продуктовых позиций

При визуализации матрицы не забывайте об оптимальном соотношении информативности и визуальной чистоты. Перегруженная графика затрудняет восприятие ключевых выводов. Стремитесь к элегантности и функциональности вашей визуализации для максимальной эффективности анализа.

Интерпретация результатов и принятие решений на основе матрицы БКГ

Построение матрицы – только половина работы. Настоящая ценность этого инструмента раскрывается при грамотной интерпретации результатов и трансформации аналитических выводов в конкретные управленческие решения 📋

Для каждого квадранта матрицы БКГ существуют типичные стратегические рекомендации:

«Звезды» (высокий рост / высокая доля):

(высокий рост / высокая доля): Инвестировать для укрепления и защиты текущих позиций

Обеспечивать доминирование за счет масштабирования

Подготавливать к трансформации в «Дойных коров» при замедлении роста рынка

Оптимизировать производственную эффективность для максимизации прибыли

«Дойные коровы» (низкий рост / высокая доля):

(низкий рост / высокая доля): Максимизировать денежный поток при минимальных инвестициях

Использовать генерируемую прибыль для финансирования «Звезд» и «Трудных детей»

Защищать рыночную долю без масштабных затрат на рост

Внедрять программы лояльности для удержания клиентской базы

«Трудные дети» (высокий рост / низкая доля):

(высокий рост / низкая доля): Селективное инвестирование в наиболее перспективные продукты

Поиск нишевых стратегий для дифференциации

Определение продуктов для активного развития или выхода из рынка

Фокус на инновациях и уникальном позиционировании

«Собаки» (низкий рост / низкая доля):

(низкий рост / низкая доля): Минимизация инвестиций или полный выход из сегмента

Рассмотрение возможностей продажи бизнес-направления

В исключительных случаях – радикальная реструктуризация

Анализ синергетической ценности для других направлений бизнеса

Для трансформации аналитических данных в конкретный план действий рекомендуется следующий алгоритм:

Расширенная сегментация продуктового портфеля: Разделите «Трудных детей» на «перспективных» (ближе к «Звездам») и «проблемных» (ближе к «Собакам»)

Выделите среди «Собак» продукты с положительным денежным потоком

Идентифицируйте «Дойных коров», находящихся под угрозой потери доли рынка Оценка ресурсного потенциала компании: Определите объем доступных ресурсов от «Дойных коров»

Сопоставьте с потребностями в финансировании для «Звезд» и перспективных «Трудных детей»

Выявите ресурсные дефициты или избытки Формирование сбалансированного портфельного плана: Установите ключевые показатели эффективности (KPI) для каждого продукта

Создайте календарь стратегических инициатив с четкими сроками и ответственными

Определите триггерные точки для пересмотра стратегии Разработка сценарного планирования: Смоделируйте различные варианты развития рыночной ситуации

Проанализируйте чувствительность портфеля к ключевым факторам

Подготовьте планы действий для различных сценариев

При интерпретации результатов важно избегать типичных ошибок:

Ошибка №1: Механистическое применение рекомендаций без учета стратегического контекста компании

Ошибка №2: Игнорирование взаимозависимости между продуктами в портфеле

Ошибка №3: Отсутствие временной перспективы и прогнозирования изменений положения продуктов

Ошибка №4: Слишком узкий фокус на финансовых показателях без учета качественных факторов

Для более глубокого анализа рекомендуется дополнять матрицу БКГ другими стратегическими инструментами:

SWOT-анализ для оценки внутренних и внешних факторов

Матрица Ансоффа для определения стратегий роста

Матрица GE/McKinsey для многофакторного анализа привлекательности рынка

Анализ цепочки создания ценности для выявления конкурентных преимуществ

Эффективная интерпретация матрицы БКГ требует не только аналитических навыков, но и глубокого понимания бизнеса, отраслевой специфики и конкурентной динамики. Только в этом случае анализ превращается из академического упражнения в мощный инструмент стратегического управления.