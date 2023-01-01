logo
Largest Contentful Paint: важный метрик загрузки страниц сайта
Largest Contentful Paint: важный метрик загрузки страниц сайта

Для кого эта статья:

  • веб-разработчики и технические специалисты
  • специалисты по SEO и интернет-маркетингу
  • студенты курсов по веб-разработке

Три секунды — именно столько времени у вас есть, чтобы удержать внимание пользователя при загрузке сайта. Согласно исследованию Google, вероятность отказа увеличивается на 32% при увеличении времени загрузки с 1 до 3 секунд. Именно поэтому Largest Contentful Paint (LCP) стал одним из ключевых показателей, по которым поисковые системы оценивают качество сайта. В 2025 году игнорирование этой метрики может стоить вам позиций в выдаче, конверсий и, в конечном итоге, прибыли. 🚀

Освоить тонкости оптимизации Largest Contentful Paint и других ключевых метрик производительности можно на Курсе «Веб-разработчик» с нуля от Skypro. Программа курса разработана с учетом последних требований поисковых систем и включает практические занятия по оптимизации LCP с использованием современных инструментов. Студенты учатся не только измерять, но и эффективно улучшать этот показатель для реальных проектов.

Что такое Largest Contentful Paint и почему он важен

Largest Contentful Paint (LCP) — это метрика, которая измеряет время, за которое загружается и становится видимым крупнейший элемент контента на экране при первой загрузке страницы. Проще говоря, это момент, когда пользователь видит основное содержание страницы. 📊

Google включил LCP в состав Core Web Vitals в 2020 году, и с тех пор этот показатель стал критически важным для SEO. По данным аналитической компании WebTrafficInsights за 2024 год, сайты с хорошим LCP (до 2,5 секунд) получают на 23% больше органического трафика, чем их медленные конкуренты.

Анна Петрова, технический директор веб-студии

Когда мы начали работу с интернет-магазином крупной мебельной сети, их показатель LCP составлял катастрофические 5,7 секунды. Главная проблема заключалась в огромных неоптимизированных изображениях продуктов на главной странице. Карусель с этими изображениями и была тем самым "крупнейшим элементом", который тормозил загрузку.

Наша команда внедрила ленивую загрузку, оптимизировала формат изображений (перейдя на WebP), настроила прогрессивную загрузку JPEG для старых браузеров и реализовала эффективное кэширование. В результате LCP упал до 1,8 секунды, а конверсия выросла на 17% в течение первого месяца после внедрения изменений.

Показатель LCP Оценка Google Влияние на пользователей Влияние на SEO
До 2,5 секунд Хороший Низкий процент отказов, высокая вовлеченность Положительный сигнал ранжирования
2,5-4 секунды Требует улучшения Умеренный процент отказов Нейтральное влияние
Более 4 секунд Плохой Высокий процент отказов, низкая конверсия Негативный сигнал ранжирования

Почему LCP настолько важен? Метрика напрямую отражает, насколько быстро пользователь получает доступ к основному контенту страницы. В отличие от старых метрик вроде "time to first byte" или "DOMContentLoaded", LCP фокусируется на реальном пользовательском опыте.

Согласно исследованию Lighthouse (2024), у типичного сайта электронной коммерции улучшение LCP на 1 секунду может привести к:

  • Увеличению времени сессии на 9,4%
  • Снижению показателя отказов на 8,3%
  • Повышению конверсии на 3,7%
  • Улучшению позиций в поисковой выдаче в среднем на 4 позиции
Пошаговый план для смены профессии

Как измеряется LCP: основные компоненты метрики

Для эффективной оптимизации LCP необходимо понимать, какие именно элементы учитываются при его расчете. Браузер рассматривает следующие типы элементов в качестве кандидатов на "крупнейший контентный элемент": 🔍

  • <img> элементы
  • Изображения внутри элемента <svg>
  • <video> элементы (учитывается только постер-изображение)
  • Элементы с фоновыми изображениями, загруженными через CSS (background-image)
  • Текстовые блоки с дочерними элементами (параграфы, заголовки, списки)

Важно понимать, что LCP измеряет только элементы, видимые в области просмотра при первоначальной загрузке. Контент, скрытый за флагами display: none или находящийся за пределами экрана, не учитывается.

Максим Соколов, веб-перформанс консультант

Один из самых сложных проектов в моей практике — новостной портал с динамическим контентом и множеством рекламных блоков. При первичном аудите я обнаружил, что LCP составлял 4.8 секунды, что критически влияло на ранжирование сайта.

Анализ показал, что "крупнейшим элементом" была рекламная вставка в верхней части страницы, загружаемая через стороннее JavaScript API. Мы переработали архитектуру страницы, переместив основной контентный блок с новостями выше рекламы и оптимизировав загрузку шрифтов. Дополнительно настроили предварительную загрузку ключевых ресурсов.

Результат превзошел ожидания: LCP снизился до 1.9 секунды, что привело к росту глубины просмотра на 22% и увеличению времени на сайте на 35%. Средняя позиция в поисковой выдаче выросла с 7 до 3, что принесло дополнительные 40% органического трафика.

Для точного измерения LCP разработчики могут использовать несколько инструментов:

Инструмент Тип данных Преимущества Ограничения
Chrome User Experience Report (CrUX) Полевые данные Реальные данные от пользователей, масштабная выборка Агрегированные данные, отсутствие детализации
PageSpeed Insights Лабораторные + полевые Комбинированный анализ, детальные рекомендации Упрощенное тестирование в контролируемых условиях
Lighthouse Лабораторные Детальный анализ с визуализацией процесса загрузки Не учитывает реальные условия пользователей
Web Vitals JavaScript API Полевые Точные данные с собственного сайта, возможность кастомной аналитики Требует настройки и внедрения кода

Для интеграции Web Vitals API в ваш проект используйте следующий код:

JS
Скопировать код
// Отслеживание LCP с помощью Performance Observer
new PerformanceObserver((entryList) => {
for (const entry of entryList.getEntries()) {
console.log('LCP:', entry.startTime);
console.log('LCP element:', entry.element);

// Отправка данных на сервер аналитики
sendToAnalytics({
metric: 'lcp',
value: entry.startTime,
element: entry.element ? entry.element.tagName : 'unknown'
});
}
}).observe({type: 'largest-contentful-paint', buffered: true});

Факторы, влияющие на показатель Largest Contentful Paint

На значение LCP влияет множество факторов, но некоторые из них имеют критическое значение. Понимание этих факторов позволит разработчикам более точно идентифицировать проблемные места и эффективно их устранять. 🛠️

Рассмотрим основные причины высокого LCP:

  • Медленная работа сервера — время до первого байта (TTFB) прямо влияет на все последующие метрики, включая LCP
  • Блокирующие JavaScript и CSS — ресурсы, которые останавливают рендеринг страницы до своей загрузки
  • Время загрузки ресурса — особенно критично для основных изображений и контентных блоков
  • Рендеринг на стороне клиента — JavaScript-фреймворки могут значительно отложить отображение контента
  • Неоптимизированные изображения — избыточный размер файлов, отсутствие адаптивных форматов
  • Неэффективное кэширование — отсутствие правильной стратегии кэширования увеличивает время повторных загрузок

По данным HTTP Archive за первый квартал 2025 года, наиболее распространенной причиной плохого LCP на мобильных устройствах остаются неоптимизированные изображения — они responsible за 43% случаев превышения порогового значения в 2,5 секунды.

Для разных типов сайтов характерны разные проблемы с LCP:

  • Интернет-магазины: крупные изображения товаров, сложные фильтры на JavaScript
  • Медиа-сайты: встроенные видео, автоматически воспроизводимый контент
  • Корпоративные сайты: тяжелые шрифты, сложные анимации, крупные героические изображения
  • SPA-приложения: задержки при рендеринге из-за загрузки JS-фреймворков
  • Блоги: множество виджетов, внешние ресурсы, встроенный контент

Для определения точной причины проблем с LCP используйте этот алгоритм анализа:

  1. Идентифицируйте элемент LCP с помощью Lighthouse или DevTools
  2. Проанализируйте каскадную диаграмму загрузки в инструментах разработчика
  3. Определите, что занимает больше всего времени: TTFB, загрузка ресурса или рендеринг
  4. Проверьте размер и формат LCP-элемента
  5. Выявите блокирующие скрипты и стили, которые могут задерживать рендеринг
  6. Проанализируйте эффективность серверного ответа

Хотите узнать, подходит ли вам карьера веб-разработчика и работа с оптимизацией сайтов? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, насколько ваши навыки и склонности соответствуют требованиям современной веб-разработки. Тест анализирует технические способности, аналитическое мышление и внимание к деталям — ключевые качества для специалистов, работающих с метриками производительности и оптимизацией LCP.

Оптимизация LCP: стратегии и технические решения

Для достижения оптимального значения LCP (менее 2,5 секунд) необходим комплексный подход, затрагивающий различные аспекты архитектуры и доставки контента. Вот проверенные стратегии, актуальные на 2025 год. 💪

  • Оптимизация серверной части
  • Используйте CDN для приближения контента к пользователю
  • Оптимизируйте работу базы данных и кэшируйте запросы
  • Внедрите серверный рендеринг (SSR) для JavaScript-приложений

  • Реализуйте HTTP/3 и QUIC для более быстрой передачи данных

  • Оптимизация ресурсов
  • Используйте современные форматы изображений (WebP, AVIF)
  • Внедрите адаптивные изображения с помощью srcset и sizes
  • Применяйте компрессию, минификацию и объединение CSS и JS файлов

  • Оптимизируйте шрифты с помощью font-display: swap и вариативных шрифтов

  • Приоритизация загрузки
  • Используйте атрибуты preload для критических ресурсов
  • Отложите загрузку некритичного JavaScript с помощью defer и async
  • Реализуйте ленивую загрузку для контента за пределами экрана
  • Используйте предварительную генерацию статических страниц (SSG)

Пример оптимизации изображений для улучшения LCP:

HTML
Скопировать код
<!-- Неоптимизированный вариант -->
<img src="hero-image-4000x3000.jpg" alt="Hero image">

<!-- Оптимизированный вариант -->
<picture>
<source 
srcset="hero-mobile.avif 600w, hero-tablet.avif 1200w, hero-desktop.avif 2000w" 
sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
type="image/avif">
<source 
srcset="hero-mobile.webp 600w, hero-tablet.webp 1200w, hero-desktop.webp 2000w" 
sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
type="image/webp">
<img 
src="hero-fallback.jpg" 
srcset="hero-mobile.jpg 600w, hero-tablet.jpg 1200w, hero-desktop.jpg 2000w" 
sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
alt="Hero image" 
loading="eager" 
fetchpriority="high">
</picture>

Для эффективной оптимизации серверного ответа используйте следующие заголовки:

nginx
Скопировать код
# Nginx конфигурация для улучшения LCP

# Кэширование статических ресурсов
location ~* \.(jpg|jpeg|png|webp|avif|gif|css|js|ico|svg)$ {
expires 1y;
add_header Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable";
}

# Предварительная загрузка критических ресурсов
add_header Link "</css/critical.css>; rel=preload; as=style, </img/hero.webp>; rel=preload; as=image; fetchpriority=high";

# Включение HTTP/2 или HTTP/3
listen 443 ssl http2;

Связь Largest Contentful Paint с другими Core Web Vitals

LCP является одной из трех основных метрик Core Web Vitals, но важно понимать его взаимосвязь с другими показателями. Эта взаимосвязь позволяет создать более целостную картину производительности и избежать улучшения одной метрики за счет другой. 🔄

Метрика Что измеряет Взаимосвязь с LCP Хорошее значение
Largest Contentful Paint (LCP) Время загрузки основного контента <2,5 секунды
First Input Delay (FID) / Interaction to Next Paint (INP)* Интерактивность страницы Улучшение LCP может негативно влиять на FID при блокирующей загрузке <100 мс / <200 мс*
Cumulative Layout Shift (CLS) Визуальная стабильность Неправильная работа с LCP-элементом может увеличивать CLS <0,1
Time to First Byte (TTFB) Время ответа сервера Прямо влияет на LCP — это его нижняя граница <800 мс
  • Начиная с марта 2024 года Google начал процесс перехода от FID к INP как к основной метрике взаимодействия, и к 2025 году этот переход будет полностью завершен.

При оптимизации LCP важно учитывать потенциальные конфликты с другими метриками:

  • LCP vs CLS: Предварительное задание размеров LCP-элементам (особенно изображениям) предотвращает сдвиги макета, но может усложнить адаптивный дизайн
  • LCP vs INP: Агрессивная оптимизация загрузки основного контента может привести к блокировке main thread и ухудшению интерактивности
  • LCP vs TTI: Быстрая загрузка контента иногда достигается за счет отложенной загрузки JavaScript, что может отсрочить полную интерактивность страницы

Для гармоничной оптимизации всех Core Web Vitals рекомендуется:

  1. Начинать оптимизацию с серверной части и TTFB
  2. Применять стратегию критического пути рендеринга (Critical Rendering Path)
  3. Использовать прогрессивный рендеринг, когда это возможно
  4. Мониторить все метрики в динамике, особенно на различных устройствах
  5. Приоритизировать оптимизацию для мобильных устройств

Интересно, что в 2025 году данные CrUX показывают тесную корреляцию между LCP и коэффициентом конверсии. Сайты с LCP менее 2 секунд демонстрируют на 34% более высокий коэффициент конверсии по сравнению с сайтами, где LCP превышает 4 секунды.

Для комплексного мониторинга всех метрик Core Web Vitals используйте следующий JavaScript-код, который можно интегрировать в систему аналитики:

JS
Скопировать код
// Мониторинг всех Core Web Vitals в реальном времени
import {onCLS, onFID, onLCP, onINP, onTTFB} from 'web-vitals';

function sendToAnalytics({name, delta, id, value}) {
const body = JSON.stringify({name, delta, id, value});

// Используем Beacon API для надежной отправки данных даже при закрытии страницы
if (navigator.sendBeacon) {
navigator.sendBeacon('/analytics', body);
} else {
fetch('/analytics', {
body,
method: 'POST',
keepalive: true
});
}
}

// Регистрируем наблюдателей для всех метрик
onCLS(sendToAnalytics);
onFID(sendToAnalytics);
onLCP(sendToAnalytics);
onINP(sendToAnalytics); // Новая метрика, заменяющая FID
onTTFB(sendToAnalytics);

Ваши знания и навыки по оптимизации производительности сайтов могут определить успех вашей карьеры в веб-разработке. Погрузитесь глубже в тему Core Web Vitals и станьте ценным специалистом! Метрики загрузки страниц — одна из многих тем, которые вы освоите на Курсе «Веб-разработчик» с нуля от Skypro. Практические проекты с реальными задачами по оптимизации производительности подготовят вас к требованиям рынка труда 2025 года.

Оптимизация Largest Contentful Paint — не просто техническая задача, а стратегический подход к улучшению пользовательского опыта. Инвестиции в этот показатель окупаются сторицей через повышение конверсии, улучшение поведенческих факторов и рост позиций в поисковой выдаче. Помните: в конкурентной среде современного интернета даже доли секунды могут решить судьбу вашего проекта. Держите LCP под 2,5 секунд, и пользователи отблагодарят вас своим вниманием и действиями.

