Пользователи iOS или Android: кто лидирует по количеству в мире

Для кого эта статья:

специалисты в области маркетинга и аналитики

разработчики приложений для мобильных устройств

владельцы и менеджеры бизнеса, ориентированные на мобильные технологии Битва титанов мобильного рынка — iOS против Android — разворачивается на наших глазах уже второе десятилетие. В 2025 году расстановка сил приобрела новые очертания, и каждый игрок технологического сектора вынужден принимать стратегические решения, основываясь на реальных цифрах, а не на корпоративных мифах. Аналитики фиксируют значительные сдвиги в предпочтениях пользователей, особенно в развивающихся регионах, что критически меняет ландшафт всей индустрии. Кто же действительно лидирует по количеству пользователей в глобальном масштабе? 📱🌎

Глобальное распределение пользователей iOS и Android

Цифры говорят сами за себя: Android продолжает удерживать колоссальное преимущество на глобальном рынке. По данным StatCounter, в первом квартале 2025 года операционная система от Google контролирует приблизительно 70,5% мирового рынка смартфонов, в то время как iOS занимает лишь 29,2%. Оставшийся незначительный процент принадлежит нишевым операционным системам.

Подобная диспропорция обусловлена рядом фундаментальных факторов:

Широкое разнообразие Android-устройств во всех ценовых категориях

Доминирование недорогих смартфонов на развивающихся рынках

Открытая экосистема Android, позволяющая производителям кастомизировать ОС

Присутствие Android на устройствах множества производителей, от Samsung и Xiaomi до OnePlus и Oppo

При этом важно отметить, что статистика использования различается в зависимости от типа данных, которые мы анализируем. Если обращаться к метрикам веб-трафика, доля iOS несколько выше — около 32,8%, что говорит о более высокой онлайн-активности пользователей Apple.

Показатель Android iOS Другие ОС Доля устройств глобально (Q1 2025) 70,5% 29,2% 0,3% Доля в мобильном веб-трафике 66,9% 32,8% 0,3% Доля на рынке планшетов 52,3% 46,4% 1,3% Доля на рынке носимых устройств 25,7% 38,2% 36,1%

Интересно отметить, что ситуация существенно различается для разных типов устройств. Так, на рынке планшетов позиции iOS значительно сильнее, а в сегменте носимых устройств Apple Watch обеспечивают iOS лидирующую позицию.

В абсолютных цифрах ситуация выглядит еще более впечатляющей: активная пользовательская база Android в 2025 году превышает 3,2 миллиарда устройств, в то время как iOS используется приблизительно на 1,4 миллиарда устройств. Этот разрыв демонстрирует массовость распространения Android-устройств, особенно в регионах с низким средним доходом населения. 📊

Факторы, влияющие на выбор мобильной ОС

Решение пользователя в пользу iOS или Android редко бывает случайным. Исследования показывают, что ключевые факторы при выборе операционной системы существенно отличаются для разных сегментов аудитории.

Марина Петрова, руководитель отдела аналитики мобильных приложений Четыре года мы тестировали маркетинговые кампании для финтех-приложения, пытаясь понять, почему аудитория iOS и Android настолько по-разному реагирует на одни и те же предложения. Результаты нас ошеломили. Пользователи iOS демонстрировали в 2,7 раза более высокую конверсию из установки в платящего пользователя, но при этом были на 40% чувствительнее к любым проблемам с интерфейсом. В то же время android-аудитория проявляла удивительную лояльность: средний срок жизни активного пользователя составил 14,2 месяца против 9,8 у владельцев iPhone. Когда мы стали анализировать причины, обнаружили корреляцию между ОС и образом мышления: владельцы iPhone часто искали статусность и экосистемную интеграцию, в то время как пользователи Android ценили функциональную гибкость и контроль. Это позволило нам радикально пересмотреть сегментацию и коммуникационные стратегии. ARPPU у iOS-сегмента выросла на 32% после перезапуска программы лояльности с акцентом на престижные уровни и персонализированный сервис.

Детальное изучение мотивации пользователей показывает следующие закономерности:

Для выбора iOS ключевыми факторами становятся:

Интеграция в экосистему Apple (MacBook, Apple Watch, iCloud)

Повышенное внимание к безопасности и приватности

Престижность бренда и статусность

Долгосрочное обновление ОС (5-7 лет поддержки)

Предпочтение "работающих из коробки" решений без необходимости настройки

При выборе Android пользователи ориентируются на:

Широкий выбор устройств в разных ценовых категориях

Возможность кастомизации интерфейса и функций

Открытость платформы для сторонних приложений

Более гибкие варианты управления файлами

Совместимость с экосистемой Google

Социально-демографические факторы также играют значительную роль. Согласно исследованиям, проведенным в 2024 году, среди пользователей iOS доля людей с высоким уровнем дохода составляет 41,2%, в то время как среди пользователей Android этот показатель равен 30,7%. При этом по уровню образования разрыв меньше — 56,8% пользователей iOS имеют высшее образование против 51,2% пользователей Android.

Возрастная структура тоже показывает интересные закономерности: среди молодежи 18-24 лет доля пользователей iOS выше среднего и составляет 34,7%, в то время как в возрастной группе 55+ этот показатель падает до 22,4%. Это может быть связано как с большей открытостью молодежи к новым технологиям, так и с более высокой ценовой доступностью Android-устройств для людей пенсионного возраста.

Географический фактор является одним из определяющих: в развитых странах доля iOS значительно выше среднемировой. В США, например, iOS и Android делят рынок практически поровну с небольшим преимуществом iOS, в то время как в Индии доля Android превышает 95%. ✅

Региональные особенности распространения платформ

Географический ландшафт распространения мобильных операционных систем демонстрирует ярко выраженные закономерности. Анализ регионального распределения пользователей iOS и Android выявляет четкую корреляцию с уровнем экономического развития стран и культурными особенностями.

Регион Доля Android Доля iOS Доминирующие факторы выбора Северная Америка 48,3% 51,5% Статус, экосистема, лояльность бренду Западная Европа 59,7% 40,1% Функциональность, разнообразие устройств Азиатско-Тихоокеанский регион 83,2% 16,6% Ценовая доступность, локальные бренды Латинская Америка 89,5% 10,2% Ценовая доступность, выбор бюджетных моделей Африка 93,8% 6,1% Доступность, устойчивость к условиям эксплуатации Россия и СНГ 78,4% 21,3% Ценовая политика, доступность сервисов

В США и Канаде наблюдается почти паритетное распределение с небольшим преимуществом iOS — уникальная ситуация, нехарактерная для других регионов. Это объясняется не только высоким уровнем благосостояния, но и сильной интеграцией продуктов Apple в повседневную жизнь, а также выраженным стремлением к статусным покупкам.

Европейский рынок демонстрирует более разнообразную картину: если в Великобритании доля iOS достигает 48,7%, то в Германии она составляет лишь 33,2%, а в Испании — всего 27,8%. Эксперты связывают это с различиями в потребительской культуре и соотношении цена/качество, которое европейские потребители оценивают по-разному.

Азия представляет собой мозаику контрастов: от Японии, где iOS занимает 68,4% рынка (самый высокий показатель в мире), до Индии с ее 2,3% iOS на фоне тотального доминирования Android. В Китае, несмотря на мощное присутствие локальных производителей Android-смартфонов, доля iOS достигает 21,7%, что отражает престижность iPhone в этой стране.

Алексей Морозов, директор по развитию рынка e-commerce В 2023 году наш маркетплейс столкнулся с неожиданной проблемой при выходе на индийский рынок. Мы запустили масштабную рекламную кампанию, ориентированную преимущественно на пользователей iOS, основываясь на нашем успешном опыте в России и Европе. Результаты оказались катастрофическими — охват аудитории составил менее 3% от планируемого, а CAC превысил расчетный в 11 раз. Когда мы экстренно пересмотрели стратегию с фокусом на Android, особенно на бюджетные устройства локальных брендов, ситуация кардинально изменилась. За три месяца мы вышли на плановые показатели с CPO на 28% ниже расчетного. Ключевым фактором успеха стала адаптация приложения под низкопроизводительные Android-устройства с ограниченным интернет-соединением — типичный сценарий использования в Индии. Мы полностью пересмотрели подход к региональной экспансии и теперь начинаем с детального анализа структуры пользовательской базы по операционным системам и моделям устройств.

Особый интерес представляют страны с быстрорастущей экономикой. Так, в Бразилии за последние два года доля iOS выросла с 12,5% до 17,3%, что указывает на формирование платежеспособного среднего класса. В России на начало 2025 года распределение составляет 21,3% iOS против 78,4% Android, причем доля iOS снизилась по сравнению с 2022 годом (27,8%) из-за санкционных ограничений и сокращения официальных поставок.

Важно отметить, что региональные различия влияют не только на выбор платформы, но и на паттерны использования. Например, в странах Азии пользователи Android в 3,2 раза чаще используют мобильные платежи, чем в Европе, а в Северной Америке владельцы iPhone генерируют в 2,7 раза больше трафика потокового видео, чем их коллеги из стран Латинской Америки. 🌍

Динамика роста аудитории iOS и Android за 5 лет

Анализируя последнее пятилетие (2020-2025), можно проследить явные тенденции изменения долей рынка мобильных операционных систем. Период, охватывающий пандемию COVID-19, энергетический кризис и глобальную инфляцию, внес существенные коррективы в развитие экосистем iOS и Android.

Ключевые тренды последнего пятилетия:

Замедление темпов замены устройств с 18-24 месяцев до 32-36 месяцев

Постепенное насыщение рынков развитых стран с перераспределением фокуса на развивающиеся регионы

Усиление лояльности пользователей к выбранной экосистеме (87,3% пользователей не меняют ОС при смене устройства)

Рост интереса к премиальным устройствам в развивающихся странах

Увеличение доли рефабрицированных устройств в общих продажах

В абсолютных цифрах обе платформы демонстрируют рост, хотя и с разной динамикой:

Рост числа активных устройств (миллиарды): 2020 2021 2022 2023 2024 2025 iOS 1.00 1.08 1.17 1.26 1.33 1.40 Android 2.50 2.70 2.86 3.00 3.10 3.20

Анализируя данные, можно отметить, что среднегодовой темп роста (CAGR) для iOS за этот период составил 6,96%, в то время как Android рос со скоростью 5,06%. Это указывает на постепенное сокращение разрыва, хотя в абсолютных цифрах Android продолжает наращивать преимущество.

Интересная динамика наблюдается в изменении рыночных долей по регионам. В Северной Америке доля iOS выросла с 45,3% в 2020 году до 51,5% в 2025, демонстрируя устойчивый рост. В Западной Европе наблюдается аналогичная, но менее выраженная тенденция: с 36,8% до 40,1%.

В то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе доля iOS остаётся стабильной около 16-17%, несмотря на значительный рост продаж iPhone в Китае и Индии. Это объясняется параллельным ростом продаж Android-устройств в странах Юго-Восточной Азии и на внутреннем рынке Китая.

Заметным фактором последних лет стало влияние геополитических событий на распределение пользователей. В странах, попавших под санкционные ограничения, наблюдается снижение доли iOS. В россии этот показатель снизился с 27,8% в 2022 году до 21,3% в 2025, что связано с ограниченной доступностью официальных устройств Apple и сервисов App Store.

В контексте новых инсталляций (первичные покупки смартфонов) Android сохраняет безусловное лидерство с долей около 85,3% в 2025 году, хотя этот показатель снизился с 88,9% в 2020. Это свидетельствует о том, что Android остаётся предпочтительной платформой для пользователей, впервые приобретающих смартфон, особенно в странах с развивающейся экономикой. 📈

Коммерческий потенциал пользователей обеих систем

Для бизнеса критически важно не просто количество пользователей той или иной операционной системы, но и их монетизационный потенциал. Исследования 2025 года демонстрируют существенный разрыв в потребительском поведении владельцев устройств на iOS и Android.

Ключевые коммерческие показатели пользователей iOS и Android:

Средний доход на пользователя (ARPU) в мобильных приложениях на iOS в 3,8 раза превышает аналогичный показатель на Android

Конверсия в покупки внутри приложений на iOS составляет 5,7% против 1,9% на Android

Показатель удержания пользователей через 30 дней после установки приложения: 34% для iOS и 28% для Android

Средний чек онлайн-покупок с мобильных устройств: $142 для iOS и $83 для Android

Время, проведённое в приложениях (ежедневно): 4,2 часа для iOS и 3,7 часа для Android

Несмотря на меньшую долю рынка, пользователи iOS генерируют больший объем доходов для разработчиков приложений и онлайн-сервисов. По итогам 2024 года общий объем расходов в App Store составил приблизительно $92,3 млрд, в то время как пользователи Google Play потратили около $47,8 млрд, несмотря на двукратное превосходство в численности.

Интересно, что профиль трат также различается между платформами. Пользователи iOS чаще совершают покупки в категориях премиум-приложений, игр с высоким визуальным качеством и сервисов для повышения продуктивности. Владельцы Android-устройств демонстрируют более высокую активность в категориях утилит, персонализации устройства и приложений для экономии бюджета.

В сфере электронной коммерции наблюдаются аналогичные тенденции:

Коммерческие показатели iOS vs Android в e-commerce (2025): - Средний размер корзины: iOS $142 / Android $83 - Частота покупок (в месяц): iOS 3.7 / Android 2.8 - Конверсия из посещения в заказ: iOS 3.8% / Android 2.2% - Доля использования мобильного банкинга от всех пользователей: iOS 86% / Android 72% - NPS (индекс потребительской лояльности) интернет-магазинов: iOS 68 / Android 61

Для маркетологов и предпринимателей важно учитывать, что стоимость привлечения пользователя (CAC) также существенно различается между платформами. По данным аналитического агентства AppsFlyer, в 2025 году средняя стоимость привлечения платящего пользователя на iOS составляет $76,3, что на 42% выше, чем на Android ($53,7). Однако более высокое удержание и средний чек на iOS часто делают инвестиции в эту аудиторию более оправданными с точки зрения долгосрочной окупаемости.

Еще один важный аспект — географические различия в монетизационном потенциале. В Северной Америке разрыв между платящими пользователями iOS и Android минимален, в то время как в странах Азии он достигает шестикратных значений. Это связано с тем, что в развивающихся рынках iPhone остается премиальным продуктом, доступным преимущественно обеспеченной аудитории.

Для бизнеса критически важно адаптировать монетизационные стратегии под специфику аудитории каждой платформы. Для iOS это может быть стратегия премиальных продуктов и подписок, в то время как для Android более эффективны модели freemium с градуальной монетизацией через микротранзакции и рекламу. 💰