Как составить круговую диаграмму в процентах: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

профессионалы в области аналитики и данных

студенты и начинающие специалисты, желающие улучшить навыки визуализации данных

корпоративные сотрудники, занимающиеся подготовкой отчетов и презентаций Круговые диаграммы — мощный инструмент для превращения сухих числовых данных в убедительные визуальные аргументы. Знакомая ситуация: вы подготовили аналитический отчёт с десятками показателей, но ваша аудитория теряет интерес через 2 минуты? Процентные круговые диаграммы решают эту проблему, мгновенно демонстрируя пропорции и соотношения. В 2025 году умение создавать качественную визуализацию данных — не просто навык, а профессиональное преимущество, которое выделяет вас среди коллег и конкурентов. 📊

Хотите освоить не только создание диаграмм, но и все возможности Excel для аналитики данных? Курс «Excel для работы» с нуля от Skypro — ваш путь к мастерству. За 2 месяца вы пройдете путь от новичка до уверенного пользователя, научитесь автоматизировать расчеты и создавать профессиональные визуализации. Более 89% выпускников отмечают повышение эффективности работы на 40% после прохождения курса!

Принципы построения круговых диаграмм с процентами

Круговая диаграмма (или "пирог") — это визуальное представление данных, где весь круг соответствует 100%, а его секторы отображают пропорциональные части целого. Эффективная круговая диаграмма должна следовать определенным принципам, чтобы корректно передавать информацию.

Основные принципы построения круговых диаграмм:

Ограниченное количество сегментов — оптимально 4-6 секторов, максимум 8. Большее количество делает диаграмму нечитаемой.

— оптимально 4-6 секторов, максимум 8. Большее количество делает диаграмму нечитаемой. Значимость данных — суммарная величина всех секторов должна составлять 100%.

— суммарная величина всех секторов должна составлять 100%. Логическая последовательность — располагайте секторы по убыванию значений (от большего к меньшему), начиная с 12 часов и двигаясь по часовой стрелке.

— располагайте секторы по убыванию значений (от большего к меньшему), начиная с 12 часов и двигаясь по часовой стрелке. Контрастность цветов — используйте различимые цвета для разных секторов, но в рамках единой цветовой схемы.

— используйте различимые цвета для разных секторов, но в рамках единой цветовой схемы. Понятные подписи — каждый сектор должен быть четко подписан, включая процентное значение.

Круговые диаграммы идеально подходят для сравнения частей внутри одного набора данных, но имеют ограничения при необходимости сравнивать несколько наборов.

Когда использовать круговую диаграмму Когда выбрать другой тип Представление долей или процентного распределения Сравнение изменений во времени (лучше линейная) Небольшое количество категорий (до 6-8) Большое количество категорий (лучше столбчатая) Значительные различия между значениями Близкие значения (сложно визуально различить) Необходимость быстрого визуального восприятия Необходимость точного сравнения значений

Александр Петров, руководитель отдела аналитики Когда я только начинал работать с данными, считал круговые диаграммы простыми и создавал их десятками для каждого отчета — с 15-20 секторами, яркими цветами радуги и неупорядоченными данными. На презентации генеральный директор остановил меня на третьем слайде: "Что конкретно вы хотите сказать этими разноцветными пирогами?" Это был отрезвляющий момент. Я пересмотрел подход и разработал правило "5-10-30": не более 5 секторов на диаграмме, не более 10 секунд на понимание её сути, не менее 30% разницы между наименьшим и наибольшим сегментом. Наши презентации стали значительно эффективнее, а визуализации — действительно помогать в принятии решений, а не просто украшать слайды.

Сбор и подготовка данных для создания круговой диаграммы

Успешное построение круговой диаграммы начинается с правильного сбора и организации данных. Эта подготовительная работа критически важна для создания точной и информативной визуализации.

Шаги сбора и подготовки данных:

Определите цель визуализации — четко сформулируйте, какую информацию вы хотите донести и какой вопрос должна отвечать диаграмма. Соберите релевантные данные — отбирайте только те показатели, которые необходимы для вашей цели, избегая избыточности. Систематизируйте информацию — структурируйте данные в формат "категория-значение". Проверьте полноту данных — убедитесь, что все категории учтены и нет пробелов. Произведите предварительные расчеты — если ваши исходные данные не в процентах, рассчитайте процентные соотношения.

Для круговой диаграммы важно, чтобы все значения были положительными и в сумме составляли 100% (или соответствовали общей сумме, которую можно преобразовать в проценты).

Формула для расчета процентного значения категории:

Процент категории = (Значение категории / Общая сумма значений) × 100%

Для подготовки данных в Excel создайте простую таблицу с двумя столбцами: названия категорий (например, "Статьи расходов") и их числовые значения. Если вы работаете с процентами, можно сразу вводить их. Если у вас абсолютные значения, добавьте третий столбец для процентных значений, используя формулу выше.

Мария Соколова, преподаватель экономической статистики На первом занятии по визуализации данных я даю студентам задание — построить круговую диаграмму распределения их ежемесячных расходов. Результаты всегда показательны: больше половины приносят диаграммы с 15-20 мелкими сегментами, где невозможно разобрать ни цвета, ни подписи. Однажды студентка принесла диаграмму с 4 четкими секторами: "Жилье" (35%), "Питание" (25%), "Транспорт" (15%) и "Прочее" (25%). Когда я спросила про детализацию "Прочего", она достала вторую диаграмму, разбивающую эти 25% на конкретные категории. Этот двухуровневый подход превратил хаос из 20 категорий в стройную систему, где каждый элемент читаем и информативен. Теперь я использую её работу как образец грамотной агрегации данных при создании круговых диаграмм.

Пошаговое создание круговой диаграммы в Excel

Построение круговой диаграммы в Excel — процесс, требующий точного следования определенной последовательности действий. Рассмотрим подробный алгоритм, позволяющий создать наглядное процентное представление ваших данных. 📈

Шаг 1: Подготовьте таблицу данных

Откройте Excel и создайте таблицу с двумя столбцами — категории и значения

Убедитесь, что все значения положительные

Если данные не в процентах, рассчитайте процентные доли

Шаг 2: Выделите данные для диаграммы

Выделите оба столбца, включая заголовки

Если есть категории, которые нужно объединить как "Прочее", сделайте это заранее

Шаг 3: Вставьте круговую диаграмму

Перейдите на вкладку "Вставка" в верхнем меню

В группе "Диаграммы" нажмите на значок "Круговая диаграмма"

Выберите подходящий тип из выпадающего меню (например, "Обычная круговая диаграмма")

Шаг 4: Добавьте процентные значения

Щелкните правой кнопкой мыши на круговой диаграмме

Выберите "Добавить подписи данных"

Снова щелкните правой кнопкой на подписи и выберите "Формат подписей данных"

В открывшемся меню в разделе "Параметры подписи" отметьте "Процентный формат"

При желании также можно отметить "Имя категории" и другие параметры

Для более точной настройки диаграммы можно использовать следующие команды Excel:

Действие Команда Excel (версия 2021/365) Изменить тип диаграммы Конструктор диаграмм → Изменить тип диаграммы Переместить легенду Формат → Элементы диаграммы → Легенда → Параметры Выделить сегмент Щелчок по сегменту → Формат → Текущий фрагмент Изменить стиль диаграммы Конструктор → Стили диаграмм Сортировка данных Выделить данные → Данные → Сортировка

Шаг 5: Проверьте результат и сохраните

Убедитесь, что все данные корректно отображаются

Проверьте, что сумма процентов составляет 100%

Сохраните файл Excel с созданной диаграммой

В Excel 2021/365 также доступна функция "Рекомендуемые диаграммы", которая автоматически предложит подходящие типы диаграмм для ваших данных, включая круговую, если данные подходят для такого представления.

Стремитесь к профессиональному росту в аналитике данных? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro, который поможет определить, насколько карьера аналитика соответствует вашим навыкам и предпочтениям. Тест разработан опытными HR-специалистами и карьерными консультантами, учитывает 14 ключевых параметров совместимости и даёт конкретные рекомендации по развитию в аналитической сфере. Инвестируйте 10 минут сейчас, чтобы выбрать оптимальный карьерный путь!

Оформление и настройка круговой диаграммы с процентами

После создания базовой круговой диаграммы необходимо профессионально оформить её для максимальной информативности и визуальной привлекательности. Правильное оформление превращает простую диаграмму в мощный инструмент коммуникации. 🎨

Настройка подписей данных:

Щелкните правой кнопкой мыши на любой подписи и выберите "Формат подписей данных" В разделе "Параметры подписей" настройте следующие элементы: Включите отображение процентов (округлите до 0-1 знака после запятой)

Добавьте имена категорий, если они короткие

Настройте положение подписей (внутри/снаружи/по центру сектора)

Выберите шрифт, размер и цвет текста для лучшей читаемости

Цветовое оформление:

Щелкните на секторе диаграммы, затем на вкладке "Формат" выберите "Заливка фигуры" Используйте согласованную цветовую схему, соответствующую вашему бренду или теме презентации Выделите важные сегменты более насыщенными цветами Для смежных секторов выбирайте контрастные цвета для лучшего визуального разделения Применяйте градиентную заливку для создания эффекта глубины при необходимости

Работа с легендой:

Добавьте легенду, если подписи не помещаются на диаграмме (вкладка "Конструктор" → "Добавить элемент диаграммы" → "Легенда")

Расположите легенду оптимальным образом (справа, внизу или вверху)

Отформатируйте легенду для соответствия общему стилю

Специальные эффекты:

Выдвигание сектора — щелкните на секторе, который нужно выделить, и перетащите его слегка от центра

— щелкните на секторе, который нужно выделить, и перетащите его слегка от центра 3D-эффект — на вкладке "Конструктор" выберите трехмерный стиль (используйте умеренно)

— на вкладке "Конструктор" выберите трехмерный стиль (используйте умеренно) Внешний и внутренний круг — для создания кольцевой диаграммы выберите соответствующий подтип

Размещение заголовка диаграммы:

Добавьте заголовок (вкладка "Конструктор" → "Добавить элемент диаграммы" → "Название диаграммы")

Сформулируйте заголовок, отражающий основной вывод из данных

При необходимости добавьте подзаголовок с дополнительной информацией

При оформлении диаграммы соблюдайте баланс между информативностью и визуальной чистотой. Избегайте перегруженности деталями, которые могут отвлечь от основного сообщения данных.

Практические советы для эффективного представления данных

Создание эффективной круговой диаграммы требует не только технических навыков, но и понимания принципов визуальной коммуникации. Используйте следующие практические советы, чтобы ваши диаграммы максимально точно передавали информацию и производили нужное впечатление на аудиторию. 🧠

Стратегические рекомендации:

Объединяйте мелкие категории — сегменты менее 5% объединяйте в категорию "Прочее", чтобы избежать визуального шума

— сегменты менее 5% объединяйте в категорию "Прочее", чтобы избежать визуального шума Используйте иерархический подход — для детализации создавайте дополнительную диаграмму, раскрывающую структуру категории "Прочее"

— для детализации создавайте дополнительную диаграмму, раскрывающую структуру категории "Прочее" Выбирайте правильные данные — не все данные подходят для круговых диаграмм; используйте их только для отображения частей единого целого

— не все данные подходят для круговых диаграмм; используйте их только для отображения частей единого целого Сортируйте данные — располагайте сектора в порядке убывания размера, начиная с 12 часов

— располагайте сектора в порядке убывания размера, начиная с 12 часов Учитывайте психологию восприятия — человеческий глаз лучше различает положение секторов на 12, 3, 6 и 9 часов

Типичные ошибки и как их избежать:

Ошибка Решение Слишком много секторов Ограничьтесь 4-8 секторами, объединяя остальные Сектора с похожими значениями Используйте столбчатую диаграмму вместо круговой Перегруженные подписи Упростите текст, используйте сокращения или легенду Избыточные 3D-эффекты Используйте плоские диаграммы для большей точности Несогласованность цветов Применяйте единую цветовую схему, соответствующую теме

Альтернативы круговым диаграммам:

Столбчатые диаграммы — лучше для сравнения точных значений и отображения изменений со временем

— лучше для сравнения точных значений и отображения изменений со временем Линейные диаграммы — идеальны для отображения трендов и изменений

— идеальны для отображения трендов и изменений Кольцевые диаграммы — позволяют сравнивать несколько наборов данных в концентрических кольцах

— позволяют сравнивать несколько наборов данных в концентрических кольцах Древовидные карты — эффективны для иерархических данных с множеством категорий

Проверка готовой диаграммы (чек-лист):

Понятна ли диаграмма с первого взгляда? Соответствует ли она цели презентации? Корректно ли отображаются все значения? Достаточно ли контрастны цвета для различимости секторов? Читаемы ли все подписи? Не перегружена ли диаграмма деталями? Соответствует ли стиль диаграммы общему дизайну презентации? Правильно ли выбран формат экспорта/публикации диаграммы?

При создании презентации с несколькими диаграммами придерживайтесь единого стиля оформления. Это создаст впечатление системности и профессионализма, а также облегчит восприятие информации вашей аудиторией.