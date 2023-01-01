Персонифицированные сведения в Excel: бланк для заполнения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Бухгалтеры и финансовые специалисты

Предприниматели и владельцы небольших предприятий

Люди, заинтересованные в повышении навыков работы с Excel для отчетности Отчетность для ФНС, ПФР или других органов часто становится головной болью для бухгалтеров и предпринимателей. Особенно когда речь идет о персонифицированных сведениях, где малейшая ошибка грозит штрафами. Excel может стать вашим надежным союзником в этом деле! Правильно настроенный бланк не только упрощает заполнение и минимизирует риск ошибок, но и экономит ваше драгоценное время. Разберемся, как создать и использовать такой инструмент эффективно в 2025 году. 📊

Хотите раз и навсегда разобраться с созданием профессиональных отчетов в Excel? Курс «Excel для работы» с нуля от Skypro — это именно то, что вам нужно! Вы научитесь не только создавать персонифицированные бланки для отчетности, но и автоматизировать их заполнение с помощью формул и макросов. Инвестируйте в свои навыки сейчас и забудьте о проблемах с отчетностью в будущем!

Что такое персонифицированные сведения и для чего они нужны

Персонифицированные сведения — это форма отчетности, содержащая индивидуальные данные о физических лицах, чаще всего сотрудниках организации. В России такие отчеты подаются в Федеральную налоговую службу и Социальный фонд России (бывший ПФР). Они включают информацию о начислениях, трудовом стаже, страховых взносах и другие данные по каждому работнику отдельно.

Основные типы персонифицированных отчетов:

СЗВ-ТД — сведения о трудовой деятельности работников

СЗВ-СТАЖ — данные о стаже застрахованных лиц

ЕФС-1 — единая форма сведений для СФР

6-НДФЛ — отчет о доходах физических лиц

С 2023-2025 годов отчетность продолжает цифровизироваться, и правильное электронное оформление становится ключевым фактором для избежания проблем с контролирующими органами. Excel как универсальный инструмент для работы с данными позволяет создать информационную базу, которая затем легко конвертируется в нужный формат для отправки.

Марина Петрова, главный бухгалтер Когда я начинала работать с персонифицированной отчетностью, каждый квартал превращался в настоящий кошмар. У нас среднее предприятие — около 120 сотрудников, и заполнение всех форм вручную занимало неделю безостановочной работы. Все изменилось, когда я решила создать универсальный бланк в Excel. Первое время было сложно — приходилось выверять каждую формулу, проверять автоматические расчеты. Зато потом! Теперь мне достаточно внести первичные данные, и Excel автоматически заполняет все необходимые поля, включая контрольные суммы. Время на подготовку отчетности сократилось в пять раз, а количество ошибок сведено к минимуму. Более того, я настроила проверки — система подсвечивает подозрительные значения и несоответствия, которые требуют дополнительного внимания.

Тип отчета Срок подачи в 2025 году Штрафы за нарушение КНД ЕФС-1 (ежемесячный) Не позднее 25-го числа следующего месяца 500 руб. за каждое застрахованное лицо 1151140 СЗВ-ТД (при кадровых изменениях) Не позднее следующего рабочего дня От 300 до 500 руб. за каждое нарушение 1151112 6-НДФЛ (квартальный) Последний день месяца, следующего за отчетным кварталом 1000 руб. за каждый месяц просрочки 1151100

Как создать бланк персонифицированных сведений в Excel

Создание эффективного бланка для персонифицированных сведений — это процесс, требующий внимания к деталям и понимания структуры отчетности. Вот пошаговая инструкция по созданию такого документа в Excel:

Создайте новый файл Excel и продумайте структуру листов. Оптимально иметь отдельные листы для разных типов данных: "Сотрудники", "Начисления", "Стаж", "Итоги". Настройте лист "Сотрудники" с базовой информацией — ФИО, СНИЛС, ИНН, дата рождения, должность и другие данные, которые остаются постоянными. Создайте систему фильтрации и сортировки, используя функцию "Данные" → "Фильтр". Это позволит быстро находить нужных сотрудников. Защитите ячейки с формулами от случайного редактирования через "Рецензирование" → "Защитить лист". Настройте проверку данных для минимизации ошибок ввода (например, ограничение формата даты или проверка корректности СНИЛС).

Алексей Смирнов, налоговый консультант Помню случай с небольшой компанией, которая получила штраф в 180 000 рублей из-за ошибок в персонифицированной отчетности. Директор обратился ко мне с просьбой разобраться. Оказалось, что их бухгалтер использовал разрозненные Excel-файлы, в которых информация дублировалась, а иногда и противоречила друг другу. Я предложил создать единую систему в Excel с перекрестными проверками. Мы разработали бланк, где все данные синхронизировались и проверялись на соответствие. Встроили валидацию СНИЛС и ИНН, добавили контрольные суммы и автоматический расчет стажа. На следующий отчетный период не только избежали штрафов, но и сократили время подготовки отчетности на 70%. А главное — у бухгалтера пропал страх перед налоговой проверкой.

Важный аспект — правильное форматирование бланка в соответствии с официальными требованиями. Для этого необходимо:

Использовать форматирование ячеек для автоматического применения нужных форматов данных (например, для СНИЛС формат ###-###-### ##)

Настроить условное форматирование для выделения проблемных ячеек

Добавить выпадающие списки для полей с ограниченным набором значений

Создать шапку, соответствующую официальному бланку с указанием кодов форм и КНД

Для более наглядного представления, вот пример структуры файла Excel для персонифицированной отчетности:

Лист Содержание Связь с другими листами Общие сведения Информация о компании, отчетном периоде, ответственных лиц Данные подтягиваются во все остальные листы База сотрудников Полный список персональных данных всех сотрудников Источник для всех персонифицированных отчетов Начисления Заработная плата, премии и другие выплаты по периодам Данные используются для СФР и 6-НДФЛ СЗВ-ТД Информация о трудовой деятельности Импортирует данные из листа сотрудников ЕФС-1 Сводная форма для СФР Объединяет данные из всех листов Проверка Контрольные суммы и логические проверки Проверяет данные со всех листов

Основные разделы и поля бланка Excel для отчетности

Грамотно структурированный бланк персонифицированных сведений в Excel должен включать несколько ключевых разделов, каждый из которых содержит определенные поля. Рассмотрим основную структуру и содержание такого документа.

📋 Раздел "Сведения о страхователе" (организации или ИП):

Полное наименование организации

ИНН и КПП

ОГРН или ОГРНИП

Регистрационный номер в СФР

Юридический и фактический адрес

Контактные данные ответственных лиц

👤 Раздел "Персональные данные застрахованных лиц":

ФИО сотрудника (полностью, без сокращений)

СНИЛС (в формате XXX-XXX-XXX XX)

ИНН физического лица

Дата рождения

Пол

Гражданство

Адрес регистрации и проживания

💼 Раздел "Сведения о трудовой деятельности" (для форм СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ):

Дата приема на работу

Номер и дата трудового договора

Должность (в соответствии со штатным расписанием)

Код профессии по ОКПДТР

Периоды работы (с разбивкой по кодам)

Особые условия труда (при наличии)

Льготные основания

💰 Раздел "Сведения о начислениях и взносах" (для ЕФС-1, 6-НДФЛ):

Отчетный период

Сумма начисленных выплат и вознаграждений

База для исчисления страховых взносов

Суммы начисленных взносов по тарифам

Суммы удержанного НДФЛ

Суммы предоставленных вычетов

🧮 Раздел "Контрольные суммы и проверки":

Итоговые суммы по всем застрахованным лицам

Проверка соответствия данных между разделами

Логический контроль введенных значений

При заполнении бланка важно обратить внимание на технические аспекты оформления ячеек в Excel:

Используйте правильное форматирование для числовых полей (денежный формат для сумм, процентный для ставок и т.д.)

Настройте защиту ячеек с формулами

Добавьте всплывающие подсказки для сложных полей

Используйте условное форматирование для выделения ошибок

Для оптимизации работы с большими объемами данных рекомендуется использовать сводные таблицы и функции массивов, которые позволяют быстро анализировать информацию и выявлять потенциальные проблемы в отчетности.

Автоматизация заполнения персонифицированных данных

Настоящая сила Excel проявляется в возможностях автоматизации, которые позволяют превратить процесс заполнения персонифицированных сведений из утомительной рутины в быструю и эффективную процедуру. Рассмотрим ключевые методы, которые помогут оптимизировать этот процесс.

🔢 Использование формул для автоматических расчетов:

VLOOKUP (ВПР) и HLOOKUP (ГПР) для подтягивания данных из справочников

SUMIFS (СУММЕСЛИМН) для суммирования значений с несколькими условиями

CONCATENATE (СЦЕПИТЬ) или оператор "&" для объединения текстовых значений

IF (ЕСЛИ) для логических проверок и условного заполнения

Пример формулы для автоматического расчета страхового стажа:

excel Скопировать код =ЕСЛИ(D2>0;ЦЕЛОЕ((СЕГОДНЯ()-D2)/365,25);"Нет данных")

где D2 — ячейка с датой начала трудовой деятельности сотрудника.

📋 Создание сводных таблиц для анализа данных:

Выделите диапазон данных для анализа Выберите "Вставка" → "Сводная таблица" Настройте поля для строк, столбцов и значений Используйте фильтры для выборки данных по конкретным параметрам

🤖 Использование макросов и VBA для сложной автоматизации:

Для повторяющихся операций можно записать макрос или написать код на VBA, который будет выполнять действия автоматически. Например, макрос для проверки корректности СНИЛС:

vba Скопировать код Function CheckSNILS(SNILS As String) As Boolean Dim i As Integer, sum As Integer, control As Integer ' Удаляем все нецифровые символы SNILS = Replace(Replace(Replace(SNILS, "-", ""), " ", ""), "_", "") ' Проверяем длину СНИЛС If Len(SNILS) <> 11 Then CheckSNILS = False Exit Function End If ' Проверяем контрольное число sum = 0 For i = 1 To 9 sum = sum + CInt(Mid(SNILS, i, 1)) * (10 – i) Next i control = sum Mod 101 If control = 100 Then control = 0 CheckSNILS = (control = CInt(Right(SNILS, 2))) End Function

🔄 Настройка проверки данных и условного форматирования:

Для полей с ограниченным набором значений используйте "Данные" → "Проверка данных" → "Список"

Для дат установите ограничения на допустимый диапазон

Настройте условное форматирование для выделения потенциальных ошибок или несоответствий

📱 Использование внешних источников данных:

Excel позволяет импортировать данные из различных источников, что может значительно упростить заполнение персонифицированных сведений:

Импорт из баз данных через Power Query

Получение данных из других файлов Excel

Импорт из CSV-файлов, которые могут быть выгружены из других систем

🔒 Создание шаблонов для регулярного использования:

Разработайте базовую структуру с необходимыми формулами и связями Защитите листы и ячейки с формулами от случайного изменения Сохраните как шаблон Excel (.xltx), чтобы использовать его как основу для будущих отчетов

Хотите превратить бланки Excel в мощный инструмент автоматизации? Не знаете, с какой профессией связать свое будущее? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли вам карьера аналитика данных или специалиста по Excel. Пройдите тест сейчас и узнайте, в какой сфере ваши навыки принесут максимальную пользу и финансовое вознаграждение!

Распространенные ошибки при работе с бланком в Excel

Даже опытные пользователи Excel сталкиваются с ошибками при работе с персонифицированной отчетностью. Знание типичных проблем и способов их предотвращения поможет избежать неприятных последствий в виде штрафов и необходимости переделывать отчеты. 🚫

Ошибки форматирования и ввода данных:

Неправильный формат дат — Excel может интерпретировать даты по-разному в зависимости от региональных настроек. Решение: всегда явно указывайте формат ячеек как "Дата" и используйте стандартный формат ДД.ММ.ГГГГ. Ошибки в СНИЛС и ИНН — эти идентификаторы имеют контрольные цифры и должны вводиться согласно определенным правилам. Решение: настройте проверку через формулы, например:

excel Скопировать код =ЕСЛИ(ДЛСТР(A2)=11;ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(A2;2)=ОСТАТ(СУММПРОИЗВ(ЛЕВСИМВ(A2;9);{9;8;7;6;5;4;3;2;1});101);"Корректный СНИЛС";"Ошибка в СНИЛС");"Неверная длина СНИЛС")

Потеря ведущих нулей — Excel по умолчанию удаляет ведущие нули в числовых полях. Решение: форматируйте такие ячейки как текст или используйте апостроф перед вводом ('000123456).

Проблемы с формулами и расчетами:

"Круговые ссылки" — возникают, когда формула прямо или косвенно ссылается на саму себя. Решение: перестройте логику расчетов или используйте итерационные вычисления ("Файл" → "Параметры" → "Формулы").

— возникают, когда формула прямо или косвенно ссылается на саму себя. Решение: перестройте логику расчетов или используйте итерационные вычисления ("Файл" → "Параметры" → "Формулы"). Ошибки в расчете стажа — особенно при наличии перерывов или особых периодов. Решение: разбивайте расчет на составные части и используйте функции DATEDIF или NETWORKDAYS для точного подсчета рабочих дней.

— особенно при наличии перерывов или особых периодов. Решение: разбивайте расчет на составные части и используйте функции DATEDIF или NETWORKDAYS для точного подсчета рабочих дней. Несоответствие контрольных сумм — часто вызвано округлением или неучтенными значениями. Решение: проверяйте промежуточные итоги и используйте функции ROUND или ROUNDUP для корректного округления согласно требованиям ФНС.

Структурные и организационные ошибки:

Ошибка Последствия Профилактика Дублирование данных в разных листах Несоответствия информации, противоречия Создайте единый источник данных и используйте ссылки на него Отсутствие резервных копий Потеря данных при сбоях Настройте автосохранение и регулярное резервирование Слишком сложная структура связей Трудности с поиском ошибок, замедление работы Упростите модель, используйте промежуточные расчеты Отсутствие проверок вводимых данных Некорректные значения, ошибки в отчетах Настройте проверку данных и условное форматирование Ручное копирование данных из других источников Человеческие ошибки, несоответствия Автоматизируйте импорт данных через Power Query

Технические и системные проблемы:

Медленная работа файла — обычно вызвана избыточными формулами, особенно содержащими VLOOKUP по большим диапазонам. Решение: используйте INDEX+MATCH вместо VLOOKUP, применяйте именованные диапазоны, оптимизируйте формулы. Проблемы совместимости версий — некоторые функции могут работать по-разному в разных версиях Excel. Решение: сохраняйте файлы в совместимом формате (.xlsx) и избегайте новейших функций, если файл будет открываться в старых версиях. Потеря макросов при сохранении — обычный формат .xlsx не поддерживает макросы. Решение: используйте формат .xlsm для сохранения файлов с макросами.

Советы для предотвращения ошибок:

Создавайте отдельный лист для проверок и контрольных сумм

Используйте условное форматирование для выделения потенциальных проблем

Защищайте формулы и структуру от случайных изменений

Документируйте сложные расчеты и логику непосредственно в файле

Регулярно проверяйте корректность расчетов на тестовых данных

Следите за изменениями в законодательстве и своевременно обновляйте формулы