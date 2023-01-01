Как в двух столбцах найти одинаковые значения: простые способы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

специалисты, работающие с данными и аналитикой

пользователи Excel и Google Sheets, желающие улучшить свои навыки

бизнес-аналитики и финансовые эксперты, стремящиеся избежать ошибок в отчетности 🔍 Представьте, что вам нужно сравнить два списка клиентов по 5000 фамилий каждый и выявить дубликаты. Ручная проверка займёт часы, если не дни! К счастью, табличные редакторы предлагают элегантные решения для поиска совпадающих значений, превращая многочасовую работу в задачу на пару минут. В этой статье я расскажу о пяти проверенных методах поиска одинаковых значений в Excel и Google Sheets, которые вы сможете применить уже сегодня — без сложных формул и программирования.

Хотите взять навыки работы с данными на новый уровень? Курс «Excel для работы» с нуля от Skypro — это именно то, что вам нужно. Вы научитесь не только находить дубликаты, но и освоите десятки других полезных функций и приёмов, которые автоматизируют вашу работу с таблицами. Студенты курса экономят до 2 часов ежедневно на рутинных задачах! Начните обучение сейчас и забудьте о ручной обработке данных навсегда.

Зачем искать одинаковые значения в столбцах

Поиск совпадений в таблицах — это не просто техническая задача. Это фундаментальный инструмент анализа и очистки данных, который решает несколько критических бизнес-задач:

Удаление дубликатов : предотвращает повторный подсчёт клиентов, товаров или транзакций

: предотвращает повторный подсчёт клиентов, товаров или транзакций Сверка данных : выявляет несоответствия между разными базами данных

: выявляет несоответствия между разными базами данных Объединение информации : позволяет корректно совместить данные из разных источников

: позволяет корректно совместить данные из разных источников Анализ пересечений : определяет общие элементы в разных категориях или группах

: определяет общие элементы в разных категориях или группах Контроль качества: помогает найти и исправить ошибки ввода

Александр Петров, финансовый аналитик Однажды наш отдел едва не отправил клиенту отчет с двойным учётом транзакций на сумму более 2 миллионов рублей. Причина оказалась банальной — мы объединили данные из двух CRM-систем, не проверив их на дублирование. К счастью, перед отправкой я решил проверить отчёт, используя VLOOKUP для сравнения ID транзакций. Обнаружилось 126 дублей, которые полностью искажали картину. Этот случай стал поворотным для нашего отдела — теперь проверка на дубликаты является обязательным этапом подготовки любого финансового отчета. А я теперь сравниваю столбцы не дольше пяти минут, используя формулы и условное форматирование.

По данным исследования Gartner за 2024 год, компании теряют в среднем 14,2 миллиона долларов ежегодно из-за низкого качества данных. Один из главных источников проблем — дублирование информации, которое приводит к искажению аналитики и неэффективным бизнес-решениям.

Быстрые методы поиска совпадений в Excel

Excel предлагает несколько интуитивно понятных способов поиска совпадений, которые не требуют знания сложных формул. Рассмотрим три самых эффективных метода:

Эффективные формулы для сравнения данных

Когда простых методов недостаточно, на помощь приходят формулы. Они позволяют не только находить совпадения, но и выполнять с ними различные действия: суммировать, считать, извлекать связанные данные и многое другое.

Существует несколько ключевых функций, которые незаменимы при поиске одинаковых значений:

VLOOKUP / ВПР — вертикальный поиск значения в первом столбце таблицы с возможностью возврата данных из соседних столбцов

— вертикальный поиск значения в первом столбце таблицы с возможностью возврата данных из соседних столбцов MATCH / ПОИСКПОЗ — находит позицию (номер строки или столбца) искомого элемента

— находит позицию (номер строки или столбца) искомого элемента COUNTIF / СЧЁТЕСЛИ — подсчитывает количество ячеек, соответствующих заданному условию

— подсчитывает количество ячеек, соответствующих заданному условию INDEX / ИНДЕКС — возвращает значение из указанной позиции в массиве или диапазоне

Рассмотрим наиболее универсальные формулы для сравнения двух столбцов данных:

Функция Синтаксис Когда использовать Сложность VLOOKUP =VLOOKUP(A2,F:G,2,FALSE) Когда нужно найти соответствие и вернуть связанное значение Средняя COUNTIF =COUNTIF(F:F,A2)>0 Для проверки наличия значения во втором столбце Низкая MATCH+INDEX =IF(ISNUMBER(MATCH(A2,F:F,0)),"Найдено","Нет") Для гибкого поиска с различными опциями вывода Высокая IF+COUNTIF =IF(COUNTIF(F:F,A2)>0,"Дубликат","") Для маркировки дубликатов с кастомизированным сообщением Средняя

Наиболее простая и эффективная формула для начинающих пользователей — комбинация COUNTIF с IF:

=IF(COUNTIF(F:F,A2)>0,"Есть совпадение","Нет совпадения")

Эта формула проверяет, встречается ли значение из ячейки A2 хотя бы раз в диапазоне F:F. Если значение найдено, формула возвращает "Есть совпадение", иначе — "Нет совпадения".

Для более сложных сценариев, когда нужно не просто найти совпадение, но и получить связанные данные, используйте VLOOKUP:

=VLOOKUP(A2,F:G,2,FALSE)

Эта формула ищет значение из ячейки A2 в первом столбце диапазона F:G и возвращает соответствующее значение из второго столбца этого диапазона.

Мария Ковалёва, HR-менеджер Я столкнулась с настоящим HR-кошмаром: нужно было объединить две кадровые базы после слияния компаний и выявить сотрудников, которые числились в обеих организациях. Речь шла о более чем 3000 записей с разной структурой данных. Без автоматизации эта задача заняла бы недели. Решение пришло неожиданно простое. Я создала сводную таблицу с ФИО и датами рождения из обеих баз, а затем применила условное форматирование для выделения дубликатов. Система мгновенно подсветила 47 совпадающих записей! Затем я использовала формулу CONCATENATE для создания уникальных идентификаторов (ФИО + дата рождения) и функцию COUNTIFS для подсчета точных совпадений по нескольким параметрам. В итоге, задача, на которую выделили две недели, была решена за один рабочий день. А руководство даже не поверило, что всё было сделано без привлечения IT-отдела — только стандартными функциями Excel.

Подсветка и условное форматирование дубликатов

Визуальное выделение совпадений — это, пожалуй, самый интуитивно понятный и наглядный способ поиска одинаковых значений. Условное форматирование в Excel и Google Sheets позволяет мгновенно обнаруживать совпадения, подсвечивая их различными цветами.

Процесс настройки условного форматирования для поиска совпадений:

Выделите диапазон, в котором хотите найти совпадения Перейдите в меню "Главная" → "Условное форматирование" → "Правила выделения ячеек" → "Повторяющиеся значения" В появившемся диалоговом окне выберите "Повторяющиеся" и укажите формат (например, светло-красную заливку) Нажмите "OK" для применения форматирования

Для более точного контроля можно создать пользовательское правило, использующее формулу COUNTIF:

Выделите диапазон для проверки (например, столбец A) Выберите "Условное форматирование" → "Создать правило" → "Использовать формулу для определения форматируемых ячеек" Введите формулу: =COUNTIF($F:$F,$A1)>0 Настройте формат и нажмите "OK"

Эта формула подсветит все значения из столбца A, которые встречаются хотя бы раз в столбце F.

Для более сложных сценариев можно использовать комбинированные правила. Например, чтобы выделить разными цветами полные и частичные совпадения:

Тип совпадения Формула условного форматирования Рекомендуемый цвет Полное совпадение =EXACT(A1,VLOOKUP(A1,$F:$F,1,FALSE)) Зеленый Частичное совпадение =AND(ISNUMBER(SEARCH(A1,$F:$F)),NOT(EXACT(A1,VLOOKUP(A1,$F:$F,1,FALSE)))) Желтый Уникальные значения =COUNTIF($F:$F,A1)=0 Нейтральный/Нет цвета Дубликаты внутри столбца =COUNTIF($A$1:$A$1000,A1)>1 Красный

Преимущество условного форматирования — его динамичность. При изменении данных форматирование автоматически обновляется, постоянно отражая актуальное состояние совпадений в таблице.

Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько вам подходит аналитическая работа с данными. Если вам нравится находить закономерности, выявлять совпадения и работать с цифрами, возможно, карьера аналитика данных — ваше призвание. Пройдите тест и узнайте, какие профессии соответствуют вашему складу ума и могут открыть двери к востребованным специальностям с Excel и аналитикой в 2025 году!

Автоматизация поиска одинаковых значений

Когда вам регулярно приходится сравнивать большие массивы данных, стоит задуматься об автоматизации процесса. Существует несколько подходов, которые значительно ускорят вашу работу:

Сводные таблицы для агрегирования и анализа совпадений

для агрегирования и анализа совпадений Power Query для сложных сценариев сравнения и объединения данных

для сложных сценариев сравнения и объединения данных VBA-макросы для полностью автоматизированной обработки

для полностью автоматизированной обработки Power Automate для интеграции с другими системами

Самый доступный метод автоматизации — использование сводных таблиц:

Скопируйте данные из обоих столбцов в один диапазон, добавив метку источника Выделите полученный диапазон и создайте сводную таблицу (Вставка → Сводная таблица) Перетащите поле со значениями в область строк, а метку источника — в область столбцов Перетащите поле со значениями в область значений, выбрав "Количество"

В результате вы получите таблицу, которая показывает, какие значения присутствуют в каждом из исходных столбцов, а какие — только в одном из них.

Для более продвинутой автоматизации можно использовать Power Query (доступен в Excel 2016 и новее):

Перейдите на вкладку "Данные" → "Получить данные" → "Из таблицы/диапазона" Выберите первый диапазон данных и нажмите "Загрузить в редактор" Повторите для второго диапазона В редакторе Power Query выберите "Главная" → "Объединить запросы" → "Внешнее объединение" (для нахождения всех значений из обоих столбцов) Настройте параметры объединения и загрузите результат

Power Query предоставляет богатые возможности для предварительной обработки данных — очистки, стандартизации формата, удаления пробелов — что особенно важно при сравнении текстовых значений, где могут быть незначительные различия в написании.

Для частых, повторяющихся операций можно записать и настроить макрос VBA:

vb Скопировать код Sub FindDuplicatesBetweenColumns() Dim rng1 As Range, rng2 As Range Dim cell As Range Dim lastRow1 As Long, lastRow2 As Long ' Определяем диапазоны данных lastRow1 = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row lastRow2 = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row Set rng1 = Range("A1:A" & lastRow1) Set rng2 = Range("F1:F" & lastRow2) ' Очищаем предыдущее форматирование rng1.Interior.ColorIndex = xlNone ' Ищем и выделяем совпадения For Each cell In rng1 If WorksheetFunction.CountIf(rng2, cell.Value) > 0 Then cell.Interior.Color = RGB(255, 200, 200) ' Светло-красный End If Next cell MsgBox "Поиск совпадений завершен!", vbInformation End Sub

🚀 Этот макрос автоматически сравнивает значения в столбцах A и F, выделяя все совпадения светло-красным цветом. Вы можете настроить код под свои нужды, изменив диапазоны, цвета или добавив дополнительную логику.

Важное преимущество автоматизации — масштабируемость. Однажды настроенное решение будет работать с таблицами любого размера, экономя драгоценное время при каждом использовании.