KPI — что это такое: ключевые показатели эффективности бизнеса

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры среднего и высшего звена компаний

Специалисты по бизнес-аналитике и финансовому контролю

Учебные заведения и курсы по бизнес-обучению, ориентированные на предпринимателей и профессионалов

Управлять бизнесом без измерения результатов — все равно что лететь в неизведанное без приборов: опасно, непредсказуемо и часто заканчивается крахом. Исследование McKinsey показывает, что компании с развитой системой KPI на 30% эффективнее конкурентов и демонстрируют вдвое более высокий темп роста. При этом только 23% руководителей могут с уверенностью сказать, что их система оценки эффективности действительно отражает реальное положение дел. Разберемся, как правильно внедрить KPI, чтобы получить не очередной набор бессмысленных цифр, а рабочий инструмент управления бизнесом. 📊