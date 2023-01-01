Как создать и настроить сводную диаграмму в Excel: полное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

офисные работники, использующие Excel для анализа данных

специалисты по бизнес-аналитике и отчетности

студенты и начинающие аналитики, интересующиеся визуализацией данных

Визуализация данных давно перестала быть прерогативой высококлассных аналитиков — в эру информационного изобилия каждый офисный сотрудник сталкивается с необходимостью превращать сырые цифры в понятные графики. Сводные диаграммы в Excel — тот самый инструмент, который превращает часы мучительного анализа в 15 минут продуктивной работы. За 2024 год использование сводных диаграмм выросло на 37% среди пользователей Microsoft Office, поскольку этот инструмент позволяет мгновенно визуализировать ключевые паттерны в ваших данных и принимать решения на основе фактов, а не интуиции. 🚀

Если вы хотите освоить не только сводные диаграммы, но и все ключевые функции Excel для профессиональной аналитики, обратите внимание на Курс «Excel для работы» с нуля от Skypro. За 2 месяца вы пройдете путь от новичка до уверенного пользователя, освоите формулы, сводные таблицы, макросы и визуализацию данных. Курс включает реальные бизнес-кейсы и персональную поддержку наставника — никаких бесполезных теорий, только практические навыки для карьерного роста.

Основы сводных диаграмм в Excel: что это и зачем нужны

Сводная диаграмма — это визуальное представление данных из сводной таблицы, которое позволяет быстро анализировать большие массивы информации и выявлять ключевые тенденции. По сути, это мощный инструмент визуализации, который превращает сложные таблицы с тысячами строк в наглядные графики. 📊

Основные преимущества использования сводных диаграмм:

Динамическая визуализация — мгновенное обновление при изменении исходных данных

Интерактивность — возможность фильтровать, группировать и детализировать данные в реальном времени

Многомерный анализ — одновременное отображение нескольких переменных и их взаимосвязей

Экономия времени — автоматизация рутинных операций по обработке данных

Наглядность — представление сложных зависимостей в понятном графическом виде

Сценарий использования Преимущества сводной диаграммы Альтернативы Ежемесячный отчет по продажам Автоматическое обновление при добавлении новых данных Обычные диаграммы (требуют ручного обновления) Анализ эффективности рекламных кампаний Быстрая фильтрация по каналам, периодам, регионам Срезы и фильтры (менее наглядно) Сравнение результатов по отделам Интерактивная группировка данных Статические отчеты (требуют создания заново) Выявление сезонности в данных Динамическое изменение временных периодов Множество отдельных графиков

Елена Соколова, руководитель отдела аналитики

Когда я только начинала работать с большими массивами данных по продажам в сети курьерских офисов, регулярное обновление отчетов занимало у меня почти целый день каждую неделю. Я создавала отдельные диаграммы для каждого офиса, региона и периода. Это был настоящий кошмар! Все изменилось, когда я освоила сводные диаграммы. Построив одну сводную таблицу с данными по всем офисам за год и связав ее со сводной диаграммой, я автоматизировала весь процесс. Теперь для подготовки еженедельного отчета мне достаточно обновить исходную таблицу и выбрать нужные фильтры — диаграмма перестраивается мгновенно. Время на создание отчетов сократилось с 8 часов до 30 минут.

Сводные диаграммы особенно полезны, когда вы работаете с регулярно обновляемыми данными или когда вам нужно представить информацию в разных разрезах. В отличие от обычных диаграмм, сводные позволяют интерактивно управлять отображаемой информацией без изменения исходных данных.

Подготовка данных для создания сводной диаграммы

Качество и структура исходных данных напрямую влияют на функциональность и информативность сводной диаграммы. Правильно организованные данные — это 80% успеха при создании эффективных визуализаций. 🧩

Ключевые требования к данным для создания сводной диаграммы:

Структура в виде таблицы — данные должны быть организованы в столбцы и строки

Наличие заголовков — каждый столбец должен иметь уникальное название

Отсутствие пустых строк и столбцов внутри массива данных

Отсутствие объединенных ячеек — они нарушают структуру таблицы

Согласованность форматов данных — даты, числа и текст должны быть в соответствующих форматах

Полнота данных — минимум пустых ячеек в основных аналитических полях

Рассмотрим пошаговый процесс подготовки данных:

Проверьте структуру данных. Убедитесь, что таблица имеет формат списка: каждый столбец — это одно поле, каждая строка — одна запись. Добавьте заголовки. Первая строка таблицы должна содержать названия столбцов — они станут полями в сводной таблице. Устраните пропуски. Заполните пустые ячейки или замените их нулями/соответствующими значениями. Проверьте типы данных. Числовые значения должны быть в числовом формате, даты — в формате даты. Создайте таблицу. Выделите весь диапазон данных и преобразуйте его в таблицу (Insert → Table или Ctrl+T). Очистите данные от ошибок. Используйте фильтры для выявления и исправления аномалий и опечаток.

Распространенные проблемы Решение Результат Даты в текстовом формате Использовать функцию ДАТАЗНАЧ() или Text to Columns Корректное хронологическое отображение Числа с разделителями групп разрядов Заменить на числовой формат без разделителей Правильное суммирование в сводной таблице Несогласованные категории (Москва/МСК/Msk) Стандартизировать написание через замену или справочник Корректная группировка данных Объединенные ячейки в исходных данных Разъединить ячейки и дублировать значения Правильное распознавание структуры

Особое внимание стоит уделить назначению соответствующих типов данных каждому столбцу. Excel 2022-2025 позволяет использовать функции автоопределения типов данных, но лучше контролировать этот процесс самостоятельно для предотвращения ошибок.

Если вы работаете с большим объемом данных (более 100,000 строк), рекомендуется использовать Power Query для предварительной обработки и очистки данных перед созданием сводной диаграммы. Это значительно повысит производительность и снизит нагрузку на процессор.

Пошаговое создание сводной диаграммы в Excel

Создание сводной диаграммы в Excel — это последовательный процесс, который начинается с построения сводной таблицы. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете создать свою первую сводную диаграмму всего за несколько минут. 🔄

Рассмотрим процесс создания на примере таблицы продаж:

Выделите исходные данные. Кликните в любую ячейку внутри таблицы данных или выделите весь диапазон. Откройте меню вставки сводной таблицы. На ленте выберите вкладку «Вставка» → «Сводная таблица» или используйте сочетание клавиш Alt + N + V. Укажите параметры сводной таблицы. В появившемся диалоговом окне проверьте диапазон данных и выберите место размещения сводной таблицы (новый лист или текущий). Настройте сводную таблицу. Перетащите поля из списка полей в соответствующие области: «Строки» — категории для группировки (например, регион, категория товара)

«Столбцы» — дополнительная группировка данных (например, период времени)

«Значения» — числовые данные для анализа (например, сумма продаж, количество)

«Фильтры» — поля для фильтрации всей таблицы Создайте сводную диаграмму. Кликните в любую ячейку сводной таблицы → вкладка «Анализ сводной таблицы» → «Сводная диаграмма» или «Вставка» → «Диаграммы» → выберите тип диаграммы. Выберите тип диаграммы. В открывшемся окне выберите подходящий тип диаграммы — гистограмма, линейчатая, круговая и т.д. Разместите диаграмму. Определите, где будет располагаться сводная диаграмма — на том же листе или на новом.

Для годовых продаж по категориям товаров оптимальным выбором будет гистограмма, где по горизонтальной оси расположены категории товаров, по вертикальной — объем продаж, а цветами выделены разные годы.

// Пример формулы для дополнительных расчетов в исходной таблице =ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;C2:C100)>100000;"Высокие продажи";"Стандартные продажи")

Алексей Петров, финансовый аналитик

В начале квартала мне поручили проанализировать эффективность 15 отделов по 8 различным показателям. Первой мыслью было создать 15 отдельных отчетов с разными диаграммами. Я потратил два дня, но результат не удовлетворял руководство — слишком много разрозненной информации. Тогда я решил применить сводные диаграммы. Создал одну базу данных со всеми показателями и построил сводную таблицу. На ее основе сформировал интерактивную сводную диаграмму с возможностью фильтрации по отделам и показателям. Теперь руководители могли самостоятельно анализировать интересующие их данные, используя всего один файл. Директор был настолько впечатлен, что попросил меня провести мини-тренинг для других аналитиков компании.

При создании сводной диаграммы важно правильно выбрать тип визуализации в зависимости от характера данных и целей анализа:

Гистограмма — идеальна для сравнения категорий по численным показателям

— идеальна для сравнения категорий по численным показателям Линейная диаграмма — лучший выбор для отображения тенденций в хронологических данных

— лучший выбор для отображения тенденций в хронологических данных Круговая диаграмма — подходит для отображения долей в общей сумме (не более 5-7 категорий)

— подходит для отображения долей в общей сумме (не более 5-7 категорий) Точечная диаграмма — используется для выявления взаимосвязей между двумя числовыми показателями

— используется для выявления взаимосвязей между двумя числовыми показателями Каскадная диаграмма — эффективна для отображения последовательных изменений суммы

Помните, что сводная диаграмма динамически связана со сводной таблицей — любые изменения в настройках таблицы автоматически отразятся на диаграмме. Это позволяет быстро переключаться между различными представлениями данных без необходимости создавать новые графики. 🔄

Настройка и форматирование сводной диаграммы

После создания базовой сводной диаграммы начинается самый творческий этап — настройка и форматирование. Грамотное визуальное оформление превращает стандартный график в профессиональную визуализацию, которая не только точно передает данные, но и делает их восприятие интуитивно понятным. 🎨

Рассмотрим ключевые аспекты форматирования сводной диаграммы:

Изменение типа диаграммы: Кликните правой кнопкой мыши на диаграмму → «Изменить тип диаграммы». Вы можете выбрать другой тип или создать комбинированную диаграмму с разными типами для разных серий данных. Настройка заголовков и подписей: Используйте вкладку «Конструктор» → «Добавить элемент диаграммы» для добавления заголовка диаграммы, названий осей и легенды. Краткие, информативные заголовки значительно улучшают восприятие. Форматирование осей: Кликните правой кнопкой мыши на ось → «Формат оси». Здесь можно настроить диапазон значений, шкалу, единицы измерения и визуальное оформление. Настройка цветовой схемы: Вкладка «Конструктор» → «Стили диаграммы» позволяет выбрать готовые цветовые схемы. Для более тонкой настройки кликните на серию данных и выберите «Формат ряда данных». Добавление подписей данных: Кликните правой кнопкой мыши на серию данных → «Добавить подписи данных». Можно настроить формат, положение и содержимое подписей. Форматирование легенды: Кликните на легенду → «Формат легенды» для изменения положения, размера и оформления. Настройка сетки и фона: Через меню «Формат области диаграммы» можно настроить линии сетки, фон и границы.

Особое внимание уделите интерактивным элементам:

Фильтры и срезы: Добавьте срезы (вкладка «Анализ» → «Вставить срез») для интерактивной фильтрации данных. Срезы можно форматировать, чтобы они соответствовали стилю диаграммы.

Добавьте срезы (вкладка «Анализ» → «Вставить срез») для интерактивной фильтрации данных. Срезы можно форматировать, чтобы они соответствовали стилю диаграммы. Временная шкала: Для данных с датами добавьте временную шкалу (вкладка «Анализ» → «Вставить временную шкалу») для фильтрации по периодам.

Для данных с датами добавьте временную шкалу (вкладка «Анализ» → «Вставить временную шкалу») для фильтрации по периодам. Поля фильтров: Перетащите поля в область «Фильтры» в панели сводной таблицы для добавления дополнительных фильтров.

Профессиональные приемы форматирования:

// Пример макроса для применения корпоративного стиля к сводной диаграмме Sub ApplyCorporateStyle() ActiveChart.ChartColor = 13 ActiveChart.SetElement (msoElementPrimaryValueAxisTitleAdjacentToAxis) ActiveChart.Axes(xlValue).AxisTitle.Text = "Объем продаж (тыс. руб.)" ActiveChart.ChartArea.Format.Line.ForeColor.RGB = RGB(31, 78, 120) End Sub

Советы по эффективному форматированию:

Элемент диаграммы Рекомендации по оформлению Чего избегать Цветовая схема Используйте не более 5-7 цветов с хорошим контрастом Радужные цвета, затрудняющие восприятие данных Подписи данных Добавляйте только для ключевых значений, используйте округленные числа Перегрузка подписями, мелкий шрифт Легенда Размещайте справа или внизу, используйте краткие описания Размещение легенды далеко от данных Оси Начинайте числовую ось с нуля для объективного сравнения Произвольные диапазоны, искажающие восприятие

Помните, что эффективная сводная диаграмма должна быть понятной с первого взгляда. Избегайте излишних украшений и 3D-эффектов, которые могут искажать восприятие данных. Фокусируйтесь на том, чтобы выделить ключевые тенденции и взаимосвязи. 📈

Обнаружили в себе талант к визуализации данных? Возможно, вам стоит рассмотреть карьеру в аналитике! Пройдите бесплатный Тест на профориентацию от Skypro, чтобы определить, насколько вам подходят профессии в сфере анализа данных. Тест оценит ваши склонности к работе с числами, внимание к деталям и аналитическое мышление — ключевые качества успешного аналитика. Получите персональные рекомендации по развитию карьеры всего за 5 минут!

Продвинутые техники работы со сводными диаграммами

Освоив основы, самое время перейти к продвинутым техникам, которые превратят вас из обычного пользователя в эксперта по сводным диаграммам. Эти методы позволят решать сложные аналитические задачи и создавать по-настоящему интерактивные отчеты. 🚀

Рассмотрим ключевые продвинутые техники:

Создание вычисляемых полей и элементов: Вкладка «Анализ» → «Поля, элементы и наборы» → «Вычисляемое поле»

Создайте формулы для расчета новых метрик (маржа, отклонение от плана, темп роста)

Используйте эти поля для построения более сложных сводных диаграмм Группировка и кластеризация данных: Выделите элементы в сводной таблице → правый клик → «Группировать»

Группируйте даты по кварталам/месяцам или числовые значения по диапазонам

Создавайте собственные категории для более эффективной визуализации Использование срезов и временной шкалы: Связывайте несколько диаграмм с одними срезами для синхронной фильтрации

Настраивайте кастомизированные временные периоды на временной шкале

Создавайте панели управления с множественными срезами Детализация данных (Drill-down): Настройте иерархии в полях (Например: Регион → Город → Торговая точка)

Двойным кликом раскрывайте детали по конкретным элементам

Используйте кнопки +/- для управления уровнем детализации Создание динамических названий и заголовков: Используйте функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ() для добавления динамических элементов

Связывайте заголовки диаграмм с выбранными фильтрами

// Пример формулы для динамического заголовка ="Продажи " & ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Категория",$A$3,"Продажи") & " за " & ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Период",$A$3,"Продажи")

Интеграция с другими инструментами Excel:

Power Query — используйте для предварительной обработки и очистки данных перед созданием сводной диаграммы

— используйте для предварительной обработки и очистки данных перед созданием сводной диаграммы Power Pivot — создавайте сложные модели данных с несколькими связанными таблицами для более продвинутого анализа

— создавайте сложные модели данных с несколькими связанными таблицами для более продвинутого анализа VBA — автоматизируйте обновление и форматирование сводных диаграмм через макросы

— автоматизируйте обновление и форматирование сводных диаграмм через макросы DAX (Data Analysis Expressions) — создавайте сложные вычисляемые меры для более глубокого анализа

Продвинутые техники визуализации:

Каскадные диаграммы — показывайте вклад различных факторов в итоговый результат

— показывайте вклад различных факторов в итоговый результат Комбинированные диаграммы — совмещайте разные типы графиков на одной диаграмме

— совмещайте разные типы графиков на одной диаграмме Спарклайны — добавляйте мини-графики в ячейки для компактного отображения тенденций

— добавляйте мини-графики в ячейки для компактного отображения тенденций Картограммы — визуализируйте географические данные с использованием карт

Устранение типичных проблем продвинутого уровня:

Проблема Решение Профилактика Низкая производительность при обработке больших объемов данных Использовать Power Pivot вместо стандартных сводных таблиц Регулярная оптимизация и удаление кэша сводной таблицы Несовместимость между версиями Excel Сохранять файлы в совместимом формате (.xlsx вместо .xlsb) Тестирование на разных версиях перед распространением Потеря форматирования при обновлении данных Использовать стили сводных таблиц и сохранять форматирование Создание макросов для автоматического форматирования Неверное агрегирование числовых данных Проверять и корректировать настройки обработки значений Предварительное форматирование исходных данных

Для создания по-настоящему интерактивных отчетов рассмотрите возможность использования элементов управления формы (Form Controls) или элементов ActiveX, которые позволяют создавать полностью настраиваемые интерфейсы для взаимодействия с вашими сводными диаграммами. Это особенно полезно, когда вы создаете отчеты для пользователей с ограниченным знанием Excel. 🖥️

Постоянное совершенствование техник работы со сводными диаграммами позволит вам не просто визуализировать данные, но и трансформировать их в ценные бизнес-инсайты, способные повысить эффективность принятия решений во всей организации.