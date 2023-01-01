Как создать и настроить линейчатую диаграмму в Excel – пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

профессионалы, работающие с данными и визуализацией

студенты и начинающие аналитики

люди, желающие улучшить навыки работы с Excel

Когда вам приходится сравнивать данные по категориям, эффективность визуализации может стать решающим фактором в принятии правильных решений. Линейчатые диаграммы в Excel – это мощный инструмент, который позволяет мгновенно оценить соотношения между различными показателями и выявить закономерности, которые могут ускользнуть при простом просмотре таблиц. В 2025 году умение создавать четкие и информативные диаграммы стало обязательным навыком для профессионалов, работающих с данными. Давайте разберемся, как в несколько шагов построить линейчатую диаграмму, которая наглядно покажет ваши данные и впечатлит аудиторию. 📊

Хотите быстро освоить не только линейчатые диаграммы, но и все ключевые функции Excel для профессиональной работы с данными? Курс «Excel для работы» с нуля от Skypro поможет вам стать уверенным пользователем за несколько недель. Вы научитесь создавать любые типы диаграмм, работать с формулами, сводными таблицами и автоматизировать рутинные процессы. Программа составлена экспертами-практиками, которые научат вас применять Excel для реальных задач, а не просто теории.

Что такое линейчатая диаграмма в Excel и когда её использовать

Линейчатая диаграмма — это горизонтальный вариант столбчатой диаграммы, где данные представлены в виде прямоугольных полос, длина которых пропорциональна значениям, которые они представляют. Отличие от классической столбчатой диаграммы заключается в том, что категории располагаются по вертикальной оси (Y), а значения — по горизонтальной (X).

Линейчатые диаграммы особенно полезны в следующих случаях:

Когда у вас длинные названия категорий, которые лучше читаются горизонтально

При необходимости сравнения большого количества категорий (более 7-10)

Когда требуется наглядно показать рейтинги или ранжирование

Для демонстрации разницы между фактическими и плановыми показателями

При работе с отрицательными значениями, которые наглядно отображаются в обратном направлении

Тип диаграммы Когда использовать Ограничения Простая линейчатая Для сравнения одного набора данных по категориям Ограниченная детализация Группированная линейчатая Для сравнения нескольких наборов данных по категориям Может стать трудночитаемой при большом количестве групп Накопительная линейчатая Для отображения вклада частей в общую сумму Сложно сравнивать отдельные компоненты между категориями 100% накопительная линейчатая Для отображения процентного соотношения частей Не показывает абсолютные значения

Андрей Соколов, аналитик данных Когда я работал над проектом по анализу эффективности отдела продаж, столкнулся с необходимостью наглядно представить результаты каждого менеджера за квартал. Проблема была в том, что обычная столбчатая диаграмма с 17 сотрудниками выглядела чрезмерно загруженной, а имена сотрудников накладывались друг на друга. Решение пришло, когда я переключился на линейчатую диаграмму. Имена менеджеров отлично читались по вертикали, а визуальное сравнение показателей стало интуитивно понятным. К тому же, я смог разместить рядом с каждой полосой фактические цифры продаж и процент выполнения плана. Презентация с этой диаграммой произвела настоящий фурор на собрании руководства. Директор по продажам тут же увидел и "звезд", и отстающих, и смог принять конкретные управленческие решения. С тех пор линейчатые диаграммы стали моим любимым инструментом для сравнения показателей по персоналу или другим категориям с длинными наименованиями.

Подготовка данных для построения линейчатой диаграммы

Правильная организация данных — залог успешной и информативной диаграммы. Чтобы ваша линейчатая диаграмма была максимально эффективной, следуйте этим рекомендациям по подготовке данных: 🔍

Организуйте данные в четкие столбцы или строки, где первый столбец/строка содержит категории (названия или заголовки)

Убедитесь, что числовые данные расположены последовательно и относятся к одинаковым единицам измерения

Используйте заголовки для каждого столбца/строки, чтобы Excel мог автоматически их распознать

Предварительно отсортируйте данные, если хотите, чтобы диаграмма отображала значения в определенном порядке (по возрастанию/убыванию)

Удалите пустые ячейки и строки, которые могут исказить отображение данных

Важно помнить, что качество вашей диаграммы напрямую зависит от структуры исходных данных. Рассмотрим оптимальные форматы организации данных:

Структура данных Тип линейчатой диаграммы Пример организации Один ряд значений Простая линейчатая Столбец A: Регионы, Столбец B: Объем продаж Несколько рядов значений Группированная линейчатая Столбец A: Регионы, Столбцы B-D: Продажи за разные периоды Компоненты целого Накопительная линейчатая Столбец A: Товары, Столбцы B-D: Разные статьи расходов Процентное распределение 100% накопительная Столбец A: Категории, Столбцы B-D: Доли разных компонентов

Перед созданием диаграммы рекомендую проверить данные на наличие ошибок и аномалий:

Проведите проверку на наличие экстремальных значений, которые могут искажать масштаб диаграммы

Удостоверьтесь, что числовые значения в правильном формате (без текстовых символов)

При необходимости округлите значения для улучшения восприятия

Рассмотрите возможность использования относительных (процентных) значений вместо абсолютных для более наглядного сравнения

Пошаговое создание линейчатой диаграммы в Excel

Теперь, когда данные подготовлены, приступим к непосредственному созданию линейчатой диаграммы. Эта процедура проста и интуитивно понятна, если следовать четкому алгоритму: 📈

Выделите диапазон данных – включите заголовки столбцов и строк для автоматического добавления легенды и подписей осей Перейдите на вкладку "Вставка" в верхнем меню Excel В группе "Диаграммы" нажмите на кнопку "Гистограмма" (или "Вставить гистограмму" в некоторых версиях Excel) В выпадающем меню выберите подходящий тип линейчатой диаграммы: Обычная линейчатая – для сравнения одного ряда данных

Группированная линейчатая – для нескольких рядов данных

Накопительная линейчатая – для отображения составляющих частей

100% накопительная линейчатая – для отображения процентного соотношения Диаграмма будет автоматически вставлена в ваш лист Excel

После создания базовой диаграммы появятся дополнительные вкладки "Работа с диаграммами", которые содержат инструменты "Конструктор", "Макет" и "Формат" (наименования могут варьироваться в зависимости от версии Excel).

Для пользователей новых версий Excel (2019, 365) доступен также ускоренный способ:

Выделите данные Нажмите клавишу Alt + F1 для создания диаграммы Щелкните правой кнопкой мыши на появившейся диаграмме и выберите "Изменить тип диаграммы" Выберите нужный тип линейчатой диаграммы

Для совместимости с разными версиями Excel рассмотрим подробную инструкцию по созданию линейчатой диаграммы в Excel 2016-2025:

1. Подготовьте таблицу данных с заголовками 2. Выделите диапазон ячеек, включая заголовки 3. Перейдите: Вставка -> Диаграммы -> Гистограмма -> Линейчатая 4. Выберите подтип линейчатой диаграммы 5. После появления диаграммы используйте вкладки "Конструктор", "Макет" и "Формат" для дальнейшей настройки

Елена Петрова, финансовый аналитик В моей практике был случай, когда руководству требовалось ежемесячно представлять отчет о выполнении финансовых KPI по подразделениям компании. Раньше я использовала обычные таблицы и столбчатые диаграммы, но информация не "считывалась" руководителями мгновенно. После нескольких итераций я решила создать линейчатую диаграмму, автоматически сортирующую подразделения по степени выполнения плана. Для этого я: Подготовила данные в формате "Отдел | План | Факт | % выполнения" Отсортировала таблицу по проценту выполнения в порядке убывания Выделила диапазон и создала базовую линейчатую диаграмму Добавила условное форматирование: зеленым цветом отделы с выполнением >100%, желтым – 90-100%, красным – <90% Включила подписи данных, показывающие процент выполнения Результат превзошел ожидания: теперь руководители с первого взгляда видели, какие подразделения перевыполняют план, а какие требуют внимания. Время обсуждения отчетов сократилось втрое, а принимаемые решения стали более конкретными и обоснованными.

Настройка и форматирование линейчатой диаграммы

Базовая линейчатая диаграмма, созданная по умолчанию, редко отвечает всем потребностям визуализации. Чтобы сделать ее по-настоящему эффективным инструментом коммуникации, необходимо выполнить настройку и форматирование. 🎨

Вот основные шаги для улучшения внешнего вида и информативности вашей диаграммы:

Добавление заголовка и подписей осей Щелкните на диаграмме и перейдите на вкладку "Конструктор"

Нажмите "Добавить элемент диаграммы" → "Название диаграммы" или "Названия осей"

Введите информативные заголовки, отражающие суть данных Настройка легенды Если у вас несколько рядов данных, настройте положение легенды ("Добавить элемент диаграммы" → "Легенда")

Выберите оптимальное расположение (обычно справа или внизу для линейчатых диаграмм) Добавление подписей данных Выберите "Добавить элемент диаграммы" → "Подписи данных"

Настройте их положение (рядом с полосами, внутри или снаружи)

При необходимости укажите формат подписей (абсолютные значения, проценты) Настройка сетки и осей Добавьте или удалите линии сетки для улучшения читаемости

Настройте масштаб осей для оптимального отображения данных

При необходимости измените формат чисел на осях Изменение цветовой схемы На вкладке "Конструктор" выберите стиль, соответствующий вашим требованиям

Для более детальной настройки используйте инструменты форматирования отдельных элементов

Для создания профессионально выглядящих диаграмм обратите внимание на следующие аспекты форматирования:

Цветовая гамма – используйте контрастные, но гармоничные цвета; придерживайтесь корпоративной цветовой схемы, если она существует

– используйте контрастные, но гармоничные цвета; придерживайтесь корпоративной цветовой схемы, если она существует Шрифты – выбирайте легко читаемые шрифты и подходящий размер текста (12-14 pt для основного текста)

– выбирайте легко читаемые шрифты и подходящий размер текста (12-14 pt для основного текста) Ширина полос – настройте расстояние между полосами для оптимального восприятия (не слишком широкие и не слишком узкие)

– настройте расстояние между полосами для оптимального восприятия (не слишком широкие и не слишком узкие) Порядок категорий – рассмотрите возможность сортировки данных (от большего к меньшему или наоборот) для лучшей наглядности

– рассмотрите возможность сортировки данных (от большего к меньшему или наоборот) для лучшей наглядности Фон и границы – минимизируйте декоративные элементы, которые могут отвлекать от данных

Для более тонкой настройки отдельных элементов:

Щелкните правой кнопкой мыши на нужном элементе диаграммы (ось, полоса, заголовок) Выберите "Формат [название элемента]" из контекстного меню Используйте появившуюся панель форматирования для детальной настройки

# Пример кода VBA для быстрого форматирования линейчатой диаграммы: Sub FormatBarChart() With ActiveChart ' Установка заголовка .HasTitle = True .ChartTitle.Text = "Сравнительный анализ продаж по регионам" ' Настройка осей .Axes(xlValue).MajorGridlines.Format.Line.Visible = msoTrue .Axes(xlValue).MinorGridlines.Format.Line.Visible = msoFalse .Axes(xlCategory).TickLabelPosition = xlTickLabelPositionLow ' Добавление подписей данных .SeriesCollection(1).HasDataLabels = True .SeriesCollection(1).DataLabels.Position = xlLabelPositionOutsideEnd End With End Sub

Продвинутые техники работы с линейчатыми диаграммами

Овладев основами, можно переходить к продвинутым техникам, которые позволят создавать более информативные и эффектные линейчатые диаграммы. Эти приемы особенно полезны для профессионалов, которые регулярно анализируют данные и представляют результаты руководству или клиентам. 🚀

Комбинированные диаграммы – сочетание линейчатой диаграммы с линией тренда или точечной диаграммой для многомерного анализа

– сочетание линейчатой диаграммы с линией тренда или точечной диаграммой для многомерного анализа Условное форматирование полос – изменение цвета полос в зависимости от значений (например, зеленый для положительных, красный для отрицательных)

– изменение цвета полос в зависимости от значений (например, зеленый для положительных, красный для отрицательных) Диаграммы с отклонениями – визуализация разницы между фактическими и плановыми показателями

– визуализация разницы между фактическими и плановыми показателями Каскадные диаграммы – отображение изменений в последовательности значений

– отображение изменений в последовательности значений Динамические линейчатые диаграммы – автоматическое обновление при изменении исходных данных

Рассмотрим некоторые из этих техник подробнее:

1. Создание диаграммы с отклонениями (фактические vs плановые показатели)

Организуйте данные в формате "Категория | План | Факт | Отклонение" Выделите все данные и создайте стандартную группированную линейчатую диаграмму Щелкните правой кнопкой мыши по серии "Отклонение" и выберите "Изменить тип диаграммы для ряда" Выберите тип "Линия с маркерами" Настройте вторичную ось для ряда "Отклонение" для лучшей наглядности

2. Условное форматирование полос

Создайте обычную линейчатую диаграмму Щелкните правой кнопкой мыши на ряде данных и выберите "Формат ряда данных" Выберите "Заливка" → "Вместо заливки" → "Заливка по условию" Настройте правила условного форматирования (например, разные цвета для разных диапазонов значений)

3. Создание динамической линейчатой диаграммы с помощью сводных таблиц

Преобразуйте ваш диапазон данных в таблицу (Ctrl + T) Создайте сводную таблицу (Вставка → Сводная таблица) Настройте сводную таблицу, перетаскивая нужные поля в области строк, столбцов и значений Добавьте срезы для фильтрации данных (Анализ → Вставить срез) Создайте сводную диаграмму (Анализ → Сводная диаграмма → Линейчатая)

Продвинутая техника Применение Сложность реализации (1-5) Диаграмма Ганта на базе линейчатой Управление проектами, временные шкалы 4 Bullet chart (целевая диаграмма) Сравнение факт/план с целевыми показателями 3 Маркеры в виде микрографиков Отображение дополнительной динамики по каждой категории 5 Динамические ссылки на детализацию Интерактивные отчеты с глубоким анализом 4

4. Использование макросов для автоматизации форматирования диаграмм

Для регулярно создаваемых отчетов полезно автоматизировать процесс форматирования диаграмм с помощью макросов:

Sub CreateFormattedBarChart() ' Создание и форматирование линейчатой диаграммы Dim cht As Chart Dim rng As Range ' Установка диапазона данных Set rng = ActiveSheet.Range("A1:B10") ' Создание диаграммы Set cht = ActiveSheet.Shapes.AddChart2(240, xlBarClustered).Chart With cht ' Установка источника данных .SetSourceData Source:=rng ' Применение форматирования .ChartStyle = 209 .HasTitle = True .ChartTitle.Text = "Анализ эффективности по отделам" .ChartTitle.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 14 ' Настройка подписей данных .FullSeriesCollection(1).HasDataLabels = True .FullSeriesCollection(1).DataLabels.ShowValue = True ' Сортировка данных по убыванию .SortXValues End With End Sub

Применяя эти продвинутые техники, вы сможете значительно повысить качество и информативность ваших линейчатых диаграмм, делая их мощным инструментом для анализа и представления данных. 📊

Освоили основы создания линейчатых диаграмм в Excel, но хотите узнать, в какой профессиональной сфере ваши аналитические навыки раскроются наилучшим образом? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro, который поможет определить вашу идеальную карьерную траекторию. Буквально за 5 минут вы получите персонализированные рекомендации о том, где ваше умение работать с данными и визуализировать информацию будет максимально востребовано и высоко оплачиваемо.