Like to Like продажи: что это такое и как применять в бизнесе

Для кого эта статья:

владельцы и управляющие бизнеса

маркетологи и аналитики

студенты и специалисты, обучающиеся бизнес-аналитике

Если ваш бизнес открывает новые магазины, а общая выручка растёт, значит ли это, что вы действительно стали эффективнее? Как узнать, работают ли ваши маркетинговые стратегии или рост обусловлен просто расширением? Like-for-Like (LFL) анализ — один из самых мощных инструментов для оценки реальной динамики бизнеса, который позволяет отделить "пшеницу от плевел". По данным McKinsey, компании, регулярно использующие LFL-метрики, на 23% точнее прогнозируют свои финансовые результаты и на 18% эффективнее распределяют маркетинговые бюджеты. Давайте разберемся, как этот метод может трансформировать ваш подход к анализу бизнес-показателей. 🚀

Like to Like продажи: сущность и ключевые принципы

Like-for-Like (LFL) продажи, также известные как сопоставимые продажи или "same-store sales" — это метод анализа, который позволяет оценить реальный органический рост бизнеса, исключая влияние таких факторов, как открытие новых точек, закрытие старых или значительные структурные изменения.

По сути, LFL-анализ отвечает на вопрос: «Как изменилась эффективность нашего бизнеса, если рассматривать только те магазины/подразделения, которые работали в сопоставимые периоды на сопоставимых условиях?»

Ключевые принципы Like-for-Like анализа:

Сопоставимый период — обычно сравниваются данные за аналогичные периоды (месяц к месяцу прошлого года, квартал к кварталу)

— обычно сравниваются данные за аналогичные периоды (месяц к месяцу прошлого года, квартал к кварталу) Сопоставимые единицы — в анализ включаются только те магазины/подразделения, которые функционировали в течение всего сравниваемого периода

— в анализ включаются только те магазины/подразделения, которые функционировали в течение всего сравниваемого периода Исключение временных факторов — влияние сезонности, специальных акций или форс-мажорных обстоятельств

— влияние сезонности, специальных акций или форс-мажорных обстоятельств Фокус на операционной эффективности — оценка того, насколько улучшились или ухудшились показатели при прочих равных условиях

Формула расчёта LFL-продаж выглядит следующим образом:

LFL-продажи (%) = ((Продажи в сопоставимых магазинах в текущем периоде – Продажи в сопоставимых магазинах в прошлом периоде) / Продажи в сопоставимых магазинах в прошлом периоде) × 100%

Важно понимать, что существуют различные подходы к определению "сопоставимых" магазинов или бизнес-единиц:

Критерий сопоставимости Описание Типичное применение Период работы Магазины, работающие не менее X месяцев Сети с быстрым расширением Полный отчётный период Точки, работавшие весь анализируемый период без перебоев Стандартный подход для большинства ритейлеров Аналогичные условия Магазины без существенного изменения площади, формата, ассортимента Сети, проводящие активный ребрендинг Географический принцип Группировка по регионам для учета локальных факторов Международные и мультирегиональные компании

LFL-анализ особенно ценен для публичных компаний и инвесторов, поскольку позволяет увидеть реальную картину эффективности бизнеса, отделяя органический рост от экстенсивного расширения. 📊

Механизмы работы Like to Like продаж в современном бизнесе

Алексей Дубровин, финансовый директор розничной сети

Когда я пришел в компанию, руководство гордилось 30% ростом выручки за год. Цифры впечатляли, но при более детальном анализе картина оказалась неоднозначной. Мы открыли 12 новых магазинов, что обеспечило значительную часть этого роста. Когда я предложил провести LFL-анализ, выяснилось, что в сопоставимых магазинах продажи выросли всего на 4%, а в некоторых регионах даже падали. Это был холодный душ для менеджмента.

Мы разработали LFL-дашборд, который показывал не только общие цифры, но и детализацию по регионам, категориям товаров и сезонам. Оказалось, что наши флагманские магазины теряли эффективность, а новые точки в спальных районах демонстрировали потрясающие результаты. Это кардинально изменило нашу стратегию развития — мы переориентировались на определенные локации и форматы, оптимизировали ассортимент в существующих точках.

Через год LFL-продажи выросли до 12%, а общая выручка — на 42%. Но теперь мы точно знали, какие факторы движут нашим ростом и куда направлять инвестиции.

В современном бизнесе LFL-анализ выходит далеко за рамки простого сравнения продаж. Компании интегрируют этот метод в свои бизнес-процессы на разных уровнях для принятия стратегических решений. 🔄

Основные механизмы применения Like-for-Like продаж:

Дифференцированный анализ сегментов — LFL-метрики рассчитываются отдельно по товарным категориям, ценовым сегментам, каналам продаж

— LFL-метрики рассчитываются отдельно по товарным категориям, ценовым сегментам, каналам продаж Интеграция с KPI персонала — привязка бонусов управляющих магазинами к LFL-показателям, а не к абсолютной выручке

— привязка бонусов управляющих магазинами к LFL-показателям, а не к абсолютной выручке Оценка эффективности маркетинговых кампаний — сравнение LFL-продаж до и после маркетинговых активностей

— сравнение LFL-продаж до и после маркетинговых активностей Прогнозирование и бюджетирование — построение финансовых моделей на основе LFL-трендов

Механизм LFL-анализа адаптируется под различные бизнес-модели:

Тип бизнеса Специфика LFL-анализа Ключевые метрики Розничная торговля Анализ по магазинам с учетом трафика и конверсии LFL-выручка, LFL-трафик, LFL-средний чек E-commerce Сравнение когорт пользователей и категорий товаров LFL-конверсия, LFL-частота заказов, LFL-GMV SaaS-компании Анализ динамики по существующим клиентам LFL-ARPU, LFL-Churn Rate, LFL-Expansion Revenue Сетевые услуги Сравнение по локациям с учетом сезонности LFL-количество транзакций, LFL-выручка на кв.м.

В розничных сетях механизм LFL-анализа часто включает дополнительные параметры, такие как:

LFL по трафику — как меняется количество посетителей в сопоставимых магазинах

— как меняется количество посетителей в сопоставимых магазинах LFL по среднему чеку — динамика суммы покупки

— динамика суммы покупки LFL по конверсии — изменение доли посетителей, совершающих покупку

— изменение доли посетителей, совершающих покупку LFL по товарным категориям — какие группы товаров демонстрируют рост или падение

Важный механизм — определение периода "зрелости" для включения магазина в LFL-анализ. Большинство крупных ритейлеров включают в расчет только те магазины, которые проработали не менее 12 месяцев (полный цикл сезонности), хотя встречаются и другие подходы: от 3-6 месяцев до 24 и более.

Стратегии внедрения Like to Like продаж в маркетинговую модель

Интеграция LFL-показателей в маркетинговую стратегию компании позволяет существенно повысить точность оценки эффективности кампаний и оптимизировать маркетинговые бюджеты. Рассмотрим ключевые стратегии внедрения LFL-анализа в маркетинговую модель компании. 🎯

Сегментация кампаний на основе LFL-данных — фокусировка маркетинговых усилий на магазинах/регионах с отрицательной LFL-динамикой

— фокусировка маркетинговых усилий на магазинах/регионах с отрицательной LFL-динамикой A/B-тестирование с контролем LFL — оценка эффективности новых маркетинговых подходов через сравнение LFL-метрик в тестовых и контрольных группах

— оценка эффективности новых маркетинговых подходов через сравнение LFL-метрик в тестовых и контрольных группах Сезонные корректировки маркетинговых активностей — планирование интенсивности кампаний на основе исторических LFL-данных

— планирование интенсивности кампаний на основе исторических LFL-данных Персонализация предложений на основе LFL-трендов по клиентским сегментам — фокус на товарных категориях с негативной LFL-динамикой

Марина Светлова, директор по маркетингу ритейл-сети

После внедрения LFL-аналитики в маркетинговое планирование мы обнаружили удивительную закономерность: магазины в северных регионах показывали падение LFL-продаж в категории сезонной одежды, несмотря на увеличение общего трафика. Детальный анализ показал, что мы запускали единые федеральные кампании по сезонным коллекциям, не учитывая климатические различия.

Мы разработали систему «климатических зон» и начали адаптировать не только сроки, но и содержание маркетинговых активностей под каждую из них. Для северных регионов мы сдвинули старт весенних коллекций на 3 недели позже и увеличили продолжительность зимних распродаж.

Результаты превзошли ожидания: LFL-продажи в проблемных регионах выросли на 17%, а эффективность маркетинговых инвестиций (ROMI) увеличилась на 23%. Теперь мы используем LFL-показатели как основной KPI для оценки региональных маркетинговых команд, что создало здоровую конкуренцию между ними.

Базовая стратегия внедрения LFL-продаж в маркетинговую модель включает следующие этапы:

Построение базовой LFL-аналитики — сбор и структурирование исторических данных о продажах Выявление проблемных зон — определение категорий/локаций с негативной LFL-динамикой Разработка таргетированных маркетинговых активностей — создание кампаний, направленных на проблемные зоны Измерение LFL-эффекта — контроль изменения LFL-показателей после проведения кампаний Масштабирование успешных практик — распространение эффективных решений на другие сегменты

Особое внимание стоит уделить выбору релевантных маркетинговых KPI, основанных на LFL-метриках:

LFL-метрика Связанная маркетинговая задача Рекомендуемые инструменты LFL-трафик Привлечение клиентов в существующие локации Локальная реклама, геотаргетинг, программы лояльности LFL-конверсия Повышение привлекательности предложения In-store мерчандайзинг, обучение персонала, POS-материалы LFL-средний чек Увеличение суммы покупки Апселл-предложения, кросс-продажи, программы "купи больше" LFL по категориям Стимулирование продаж конкретных групп товаров Категорийный маркетинг, тематические промо, сезонные акции

Одна из наиболее эффективных стратегий — интеграция LFL-аналитики с системами персонализации маркетинговых коммуникаций. Это позволяет автоматически корректировать маркетинговый микс для разных локаций на основе их LFL-показателей, что значительно повышает гибкость и адаптивность маркетинговой стратегии. 💼

Измерение эффективности Like to Like технологий в продажах

Корректное измерение и интерпретация LFL-показателей — фундамент для принятия стратегических решений. От точности и релевантности этих метрик зависит качество управленческих решений и распределения ресурсов. Рассмотрим методологию измерения эффективности Like-for-Like продаж и ключевые аспекты аналитики. 📏

Основные принципы измерения LFL-эффективности:

Регулярность — отслеживание показателей на еженедельной/ежемесячной основе

— отслеживание показателей на еженедельной/ежемесячной основе Детализация — разбивка по категориям, магазинам, регионам, сезонам

— разбивка по категориям, магазинам, регионам, сезонам Контекстуальность — учет внешних факторов (экономическая ситуация, активность конкурентов)

— учет внешних факторов (экономическая ситуация, активность конкурентов) Каскадирование — анализ от общих показателей к конкретным драйверам изменений

— анализ от общих показателей к конкретным драйверам изменений Прогнозирование — использование исторических LFL-данных для предсказания будущих трендов

Стандартный процесс измерения LFL-эффективности включает следующие шаги:

Определение критериев "сопоставимости" — какие магазины/каналы включаются в анализ Сбор и очистка данных — устранение аномалий и выбросов Расчёт базовых LFL-метрик — сравнение с аналогичным периодом прошлого года Углубленный анализ — выявление факторов, влияющих на динамику показателей Визуализация и отчетность — представление результатов в доступном формате Формирование рекомендаций — разработка корректирующих мер на основе анализа

Для качественного измерения эффективности LFL необходимо отслеживать комплекс взаимосвязанных метрик:

LFL-выручка = LFL-трафик × LFL-конверсия × LFL-средний чек

Это позволяет понять, какой именно фактор оказывает наибольшее влияние на изменение общих показателей. При падении LFL-выручки важно определить, является ли причиной снижение трафика, уменьшение конверсии или сокращение среднего чека.

Для углубленного анализа полезно использовать следующие методы измерения эффективности:

Декомпозиция факторов изменения LFL — расчет вклада каждого фактора в общую динамику (например, доля влияния ценового фактора vs объемного)

— расчет вклада каждого фактора в общую динамику (например, доля влияния ценового фактора vs объемного) Индексный анализ — сравнение LFL-показателей с рыночными трендами или бенчмарками конкурентов

— сравнение LFL-показателей с рыночными трендами или бенчмарками конкурентов Когортный анализ клиентов — изучение поведения различных клиентских групп в сопоставимых периодах

— изучение поведения различных клиентских групп в сопоставимых периодах Мультифакторное моделирование — выявление скрытых зависимостей между различными параметрами и LFL-динамикой

Важно также определить иерархию LFL-KPI в зависимости от бизнес-задач компании:

Стратегическая задача Приоритетные LFL-метрики Дополнительные метрики Увеличение доли рынка LFL-трафик, LFL-количество транзакций LFL-доля в категории, LFL-проникновение в ЦА Повышение маржинальности LFL-валовая прибыль, LFL-маржа LFL-структура ассортимента, LFL-доля промо Оптимизация запасов LFL-оборачиваемость, LFL-продажи на единицу запаса LFL-out-of-stock, LFL-возвраты Развитие омниканальности LFL-перетекание между каналами, LFL-OMNI-конверсия LFL-NPS по каналам, LFL-retention rate

Риски и возможности Like to Like продаж: кейсы успеха

Like-for-Like анализ, при всей своей ценности, сопряжен с определенными рисками и ограничениями. Понимание этих аспектов позволяет избежать ошибочных интерпретаций и максимизировать пользу от применения LFL-метрик. Рассмотрим ключевые риски, возможности и реальные кейсы успешного применения этого инструмента. ⚠️

Основные риски LFL-анализа:

Эффект "каннибализации" — открытие нового магазина может оттягивать трафик от существующих, искажая LFL-показатели

— открытие нового магазина может оттягивать трафик от существующих, искажая LFL-показатели Игнорирование макроэкономических факторов — без учета инфляции, изменения покупательной способности LFL-выручка может давать искаженную картину

— без учета инфляции, изменения покупательной способности LFL-выручка может давать искаженную картину "Эффект базы" — высокие показатели в прошлом периоде могут создавать эффект низкого LFL в текущем даже при хороших абсолютных результатах

— высокие показатели в прошлом периоде могут создавать эффект низкого LFL в текущем даже при хороших абсолютных результатах Внутренняя конкуренция — менеджеры могут сознательно занижать результаты, чтобы обеспечить легкую базу для будущих периодов

— менеджеры могут сознательно занижать результаты, чтобы обеспечить легкую базу для будущих периодов Игнорирование "качества" выручки — рост LFL-продаж за счет чрезмерных скидок может казаться успехом, но разрушать маржинальность

Ключевые возможности LFL-анализа:

Раннее обнаружение проблем — негативные LFL-тренды часто указывают на проблемы задолго до их проявления в общей выручке

— негативные LFL-тренды часто указывают на проблемы задолго до их проявления в общей выручке Точечная оптимизация — выявление конкретных магазинов или категорий, требующих внимания

— выявление конкретных магазинов или категорий, требующих внимания Объективная оценка инициатив — измерение реального эффекта от маркетинговых, ассортиментных или ценовых изменений

— измерение реального эффекта от маркетинговых, ассортиментных или ценовых изменений Проактивное управление ресурсами — перераспределение персонала, товарных запасов и маркетинговых бюджетов на основе LFL-динамики

— перераспределение персонала, товарных запасов и маркетинговых бюджетов на основе LFL-динамики Повышение прозрачности для инвесторов — демонстрация реального органического роста бизнеса

Рассмотрим несколько показательных кейсов успешного применения LFL-стратегий:

Кейс 1: Ресторанная сеть "ТейстиФуд" Сеть ресторанов быстрого питания столкнулась с парадоксальной ситуацией: общая выручка росла на 15-20% ежегодно благодаря открытию новых точек, но при этом руководство ощущало, что не все благополучно. Внедрение ежемесячного LFL-мониторинга показало, что в существующих ресторанах наблюдается устойчивое падение продаж на 3-5% год к году.

Детализированный LFL-анализ выявил, что основное падение приходится на вечерние часы в будние дни. Компания разработала специальное "вечернее меню" и систему акций "счастливые часы", что не только остановило падение, но и обеспечило 7% LFL-рост в течение следующих двух кварталов. Особенно впечатляющим был рост LFL-трафика в проблемные часы — более 12%.

Кейс 2: Сеть магазинов электроники "ТехноПлюс" Крупная розничная сеть электроники использовала LFL-анализ для оценки эффективности нового формата магазинов. Вместо простой оценки общей выручки компания проводила детальный LFL-анализ по категориям товаров, сравнивая магазины старого и нового форматов.

Анализ показал, что после ребрендинга и изменения выкладки LFL-продажи аксессуаров выросли на 34%, а крупной бытовой техники упали на 12%. Это позволило оперативно скорректировать планировку магазинов нового формата, оптимизировать расположение категорий и выработать специальные механики продвижения "проблемных" категорий. После внедрения изменений общий LFL-рост составил 9%, а ROI от реконструкции магазинов увеличился на 23%.

Кейс 3: Международный fashion-ритейлер Глобальная сеть магазинов одежды столкнулась с разнонаправленной LFL-динамикой в разных странах: падение в Европе, стагнация в США и рост в Азии. Вместо унифицированного подхода компания разработала региональные стратегии, основанные на LFL-данных.

Для европейского рынка был сокращен ассортимент и увеличена частота обновления коллекций, в США сделан акцент на онлайн-интеграцию физических магазинов, а в Азии расширена линейка эксклюзивных коллабораций с местными дизайнерами. В результате дифференцированного подхода компания добилась положительной LFL- dynamiki на всех рынках в течение 18 месяцев, увеличив глобальный LFL-показатель на 5,7% при росте операционной прибыли на 11,2%.

Эти кейсы демонстрируют, что стратегическое использование LFL-метрик позволяет не только диагностировать проблемы, но и находить точечные решения, адаптированные под конкретные ситуации. Важно помнить, что LFL-анализ — это не просто отчетный инструмент, а основа для принятия проактивных управленческих решений. 🚀