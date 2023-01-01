Отчетность ЕСХН: полное руководство по заполнению и сдаче налога

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Фермеры и сельскохозяйственные производители

Бухгалтеры и финансовые специалисты, работающие в сфере сельского хозяйства

Люди, заинтересованные в оптимизации налоговой нагрузки и упрощении отчетности

Единый сельскохозяйственный налог — настоящее спасение для фермеров и сельхозпроизводителей, желающих сократить налоговую нагрузку и упростить отчётность. Однако даже упрощённая система требует понимания нюансов, соблюдения сроков и правильного заполнения форм. Многие аграрии теряют деньги на штрафах или переплачивают налоги из-за незнания правил ЕСХН. Давайте разберём по полочкам процесс подготовки и сдачи отчётности, чтобы вам не пришлось краснеть перед налоговиками или тратить деньги на исправление ошибок. 📊🧾

Хотите уверенно управлять финансами своего фермерского хозяйства? Курс «Excel для работы» с нуля от Skypro поможет автоматизировать учёт доходов и расходов по ЕСХН. Научитесь создавать понятные отчёты, отслеживать финансовые показатели и формировать данные для налоговых деклараций без лишних усилий. Более 78% сельхозпроизводителей экономят до 5 часов в неделю на подготовке отчётности, освоив необходимые Excel-функции!

Система ЕСХН: правила применения и ключевые особенности

ЕСХН – специальный налоговый режим, разработанный специально для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Главное преимущество этого режима – замена нескольких налогов одним платежом по ставке 6% от разницы между доходами и расходами. Но не всякий, кто выращивает помидоры на огороде, может применять ЕСХН. 🚜

Чтобы получить право на применение ЕСХН, необходимо соответствовать следующим критериям:

Доля дохода от реализации сельхозпродукции должна составлять не менее 70% в общем доходе;

Количество работников для рыбохозяйственных организаций — не более 300 человек;

Отсутствие производства подакцизных товаров (кроме подакцизного винограда, вина и игристого вина);

Организация не должна быть казенным или бюджетным учреждением.

Переход на ЕСХН освобождает от уплаты следующих налогов:

Для организаций Для ИП Налог на прибыль организаций НДФЛ (в части доходов от предпринимательской деятельности) НДС (с исключениями) НДС (с исключениями) Налог на имущество организаций Налог на имущество физлиц (используемое в предпринимательской деятельности)

Важно помнить, что с 2019 года плательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС, если их годовой доход превышает установленные лимиты. В 2025 году этот лимит составляет 80 млн рублей. Однако можно получить освобождение от уплаты НДС при соблюдении определённых условий.

Анна Петрова, главный бухгалтер КФХ Помню, как в 2020 году руководитель нашего хозяйства попросил меня разобраться с переходом на ЕСХН. Мы долго сидели с калькулятором, анализировали структуру доходов и расходов. Оказалось, что у нас 68% доходов от сельхозпродукции — не хватало 2% до нужного порога. Пришлось корректировать бизнес-стратегию: мы сократили услуги по аренде сельхозтехники соседним хозяйствам и увеличили производство зерновых. Это потребовало временных затрат, но в следующем году мы подали уведомление о переходе на ЕСХН и сэкономили свыше 300 000 рублей на налогах. Главное — заранее проанализировать структуру доходов и спланировать переход.

Основные формы отчетности при ЕСХН: состав и сроки

Отчетность по ЕСХН значительно проще, чем при общей системе налогообложения, но требует не меньшей внимательности. Рассмотрим основные формы, которые необходимо подавать, и сроки их сдачи. 📝

Форма отчетности Срок представления Особенности Декларация по ЕСХН Не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом Основной отчетный документ, подается раз в год Книга учета доходов и расходов Не представляется в налоговую, но должна быть в наличии Обязательный документ налогового учета Бухгалтерская отчетность (для организаций) Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным Включает бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения Отчетность по страховым взносам Ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за кварталом Подается независимо от применения ЕСХН при наличии работников Декларация по НДС (если не освобождены) Ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом Для плательщиков ЕСХН с доходом свыше 80 млн рублей Авансовый отчет по ЕСХН Не представляется, авансовый платеж рассчитывается самостоятельно Уплата аванса до 25 июля текущего года

При ЕСХН существенно сокращается объем сдаваемой отчетности, однако сельхозпроизводители должны вести бухгалтерский учет в полном объеме. В частности, плательщики ЕСХН обязаны:

Вести Книгу учета доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по ЕСХН;

Сохранять первичные документы, подтверждающие факты хозяйственной деятельности;

Организации обязаны составлять и представлять бухгалтерскую отчетность;

При осуществлении операций, облагаемых НДС, вести учет в соответствии с главой 21 НК РФ.

Авансовый платеж по ЕСХН рассчитывается как произведение налоговой базы за полугодие и ставки налога (6%). Налоговая база определяется нарастающим итогом с начала года. Уплата авансового платежа производится не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода (полугодия), то есть до 25 июля. При этом отчетность по авансовому платежу не представляется, что существенно упрощает процедуру.

Пошаговое заполнение декларации ЕСХН: разбор всех разделов

Декларация по ЕСХН имеет достаточно простую структуру, но требует внимательности при заполнении. Рассмотрим пошагово, как правильно заполнить каждый раздел формы, чтобы избежать ошибок и доначислений. 🔍

Декларация по ЕСХН включает в себя титульный лист и три раздела:

Титульный лист содержит сведения о налогоплательщике;

Раздел 1 — сведения о суммах налога, подлежащих уплате и возврату;

Раздел 2 — расчет ЕСХН;

Раздел 2.1 (при необходимости) — расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу.

Шаг 1: Заполнение титульного листа

На титульном листе указывается:

ИНН и КПП налогоплательщика (для ИП — только ИНН);

Код налогового органа (где состоите на учете);

Налоговый период (34 — календарный год);

Отчетный год (2025);

Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя;

Код вида экономической деятельности (ОКВЭД);

Контактный телефон;

Количество листов в декларации и приложенных документах.

Шаг 2: Заполнение Раздела 2

Необычно, но при заполнении декларации рекомендуется начинать с Раздела 2, так как на основании его данных формируется Раздел 1.

В Разделе 2 указываются:

Код строки 010 — сумма полученных доходов за год;

Код строки 020 — сумма произведенных расходов;

Код строки 030 — доходы минус расходы (разница между строками 010 и 020);

Код строки 040 — сумма убытка за предыдущие годы (если есть);

Код строки 050 — налоговая база для исчисления ЕСХН (строка 030 минус строка 040);

Код строки 060 — ставка налога (6%);

Код строки 070 — исчисленная сумма налога (произведение строк 050 и 060);

Код строки 080 — сумма уплаченного авансового платежа;

Код строки 090 — сумма налога к уплате (строка 070 минус строка 080, если 070 > 080);

Код строки 100 — сумма налога к уменьшению (строка 080 минус строка 070, если 080 > 070).

Шаг 3: Заполнение Раздела 1

После заполнения Раздела 2 переносим данные в Раздел 1:

Код строки 001 — код по ОКТМО;

Код строки 002 — сумма ЕСХН, подлежащая уплате (из строки 090 Раздела 2);

Код строки 003 — сумма ЕСХН к уменьшению (из строки 100 Раздела 2).

Шаг 4: Заполнение Раздела 2.1 (при необходимости)

Этот раздел заполняется, если вы используете право на уменьшение налоговой базы на сумму убытка предыдущих лет. В нём указываются:

Код строки 010 — остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода;

Код строки 020-110 — остатки убытков по годам, которые не были перенесены;

Код строки 120 — сумма убытков, на которые уменьшена налоговая база за налоговый период;

Код строки 130 — остаток убытков, подлежащих переносу на следующие налоговые периоды.

Михаил Степанов, налоговый консультант Два года назад ко мне обратился владелец небольшого овощеводческого хозяйства с декларацией по ЕСХН, которую уже дважды возвращали из налоговой. Проблемой оказалась ошибка в последовательности заполнения. Фермер сначала заполнил Раздел 1, что привело к неверному расчету сумм налога. Мы вместе пересмотрели всю декларацию, начав с Раздела 2. Оказалось, что он неправильно учёл убытки прошлых лет и не отразил в Разделе 2.1 остатки убытков, которые можно было перенести на будущее. После корректировки всех разделов в правильной последовательности и с учетом всех особенностей его бизнеса, налоговая база уменьшилась на 210 000 рублей, а сумма налога — на 12 600 рублей. Декларация была принята с первого раза, а фермер перестал опасаться проверок.

Особенности учета доходов и расходов для расчета ЕСХН

Правильный учет доходов и расходов — краеугольный камень точного расчета налоговой базы по ЕСХН. Разберемся, какие особенности следует учитывать, чтобы не переплачивать налоги и избежать претензий со стороны проверяющих органов. 💸

Учет доходов при ЕСХН

При определении объекта налогообложения учитываются доходы от реализации и внереализационные доходы. Доходы определяются в соответствии со статьями 248, 249 и 250 Налогового кодекса РФ.

Особенности учета доходов:

Доходы учитываются по кассовому методу — на дату поступления средств на счета или в кассу, получения имущества или имущественных прав;

Авансы, полученные от покупателей, включаются в доходы в момент их поступления;

Доходы в натуральной форме учитываются по рыночным ценам;

Субсидии, полученные от государства, учитываются в доходах (если они не целевое финансирование);

Доходы от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства должны составлять не менее 70% в общей сумме доходов.

Учет расходов при ЕСХН

При ЕСХН можно учесть только те расходы, которые прямо перечислены в п. 2 ст. 346.5 НК РФ. Приведем основные из них:

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств;

Расходы на приобретение нематериальных активов;

Материальные расходы (семена, удобрения, корма, топливо и т.д.);

Расходы на оплату труда и страховые взносы;

Расходы на содержание сельскохозяйственной техники и оборудования;

Расходы на проведение ремонта основных средств;

Расходы на аренду земельных участков и имущества;

Проценты по кредитам и займам, взятым для осуществления деятельности;

Расходы на обязательное и добровольное страхование;

Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам).

Важно помнить, что расходы должны быть:

Экономически обоснованными;

Документально подтвержденными;

Направленными на получение дохода;

Оплаченными (при кассовом методе).

Особенности учета расходов на приобретение основных средств

Расходы на приобретение основных средств при ЕСХН учитываются особым образом:

В отношении основных средств, приобретенных до перехода на ЕСХН, расходы учитываются равными долями в течение периода от 1 до 10 лет в зависимости от срока полезного использования;

Основные средства, приобретенные в период применения ЕСХН, включаются в расходы полностью после их фактической оплаты и ввода в эксплуатацию;

При продаже основных средств до истечения срока полезного использования необходимо сделать перерасчет налоговой базы.

Книга учета доходов и расходов

Документирование доходов и расходов осуществляется в Книге учета доходов и расходов (КУДиР). Хотя эту книгу не нужно представлять в налоговый орган, ее наличие и правильное заполнение обязательны. КУДиР должна содержать информацию о всех хозяйственных операциях налогоплательщика.

Книга должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя и печатью (при наличии).

В электронном виде КУДиР формируется с использованием специализированных программ, но по окончании налогового периода ее необходимо распечатать и оформить в установленном порядке.

Типичные ошибки в отчетности ЕСХН и способы их избежать

Даже опытные бухгалтеры допускают ошибки при подготовке отчетности по ЕСХН. Знание типичных ошибок и способов их предотвращения поможет избежать штрафов, пеней и проблем с налоговыми органами. ⚠️

1. Неверное определение состава доходов и расходов

Распространенные ошибки:

Включение в расходы затрат, не предусмотренных п. 2 ст. 346.5 НК РФ;

Неучет полученных авансов в доходах;

Учет расходов, фактически не оплаченных в отчетном периоде;

Включение расходов без подтверждающих документов.

Как избежать:

Сверяйте перечень расходов с закрытым списком, приведенным в НК РФ;

Ведите детальный учет авансов полученных;

Проверяйте факт оплаты расходов, включаемых в налоговую базу;

Храните все первичные документы, подтверждающие расходы.

2. Ошибки в учете основных средств

Распространенные ошибки:

Единовременное признание расходов на ОС, приобретенные до перехода на ЕСХН;

Неправильный расчет остаточной стоимости ОС при переходе на ЕСХН;

Включение в расходы стоимости ОС до момента ввода их в эксплуатацию;

Отсутствие перерасчета при реализации ОС раньше предполагаемого срока.

Как избежать:

Составьте график признания расходов на ОС, приобретенные до перехода на ЕСХН;

Тщательно документируйте даты ввода ОС в эксплуатацию;

При реализации ОС незамедлительно производите перерасчет налоговой базы.

3. Несоблюдение критериев для применения ЕСХН

Распространенные ошибки:

Падение доли доходов от сельхозпродукции ниже 70%;

Несвоевременное уведомление налогового органа о переходе на ЕСХН;

Производство подакцизных товаров (кроме разрешенных видов).

Как избежать:

Регулярно контролируйте структуру доходов;

Своевременно подавайте уведомления в налоговый орган;

Избегайте производства запрещенных видов продукции.

4. Ошибки в декларации по ЕСХН

Распространенные ошибки:

Неправильная последовательность заполнения (начало с Раздела 1 вместо Раздела 2);

Ошибки в кодах ОКТМО;

Неверное исчисление авансового платежа;

Неправильный учет убытков прошлых лет.

Как избежать:

Всегда начинайте заполнение с Раздела 2;

Проверяйте правильность кодов ОКТМО;

Тщательно документируйте убытки прошлых периодов;

Используйте актуальную форму декларации.

5. Нарушение сроков уплаты и подачи отчетности

Распространенные ошибки:

Пропуск срока уплаты авансового платежа (25 июля);

Несвоевременная подача декларации (после 31 марта);

Неуплата окончательного платежа по ЕСХН в срок.

Как избежать:

Составьте налоговый календарь с напоминаниями о ключевых датах;

Рассчитывайте авансовый платеж заранее;

Подавайте декларацию минимум за 5-7 дней до крайнего срока.

6. Проблемы с книгой учета доходов и расходов

Распространенные ошибки:

Отсутствие книги учета доходов и расходов;

Неполное или некорректное отражение операций;

Отсутствие подтверждающих документов для записей в книге.

Как избежать:

Ведите КУДиР в течение всего года, а не в конце налогового периода;

Своевременно вносите все операции;

Обеспечьте хранение первичных документов;

По окончании года распечатайте, прошнуруйте и пронумеруйте книгу.

Повысьте свою ценность как специалиста и избавьтесь от сомнений при работе с налоговой отчетностью! Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, какие навыки в бухгалтерии и налогообложении вам стоит развивать для уверенной работы с ЕСХН. Тест покажет, насколько вам подходит специализация в сельскохозяйственном налогообложении и какие курсы помогут заполнить пробелы в знаниях. 87% специалистов отмечают повышение уверенности в работе после целенаправленного обучения!