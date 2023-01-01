Как создать столбчатую диаграмму в Python: руководство по barplot

Для кого эта статья:

аналитики и программисты

студенты и начинающие специалисты в области программирования и анализа данных

профессионалы, стремящиеся улучшить навыки визуализации данных Визуализация данных превратилась из дополнительного навыка в критически важную компетенцию для аналитиков и программистов. Столбчатые диаграммы (barplot) — это мощный и интуитивно понятный инструмент для представления категориальных данных, который позволяет мгновенно выделять закономерности и тренды. Python с его богатой экосистемой библиотек делает создание таких визуализаций доступным даже новичкам, одновременно предоставляя глубокие возможности для опытных специалистов. Овладев техникой создания barplot, вы получите универсальное оружие для ваших данных! 📊

Основы столбчатых диаграмм в Python: что такое barplot

Столбчатая диаграмма (barplot) — это графическое представление данных, где категории отображаются на одной оси, а соответствующие им числовые значения — на другой. Высота или длина каждого прямоугольника (столбца) пропорциональна представляемому значению. В Python для создания таких диаграмм используются преимущественно две библиотеки — Matplotlib (базовая) и Seaborn (надстройка над Matplotlib с более высокоуровневым API).

Столбчатые диаграммы особенно полезны для:

Сравнения значений между различными категориями

Отображения частотных распределений

Визуализации временных рядов с дискретными временными точками

Представления результатов опросов или голосований

Сравнения производительности или показателей эффективности

В Python существует несколько типов столбчатых диаграмм, каждая из которых подходит для определённых аналитических задач:

Тип диаграммы Описание Типичное применение Простая Базовые прямоугольные столбцы для одного набора данных Простое сравнение категорий Группированная Несколько столбцов для каждой категории Сравнение подгрупп внутри категорий Стековая Сегменты данных размещены друг над другом Отображение составных частей и их суммы Горизонтальная Столбцы расположены горизонтально Визуализация длинных названий категорий

Марина Петрова, ведущий аналитик данных Когда я только начинала работать с данными страховой компании, мне нужно было визуализировать количество страховых случаев по разным категориям. Традиционные Excel-таблицы не давали руководству общей картины. Освоив создание barplot в Python, я смогла представить данные так, что тренды стали очевидны с первого взгляда. "Столбцы разных цветов показали, что автострахование и страхование имущества — наши самые "затратные" категории. После презентации этой визуализации руководство решило пересмотреть стратегию андеррайтинга в этих направлениях, что в итоге сэкономило компании около 15% расходов в следующем квартале. Без грамотно построенной столбчатой диаграммы мы могли бы еще долго не заметить эту закономерность."

Подготовка данных для создания barplot в Python

Прежде чем создавать столбчатую диаграмму, необходимо правильно подготовить данные. В Python основным форматом для работы с табличными данными является DataFrame из библиотеки pandas. 🐼

Вот базовые шаги подготовки данных:

Импортирование необходимых библиотек Загрузка или создание набора данных Очистка и преобразование данных Агрегирование (если необходимо) Подготовка структуры данных для конкретного типа barplot

Рассмотрим пример подготовки данных для создания столбчатой диаграммы:

Python Скопировать код # Импортируем библиотеки import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns # Создаём простой набор данных о продажах по категориям data = { 'категория': ['Электроника', 'Одежда', 'Продукты', 'Книги', 'Мебель'], 'продажи': [15000, 12000, 18000, 5000, 9000] } # Создаём DataFrame df = pd.DataFrame(data) # Проверяем на пропущенные значения print(df.isnull().sum()) # Сортируем данные по убыванию для лучшей визуализации df_sorted = df.sort_values(by='продажи', ascending=False) print(df_sorted)

Важно понимать, какая структура данных нужна для разных типов столбчатых диаграмм:

Тип barplot Структура данных Пример pandas DataFrame Простой Пары категория-значение df['категория'], df['значение'] Группированный "Длинный" (long) формат с категориальной переменной df['категория'], df['подкатегория'], df['значение'] Стековый "Широкий" (wide) формат или агрегированные данные df с несколькими столбцами значений С доверительными интервалами Данные с метриками разброса df['категория'], df['среднее'], df['стд_отклонение']

Часто необходимо преобразовать данные из одного формата в другой, например, из "широкого" в "длинный" формат, что можно сделать с помощью метода pd.melt() :

Python Скопировать код # Пример преобразования из "широкого" в "длинный" формат wide_data = pd.DataFrame({ 'товар': ['Смартфон', 'Ноутбук', 'Планшет'], 'Q1': [100, 50, 30], 'Q2': [120, 45, 35], 'Q3': [90, 60, 40] }) # Преобразуем в "длинный" формат для группированной диаграммы long_data = pd.melt( wide_data, id_vars=['товар'], var_name='квартал', value_name='продажи' ) print(long_data)

Правильная подготовка данных значительно упрощает процесс создания эффективных и информативных столбчатых диаграмм. При работе с большими датасетами обязательно используйте агрегирование, чтобы избежать перегруженности графика.

Создание базового barplot с помощью matplotlib и seaborn

Освоив подготовку данных, можно приступать к созданию столбчатых диаграмм с использованием популярных библиотек визуализации в Python. Рассмотрим два основных подхода: с помощью базовой библиотеки matplotlib и высокоуровневой надстройки seaborn.

С помощью matplotlib:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Данные для диаграммы categories = ['Категория A', 'Категория B', 'Категория C', 'Категория D'] values = [23, 17, 35, 29] # Создание базовой столбчатой диаграммы plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.bar(categories, values, color='skyblue') # Добавление заголовка и подписей осей plt.title('Базовая столбчатая диаграмма с matplotlib', fontsize=15) plt.xlabel('Категории') plt.ylabel('Значения') # Добавление значений над столбцами for i, v in enumerate(values): plt.text(i, v + 0.5, str(v), ha='center') plt.tight_layout() plt.show()

С помощью seaborn:

Python Скопировать код import seaborn as sns import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Создание DataFrame для seaborn data = pd.DataFrame({ 'категория': ['A', 'B', 'C', 'D'], 'значение': [23, 17, 35, 29] }) # Создание столбчатой диаграммы с seaborn plt.figure(figsize=(10, 6)) sns.barplot(x='категория', y='значение', data=data, palette='viridis') # Настройка заголовка и подписей осей plt.title('Базовая столбчатая диаграмма с seaborn', fontsize=15) plt.xlabel('Категории') plt.ylabel('Значения') plt.tight_layout() plt.show()

Алексей Смирнов, преподаватель программирования На одном из моих курсов студент-медик хотел визуализировать результаты клинического исследования эффективности трех препаратов. У него была таблица с показателями улучшения состояния пациентов, но он не мог представить эти данные наглядно. "Я показал ему, как создать группированную столбчатую диаграмму в Python, где каждый препарат был представлен отдельным цветом, а по горизонтальной оси располагались временные точки измерений. За один час мы написали скрипт, который автоматически генерировал диаграмму на основе его Excel-таблицы. Результат он включил в свою диссертацию, а комиссия особо отметила качество его визуализаций. Теперь этот студент использует Python для всех своих исследований, хотя изначально был далек от программирования."

Для создания группированной столбчатой диаграммы с несколькими категориями используйте следующий подход:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Данные для группированной диаграммы categories = ['Группа 1', 'Группа 2', 'Группа 3', 'Группа 4'] values1 = [20, 25, 30, 35] values2 = [25, 32, 34, 20] values3 = [15, 27, 21, 28] # Настройка позиций для группированных столбцов x = np.arange(len(categories)) width = 0.25 # ширина столбца # Создание группированной диаграммы plt.figure(figsize=(12, 7)) bar1 = plt.bar(x – width, values1, width, label='Серия A', color='#5DA5DA') bar2 = plt.bar(x, values2, width, label='Серия B', color='#FAA43A') bar3 = plt.bar(x + width, values3, width, label='Серия C', color='#60BD68') # Настройка внешнего вида plt.title('Группированная столбчатая диаграмма', fontsize=16) plt.xlabel('Категории', fontsize=14) plt.ylabel('Значения', fontsize=14) plt.xticks(x, categories) plt.legend() plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7) plt.tight_layout() plt.show()

А для создания стековой (накопительной) столбчатой диаграммы:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Данные для стековой диаграммы categories = ['Кат. A', 'Кат. B', 'Кат. C', 'Кат. D'] values1 = [20, 25, 30, 35] values2 = [25, 32, 34, 20] values3 = [15, 27, 21, 28] # Создание стековой диаграммы plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.bar(categories, values1, label='Компонент 1', color='#5DA5DA') plt.bar(categories, values2, label='Компонент 2', bottom=values1, color='#FAA43A') # Нужно рассчитать положение для третьего компонента bottom_values = [values1[i] + values2[i] for i in range(len(values1))] plt.bar(categories, values3, label='Компонент 3', bottom=bottom_values, color='#60BD68') plt.title('Стековая столбчатая диаграмма', fontsize=15) plt.xlabel('Категории') plt.ylabel('Значения') plt.legend() plt.tight_layout() plt.show()

В seaborn создание группированной диаграммы ещё проще, так как библиотека автоматически обрабатывает категории в "длинном" формате данных:

Python Скопировать код import seaborn as sns import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Данные в длинном формате data = pd.DataFrame({ 'категория': ['A', 'A', 'A', 'B', 'B', 'B', 'C', 'C', 'C', 'D', 'D', 'D'], 'группа': ['X', 'Y', 'Z', 'X', 'Y', 'Z', 'X', 'Y', 'Z', 'X', 'Y', 'Z'], 'значение': [20, 25, 15, 25, 32, 27, 30, 34, 21, 35, 20, 28] }) # Создание группированной диаграммы с seaborn plt.figure(figsize=(12, 7)) sns.barplot(x='категория', y='значение', hue='группа', data=data, palette='viridis') plt.title('Группированная диаграмма с Seaborn', fontsize=16) plt.xlabel('Категории', fontsize=14) plt.ylabel('Значения', fontsize=14) plt.legend(title='Группы') plt.tight_layout() plt.show()

Настройка внешнего вида Python-диаграммы barplot

Создание базовой столбчатой диаграммы — только первый шаг. Для достижения профессионального вида и максимальной информативности необходимо уметь настраивать внешний вид графика. Вот ключевые аспекты кастомизации barplot: 🎨

Настройка цветовой схемы:

Python Скопировать код # Custom colors in matplotlib colors = ['#3498db', '#e74c3c', '#2ecc71', '#f39c12', '#9b59b6'] plt.bar(categories, values, color=colors) # Using colormaps from matplotlib.cm import get_cmap n_bars = len(categories) cmap = get_cmap('viridis') colors = [cmap(i/n_bars) for i in range(n_bars)] plt.bar(categories, values, color=colors) # Seaborn palette sns.barplot(x='категория', y='значение', data=df, palette='Set2')

Добавление заголовков и подписей:

Python Скопировать код plt.title('Анализ продаж по категориям за 2025 год', fontsize=16, fontweight='bold') plt.xlabel('Категория продукта', fontsize=14) plt.ylabel('Объем продаж (тыс. руб.)', fontsize=14) # Настройка шрифтов plt.rcParams.update({'font.family': 'Arial', 'font.size': 12}) # Вращение подписей категорий plt.xticks(rotation=45, ha='right')

Добавление аннотаций и значений:

Python Скопировать код # Добавление значений над столбцами for i, v in enumerate(values): plt.text(i, v + 0.5, f'{v:,}', ha='center', fontweight='bold') # Добавление процентного изменения percentages = ['+15%', '-8%', '+23%', '+5%', '-3%'] for i, (value, percent) in enumerate(zip(values, percentages)): plt.text(i, value/2, percent, ha='center', color='white', fontsize=12)

Настройка сетки и осей:

Python Скопировать код # Добавление сетки plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7) # Настройка осей plt.gca().spines['top'].set_visible(False) plt.gca().spines['right'].set_visible(False) plt.gca().spines['left'].set_linewidth(0.5) plt.gca().spines['bottom'].set_linewidth(0.5) # Установка предела оси Y plt.ylim(0, max(values) * 1.2)

Добавление легенды и дополнительной информации:

Python Скопировать код # Легенда для группированной диаграммы plt.legend(title='Квартал', loc='upper right', frameon=True, framealpha=0.9) # Добавление текстовой информации plt.figtext(0.02, 0.02, 'Источник: Отчет по продажам за 2025 г.', ha='left', fontsize=10, style='italic')

Использование тем и стилей:

Python Скопировать код # Использование встроенных стилей matplotlib plt.style.use('ggplot') # Другие варианты: 'seaborn', 'fivethirtyeight', 'dark_background' # Использование тем seaborn sns.set_theme(style="whitegrid") # Другие варианты: 'darkgrid', 'ticks'

Элемент дизайна Matplotlib Seaborn Цветовые схемы plt.cm, ручные списки цветов sns.color_palette(), предустановленные палитры Стили plt.style.use() sns.setstyle(), sns.settheme() Размер и разрешение plt.figure(figsize=(w, h), dpi=300) sns.set_context('paper'/'talk'/'poster') Шрифты plt.rcParams.update() sns.set(font='Arial', font_scale=1.2)

Для повышения читаемости диаграммы в случае большого количества категорий, рекомендуется использовать горизонтальную ориентацию:

Python Скопировать код # Горизонтальная диаграмма в matplotlib plt.barh(categories, values, color=colors) # Горизонтальная диаграмма в seaborn sns.barplot(y='категория', x='значение', data=df, orient='h') # Сортировка данных для улучшения восприятия df_sorted = df.sort_values('значение') sns.barplot(y='категория', x='значение', data=df_sorted, orient='h')

Профессиональная кастомизация столбчатых диаграмм позволяет не только улучшить их внешний вид, но и значительно повысить информативность, делая данные более понятными и убедительными для аудитории.

Продвинутые техники работы со столбчатыми диаграммами

После освоения базовых принципов создания и настройки столбчатых диаграмм, можно перейти к продвинутым техникам, которые раскроют полный потенциал этого инструмента визуализации. Эти методы особенно полезны для data-аналитиков и исследователей, работающих со сложными данными. 🚀

Диаграммы с доверительными интервалами:

Python Скопировать код # Данные со средними значениями и стандартными отклонениями categories = ['A', 'B', 'C', 'D'] means = [25, 32, 34, 20] std_devs = [3, 5, 2, 4] # Создание диаграммы с планками погрешностей plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.bar(categories, means, yerr=std_devs, capsize=10, color='skyblue', edgecolor='navy', alpha=0.7) plt.title('Средние значения с доверительными интервалами', fontsize=15) plt.ylabel('Значение') plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3) plt.show() # Аналогично в seaborn (автоматически добавляет доверительные интервалы) sns.barplot(x='категория', y='значение', data=df_with_multiple_values, estimator=np.mean, errorbar=('ci', 95))

Создание 3D-столбчатых диаграмм:

Python Скопировать код from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D # Данные для 3D-диаграммы x = np.array([0, 1, 2, 3, 4]) y = np.array([0, 1, 2, 3]) z = np.random.rand(len(y), len(x))*15 # Случайные значения # Создание 3D-сетки fig = plt.figure(figsize=(12, 8)) ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') # Настройки для 3D-диаграммы xpos, ypos = np.meshgrid(x, y) xpos = xpos.flatten() ypos = ypos.flatten() zpos = np.zeros_like(xpos) dx = 0.8 * np.ones_like(zpos) dy = 0.8 * np.ones_like(zpos) dz = z.flatten() # Построение 3D-столбцов ax.bar3d(xpos, ypos, zpos, dx, dy, dz, color='skyblue', shade=True, alpha=0.8) ax.set_title('3D столбчатая диаграмма', fontsize=15) ax.set_xlabel('X ось') ax.set_ylabel('Y ось') ax.set_zlabel('Z ось (значения)') plt.tight_layout() plt.show()

Анимированные столбчатые диаграммы:

Python Скопировать код import matplotlib.animation as animation # Данные для анимации fig, ax = plt.figure(figsize=(10, 6)), plt.axes() categories = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'] periods = ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'] data = np.random.randint(10, 50, size=(len(periods), len(categories))) # Функция инициализации анимации def init(): ax.clear() return ax.bar(categories, data[0], color=colors) # Функция обновления для каждого кадра def update(frame): ax.clear() ax.set_ylim(0, 55) bars = ax.bar(categories, data[frame], color=colors) ax.set_title(f'Данные за {periods[frame]}', fontsize=15) ax.set_ylabel('Значения') return bars # Создание анимации ani = animation.FuncAnimation(fig, update, frames=range(len(periods)), init_func=init, blit=True, interval=1000) plt.tight_layout() # Сохранение анимации в GIF ani.save('animated_barplot.gif', writer='pillow', fps=1) plt.show()

Интерактивные столбчатые диаграммы с Plotly:

Python Скопировать код import plotly.express as px import plotly.graph_objects as go # Создание интерактивного barplot с Plotly Express fig = px.bar( df, x='категория', y='значение', color='группа', # для группировки по цвету barmode='group', # 'group' для группировки, 'stack' для стековой диаграммы title='Интерактивная группированная диаграмма', hover_data=['доп_информация'], # дополнительная информация при наведении text='значение' # отображать значения на столбцах ) fig.update_layout( xaxis_title='Категории продуктов', yaxis_title='Объём продаж', legend_title='Группа товаров', font=dict(family='Arial', size=12), hovermode='closest' ) fig.show()

Комбинированные графики (столбцы + линии):

Python Скопировать код # Данные для комбинированного графика categories = ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн'] bar_values = [10, 15, 13, 17, 20, 25] # столбцы – абсолютные значения line_values = [50, 65, 70, 75, 80, 85] # линия – процентное соотношение # Создаём две оси Y fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6)) ax2 = ax1.twinx() # Столбчатая диаграмма на первой оси bars = ax1.bar(categories, bar_values, color='royalblue', alpha=0.7, label='Продажи (млн руб.)') ax1.set_xlabel('Месяц') ax1.set_ylabel('Продажи (млн руб.)', color='royalblue') ax1.tick_params(axis='y', colors='royalblue') # Линейный график на второй оси line = ax2.plot(categories, line_values, color='crimson', marker='o', linewidth=3, label='Доля рынка (%)') ax2.set_ylabel('Доля рынка (%)', color='crimson') ax2.tick_params(axis='y', colors='crimson') # Добавление значений над столбцами for i, v in enumerate(bar_values): ax1.text(i, v + 0.5, str(v), ha='center', va='bottom', color='royalblue', fontweight='bold') # Добавление значений на линии for i, v in enumerate(line_values): ax2.text(i, v + 1, f"{v}%", ha='center', va='bottom', color='crimson') # Объединение легенд lines, labels = ax1.get_legend_handles_labels() lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels() ax1.legend(lines + lines2, labels + labels2, loc='upper left') plt.title('Комбинированный график: продажи и доля рынка', fontsize=16) plt.tight_layout() plt.show()

Кластеризованные столбчатые диаграммы для анализа групп:

Python Скопировать код # Данные с кластерами from sklearn.cluster import KMeans # Предположим, у нас есть DataFrame с данными # df = pd.DataFrame({'x': [...], 'y': [...], 'category': [...]}) # Применяем кластеризацию KMeans X = df[['x', 'y']].values kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42).fit(X) df['cluster'] = kmeans.labels_ # Создаём столбчатую диаграмму с группировкой по кластерам plt.figure(figsize=(12, 7)) sns.barplot(x='category', y='value', hue='cluster', data=df, palette='viridis') plt.title('Распределение значений по категориям и кластерам', fontsize=15) plt.xlabel('Категория') plt.ylabel('Значение') plt.legend(title='Кластер') plt.tight_layout() plt.show()

Эти продвинутые техники позволяют аналитикам и data scientists создавать сложные, но интуитивно понятные визуализации данных, раскрывающие глубокие закономерности и тренды в информации. Комбинируя различные подходы и инструменты, вы сможете представить данные наиболее эффективным способом для вашей конкретной задачи.