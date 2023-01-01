Как создать каскадную диаграмму в Excel: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Аналитики и специалисты по визуализации данных

Финансисты и бухгалтеры

Студенты и обучающиеся Excel

Диаграммы — это ваш суперинструмент для превращения сложных цифр в понятную историю. Представьте, что вам нужно показать, как менялась прибыль компании за год под влиянием разных факторов. Обычный график с этим не справится, а вот каскадная диаграмма идеально визуализирует позитивные и негативные изменения. Эта мощная, но недооцененная функция Excel позволяет наглядно продемонстрировать путь от начальных показателей к конечным через промежуточные изменения. Сегодня я научу вас создавать профессиональные каскадные диаграммы с нуля! 📊

Что такое каскадная диаграмма и когда её использовать

Каскадная диаграмма (waterfall chart) — это тип визуализации, которая наглядно демонстрирует последовательный вклад положительных и отрицательных значений в итоговую сумму. Её ещё называют диаграммой-мостом или водопадной диаграммой. Визуально она представляет собой серию столбцов разных цветов, где каждый последующий столбец начинается с уровня окончания предыдущего — создавая эффект "водопада" или "каскада" данных. 💧

Каскадные диаграммы особенно эффективны, когда вам нужно:

Проанализировать изменения финансовых показателей (прибыль/убыток) за период

Показать вклад различных факторов в общий результат

Визуализировать движение денежных средств

Представить нарастающие изменения в процентах от базового значения

Продемонстрировать причины отклонения фактических результатов от плановых

Классический пример использования — финансовая отчётность. Вы начинаете с начальной величины (например, прибыль на начало года), затем добавляете положительные изменения (рост продаж) и вычитаете отрицательные (налоги, расходы), в итоге получая конечную величину (прибыль на конец года).

Тип данных Когда использовать каскадную диаграмму Когда выбрать другой тип диаграммы Финансовые показатели Для анализа изменений прибыли/убытка Для сравнения итоговых показателей разных периодов (столбчатая) Временные ряды Для показа кумулятивных изменений Для анализа трендов (линейная) Категориальные данные Для отображения вклада каждой категории Для сравнения долей (круговая) Бюджеты Для анализа отклонений от плана Для показа состава бюджета (кольцевая)

Максим Верховский, финансовый директор Помню, как пять лет назад мне поручили подготовить презентацию о причинах падения прибыли для совета директоров. Я создал несколько стандартных графиков, но когда показал их коллеге, она только пожала плечами: "Непонятно, что на что повлияло". Тогда я впервые построил каскадную диаграмму, показывающую, как начальная прибыль последовательно уменьшалась из-за роста затрат на логистику, маркетинг и падения курса валюты. На совещании произошло что-то невероятное — вместо обычного "давайте следующий слайд" директора буквально вцепились в диаграмму, обсуждая каждое изменение. Это был момент, когда я понял силу правильной визуализации данных. С тех пор каскадная диаграмма — мой главный инструмент для объяснения сложных финансовых изменений.

Подготовка данных для создания каскадной диаграммы

Прежде чем приступать к созданию диаграммы, крайне важно правильно организовать данные. Каскадная диаграмма требует определённой структуры, которая может показаться запутанной с первого взгляда, но на самом деле всё логично. 🧮

Для базовой каскадной диаграммы вам понадобятся следующие столбцы данных:

Категория — наименования показателей (например, "Начальное значение", "Доходы", "Расходы", "Итог")

— наименования показателей (например, "Начальное значение", "Доходы", "Расходы", "Итог") Значение — числовые величины изменений (положительные или отрицательные)

— числовые величины изменений (положительные или отрицательные) Вспомогательные столбцы — для расчёта начала и конца каждого столбца на диаграмме

Рассмотрим пример структуры данных для анализа изменений прибыли компании:

Категория Значение Тип Начальная прибыль 500 000 Начальное Увеличение продаж 150 000 Положительное Маркетинговые расходы -70 000 Отрицательное Налоги -110 000 Отрицательное Новые инвестиции 80 000 Положительное Итоговая прибыль 550 000 Итог

Важные моменты при подготовке данных:

Значения должны быть упорядочены логически — от начального состояния через промежуточные изменения к итоговому результату. Положительные значения будут отображаться как столбцы, идущие вверх, отрицательные — вниз. Начальное и конечное значения будут отображаться как полные столбцы, промежуточные — как "плавающие" между уровнями. Итоговое значение можно вычислить как сумму начального значения и всех промежуточных изменений.

Для Excel версии 2016 и новее процесс упростился, так как там появился встроенный тип "Каскадная диаграмма". Для более старых версий потребуется создание вспомогательных столбцов для расчёта позиций столбцов. Мы рассмотрим оба подхода в следующем разделе. 📈

Пошаговое создание каскадной диаграммы в Excel

Процесс создания каскадной диаграммы различается в зависимости от версии Excel, которой вы пользуетесь. Давайте рассмотрим оба варианта — для современных версий (2016+) и для более ранних. 🛠️

Метод 1: Создание каскадной диаграммы в Excel 2016 и новее

Подготовьте данные как указано в предыдущем разделе. Выделите диапазон ячеек с вашими данными (включая заголовки). Перейдите на вкладку Вставка → группа Диаграммы → нажмите на Рекомендуемые диаграммы. В появившемся окне выберите вкладку Все диаграммы. В списке типов диаграмм выберите Каскадная диаграмма (Waterfall). Нажмите OK, и ваша каскадная диаграмма будет создана!

Метод 2: Создание каскадной диаграммы в Excel 2013 и более ранних версиях

Подготовьте основную таблицу данных с категориями и значениями. Создайте вспомогательные столбцы для расчёта: База — начальная точка каждого столбца

— начальная точка каждого столбца Подъём — для положительных значений

— для положительных значений Падение — для отрицательных значений

— для отрицательных значений Невидимый — для соединительных элементов Для столбца База используйте следующую логику: Для начального значения — 0

Для итогового значения — 0

Для промежуточных значений — сумма предыдущего значения и текущей базы Для столбцов Подъём и Падение: В столбце Подъём : =ЕСЛИ(B2>0;B2;0) (где B2 — ячейка со значением)

: (где B2 — ячейка со значением) В столбце Падение: =ЕСЛИ(B2<0;ABS(B2);0) Выделите все вспомогательные столбцы (без категорий). Перейдите на вкладку Вставка → группа Диаграммы → Гистограмма → Линейчатая с накоплением. Щёлкните правой кнопкой мыши по любому столбцу "Невидимый" и выберите Формат ряда данных → установите Нет заливки и Нет границ. Щелкните правой кнопкой по рядам "Начальное значение" и "Итоговое значение", выберите Изменить тип диаграммы ряда → Линейчатая. Настройте цвета для положительных (обычно зеленый) и отрицательных (обычно красный) значений.

vba Скопировать код ' Пример VBA-макроса для автоматизации создания вспомогательных столбцов Sub CreateWaterfallHelper() ' Объявляем переменные Dim LastRow As Long ' Определяем последний ряд с данными LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' Добавляем заголовки вспомогательных столбцов Range("C1").Value = "База" Range("D1").Value = "Подъём" Range("E1").Value = "Падение" ' Заполняем вспомогательные столбцы Range("C2").Value = 0 ' База для первого значения ' Формулы для остальных строк For i = 3 To LastRow ' База = предыдущая база + предыдущее значение Range("C" & i).Formula = "=C" & i-1 & "+B" & i-1 ' Подъём и Падение Range("D" & i-1).Formula = "=IF(B" & i-1 & ">0,B" & i-1 & ",0)" Range("E" & i-1).Formula = "=IF(B" & i-1 & "<0,ABS(B" & i-1 & "),0)" Next i ' Последние формулы Range("D" & LastRow).Formula = "=IF(B" & LastRow & ">0,B" & LastRow & ",0)" Range("E" & LastRow).Formula = "=IF(B" & LastRow & "<0,ABS(B" & LastRow & "),0)" End Sub

Современные версии Excel значительно упрощают процесс создания каскадных диаграмм, но понимание ручного метода помогает лучше контролировать отображение данных и решать возможные проблемы с форматированием. 🔍

Настройка и форматирование каскадной диаграммы

Базовая каскадная диаграмма уже информативна, но профессиональное форматирование делает её не просто понятной, а впечатляющей. Правильное оформление поможет вашей аудитории мгновенно улавливать ключевые тенденции, не вникая в цифры. 🎨

Вот пошаговое руководство по приданию вашей диаграмме профессионального вида:

Настройте цвета с учетом смысла данных: Положительные значения — зеленый или синий

Отрицательные значения — красный или оранжевый

Начальное и конечное значения — нейтральные цвета (серый, темно-синий) Добавьте метки данных для ясности: Щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме → выберите Добавить метки данных

Настройте формат меток: отображение значений, процентов или обоих

Расположите метки над положительными и под отрицательными столбцами Настройте оси и сетку: Удалите или уменьшите линии сетки для минимализма

Установите минимум и максимум оси Y исходя из ваших данных

Добавьте подходящие единицы измерения (тыс. руб., млн $, %) Добавьте информативный заголовок и подписи: Заголовок должен быть кратким и информативным

Добавьте подзаголовок с периодом или дополнительным контекстом

Укажите источник данных в нижнем колонтитуле Добавьте соединительные линии: В Excel 2016+ это делается автоматически

В более ранних версиях используйте формат границ для столбцов "Невидимый" Настройте легенду: Переместите легенду в удобное положение (обычно внизу или справа)

Удалите ненужные элементы из легенды

Используйте понятные названия для типов данных

Продвинутые приемы форматирования:

Добавьте выносные линии для ключевых изменений: используйте текстовые поля с линиями-указателями для выделения важных значений.

используйте текстовые поля с линиями-указателями для выделения важных значений. Используйте условное форматирование: например, градация интенсивности цвета в зависимости от величины изменения.

например, градация интенсивности цвета в зависимости от величины изменения. Добавьте вспомогательные линии: например, линию целевого показателя или прошлогоднего результата.

например, линию целевого показателя или прошлогоднего результата. Создайте комбинированную диаграмму: например, добавьте линейный график для отображения накопительного итога.

Примеры ошибок форматирования и их исправление:

Ошибка Проблема Решение Перегруженные метки Слишком много текста делает диаграмму нечитаемой Оставить только ключевые цифры, остальное — в легенду Неконтрастные цвета Сложно различить положительные и отрицательные изменения Использовать контрастные цвета из противоположных частей спектра Отсутствие итоговых значений Непонятно, какой конечный результат Обязательно добавить и выделить начальное и конечное значения Слишком много категорий Диаграмма становится громоздкой и запутанной Объединить мелкие категории в "Прочие" или использовать фильтрацию

Помните, что хорошо отформатированная каскадная диаграмма должна рассказывать историю без необходимости дополнительных пояснений. Цвета, метки и общий дизайн должны интуитивно направлять взгляд зрителя от начального значения через ключевые изменения к итогу. 📊

Практические кейсы применения каскадных диаграмм

Каскадные диаграммы находят применение в самых разных сферах бизнеса и аналитики. Рассмотрим несколько практических примеров, демонстрирующих универсальность этого инструмента визуализации. 🚀

Финансовый анализ Анализ изменения прибыли по сравнению с предыдущим периодом

Разбивка отклонения фактических затрат от бюджета

Декомпозиция изменений в чистой стоимости компании

Визуализация структуры денежных потоков (cash flow) Маркетинговая аналитика Анализ лидогенерации и конверсии (от посещений до продаж)

Исследование оттока клиентов по этапам воронки продаж

Декомпозиция факторов, влияющих на ROMI (Return On Marketing Investment)

Анализ причин изменения доли рынка Управление проектами Визуализация причин отклонения от сроков проекта

Анализ распределения бюджета проекта

Отслеживание изменений в объеме работ (scope creep)

Мониторинг использования ресурсов HR-аналитика Анализ изменения численности персонала (найм, увольнения, переводы)

Декомпозиция факторов, влияющих на текучесть кадров

Визуализация структуры компенсационного пакета

Анализ изменений в показателях вовлеченности сотрудников

Андрей Смирнов, продуктовый аналитик Когда мы запустили новую версию мобильного приложения, я столкнулся с необходимостью объяснить руководству, почему мы теряем пользователей на определенных экранах. Традиционная воронка показывала только факт отсева, но не его причины. Я создал каскадную диаграмму, начинающуюся с общего числа посещений, затем показал положительные сегменты (успешно пройденные шаги) и отрицательные (отказы на разных экранах). Финальный столбец наглядно демонстрировал, что до целевого действия доходит лишь 23% пользователей. Диаграмма так впечатлила директора по продукту, что он немедленно выделил ресурсы на переработку проблемных экранов. Спустя месяц конверсия выросла до 41%, а каскадная диаграмма стала стандартным элементом отчетности о пользовательском опыте.

Сравнение каскадных диаграмм с другими визуализациями для похожих задач:

Задача Каскадная диаграмма Альтернативная визуализация Когда выбрать каскадную Анализ изменений показателя Показывает вклад каждого фактора в итоговое изменение Столбчатая диаграмма с группировкой Когда важно показать накопительный эффект Декомпозиция значения Визуализирует как "складывается" итоговое значение Круговая диаграмма Когда компоненты могут быть как положительными, так и отрицательными Воронка конверсии Показывает потери на каждом этапе Воронкообразная диаграмма Когда нужно акцентировать внимание на причинах потерь Анализ отклонений Визуализирует факторы отклонения от плана Отклонения на линейчатой диаграмме Когда факторов много и важен их кумулятивный эффект

Советы по повышению эффективности каскадных диаграмм:

Ограничьте количество категорий 7-9 элементами для лучшего восприятия

Располагайте наиболее значимые факторы ближе к началу или концу для привлечения внимания

Группируйте мелкие изменения в категорию "Прочее", чтобы не перегружать диаграмму

Добавляйте промежуточные суммы при анализе сложных процессов с множеством факторов

Используйте годные аннотации для выделения ключевых инсайтов непосредственно на диаграмме

Освоив создание и настройку каскадных диаграмм, вы получаете мощный инструмент для коммуникации сложных данных в понятной и наглядной форме. Это особенно ценно в ситуациях, когда нужно не просто показать результат, но и объяснить, как он был достигнут. 📈