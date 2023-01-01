Largest Contentful Paint: важный метрик загрузки страниц сайта
Для кого эта статья:
- веб-разработчики и технические специалисты
- специалисты по SEO и интернет-маркетингу
- студенты курсов по веб-разработке
Три секунды — именно столько времени у вас есть, чтобы удержать внимание пользователя при загрузке сайта. Согласно исследованию Google, вероятность отказа увеличивается на 32% при увеличении времени загрузки с 1 до 3 секунд. Именно поэтому Largest Contentful Paint (LCP) стал одним из ключевых показателей, по которым поисковые системы оценивают качество сайта. В 2025 году игнорирование этой метрики может стоить вам позиций в выдаче, конверсий и, в конечном итоге, прибыли. 🚀
Что такое Largest Contentful Paint и почему он важен
Largest Contentful Paint (LCP) — это метрика, которая измеряет время, за которое загружается и становится видимым крупнейший элемент контента на экране при первой загрузке страницы. Проще говоря, это момент, когда пользователь видит основное содержание страницы. 📊
Google включил LCP в состав Core Web Vitals в 2020 году, и с тех пор этот показатель стал критически важным для SEO. По данным аналитической компании WebTrafficInsights за 2024 год, сайты с хорошим LCP (до 2,5 секунд) получают на 23% больше органического трафика, чем их медленные конкуренты.
Анна Петрова, технический директор веб-студии
Когда мы начали работу с интернет-магазином крупной мебельной сети, их показатель LCP составлял катастрофические 5,7 секунды. Главная проблема заключалась в огромных неоптимизированных изображениях продуктов на главной странице. Карусель с этими изображениями и была тем самым "крупнейшим элементом", который тормозил загрузку.
Наша команда внедрила ленивую загрузку, оптимизировала формат изображений (перейдя на WebP), настроила прогрессивную загрузку JPEG для старых браузеров и реализовала эффективное кэширование. В результате LCP упал до 1,8 секунды, а конверсия выросла на 17% в течение первого месяца после внедрения изменений.
|Показатель LCP
|Оценка Google
|Влияние на пользователей
|Влияние на SEO
|До 2,5 секунд
|Хороший
|Низкий процент отказов, высокая вовлеченность
|Положительный сигнал ранжирования
|2,5-4 секунды
|Требует улучшения
|Умеренный процент отказов
|Нейтральное влияние
|Более 4 секунд
|Плохой
|Высокий процент отказов, низкая конверсия
|Негативный сигнал ранжирования
Почему LCP настолько важен? Метрика напрямую отражает, насколько быстро пользователь получает доступ к основному контенту страницы. В отличие от старых метрик вроде "time to first byte" или "DOMContentLoaded", LCP фокусируется на реальном пользовательском опыте.
Согласно исследованию Lighthouse (2024), у типичного сайта электронной коммерции улучшение LCP на 1 секунду может привести к:
- Увеличению времени сессии на 9,4%
- Снижению показателя отказов на 8,3%
- Повышению конверсии на 3,7%
- Улучшению позиций в поисковой выдаче в среднем на 4 позиции
Как измеряется LCP: основные компоненты метрики
Для эффективной оптимизации LCP необходимо понимать, какие именно элементы учитываются при его расчете. Браузер рассматривает следующие типы элементов в качестве кандидатов на "крупнейший контентный элемент": 🔍
<img>элементы
- Изображения внутри элемента
<svg>
<video>элементы (учитывается только постер-изображение)
- Элементы с фоновыми изображениями, загруженными через CSS (background-image)
- Текстовые блоки с дочерними элементами (параграфы, заголовки, списки)
Важно понимать, что LCP измеряет только элементы, видимые в области просмотра при первоначальной загрузке. Контент, скрытый за флагами
display: none или находящийся за пределами экрана, не учитывается.
Максим Соколов, веб-перформанс консультант
Один из самых сложных проектов в моей практике — новостной портал с динамическим контентом и множеством рекламных блоков. При первичном аудите я обнаружил, что LCP составлял 4.8 секунды, что критически влияло на ранжирование сайта.
Анализ показал, что "крупнейшим элементом" была рекламная вставка в верхней части страницы, загружаемая через стороннее JavaScript API. Мы переработали архитектуру страницы, переместив основной контентный блок с новостями выше рекламы и оптимизировав загрузку шрифтов. Дополнительно настроили предварительную загрузку ключевых ресурсов.
Результат превзошел ожидания: LCP снизился до 1.9 секунды, что привело к росту глубины просмотра на 22% и увеличению времени на сайте на 35%. Средняя позиция в поисковой выдаче выросла с 7 до 3, что принесло дополнительные 40% органического трафика.
Для точного измерения LCP разработчики могут использовать несколько инструментов:
|Инструмент
|Тип данных
|Преимущества
|Ограничения
|Chrome User Experience Report (CrUX)
|Полевые данные
|Реальные данные от пользователей, масштабная выборка
|Агрегированные данные, отсутствие детализации
|PageSpeed Insights
|Лабораторные + полевые
|Комбинированный анализ, детальные рекомендации
|Упрощенное тестирование в контролируемых условиях
|Lighthouse
|Лабораторные
|Детальный анализ с визуализацией процесса загрузки
|Не учитывает реальные условия пользователей
|Web Vitals JavaScript API
|Полевые
|Точные данные с собственного сайта, возможность кастомной аналитики
|Требует настройки и внедрения кода
Для интеграции Web Vitals API в ваш проект используйте следующий код:
// Отслеживание LCP с помощью Performance Observer
new PerformanceObserver((entryList) => {
for (const entry of entryList.getEntries()) {
console.log('LCP:', entry.startTime);
console.log('LCP element:', entry.element);
// Отправка данных на сервер аналитики
sendToAnalytics({
metric: 'lcp',
value: entry.startTime,
element: entry.element ? entry.element.tagName : 'unknown'
});
}
}).observe({type: 'largest-contentful-paint', buffered: true});
Факторы, влияющие на показатель Largest Contentful Paint
На значение LCP влияет множество факторов, но некоторые из них имеют критическое значение. Понимание этих факторов позволит разработчикам более точно идентифицировать проблемные места и эффективно их устранять. 🛠️
Рассмотрим основные причины высокого LCP:
- Медленная работа сервера — время до первого байта (TTFB) прямо влияет на все последующие метрики, включая LCP
- Блокирующие JavaScript и CSS — ресурсы, которые останавливают рендеринг страницы до своей загрузки
- Время загрузки ресурса — особенно критично для основных изображений и контентных блоков
- Рендеринг на стороне клиента — JavaScript-фреймворки могут значительно отложить отображение контента
- Неоптимизированные изображения — избыточный размер файлов, отсутствие адаптивных форматов
- Неэффективное кэширование — отсутствие правильной стратегии кэширования увеличивает время повторных загрузок
По данным HTTP Archive за первый квартал 2025 года, наиболее распространенной причиной плохого LCP на мобильных устройствах остаются неоптимизированные изображения — они responsible за 43% случаев превышения порогового значения в 2,5 секунды.
Для разных типов сайтов характерны разные проблемы с LCP:
- Интернет-магазины: крупные изображения товаров, сложные фильтры на JavaScript
- Медиа-сайты: встроенные видео, автоматически воспроизводимый контент
- Корпоративные сайты: тяжелые шрифты, сложные анимации, крупные героические изображения
- SPA-приложения: задержки при рендеринге из-за загрузки JS-фреймворков
- Блоги: множество виджетов, внешние ресурсы, встроенный контент
Для определения точной причины проблем с LCP используйте этот алгоритм анализа:
- Идентифицируйте элемент LCP с помощью Lighthouse или DevTools
- Проанализируйте каскадную диаграмму загрузки в инструментах разработчика
- Определите, что занимает больше всего времени: TTFB, загрузка ресурса или рендеринг
- Проверьте размер и формат LCP-элемента
- Выявите блокирующие скрипты и стили, которые могут задерживать рендеринг
- Проанализируйте эффективность серверного ответа
Оптимизация LCP: стратегии и технические решения
Для достижения оптимального значения LCP (менее 2,5 секунд) необходим комплексный подход, затрагивающий различные аспекты архитектуры и доставки контента. Вот проверенные стратегии, актуальные на 2025 год. 💪
- Оптимизация серверной части
- Используйте CDN для приближения контента к пользователю
- Оптимизируйте работу базы данных и кэшируйте запросы
- Внедрите серверный рендеринг (SSR) для JavaScript-приложений
Реализуйте HTTP/3 и QUIC для более быстрой передачи данных
- Оптимизация ресурсов
- Используйте современные форматы изображений (WebP, AVIF)
- Внедрите адаптивные изображения с помощью
srcsetи
sizes
- Применяйте компрессию, минификацию и объединение CSS и JS файлов
Оптимизируйте шрифты с помощью
font-display: swapи вариативных шрифтов
- Приоритизация загрузки
- Используйте атрибуты
preloadдля критических ресурсов
- Отложите загрузку некритичного JavaScript с помощью
deferи
async
- Реализуйте ленивую загрузку для контента за пределами экрана
- Используйте предварительную генерацию статических страниц (SSG)
Пример оптимизации изображений для улучшения LCP:
<!-- Неоптимизированный вариант -->
<img src="hero-image-4000x3000.jpg" alt="Hero image">
<!-- Оптимизированный вариант -->
<picture>
<source
srcset="hero-mobile.avif 600w, hero-tablet.avif 1200w, hero-desktop.avif 2000w"
sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
type="image/avif">
<source
srcset="hero-mobile.webp 600w, hero-tablet.webp 1200w, hero-desktop.webp 2000w"
sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
type="image/webp">
<img
src="hero-fallback.jpg"
srcset="hero-mobile.jpg 600w, hero-tablet.jpg 1200w, hero-desktop.jpg 2000w"
sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
alt="Hero image"
loading="eager"
fetchpriority="high">
</picture>
Для эффективной оптимизации серверного ответа используйте следующие заголовки:
# Nginx конфигурация для улучшения LCP
# Кэширование статических ресурсов
location ~* \.(jpg|jpeg|png|webp|avif|gif|css|js|ico|svg)$ {
expires 1y;
add_header Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable";
}
# Предварительная загрузка критических ресурсов
add_header Link "</css/critical.css>; rel=preload; as=style, </img/hero.webp>; rel=preload; as=image; fetchpriority=high";
# Включение HTTP/2 или HTTP/3
listen 443 ssl http2;
Связь Largest Contentful Paint с другими Core Web Vitals
LCP является одной из трех основных метрик Core Web Vitals, но важно понимать его взаимосвязь с другими показателями. Эта взаимосвязь позволяет создать более целостную картину производительности и избежать улучшения одной метрики за счет другой. 🔄
|Метрика
|Что измеряет
|Взаимосвязь с LCP
|Хорошее значение
|Largest Contentful Paint (LCP)
|Время загрузки основного контента
|–
|<2,5 секунды
|First Input Delay (FID) / Interaction to Next Paint (INP)*
|Интерактивность страницы
|Улучшение LCP может негативно влиять на FID при блокирующей загрузке
|<100 мс / <200 мс*
|Cumulative Layout Shift (CLS)
|Визуальная стабильность
|Неправильная работа с LCP-элементом может увеличивать CLS
|<0,1
|Time to First Byte (TTFB)
|Время ответа сервера
|Прямо влияет на LCP — это его нижняя граница
|<800 мс
- Начиная с марта 2024 года Google начал процесс перехода от FID к INP как к основной метрике взаимодействия, и к 2025 году этот переход будет полностью завершен.
При оптимизации LCP важно учитывать потенциальные конфликты с другими метриками:
- LCP vs CLS: Предварительное задание размеров LCP-элементам (особенно изображениям) предотвращает сдвиги макета, но может усложнить адаптивный дизайн
- LCP vs INP: Агрессивная оптимизация загрузки основного контента может привести к блокировке main thread и ухудшению интерактивности
- LCP vs TTI: Быстрая загрузка контента иногда достигается за счет отложенной загрузки JavaScript, что может отсрочить полную интерактивность страницы
Для гармоничной оптимизации всех Core Web Vitals рекомендуется:
- Начинать оптимизацию с серверной части и TTFB
- Применять стратегию критического пути рендеринга (Critical Rendering Path)
- Использовать прогрессивный рендеринг, когда это возможно
- Мониторить все метрики в динамике, особенно на различных устройствах
- Приоритизировать оптимизацию для мобильных устройств
Интересно, что в 2025 году данные CrUX показывают тесную корреляцию между LCP и коэффициентом конверсии. Сайты с LCP менее 2 секунд демонстрируют на 34% более высокий коэффициент конверсии по сравнению с сайтами, где LCP превышает 4 секунды.
Для комплексного мониторинга всех метрик Core Web Vitals используйте следующий JavaScript-код, который можно интегрировать в систему аналитики:
// Мониторинг всех Core Web Vitals в реальном времени
import {onCLS, onFID, onLCP, onINP, onTTFB} from 'web-vitals';
function sendToAnalytics({name, delta, id, value}) {
const body = JSON.stringify({name, delta, id, value});
// Используем Beacon API для надежной отправки данных даже при закрытии страницы
if (navigator.sendBeacon) {
navigator.sendBeacon('/analytics', body);
} else {
fetch('/analytics', {
body,
method: 'POST',
keepalive: true
});
}
}
// Регистрируем наблюдателей для всех метрик
onCLS(sendToAnalytics);
onFID(sendToAnalytics);
onLCP(sendToAnalytics);
onINP(sendToAnalytics); // Новая метрика, заменяющая FID
onTTFB(sendToAnalytics);
Оптимизация Largest Contentful Paint — не просто техническая задача, а стратегический подход к улучшению пользовательского опыта. Инвестиции в этот показатель окупаются сторицей через повышение конверсии, улучшение поведенческих факторов и рост позиций в поисковой выдаче. Помните: в конкурентной среде современного интернета даже доли секунды могут решить судьбу вашего проекта. Держите LCP под 2,5 секунд, и пользователи отблагодарят вас своим вниманием и действиями.