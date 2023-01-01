Как вывести месяц из даты в Excel: 5 простых способов и формул

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы, работающие с данными, например, аналитики и бухгалтеры

Студенты и начинающие пользователи Excel, желающие улучшить свои навыки

Руководители и менеджеры, заинтересованные в оптимизации процессов и повышении эффективности работы с данными Извлечение месяца из даты в Excel — навык, превращающий рутинную работу с данными в мощный инструмент аналитики. Представьте: перед вами таблица с тысячами дат, и задача — сгруппировать данные по месяцам для квартального отчёта. Без знания правильных формул это превращается в многочасовой ручной труд. Я покажу вам 5 проверенных методов, которые не только сэкономят ваше время, но и откроют новые возможности для работы с временными данными — от базовых функций до продвинутых инструментов Power Query. 📊

Хотите мастерски овладеть всеми формулами и функциями Excel? Курс «Excel для работы» с нуля от Skypro — это ваш путь от новичка до уверенного пользователя. Вы освоите не только извлечение месяцев из дат, но и десятки других профессиональных приёмов работы с данными. Более 70% выпускников курса повышают эффективность своей работы на 40%. Инвестируйте в свои навыки уже сегодня!

Зачем и когда нужно выделять месяц из даты в Excel

Умение извлекать месяц из даты в Excel — это не просто техническая особенность программы, а мощный инструмент для принятия бизнес-решений. Рассмотрим конкретные сценарии, где эта функция незаменима:

Финансовый анализ — сравнение показателей по месяцам для выявления сезонности;

— сравнение показателей по месяцам для выявления сезонности; Отчётность — группировка транзакций для ежемесячных и квартальных отчётов;

— группировка транзакций для ежемесячных и квартальных отчётов; Планирование ресурсов — распределение задач и бюджетов по месяцам;

— распределение задач и бюджетов по месяцам; Анализ продаж — отслеживание динамики продаж с разбивкой по месяцам;

— отслеживание динамики продаж с разбивкой по месяцам; Управление складом — контроль оборачиваемости товаров в разрезе месяцев;

— контроль оборачиваемости товаров в разрезе месяцев; Прогнозирование — построение моделей на основе исторических данных по месяцам.

Ирина Петрова, финансовый аналитик Однажды мне поручили проанализировать доходность компании за последние три года. В моем распоряжении была база данных с более чем 30,000 транзакций, каждая со своей датой. Первоначально я пыталась группировать данные вручную, создавая отдельные сводные таблицы для каждого месяца. Этот процесс занимал около 4-5 часов для одного квартала. Всё изменилось, когда я научилась использовать формулу МЕСЯЦ(). За 15 минут я добавила столбец с извлеченными месяцами и настроила сводную таблицу, группирующую данные автоматически. В результате анализ, который занимал неделю, стал выполняться за один день. Мы обнаружили чёткую сезонность доходов, которую раньше просто не видели из-за трудоёмкости обработки данных.

В разных сферах бизнеса извлечение месяца из даты применяется по-разному. Вот сравнение по отраслям:

Отрасль Применение функции извлечения месяца Бизнес-ценность Розничная торговля Анализ сезонности продаж Оптимизация закупок и маркетинговых кампаний Финансы Месячная отчётность Соответствие регуляторным требованиям Производство Планирование мощностей Снижение простоев оборудования Здравоохранение Анализ посещений пациентов Оптимизация штатного расписания E-commerce Анализ LTV по месяцам Повышение рентабельности маркетинга

К 2025 году, согласно прогнозам аналитиков Gartner, более 75% компаний будут использовать продвинутую аналитику данных для принятия решений, и умение работать с временными рядами станет базовым требованием для бизнес-аналитиков. Поэтому освоение различных методов извлечения месяцев из дат в Excel — инвестиция в вашу конкурентоспособность на рынке труда. 📈

Стандартная формула МЕСЯЦ() для извлечения месяца из даты

Функция МЕСЯЦ() — это классический и наиболее прямолинейный способ извлечения месяца из даты в Excel. Она возвращает число от 1 до 12, представляющее месяц в указанной дате. Эта функция настолько фундаментальна, что работает одинаково во всех версиях Excel, начиная с самых ранних и заканчивая последними обновлениями 2025 года.

Синтаксис функции предельно прост:

plaintext Скопировать код =МЕСЯЦ(дата)

где дата — это ячейка с датой или непосредственно введенная дата.

Примеры использования:

=МЕСЯЦ(A1) — если в ячейке A1 содержится дата;

— если в ячейке A1 содержится дата; =МЕСЯЦ("15.03.2025") — извлечение месяца из конкретной даты;

— извлечение месяца из конкретной даты; =МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()) — извлечение текущего месяца.

При работе с функцией МЕСЯЦ() следует учитывать несколько важных нюансов:

Функция возвращает именно числовое значение месяца (1-12), а не его название; Excel должен распознавать содержимое ячейки как дату, иначе формула вернет ошибку #ЗНАЧ!; Если вам нужно извлечь месяц из даты в текстовом формате, предварительно преобразуйте текст в дату функцией ДАТАЗНАЧ().

Наиболее распространённые практические сценарии использования функции МЕСЯЦ():

Алексей Соколов, руководитель отдела продаж В 2024 году наша компания столкнулась с проблемой: нам нужно было определить оптимальный график отпусков для сотрудников отдела продаж, основываясь на сезонности бизнеса. У нас была база данных продаж за последние 5 лет с точными датами сделок, но никакой явной структуры. Сначала я пытался использовать фильтры по месяцам, но это не давало четкой картины. Решение пришло, когда я создал отдельный столбец с формулой =МЕСЯЦ(B2), где B2 содержала дату продажи. Затем применил условное форматирование к результатам, выделив цветом месяцы с наименьшими продажами. Это мгновенно выявило паттерн: февраль и август были нашими "низкими" месяцами. Мы перестроили график отпусков, сконцентрировав их в этих периодах. В результате увеличили годовой оборот на 12% без привлечения дополнительных ресурсов, просто за счет более эффективного планирования.

Для удобства анализа данных часто требуется не просто извлечь номер месяца, но и классифицировать данные по месяцам. Вот пример использования функции МЕСЯЦ() в сочетании с ВЫБОР() для получения названия месяца:

plaintext Скопировать код =ВЫБОР(МЕСЯЦ(A1),"Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь")

Эта комбинация функций позволяет получить название месяца на основе его номера, что особенно полезно для создания понятных отчётов и визуализаций. 🗓️

Еще один мощный приём — использование функции МЕСЯЦ() в условном форматировании. Например, вы можете автоматически выделять все ячейки с датами, относящимися к определенному месяцу, создав правило условного форматирования с формулой:

plaintext Скопировать код =МЕСЯЦ($A1)=4

Эта формула выделит все строки, где даты в столбце A относятся к апрелю.

Метод функции ТЕКСТ() для вывода месяца в текстовом формате

Функция ТЕКСТ() — это элегантное решение, когда вам нужно не просто извлечь числовой месяц из даты, но и представить его в удобочитаемом текстовом формате. В отличие от функции МЕСЯЦ(), которая возвращает число, ТЕКСТ() позволяет получить название месяца или его сокращенную форму, что значительно улучшает восприятие данных, особенно в отчетах для руководства.

Основной синтаксис функции для извлечения месяца:

plaintext Скопировать код =ТЕКСТ(дата; "формат_месяца")

Для форматирования месяца используются специальные коды:

"м" или "м" — номер месяца без ведущего нуля (1-12);

или — номер месяца без ведущего нуля (1-12); "мм" — номер месяца с ведущим нулем (01-12);

— номер месяца с ведущим нулем (01-12); "ммм" — сокращенное название месяца (янв, фев, мар);

— сокращенное название месяца (янв, фев, мар); "мммм" — полное название месяца (январь, февраль, март);

— полное название месяца (январь, февраль, март); "ммммм" — первая буква месяца (я, ф, м).

Примеры практического применения:

plaintext Скопировать код =ТЕКСТ(A1;"мм") // Вернет "03" для даты 15.03.2025 =ТЕКСТ(A1;"ммм") // Вернет "мар" для даты 15.03.2025 =ТЕКСТ(A1;"мммм") // Вернет "март" для даты 15.03.2025

Важный нюанс: функция ТЕКСТ() возвращает текстовое значение, а не числовое. Это имеет значение, если вы планируете дальнейшие математические операции с полученным результатом.

Сравнение различных способов форматирования месяца с помощью функции ТЕКСТ():

Формат Пример для 15.03.2025 Преимущества Недостатки м 3 Компактность, удобство для расчетов Может быть неочевидным для пользователей мм 03 Единообразие форматирования Всё еще не очень информативно ммм мар Компактность + понятность Сокращения могут различаться в разных языковых настройках мmmm март Максимальная ясность Занимает больше места в таблицах мmmmm м Сверхкомпактность Неоднозначность (м = март или май?)

При работе с многоязычными таблицами стоит учитывать, что функция ТЕКСТ() использует языковые настройки системы. Это может привести к неожиданным результатам, если файл открывается на компьютерах с разными региональными настройками. В таких случаях рекомендуется использовать другие методы или явно указывать язык форматирования.

Креативный подход к использованию функции ТЕКСТ() — создание динамических заголовков отчетов или графиков:

plaintext Скопировать код =СЦЕПИТЬ("Отчет за ", ТЕКСТ(A1;"мммм"), " ", ТЕКСТ(A1;"гггг"), " года")

Эта формула преобразует дату в ячейке A1 в элегантный заголовок, например, "Отчет за март 2025 года".

Еще одно применение — анализ сезонности с группировкой по месяцам. Используя ТЕКСТ() в сочетании со сводными таблицами, вы можете создавать аналитические отчеты, где месяцы расположены в правильном календарном порядке, а не по алфавиту, что обычно происходит при обработке текстовых значений. 📊

Выделение месяца через комбинацию функций ДАТА и ГОД

Этот метод представляет собой более сложный, но гибкий подход к извлечению месяца из даты. Он особенно полезен в ситуациях, когда вам нужно не только извлечь месяц, но и выполнить с ним дальнейшие манипуляции, например, создать новую дату или провести сравнительный анализ.

Суть метода в использовании комбинации функций ДАТА() и ГОД() вместе с функцией МЕСЯЦ(). Основной принцип заключается в том, что мы сначала извлекаем компоненты исходной даты, а затем строим из них новое значение. 📅

Формула для выделения месяца выглядит так:

plaintext Скопировать код =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1);1)

Где A1 — ячейка, содержащая исходную дату.

Эта формула создает новую дату — первый день соответствующего месяца. Например, если в A1 содержится дата 15.03.2025, то формула вернет 01.03.2025.

Почему этот метод полезен? Он позволяет работать с месяцем как с датой, что открывает следующие возможности:

Группировка данных по месяцам в сводных таблицах;

Вычисление разницы между месяцами в днях;

Создание графиков с корректной хронологией;

Формирование дат для начала или конца месяца.

Расширяя этот метод, можно получить последний день месяца, что часто требуется в финансовой отчетности:

plaintext Скопировать код =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)+1;0)

Эта формула возвращает последний день месяца для даты в ячейке A1. Магия заключается в использовании нуля в качестве аргумента дня — Excel автоматически интерпретирует это как "последний день предыдущего месяца".

Для нахождения того же месяца в предыдущем году:

plaintext Скопировать код =ДАТА(ГОД(A1)-1;МЕСЯЦ(A1);1)

Или для получения того же месяца в следующем квартале:

plaintext Скопировать код =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)+3;1)

Этот метод особенно ценен при проведении сравнительного анализа "год к году" или при составлении прогнозов на основе исторических данных. Например, аналитик может использовать его для автоматического создания таблицы, показывающей продажи за один и тот же месяц в течение нескольких последовательных лет.

Еще один практический кейс — вычисление возраста данных. Например, для определения "возраста" задолженности в месяцах:

plaintext Скопировать код =(ГОД(СЕГОДНЯ())-ГОД(A1))*12+МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())-МЕСЯЦ(A1)

Эта формула вернет количество полных месяцев между датой в A1 и текущей датой, что полезно для анализа дебиторской задолженности или срока хранения товаров.

Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши аналитические способности соответствуют карьере, связанной с работой в Excel. Если вы с легкостью разбираетесь в формулах извлечения месяца из даты и видите в них потенциал для бизнес-аналитики, стоит задуматься о специализации в сфере обработки данных. Пройдите тест за 10 минут и узнайте, где ваши навыки принесут максимальную пользу!

Автоматическое извлечение месяца с помощью Power Query

Power Query представляет собой революционный инструмент для работы с данными в Excel, доступный в версиях начиная с Excel 2016 (в более ранних версиях он был доступен как дополнение). В Excel 2025 его возможности стали еще шире, что делает этот метод извлечения месяца наиболее перспективным для обработки больших массивов данных.

Основное преимущество Power Query — возможность обрабатывать данные до их загрузки в таблицу Excel, что значительно ускоряет работу с большими наборами данных и уменьшает размер файла. 🚀

Вот пошаговая инструкция по извлечению месяца из даты с помощью Power Query:

Выделите диапазон данных, содержащий даты, или всю таблицу; На вкладке "Данные" выберите "Из таблицы/диапазона" (в разделе "Получить и преобразовать данные"); В открывшемся редакторе Power Query выделите столбец с датами; Перейдите на вкладку "Добавить столбец" и выберите "Извлечь" → "Месяц" → "Месяц"; Для получения названия месяца вместо числа выберите "Извлечь" → "Месяц" → "Имя месяца"; После завершения всех преобразований нажмите "Закрыть и загрузить" для применения изменений.

Power Query не только извлекает месяц, но и позволяет выполнять с ним сложные операции — фильтровать, группировать, создавать условные столбцы и многое другое. Например, вы можете автоматически группировать данные по месяцам и создавать агрегированные отчеты непосредственно в процессе загрузки.

Дополнительные преимущества использования Power Query:

Автоматизация — настроив преобразование один раз, вы можете применять его к обновляемым данным;

— настроив преобразование один раз, вы можете применять его к обновляемым данным; Масштабируемость — метод одинаково эффективно работает с таблицами из 10 строк и 1 000 000 строк;

— метод одинаково эффективно работает с таблицами из 10 строк и 1 000 000 строк; Сохранение исходных данных — Power Query создает новый набор данных, не изменяя оригинал;

— Power Query создает новый набор данных, не изменяя оригинал; Возможность отслеживания шагов — все преобразования записываются и могут быть изменены в любой момент;

— все преобразования записываются и могут быть изменены в любой момент; Универсальность — работает с датами в различных форматах и из различных источников.

Особенно мощным этот метод становится при работе с внешними источниками данных. Например, вы можете напрямую подключиться к базе данных, извлечь месяцы из дат и выполнить агрегацию — все это без загрузки громоздких данных в Excel.

Для продвинутых пользователей Power Query предлагает возможность написания собственных формул на языке М (Power Query Formula Language). Например, для извлечения месяца можно использовать следующий код:

plaintext Скопировать код = Table.AddColumn(#"Предыдущий шаг", "Месяц", each Date.Month([Дата]))

А для получения названия месяца:

plaintext Скопировать код = Table.AddColumn(#"Предыдущий шаг", "Название месяца", each Date.MonthName([Дата]))

По данным Microsoft, использование Power Query для обработки данных среднего размера (около 100 000 строк) ускоряет анализ в 5-10 раз по сравнению с традиционными формулами Excel, что делает этот метод извлечения месяца наиболее эффективным для профессиональной работы с данными в 2025 году.