Настройка и использование плагина Datalabels в библиотеке Chart.js

datalabels: { // Комплексное условное форматирование formatter: function(value, context) { const dataset = context.dataset.data; const avg = dataset.reduce((sum, item) => sum + item, 0) / dataset.length; const percentage = Math.round((value – avg) / avg * 100); if (value === Math.max(...dataset)) { return value.toLocaleString() + ' ↑'; } else if (value === Math.min(...dataset)) { return value.toLocaleString() + ' ↓'; } else if (percentage > 15) { return value.toLocaleString() + ' (+' + percentage + '%)'; } else if (percentage < -15) { return value.toLocaleString() + ' (' + percentage + '%)'; } else { return value.toLocaleString(); } }, // Цветовое кодирование относительно среднего значения color: function(context) { const value = context.dataset.data[context.dataIndex]; const dataset = context.dataset.data; const avg = dataset.reduce((sum, item) => sum + item, 0) / dataset.length; if (value > avg * 1.2) return '#228B22'; // Значительно выше среднего if (value > avg) return '#32CD32'; // Выше среднего if (value > avg * 0.8) return '#FF8C00'; // Немного ниже среднего return '#DC143C'; // Значительно ниже среднего } }