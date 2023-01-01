Mpstats: полное руководство по сервису аналитики маркетплейсов

Для кого эта статья:

владельцы и менеджеры интернет-магазинов на маркетплейсах

специалисты по аналитике и e-commerce

предприниматели, ищущие инструменты для оптимизации бизнес-стратегий

В мире, где данные решают всё, аналитика маркетплейсов превратилась из опции в необходимость. Mpstats — это не просто инструмент, это ваш digital-консультант по рынку Wildberries, Ozon и других площадок. Представьте, что вы можете в реальном времени отслеживать продажи конкурентов, выявлять тренды до того, как они взорвут рынок, и получать инсайты, которые другим недоступны. В 2025 году без такого инструмента на маркетплейсах делать нечего — ваши конкуренты уже давно используют данные для оптимизации своих стратегий. 📊

Что такое Mpstats: обзор возможностей аналитики маркетплейсов

Mpstats — это сервис аналитики российских маркетплейсов, предоставляющий информацию о продажах, динамике категорий, конкурентах и трендах на площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других. По сути, это мощный инструментарий для принятия стратегических решений, основанных на данных, а не на догадках.

В основе работы Mpstats лежит регулярный сбор и анализ информации с карточек товаров, позволяющий оценивать реальные продажи и отслеживать изменения в разрезе категорий, брендов и даже конкретных SKU. Система работает с миллионами товарных позиций, выдавая структурированные данные в удобной для пользователя форме.

Основные возможности платформы включают:

Анализ любой категории или бренда на маркетплейсах

Отслеживание динамики продаж конкурентов в реальном времени

Выявление самых продаваемых товаров в категориях

Оценку потенциала новых ниш на основе исторических данных

Мониторинг ценовой политики конкурентов

Анализ сезонности и трендов в различных категориях

Важно понимать, что Mpstats — это не универсальная магическая таблетка, а инструмент, ценность которого определяется умением правильно интерпретировать получаемые данные. 🧠

Функция Что анализирует Практическое применение Категорийный анализ Продажи, динамику, структуру категорий Выбор перспективных ниш для входа Анализ продавцов Продажи и ассортимент конкурентов Бенчмаркинг и корректировка стратегии Товарная аналитика Характеристики успешных SKU Формирование оптимального ассортимента Мониторинг трендов Динамику спроса и сезонность Прогнозирование продаж и закупок

Анна Петрова, руководитель отдела продаж интернет-магазина Мой первый опыт с Mpstats был неудачным — я потратила целый день, пытаясь разобраться в интерфейсе, и закрыла вкладку с ощущением выброшенных денег. Через месяц наши продажи просели на 40%, в то время как конкуренты росли. Отчаявшись, я вернулась к сервису и наняла консультанта. Мы провели анализ категории "детская одежда" и обнаружили, что упустили тренд на яркие принты, а наши цены были на 15% выше рыночных. После корректировки ассортимента и ценообразования за два месяца нам удалось не только вернуть позиции, но и увеличить продажи на 67%. Теперь я не представляю работу без еженедельного мониторинга данных — это как радар, показывающий, куда движется рынок до того, как это станет очевидным.

Начало работы с сервисом Mpstats: регистрация и настройка

Для начала работы с Mpstats необходимо пройти простую, но важную процедуру регистрации и настройки аккаунта. Процесс состоит из нескольких последовательных шагов, каждый из которых критически важен для дальнейшего продуктивного использования сервиса.

Алгоритм регистрации и настройки:

Зайдите на официальный сайт Mpstats и нажмите кнопку "Регистрация" Заполните форму, указав рабочий email (он будет логином) и надёжный пароль Подтвердите электронную почту, перейдя по ссылке из письма Выберите тарифный план, соответствующий вашим потребностям Оплатите доступ с помощью банковской карты или другого доступного способа Настройте личный кабинет под свои потребности, добавив отслеживаемые категории

При выборе тарифа следует учитывать масштаб вашего бизнеса и конкретные аналитические задачи. Для небольшого магазина с узким ассортиментом достаточно базового плана, тогда как крупным игрокам стоит рассмотреть расширенные тарифы с полным доступом ко всем функциям. 💳

После завершения регистрации рекомендуется сразу настроить дашборд, добавив в избранное ключевые для вашего бизнеса категории, бренды и конкурентов. Это значительно ускорит дальнейшую работу с системой.

Важный шаг — настройка личных уведомлений. Mpstats позволяет получать оперативные алерты о значимых изменениях в отслеживаемых параметрах: резких скачках продаж, изменениях в ассортименте конкурентов или появлении новых игроков в категории. Правильно настроенные уведомления экономят время и позволяют быстро реагировать на рыночные изменения.

Ключевые инструменты Mpstats для анализа конкурентов

Анализ конкурентов — одна из наиболее ценных функций Mpstats, позволяющая получить исчерпывающую информацию о стратегиях других продавцов на маркетплейсах. Инструментарий сервиса предоставляет возможность изучить конкурентное окружение с разных ракурсов и на основе этих данных скорректировать собственную стратегию.

Рассмотрим ключевые инструменты для конкурентного анализа:

Аналитика продавца — позволяет изучить динамику продаж, ассортиментную матрицу и ценовую политику любого селлера на маркетплейсе

— позволяет изучить динамику продаж, ассортиментную матрицу и ценовую политику любого селлера на маркетплейсе Сравнение продавцов — функционал для сопоставления показателей нескольких конкурентов в единой аналитической плоскости

— функционал для сопоставления показателей нескольких конкурентов в единой аналитической плоскости Топ товаров конкурента — выявляет наиболее успешные позиции в портфеле конкретного продавца

— выявляет наиболее успешные позиции в портфеле конкретного продавца Ассортиментный анализ — помогает понять, на каких категориях и ценовых сегментах фокусируются ваши конкуренты

— помогает понять, на каких категориях и ценовых сегментах фокусируются ваши конкуренты Мониторинг новинок — отслеживает появление новых товаров у конкурентов, что позволяет оперативно реагировать на их ассортиментные эксперименты

Особый интерес представляет инструмент "История карточки товара", который позволяет отследить эволюцию любой карточки в динамике: изменения заголовков, характеристик, цен и скидок. Это окно в маркетинговую лабораторию конкурентов, демонстрирующее их A/B-тесты и эксперименты с контентом. 🔍

Метрика анализа конкурентов Что показывает Как использовать GMV (оборот) Совокупный объем продаж в денежном выражении Оценка масштаба бизнеса конкурента Средний чек Средняя стоимость одной покупки Анализ ценовой категории и позиционирования Количество SKU Широта ассортимента Понимание стратегии развития товарной матрицы Динамика продаж Изменение объемов продаж во времени Выявление сезонных паттернов и эффективности акций Рейтинг и отзывы Удовлетворенность покупателей Выявление сильных и слабых сторон конкурента

Игорь Соколов, категорийный менеджер Когда меня наняли в компанию, торгующую спортивными товарами на Wildberries, первым делом я погрузился в Mpstats. Проведя сравнительный анализ топ-10 конкурентов, я обнаружил странную закономерность — лидер категории обновлял свой ассортимент каждую неделю, вводя по 5-7 новых SKU и выводя столько же неэффективных позиций. Мы решили применить аналогичный подход, но с более тщательной аналитикой — отслеживали, какие именно новинки "выстреливают", и копировали удачные модели, но с улучшенными характеристиками. За полгода такой стратегии "аналитического следования" наши продажи выросли на 135%, а за следующий год мы обогнали того самого лидера и вышли на первое место в категории. Теперь, посмеиваясь, наблюдаю, как уже наши товары начинают копировать другие.

Отслеживание и прогнозирование трендов с помощью Mpstats

Отслеживание и прогнозирование трендов — одна из наиболее ценных функций Mpstats, позволяющая не просто реагировать на изменения рынка, но и предугадывать их. Сервис предоставляет многоуровневый инструментарий для работы с трендами: от макроуровня целых категорий до микротрендов отдельных характеристик товаров.

Основные инструменты для работы с трендами включают:

Динамика категорий — позволяет отслеживать изменения в объемах продаж по целым категориям товаров

— позволяет отслеживать изменения в объемах продаж по целым категориям товаров Анализ сезонности — выявляет периоды пиковых продаж и спадов для корректировки закупок и маркетинговых активностей

— выявляет периоды пиковых продаж и спадов для корректировки закупок и маркетинговых активностей Карта популярных запросов — показывает, какие поисковые запросы набирают популярность у покупателей

— показывает, какие поисковые запросы набирают популярность у покупателей Динамика характеристик — отслеживает, какие атрибуты товаров (цвета, размеры, материалы) начинают пользоваться повышенным спросом

— отслеживает, какие атрибуты товаров (цвета, размеры, материалы) начинают пользоваться повышенным спросом Скоринг новых ниш — оценивает перспективность входа в новые товарные сегменты на основе исторических данных

Особенно ценна возможность изучать данные в исторической перспективе. Mpstats хранит информацию о продажах на маркетплейсах за несколько лет, что позволяет выявлять циклические паттерны и экстраполировать их на будущие периоды. 📈

Работа с прогнозированием трендов в Mpstats требует определенного методологического подхода:

Определите базовый временной горизонт для анализа (квартал, полугодие, год) Выявите характерные сезонные колебания в вашей категории Отфильтруйте аномалии, связанные с внешними факторами (пандемия, экономические шоки) Скорректируйте прогноз с учетом долгосрочных трендов развития рынка Регулярно верифицируйте прогнозы и корректируйте методику их составления

Для эффективного прогнозирования рекомендуется использовать комбинированный подход, сопоставляя данные Mpstats с информацией из других источников: поисковые тренды, отраслевая аналитика, экспертные мнения. Это позволяет формировать более объемную и точную картину рыночной динамики.

Как интегрировать данные Mpstats в стратегию продаж

Интеграция аналитических данных из Mpstats в стратегию продаж — это ключевая задача для превращения информации в конкретные бизнес-результаты. Практическое применение полученных инсайтов требует системного подхода и четкой методологии.

Пошаговый алгоритм интеграции данных в бизнес-процессы:

Определите ключевые метрики эффективности (KPI) для вашего бизнеса на маркетплейсах Настройте регулярный мониторинг этих метрик в Mpstats с заданной периодичностью Создайте систему оперативного реагирования на критические изменения показателей Интегрируйте данные Mpstats в процесс планирования закупок и ассортиментной политики Используйте аналитику для оптимизации карточек товаров и улучшения видимости Внедрите систему A/B-тестирования на основе инсайтов из конкурентного анализа

Особенно важно обеспечить своевременное реагирование на выявленные тренды и аномалии. Для этого целесообразно внедрить регулярные аналитические митинги команды, где данные Mpstats будут трансформироваться в конкретные задачи для соответствующих отделов. 🔄

Эффективная интеграция данных возможна только при наличии в компании культуры принятия решений на основе данных (data-driven culture). Это означает, что все ключевые решения — от ценообразования до выбора новых товарных категорий — должны опираться на объективную аналитику, а не на субъективные ощущения.

Практические области применения данных Mpstats:

Ассортиментная политика — выявление наиболее перспективных товарных категорий и SKU

— выявление наиболее перспективных товарных категорий и SKU Ценообразование — оптимизация цен на основе анализа эластичности спроса и конкурентной среды

— оптимизация цен на основе анализа эластичности спроса и конкурентной среды Маркетинговые активности — планирование акций и промо в периоды сезонного спроса

— планирование акций и промо в периоды сезонного спроса Контент-стратегия — оптимизация карточек товаров на основе анализа успешных конкурентов

— оптимизация карточек товаров на основе анализа успешных конкурентов Логистика и склад — прогнозирование потребностей в запасах на основе трендов и сезонности

