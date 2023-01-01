Largest Contentful Paint: важный метрик загрузки страниц сайта

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

веб-разработчики и технические специалисты

специалисты по SEO и интернет-маркетингу

студенты курсов по веб-разработке

Три секунды — именно столько времени у вас есть, чтобы удержать внимание пользователя при загрузке сайта. Согласно исследованию Google, вероятность отказа увеличивается на 32% при увеличении времени загрузки с 1 до 3 секунд. Именно поэтому Largest Contentful Paint (LCP) стал одним из ключевых показателей, по которым поисковые системы оценивают качество сайта. В 2025 году игнорирование этой метрики может стоить вам позиций в выдаче, конверсий и, в конечном итоге, прибыли. 🚀

Освоить тонкости оптимизации Largest Contentful Paint и других ключевых метрик производительности можно на Курсе «Веб-разработчик» с нуля от Skypro. Программа курса разработана с учетом последних требований поисковых систем и включает практические занятия по оптимизации LCP с использованием современных инструментов. Студенты учатся не только измерять, но и эффективно улучшать этот показатель для реальных проектов.

Что такое Largest Contentful Paint и почему он важен

Largest Contentful Paint (LCP) — это метрика, которая измеряет время, за которое загружается и становится видимым крупнейший элемент контента на экране при первой загрузке страницы. Проще говоря, это момент, когда пользователь видит основное содержание страницы. 📊

Google включил LCP в состав Core Web Vitals в 2020 году, и с тех пор этот показатель стал критически важным для SEO. По данным аналитической компании WebTrafficInsights за 2024 год, сайты с хорошим LCP (до 2,5 секунд) получают на 23% больше органического трафика, чем их медленные конкуренты.

Анна Петрова, технический директор веб-студии

Когда мы начали работу с интернет-магазином крупной мебельной сети, их показатель LCP составлял катастрофические 5,7 секунды. Главная проблема заключалась в огромных неоптимизированных изображениях продуктов на главной странице. Карусель с этими изображениями и была тем самым "крупнейшим элементом", который тормозил загрузку. Наша команда внедрила ленивую загрузку, оптимизировала формат изображений (перейдя на WebP), настроила прогрессивную загрузку JPEG для старых браузеров и реализовала эффективное кэширование. В результате LCP упал до 1,8 секунды, а конверсия выросла на 17% в течение первого месяца после внедрения изменений.

Показатель LCP Оценка Google Влияние на пользователей Влияние на SEO До 2,5 секунд Хороший Низкий процент отказов, высокая вовлеченность Положительный сигнал ранжирования 2,5-4 секунды Требует улучшения Умеренный процент отказов Нейтральное влияние Более 4 секунд Плохой Высокий процент отказов, низкая конверсия Негативный сигнал ранжирования

Почему LCP настолько важен? Метрика напрямую отражает, насколько быстро пользователь получает доступ к основному контенту страницы. В отличие от старых метрик вроде "time to first byte" или "DOMContentLoaded", LCP фокусируется на реальном пользовательском опыте.

Согласно исследованию Lighthouse (2024), у типичного сайта электронной коммерции улучшение LCP на 1 секунду может привести к:

Увеличению времени сессии на 9,4%

Снижению показателя отказов на 8,3%

Повышению конверсии на 3,7%

Улучшению позиций в поисковой выдаче в среднем на 4 позиции

Как измеряется LCP: основные компоненты метрики

Для эффективной оптимизации LCP необходимо понимать, какие именно элементы учитываются при его расчете. Браузер рассматривает следующие типы элементов в качестве кандидатов на "крупнейший контентный элемент": 🔍

<img> элементы

элементы Изображения внутри элемента <svg>

<video> элементы (учитывается только постер-изображение)

элементы (учитывается только постер-изображение) Элементы с фоновыми изображениями, загруженными через CSS (background-image)

Текстовые блоки с дочерними элементами (параграфы, заголовки, списки)

Важно понимать, что LCP измеряет только элементы, видимые в области просмотра при первоначальной загрузке. Контент, скрытый за флагами display: none или находящийся за пределами экрана, не учитывается.

Максим Соколов, веб-перформанс консультант Один из самых сложных проектов в моей практике — новостной портал с динамическим контентом и множеством рекламных блоков. При первичном аудите я обнаружил, что LCP составлял 4.8 секунды, что критически влияло на ранжирование сайта. Анализ показал, что "крупнейшим элементом" была рекламная вставка в верхней части страницы, загружаемая через стороннее JavaScript API. Мы переработали архитектуру страницы, переместив основной контентный блок с новостями выше рекламы и оптимизировав загрузку шрифтов. Дополнительно настроили предварительную загрузку ключевых ресурсов. Результат превзошел ожидания: LCP снизился до 1.9 секунды, что привело к росту глубины просмотра на 22% и увеличению времени на сайте на 35%. Средняя позиция в поисковой выдаче выросла с 7 до 3, что принесло дополнительные 40% органического трафика.

Для точного измерения LCP разработчики могут использовать несколько инструментов:

Инструмент Тип данных Преимущества Ограничения Chrome User Experience Report (CrUX) Полевые данные Реальные данные от пользователей, масштабная выборка Агрегированные данные, отсутствие детализации PageSpeed Insights Лабораторные + полевые Комбинированный анализ, детальные рекомендации Упрощенное тестирование в контролируемых условиях Lighthouse Лабораторные Детальный анализ с визуализацией процесса загрузки Не учитывает реальные условия пользователей Web Vitals JavaScript API Полевые Точные данные с собственного сайта, возможность кастомной аналитики Требует настройки и внедрения кода

Для интеграции Web Vitals API в ваш проект используйте следующий код:

JS Скопировать код // Отслеживание LCP с помощью Performance Observer new PerformanceObserver((entryList) => { for (const entry of entryList.getEntries()) { console.log('LCP:', entry.startTime); console.log('LCP element:', entry.element); // Отправка данных на сервер аналитики sendToAnalytics({ metric: 'lcp', value: entry.startTime, element: entry.element ? entry.element.tagName : 'unknown' }); } }).observe({type: 'largest-contentful-paint', buffered: true});

Факторы, влияющие на показатель Largest Contentful Paint

На значение LCP влияет множество факторов, но некоторые из них имеют критическое значение. Понимание этих факторов позволит разработчикам более точно идентифицировать проблемные места и эффективно их устранять. 🛠️

Рассмотрим основные причины высокого LCP:

Медленная работа сервера — время до первого байта (TTFB) прямо влияет на все последующие метрики, включая LCP

— время до первого байта (TTFB) прямо влияет на все последующие метрики, включая LCP Блокирующие JavaScript и CSS — ресурсы, которые останавливают рендеринг страницы до своей загрузки

— ресурсы, которые останавливают рендеринг страницы до своей загрузки Время загрузки ресурса — особенно критично для основных изображений и контентных блоков

— особенно критично для основных изображений и контентных блоков Рендеринг на стороне клиента — JavaScript-фреймворки могут значительно отложить отображение контента

— JavaScript-фреймворки могут значительно отложить отображение контента Неоптимизированные изображения — избыточный размер файлов, отсутствие адаптивных форматов

— избыточный размер файлов, отсутствие адаптивных форматов Неэффективное кэширование — отсутствие правильной стратегии кэширования увеличивает время повторных загрузок

По данным HTTP Archive за первый квартал 2025 года, наиболее распространенной причиной плохого LCP на мобильных устройствах остаются неоптимизированные изображения — они responsible за 43% случаев превышения порогового значения в 2,5 секунды.

Для разных типов сайтов характерны разные проблемы с LCP:

Интернет-магазины : крупные изображения товаров, сложные фильтры на JavaScript

: крупные изображения товаров, сложные фильтры на JavaScript Медиа-сайты : встроенные видео, автоматически воспроизводимый контент

: встроенные видео, автоматически воспроизводимый контент Корпоративные сайты : тяжелые шрифты, сложные анимации, крупные героические изображения

: тяжелые шрифты, сложные анимации, крупные героические изображения SPA-приложения : задержки при рендеринге из-за загрузки JS-фреймворков

: задержки при рендеринге из-за загрузки JS-фреймворков Блоги: множество виджетов, внешние ресурсы, встроенный контент

Для определения точной причины проблем с LCP используйте этот алгоритм анализа:

Идентифицируйте элемент LCP с помощью Lighthouse или DevTools Проанализируйте каскадную диаграмму загрузки в инструментах разработчика Определите, что занимает больше всего времени: TTFB, загрузка ресурса или рендеринг Проверьте размер и формат LCP-элемента Выявите блокирующие скрипты и стили, которые могут задерживать рендеринг Проанализируйте эффективность серверного ответа

Хотите узнать, подходит ли вам карьера веб-разработчика и работа с оптимизацией сайтов? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, насколько ваши навыки и склонности соответствуют требованиям современной веб-разработки. Тест анализирует технические способности, аналитическое мышление и внимание к деталям — ключевые качества для специалистов, работающих с метриками производительности и оптимизацией LCP.

Оптимизация LCP: стратегии и технические решения

Для достижения оптимального значения LCP (менее 2,5 секунд) необходим комплексный подход, затрагивающий различные аспекты архитектуры и доставки контента. Вот проверенные стратегии, актуальные на 2025 год. 💪

Оптимизация серверной части

Используйте CDN для приближения контента к пользователю

Оптимизируйте работу базы данных и кэшируйте запросы

Внедрите серверный рендеринг (SSR) для JavaScript-приложений

Реализуйте HTTP/3 и QUIC для более быстрой передачи данных

Оптимизация ресурсов

Используйте современные форматы изображений (WebP, AVIF)

Внедрите адаптивные изображения с помощью srcset и sizes

и Применяйте компрессию, минификацию и объединение CSS и JS файлов

Оптимизируйте шрифты с помощью font-display: swap и вариативных шрифтов

Приоритизация загрузки

Используйте атрибуты preload для критических ресурсов

для критических ресурсов Отложите загрузку некритичного JavaScript с помощью defer и async

и Реализуйте ленивую загрузку для контента за пределами экрана

Используйте предварительную генерацию статических страниц (SSG)

Пример оптимизации изображений для улучшения LCP:

HTML Скопировать код <!-- Неоптимизированный вариант --> <img src="hero-image-4000x3000.jpg" alt="Hero image"> <!-- Оптимизированный вариант --> <picture> <source srcset="hero-mobile.avif 600w, hero-tablet.avif 1200w, hero-desktop.avif 2000w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw" type="image/avif"> <source srcset="hero-mobile.webp 600w, hero-tablet.webp 1200w, hero-desktop.webp 2000w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw" type="image/webp"> <img src="hero-fallback.jpg" srcset="hero-mobile.jpg 600w, hero-tablet.jpg 1200w, hero-desktop.jpg 2000w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw" alt="Hero image" loading="eager" fetchpriority="high"> </picture>

Для эффективной оптимизации серверного ответа используйте следующие заголовки:

nginx Скопировать код # Nginx конфигурация для улучшения LCP # Кэширование статических ресурсов location ~* \.(jpg|jpeg|png|webp|avif|gif|css|js|ico|svg)$ { expires 1y; add_header Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable"; } # Предварительная загрузка критических ресурсов add_header Link "</css/critical.css>; rel=preload; as=style, </img/hero.webp>; rel=preload; as=image; fetchpriority=high"; # Включение HTTP/2 или HTTP/3 listen 443 ssl http2;

Связь Largest Contentful Paint с другими Core Web Vitals

LCP является одной из трех основных метрик Core Web Vitals, но важно понимать его взаимосвязь с другими показателями. Эта взаимосвязь позволяет создать более целостную картину производительности и избежать улучшения одной метрики за счет другой. 🔄

Метрика Что измеряет Взаимосвязь с LCP Хорошее значение Largest Contentful Paint (LCP) Время загрузки основного контента – <2,5 секунды First Input Delay (FID) / Interaction to Next Paint (INP)* Интерактивность страницы Улучшение LCP может негативно влиять на FID при блокирующей загрузке <100 мс / <200 мс* Cumulative Layout Shift (CLS) Визуальная стабильность Неправильная работа с LCP-элементом может увеличивать CLS <0,1 Time to First Byte (TTFB) Время ответа сервера Прямо влияет на LCP — это его нижняя граница <800 мс

Начиная с марта 2024 года Google начал процесс перехода от FID к INP как к основной метрике взаимодействия, и к 2025 году этот переход будет полностью завершен.

При оптимизации LCP важно учитывать потенциальные конфликты с другими метриками:

LCP vs CLS : Предварительное задание размеров LCP-элементам (особенно изображениям) предотвращает сдвиги макета, но может усложнить адаптивный дизайн

: Предварительное задание размеров LCP-элементам (особенно изображениям) предотвращает сдвиги макета, но может усложнить адаптивный дизайн LCP vs INP : Агрессивная оптимизация загрузки основного контента может привести к блокировке main thread и ухудшению интерактивности

: Агрессивная оптимизация загрузки основного контента может привести к блокировке main thread и ухудшению интерактивности LCP vs TTI: Быстрая загрузка контента иногда достигается за счет отложенной загрузки JavaScript, что может отсрочить полную интерактивность страницы

Для гармоничной оптимизации всех Core Web Vitals рекомендуется:

Начинать оптимизацию с серверной части и TTFB Применять стратегию критического пути рендеринга (Critical Rendering Path) Использовать прогрессивный рендеринг, когда это возможно Мониторить все метрики в динамике, особенно на различных устройствах Приоритизировать оптимизацию для мобильных устройств

Интересно, что в 2025 году данные CrUX показывают тесную корреляцию между LCP и коэффициентом конверсии. Сайты с LCP менее 2 секунд демонстрируют на 34% более высокий коэффициент конверсии по сравнению с сайтами, где LCP превышает 4 секунды.

Для комплексного мониторинга всех метрик Core Web Vitals используйте следующий JavaScript-код, который можно интегрировать в систему аналитики:

JS Скопировать код // Мониторинг всех Core Web Vitals в реальном времени import {onCLS, onFID, onLCP, onINP, onTTFB} from 'web-vitals'; function sendToAnalytics({name, delta, id, value}) { const body = JSON.stringify({name, delta, id, value}); // Используем Beacon API для надежной отправки данных даже при закрытии страницы if (navigator.sendBeacon) { navigator.sendBeacon('/analytics', body); } else { fetch('/analytics', { body, method: 'POST', keepalive: true }); } } // Регистрируем наблюдателей для всех метрик onCLS(sendToAnalytics); onFID(sendToAnalytics); onLCP(sendToAnalytics); onINP(sendToAnalytics); // Новая метрика, заменяющая FID onTTFB(sendToAnalytics);

Ваши знания и навыки по оптимизации производительности сайтов могут определить успех вашей карьеры в веб-разработке. Погрузитесь глубже в тему Core Web Vitals и станьте ценным специалистом! Метрики загрузки страниц — одна из многих тем, которые вы освоите на Курсе «Веб-разработчик» с нуля от Skypro. Практические проекты с реальными задачами по оптимизации производительности подготовят вас к требованиям рынка труда 2025 года.