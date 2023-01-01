Как вычислить среднее значение в Python Pandas: подробное руководство
Для кого эта статья:
- начинающие аналитики данных, желающие улучшить свои навыки в Pandas
- профессиональные аналитики, ищущие углубленное понимание методов анализа данных
студенты и обучающиеся на курсах по программированию и анализу данных
Вычисление средних значений — краеугольный камень анализа данных, без которого не обходится ни один серьезный проект в Python. Библиотека Pandas превращает этот процесс из математического кошмара в элегантное решение одной строкой кода. Однако за кажущейся простотой скрывается множество нюансов, которые отличают начинающего аналитика от профессионала. В этом руководстве я раскрою все тонкости использования метода
mean()в Pandas — от базовых операций до продвинутых техник, применяемых в реальных аналитических задачах. 📊
Основы вычисления среднего в Pandas: метод mean()
Метод
mean() в Pandas — это мощный инструмент для вычисления среднего арифметического значения в DataFrame или Series. Его синтаксис прост, а возможности гибки, что делает его незаменимым в арсенале каждого аналитика данных.
Базовый синтаксис метода выглядит следующим образом:
# Для Series
series.mean(axis=0, skipna=True, level=None, numeric_only=None)
# Для DataFrame
dataframe.mean(axis=0, skipna=True, level=None, numeric_only=None)
Рассмотрим ключевые параметры:
- axis — определяет направление вычисления: 0 (по умолчанию) для среднего по столбцам, 1 для среднего по строкам
- skipna — указывает, следует ли исключать пропущенные значения (NaN) из расчета
- level — используется при работе с многоуровневыми индексами
- numeric_only — если True, включает только числовые столбцы
Давайте рассмотрим простой пример вычисления среднего значения для DataFrame с данными о продажах:
import pandas as pd
import numpy as np
# Создаем DataFrame с данными о продажах
sales_data = pd.DataFrame({
'Product': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'],
'Price': [100, 200, 150, 300, 250],
'Quantity': [5, 3, 8, 2, 4],
'Revenue': [500, 600, 1200, 600, 1000]
})
# Вычисляем среднее по числовым столбцам
print("Среднее по столбцам:")
print(sales_data.mean())
# Вычисляем среднее для конкретного столбца
print("\nСреднее значение цены:")
print(sales_data['Price'].mean())
# Вычисляем среднее по строкам
print("\nСреднее по строкам:")
print(sales_data.mean(axis=1))
В результате выполнения этого кода мы получим:
Среднее по столбцам:
Price 200.0
Quantity 4.4
Revenue 780.0
dtype: float64
Среднее значение цены:
200.0
Среднее по строкам:
0 201.666667
1 267.666667
2 452.666667
3 300.666667
4 418.000000
dtype: float64
В практических задачах особенно полезны следующие применения
mean():
|Сценарий
|Код
|Применение
|Среднее по всем числовым столбцам
|df.mean()
|Общий обзор данных
|Среднее по конкретному столбцу
|df['column'].mean()
|Анализ отдельной переменной
|Среднее по строкам
|df.mean(axis=1)
|Агрегация данных по записям
|Среднее с условием
|df[df['A'] > 0].mean()
|Фильтрованный анализ
При работе с большими датасетами важно помнить, что метод
mean() автоматически оптимизирует вычисления, используя векторизованные операции, что существенно повышает производительность по сравнению с итеративными подходами. 🚀
Обработка пропущенных значений при расчете mean в Pandas
Реальные данные редко бывают идеальными. Пропущенные значения (NaN) — частая проблема, способная исказить результаты анализа. Pandas предлагает изящные решения для корректного вычисления
mean() при наличии пустых ячеек.
Александр Петров, старший аналитик данных
В начале моей карьеры я работал над проектом анализа потребительских расходов, где столкнулся с серьезной проблемой. Клиент жаловался на неправдоподобные средние значения в отчетах. Причина оказалась прозаичной: датасет содержал значительное количество пропусков, которые некорректно интерпретировались при вычислении средних. Исправив подход к обработке NaN-значений с помощью правильных параметров метода
mean(), мы увидели совершенно иную картину. Расходы по категориям выровнялись, а сезонные колебания стали более выраженными, что позволило выявить скрытые тренды. Этот случай навсегда заставил меня с особым вниманием относиться к пропущенным данным в аналитических проектах.
По умолчанию параметр
skipna=True в методе
mean() исключает пропущенные значения из расчетов. Это интуитивно понятное поведение, но не всегда оптимальное для конкретной задачи. Рассмотрим различные подходы к работе с NaN при вычислении средних значений:
import pandas as pd
import numpy as np
# Создаем DataFrame с пропущенными значениями
df = pd.DataFrame({
'A': [1, 2, np.nan, 4, 5],
'B': [5, np.nan, np.nan, 2, 1],
'C': [1, 2, 3, 4, 5]
})
# Стандартное поведение (игнорирование NaN)
print("Среднее с игнорированием NaN:")
print(df.mean())
# Включение NaN в результаты (превращает любое среднее в NaN при наличии хотя бы одного NaN)
print("\nСреднее с включением NaN:")
print(df.mean(skipna=False))
# Предварительное заполнение NaN значений
print("\nСреднее после заполнения NaN средними по столбцам:")
print(df.fillna(df.mean()).mean())
# Заполнение NaN медианными значениями перед вычислением среднего
print("\nСреднее после заполнения NaN медианами:")
print(df.fillna(df.median()).mean())
# Заполнение NaN интерполяцией перед вычислением среднего
print("\nСреднее после линейной интерполяции NaN:")
print(df.interpolate(method='linear').mean())
Выбор метода обработки пропущенных значений критически влияет на результаты анализа. В зависимости от контекста задачи можно:
- Просто игнорировать NaN (наиболее распространенный подход)
- Заменять NaN средними или медианными значениями
- Использовать более сложные методы импутации, такие как KNN или MICE
- Применять временные ряды интерполяции для последовательных данных
- Полностью исключать строки или столбцы с высокой долей пропусков
Важно понимать долю пропущенных значений в ваших данных. Для этого можно использовать следующий код:
# Анализ пропущенных значений
missing_percentage = df.isna().mean() * 100
print("\nПроцент пропущенных значений по столбцам:")
print(missing_percentage)
|Метод обработки NaN
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуемый контекст
|skipna=True (по умолчанию)
|Простота, сохранение распределения
|Возможная систематическая ошибка
|Данные с небольшим % пропусков
|Заполнение средним
|Сохранение общего среднего
|Искажение вариации
|Равномерно распределенные пропуски
|Заполнение медианой
|Устойчивость к выбросам
|Искажение распределения
|Данные с выбросами
|Линейная интерполяция
|Сохранение трендов
|Требует последовательных данных
|Временные ряды
Правильная обработка пропущенных значений перед вычислением
mean() может значительно повысить достоверность аналитических выводов и качество моделей машинного обучения, построенных на этих данных. ⚠️
Вычисление среднего по группам с groupby и mean в Pandas
Комбинация методов
groupby() и
mean() — это мощный инструмент разведочного анализа данных, позволяющий выявлять закономерности и тренды в структурированных датасетах. Этот подход позволяет агрегировать данные по категориям и получать средние значения для каждой группы, что критически важно для сегментации и сравнительного анализа.
import pandas as pd
import numpy as np
# Создаем DataFrame с данными о продажах по регионам и категориям
sales_data = pd.DataFrame({
'Region': ['East', 'West', 'North', 'South', 'East', 'West', 'North', 'South', 'East', 'West'],
'Category': ['Electronics', 'Electronics', 'Electronics', 'Electronics', 'Furniture', 'Furniture',
'Furniture', 'Furniture', 'Office', 'Office'],
'Sales': [10000, 15000, 12000, 9000, 5000, 12000, 7500, 8000, 9000, 7500],
'Profit': [2000, 3000, 1800, 1500, 1000, 2500, 1200, 1300, 1800, 1500],
'Units': [100, 150, 120, 90, 50, 120, 75, 80, 90, 75]
})
# Простая группировка по одному столбцу
region_avg = sales_data.groupby('Region').mean()
print("Средние значения по регионам:")
print(region_avg)
# Группировка по нескольким столбцам
category_region_avg = sales_data.groupby(['Category', 'Region']).mean()
print("\nСредние значения по категориям и регионам:")
print(category_region_avg)
# Группировка с выбором конкретных столбцов для агрегации
profit_by_region = sales_data.groupby('Region')['Profit'].mean()
print("\nСреднее значение прибыли по регионам:")
print(profit_by_region)
# Несколько агрегирующих функций одновременно
multiple_aggs = sales_data.groupby('Region').agg({
'Sales': ['mean', 'sum', 'count'],
'Profit': ['mean', 'min', 'max']
})
print("\nНесколько агрегаций по регионам:")
print(multiple_aggs)
Метод
groupby() обеспечивает значительную гибкость при анализе данных:
- Поддерживает группировку по одному или нескольким столбцам
- Позволяет выбирать конкретные столбцы для агрегации
- Комбинируется с различными агрегирующими функциями, не только
mean()
- Работает с иерархическими индексами (MultiIndex)
- Поддерживает пользовательские агрегирующие функции
Елена Соколова, руководитель отдела аналитики
В прошлом году мы работали над оптимизацией маркетингового бюджета для крупного онлайн-ритейлера. Изначально клиент просто "размазывал" бюджет равномерно по всем категориям и регионам. Применив
group by +
mean к историческим данным о продажах, мы обнаружили, что ROAS (возврат инвестиций на рекламу) кардинально различается между сегментами. Например, категория "Электроника" в Западном регионе приносила в 2.7 раза больше прибыли на рекламный рубль, чем та же категория на Востоке. Перераспределив бюджет с учетом этих инсайтов, мы повысили общую эффективность маркетинга на 23% без увеличения затрат. Это стало возможным только благодаря правильной сегментации и анализу средних значений в каждой группе.
Продвинутые техники использования
groupby с
mean() включают:
# Сортировка результатов по среднему значению
sorted_profits = sales_data.groupby('Region')['Profit'].mean().sort_values(ascending=False)
print("Регионы, отсортированные по средней прибыли (по убыванию):")
print(sorted_profits)
# Фильтрация групп на основе агрегированных результатов
high_sales_regions = sales_data.groupby('Region').filter(lambda x: x['Sales'].mean() > 10000)
print("\nДанные только для регионов с высокими средними продажами:")
print(high_sales_regions)
# Преобразование данных внутри каждой группы
normalized = sales_data.groupby('Region').transform(lambda x: (x – x.mean()) / x.std())
print("\nНормализованные данные внутри каждой группы (первые 5 строк):")
print(normalized.head())
# Вычисление кумулятивного среднего
sales_data['Cumulative_Avg'] = sales_data.groupby('Region')['Sales'].expanding().mean().reset_index(level=0, drop=True)
print("\nКумулятивное среднее продаж по регионам (первые 5 строк):")
print(sales_data[['Region', 'Sales', 'Cumulative_Avg']].head())
Метод
groupby().mean() особенно ценен в следующих сценариях:
- Сегментный анализ поведения пользователей или клиентов
- Оценка эффективности бизнес-стратегий по различным категориям
- Географический анализ показателей эффективности
- Временной анализ с группировкой по периодам (дням, месяцам, кварталам)
- Подготовка данных для визуализаций или дашбордов
Важно помнить, что эффективность группировки зависит от кардинальности группирующих столбцов — слишком большое количество уникальных значений может привести к избыточной детализации и затруднить интерпретацию результатов. 📊
Визуализация средних значений в DataFrame Pandas
Визуализация средних значений превращает сухие цифры в наглядные тренды и паттерны. Pandas прекрасно интегрируется с различными библиотеками для создания графиков, что позволяет быстро переходить от вычислений к визуальным представлениям.
Существует несколько подходов к визуализации средних значений:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# Создаем датасет для примера
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range('20220101', periods=100)
df = pd.DataFrame({
'date': dates,
'category': np.random.choice(['A', 'B', 'C', 'D'], size=100),
'region': np.random.choice(['North', 'South', 'East', 'West'], size=100),
'sales': np.random.normal(1000, 200, size=100),
'profit': np.random.normal(200, 50, size=100)
})
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df['month'] = df['date'].dt.month
df['year'] = df['date'].dt.year
# Базовая визуализация с помощью встроенных методов Pandas
monthly_avg = df.groupby('month')['sales'].mean()
monthly_avg.plot(kind='bar', figsize=(10, 6), title='Средние продажи по месяцам')
plt.tight_layout()
plt.show()
# Визуализация средних значений с группировкой по категориям с помощью Seaborn
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x='category', y='profit', data=df, estimator=np.mean)
plt.title('Средняя прибыль по категориям')
plt.show()
# Тепловая карта средних значений
pivot_table = df.pivot_table(
values='sales',
index='region',
columns='category',
aggfunc='mean'
)
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(pivot_table, annot=True, cmap='Blues', fmt='.0f')
plt.title('Средние продажи по регионам и категориям')
plt.show()
# Line plot для временных рядов
time_series_avg = df.groupby(['year', 'month'])['sales'].mean().reset_index()
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.lineplot(x='month', y='sales', hue='year', data=time_series_avg, marker='o')
plt.title('Тренд средних продаж по месяцам')
plt.show()
# Boxplot для сравнения распределений вместе со средними значениями
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.boxplot(x='region', y='profit', data=df)
# Наложение средних значений поверх boxplot
sns.pointplot(x='region', y='profit', data=df, estimator=np.mean, color='k', scale=0.5)
plt.title('Распределение прибыли по регионам со средними значениями')
plt.show()
Выбор типа визуализации зависит от характера анализируемых данных и цели представления:
|Тип визуализации
|Метод создания
|Лучшее применение
|Преимущества
|Bar Chart
|df.plot(kind='bar')
|Категориальные сравнения
|Простота интерпретации
|Line Chart
|df.plot() или sns.lineplot()
|Временные ряды, тренды
|Отображение динамики
|Heatmap
|sns.heatmap(pivot_table)
|Мультивариационный анализ
|Компактное представление
|Boxplot + Mean
|sns.boxplot() + sns.pointplot()
|Распределения с выбросами
|Контекст распределения
|Scatter с группировкой
|sns.scatterplot()
|Корреляции между группами
|Выявление кластеров
Для улучшения визуализации средних значений рекомендуется:
- Добавлять полосы погрешности (error bars) для оценки вариативности данных
- Использовать цветовое кодирование для выделения групп или категорий
- Сортировать данные по средним значениям для улучшения восприятия
- Применять логарифмические шкалы для данных с большим разбросом значений
- Добавлять контекст с помощью аннотаций и текстовых меток
# Улучшенная визуализация с сортировкой, подписями и полосами погрешности
category_stats = df.groupby('category')['profit'].agg(['mean', 'std']).reset_index()
category_stats = category_stats.sort_values('mean', ascending=False)
plt.figure(figsize=(12, 7))
bars = plt.bar(category_stats['category'], category_stats['mean'],
yerr=category_stats['std'], ecolor='black', capsize=10, alpha=0.7)
# Добавляем числовые метки над столбцами
for bar in bars:
height = bar.get_height()
plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height + 5, f'{height:.1f}',
ha='center', va='bottom', fontweight='bold')
plt.title('Средняя прибыль по категориям с доверительными интервалами', fontsize=14)
plt.xlabel('Категория', fontsize=12)
plt.ylabel('Средняя прибыль', fontsize=12)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()
Интерактивные визуализации с использованием Plotly позволяют получить еще больше инсайтов из средних значений:
import plotly.express as px
# Интерактивная визуализация средних значений
fig = px.bar(
category_stats,
x='category',
y='mean',
error_y='std',
title='Интерактивная визуализация средней прибыли по категориям',
labels={'mean': 'Средняя прибыль', 'category': 'Категория'}
)
fig.update_layout(xaxis_categoryorder='total descending')
fig.show()
Визуализация средних значений — не просто украшение отчетов, а мощный инструмент анализа, позволяющий быстро выявлять закономерности и аномалии в данных. Корректное сочетание вычислительных методов Pandas с современными библиотеками визуализации существенно расширяет возможности аналитика. 🔍
Практические кейсы применения mean в Pandas для аналитики
В реальной аналитической практике метод
mean() редко используется изолированно. Чаще всего он встроен в комплексные рабочие процессы, где средние значения служат ключевыми индикаторами или промежуточными шагами анализа. Рассмотрим несколько практических кейсов, демонстрирующих силу этого, казалось бы, простого метода.
Кейс 1: Анализ выбросов с помощью Z-score
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Создаем датасет с выбросами
np.random.seed(42)
df = pd.DataFrame({
'customer_id': range(1, 1001),
'purchase_amount': np.random.normal(100, 20, size=1000)
})
# Добавляем несколько выбросов
df.loc[df.sample(n=5).index, 'purchase_amount'] = np.random.normal(300, 50, size=5)
# Вычисляем Z-score с использованием mean()
mean_purchase = df['purchase_amount'].mean()
std_purchase = df['purchase_amount'].std()
df['z_score'] = (df['purchase_amount'] – mean_purchase) / std_purchase
# Выявляем выбросы (|Z| > 3)
outliers = df[abs(df['z_score']) > 3]
print(f"Обнаружено {len(outliers)} выбросов из {len(df)} записей")
print("\nПримеры выбросов:")
print(outliers.head())
# Визуализация выбросов
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.scatter(df.index, df['purchase_amount'], alpha=0.5)
plt.scatter(outliers.index, outliers['purchase_amount'], color='red', label='Outliers')
plt.axhline(y=mean_purchase, color='green', linestyle='--', label=f'Mean: {mean_purchase:.2f}')
plt.axhline(y=mean_purchase + 3*std_purchase, color='red', linestyle='--',
label=f'Upper threshold: {mean_purchase + 3*std_purchase:.2f}')
plt.axhline(y=mean_purchase – 3*std_purchase, color='red', linestyle='--',
label=f'Lower threshold: {mean_purchase – 3*std_purchase:.2f}')
plt.legend()
plt.title('Выявление выбросов методом Z-score')
plt.tight_layout()
plt.show()
Кейс 2: Анализ эффективности маркетинговых каналов с ROI
# Создаем данные о маркетинговых каналах
channels_data = pd.DataFrame({
'channel': ['Search', 'Social', 'Email', 'Direct', 'Affiliate'] * 20,
'cost': np.random.normal(1000, 200, 100),
'revenue': np.random.normal(3000, 1000, 100),
'date': pd.date_range(start='2022-01-01', periods=100)
})
# Вычисляем ROI
channels_data['roi'] = (channels_data['revenue'] – channels_data['cost']) / channels_data['cost'] * 100
# Анализируем среднюю эффективность каналов
channel_performance = channels_data.groupby('channel').agg({
'cost': 'sum',
'revenue': 'sum',
'roi': 'mean'
}).sort_values('roi', ascending=False)
print("Эффективность маркетинговых каналов:")
print(channel_performance)
# Анализируем динамику по месяцам
channels_data['month'] = channels_data['date'].dt.month
monthly_performance = channels_data.groupby(['channel', 'month']).agg({
'roi': 'mean'
}).reset_index()
# Визуализируем динамику ROI по каналам
plt.figure(figsize=(14, 7))
for channel in channels_data['channel'].unique():
channel_data = monthly_performance[monthly_performance['channel'] == channel]
plt.plot(channel_data['month'], channel_data['roi'], marker='o', label=channel)
plt.title('Динамика среднего ROI по маркетинговым каналам')
plt.xlabel('Месяц')
plt.ylabel('Средний ROI, %')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
Кейс 3: Когортный анализ с использованием скользящих средних
# Создаем данные для когортного анализа
cohort_data = pd.DataFrame({
'user_id': np.repeat(range(1, 101), 6),
'cohort': np.repeat(['2022-01', '2022-02', '2022-03', '2022-04'], [150, 150, 150, 150]),
'month': np.tile(range(1, 7), 100),
'revenue': np.random.exponential(scale=50, size=600) * \
np.exp(-np.tile(range(0, 6), 100) * 0.1) # Моделируем затухание
})
# Вычисляем средний доход по когортам и месяцам
cohort_analysis = cohort_data.groupby(['cohort', 'month'])['revenue'].mean().unstack().round(2)
print("Средний доход по когортам и месяцам жизни:")
print(cohort_analysis)
# Вычисляем retention rate (относительно первого месяца)
retention = cohort_analysis.div(cohort_analysis[1], axis=0) * 100
retention = retention.round(1)
print("\nRetention rate по месяцам (%):")
print(retention)
# Визуализируем retention rate
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.heatmap(retention, annot=True, cmap='YlGnBu',
fmt='.1f', linewidths=.5, cbar_kws={'label': 'Retention Rate, %'})
plt.title('Retention Rate по когортам')
plt.ylabel('Когорта')
plt.xlabel('Месяц жизни')
plt.tight_layout()
plt.show()
# Вычисляем скользящее среднее для сглаживания трендов
rolling_means = cohort_data.groupby(['cohort', 'month'])['revenue'].mean().groupby('cohort').rolling(window=3).mean()
rolling_means = rolling_means.reset_index().pivot(index='cohort', columns='month', values='revenue')
print("\nСкользящее среднее (окно=3) по когортам:")
print(rolling_means)
Кейс 4: Анализ A/B-теста с доверительными интервалами
from scipy import stats
# Создаем данные для A/B-теста
np.random.seed(42)
ab_data = pd.DataFrame({
'user_id': range(1, 1001),
'variant': np.random.choice(['A', 'B'], size=1000),
'conversion': np.random.choice([0, 1], size=1000, p=[0\.9, 0.1]), # Базовая конверсия 10%
})
# Повышаем вероятность конверсии для варианта B
ab_data.loc[ab_data['variant'] == 'B', 'conversion'] = \
np.random.choice([0, 1], size=len(ab_data[ab_data['variant'] == 'B']), p=[0\.85, 0.15])
# Вычисляем конверсию по группам
conversion_rates = ab_data.groupby('variant')['conversion'].mean() * 100
print("Конверсия по вариантам (%):")
print(conversion_rates)
# Вычисляем размеры выборок
sample_sizes = ab_data.groupby('variant').size()
# Вычисляем доверительные интервалы (95%)
confidence = 0.95
z_score = stats.norm.ppf((1 + confidence) / 2)
ci_a = z_score * np.sqrt((conversion_rates['A'] * (100 – conversion_rates['A'])) / sample_sizes['A'])
ci_b = z_score * np.sqrt((conversion_rates['B'] * (100 – conversion_rates['B'])) / sample_sizes['B'])
print(f"\nВариант A: {conversion_rates['A']:.2f}% ± {ci_a:.2f}%")
print(f"Вариант B: {conversion_rates['B']:.2f}% ± {ci_b:.2f}%")
# Визуализация результатов A/B-теста
plt.figure(figsize=(10, 6))
bars = plt.bar(['A', 'B'], conversion_rates,
yerr=[ci_a, ci_b], capsize=10, alpha=0.7, color=['skyblue', 'lightgreen'])
# Добавляем числовые метки
for bar in bars:
height = bar.get_height()
plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height + 0.5, f'{height:.2f}%',
ha='center', va='bottom', fontweight='bold')
plt.title('Результаты A/B-теста с 95% доверительными интервалами', fontsize=14)
plt.ylabel('Конверсия, %', fontsize=12)
plt.ylim(0, max(conversion_rates) * 1.3)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()
Каждый из этих кейсов демонстрирует, как метод
mean() становится частью более сложного аналитического процесса, где средние значения:
- Служат контрольными точками для выявления аномалий
- Работают как KPI для оценки эффективности
- Формируют основу для сегментации и сравнения групп
- Становятся индикаторами качества и тенденций
- Предоставляют материал для обоснования бизнес-решений
Ключевое преимущество Pandas в том, что метод
mean() оптимизирован для работы с большими объемами данных и легко интегрируется в различные аналитические рабочие процессы — от разведочного анализа до углубленных статистических исследований. 💡
Подводя итоги, метод
mean()в Pandas является квинтэссенцией аналитического инструментария — внешне простой, но невероятно мощный при правильном применении. Вычисление средних значений выходит далеко за рамки базовой статистики, становясь фундаментом для выявления паттернов, аномалий и возможностей в данных. Овладев тонкостями его использования — от обработки пропущенных значений до групповых агрегаций и визуализаций — аналитик получает возможность трансформировать сырые данные в ценные бизнес-инсайты, принимать обоснованные решения и эффективно коммуницировать результаты заинтересованным сторонам. Средние значения — это не просто цифры, а ключи к пониманию сложных явлений в более простой и интуитивно понятной форме.