Как рассчитать скользящее среднее в Excel: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие и опытные аналитики, желающие улучшить свои навыки в работе с данными

профессионалы из сфер финансов, маркетинга и бизнеса

студенты и участники курсов по аналитике и Excel, стремящиеся освоить практические навыки анализа данных

Превращение массивов чисел в четкие тренды и закономерности — навык, который выделяет профессионального аналитика из толпы. Скользящее среднее — это не просто формула в Excel, а инструмент, преображающий хаотичные данные в понятные истории. Взгляните на график продаж с нестабильными скачками — он расскажет одну историю, а тот же график со скользящим средним раскроет истинный тренд, освобожденный от шума случайных колебаний. Владение этой техникой становится ключевым пропуском в мир качественной бизнес-аналитики 2025 года. 📊

Устали от просмотра бессмысленных YouTube-уроков? На Курсе «Excel для работы» с нуля от Skypro вы за 3 месяца освоите всё — от базовых формул до продвинутого анализа данных, включая мастерство создания скользящих средних. Преподаватели из крупных компаний передадут практический опыт, который экономит часы рабочего времени. Получите навык, за который платят на 30% больше!

Что такое скользящее среднее и его применение в аналитике

Скользящее среднее (Moving Average или MA) — статистический метод, позволяющий сглаживать краткосрочные колебания и выделять основные тенденции в наборах данных. Принцип его работы заключается в последовательном вычислении среднего значения для определенного количества последовательных периодов.

В основе метода лежит простая идея: вместо исходного значения для каждого периода используется среднее из нескольких значений (включая текущий период и предшествующие ему). Такой подход позволяет "сглаживать" краткосрочные флуктуации и визуализировать долгосрочный тренд. 📈

Алексей Петров, финансовый аналитик В 2023 году наша инвестиционная компания столкнулась с парадоксом: акции технологического стартапа демонстрировали сильнейшую волатильность, которая маскировала фундаментальный тренд роста. Каждую неделю цена акций колебалась до 15%, что делало невозможным принятие стратегических решений. Применение 10-дневного скользящего среднего в Excel стало переломным моментом. График мгновенно "очистился", показав устойчивый восходящий тренд с 27% ростом за квартал. Благодаря этому простому инструменту мы увеличили позицию на 400 000 долларов, что принесло клиентам дополнительные 108 000 долларов прибыли за полгода. Самое удивительное, что многие аналитики, глядя на те же данные, делали противоположные выводы, основываясь на необработанной волатильности. Скользящее среднее превратило информационный шум в ясную инвестиционную стратегию.

Типы скользящих средних, которые можно рассчитать в Excel:

Простое скользящее среднее (SMA) — одинаковый вес присваивается всем значениям в периоде

— одинаковый вес присваивается всем значениям в периоде Взвешенное скользящее среднее (WMA) — разным периодам присваиваются разные веса, обычно более недавним значениям даётся больший вес

— разным периодам присваиваются разные веса, обычно более недавним значениям даётся больший вес Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) — особый вид взвешенного среднего, где веса распределяются по экспоненциальному закону

Основные области применения скользящего среднего:

Сфера применения Задачи Оптимальный период MA Финансовый анализ Выявление тренда цены актива, построение технических индикаторов 5, 10, 20, 50, 200 дней Анализ продаж Сглаживание сезонных колебаний, выявление тренда 3, 6, 12 месяцев Маркетинговая аналитика Анализ эффективности кампаний, конверсий 7, 14, 30 дней Производственный контроль Отслеживание качества продукции, контроль процессов 4, 8 часов или смен

В 2025 году методика скользящих средних остаётся актуальной благодаря простоте применения и интерпретации результатов. При этом современные исследования показывают, что 76% аналитических отчетов крупных компаний включают элементы анализа тренда с использованием скользящего среднего. 🔍

Подготовка данных для расчета скользящего среднего в Excel

Перед расчетом скользящего среднего критически важно корректно подготовить данные в Excel. Базовый принцип — данные должны быть представлены в двух четких колонках: временной период и соответствующее значение показателя.

Алгоритм подготовки данных для расчета:

Убедитесь, что данные следуют в хронологическом порядке (сортировка по дате/периоду) Проверьте отсутствие пропущенных периодов в хронологической последовательности Выявите и обработайте выбросы — экстремальные значения, которые могут искажать результат При необходимости приведите данные к одинаковым периодам (например, приведите недельные данные к ежемесячным)

Рассмотрим пример структуры таблицы данных о ежедневных продажах интернет-магазина:

Дата | Продажи, руб. -------------------------- 01.01.2025 | 124500 02.01.2025 | 98700 03.01.2025 | 145600 ... | ... 31.01.2025 | 167800

Типичные проблемы, с которыми сталкиваются аналитики при подготовке данных для расчета скользящего среднего:

Пропуски в данных — заполните их средними значениями или используйте специальные статистические методы

— заполните их средними значениями или используйте специальные статистические методы Несогласованные временные периоды — приведите все данные к единой периодичности

— приведите все данные к единой периодичности Выбросы и аномалии — определите, нужно ли их удалять или они отражают реальные события

— определите, нужно ли их удалять или они отражают реальные события Разный масштаб значений — рассмотрите возможность нормализации данных

Проблема с данными Решение в Excel Пропуски в данных Функция СРЗНАЧ или ЕСЛИ(ЕПУСТО()) для автоматического заполнения Несортированные данные Инструмент "Сортировка" на вкладке "Данные" Выбросы в данных Условное форматирование + фильтрация по условию Неправильный формат дат Формат ячеек → Дата или функция ДАТАЗНАЧ()

Важно помнить: качество входных данных напрямую определяет точность и полезность результатов скользящего среднего. По статистике 2025 года, 67% ошибок в прогнозировании трендов связаны именно с некачественной подготовкой исходных данных. 📋

Формулы и функции Excel для скользящего среднего

Excel предлагает несколько методов расчета скользящего среднего — от базовых формул до встроенных специализированных функций. Выбор инструмента зависит от конкретных аналитических задач и сложности данных. 🧮

Рассмотрим основные методы расчета в порядке возрастания сложности:

1. Расчет базового скользящего среднего через формулу СРЗНАЧ()

Для 3-периодного скользящего среднего формула в ячейке D4 выглядит так:

=СРЗНАЧ(B2:B4)

Для копирования формулы вниз используйте относительные ссылки. В следующей ячейке D5 формула автоматически трансформируется в:

=СРЗНАЧ(B3:B5)

2. Создание экспоненциального скользящего среднего

Для первого значения EMA в ячейке E2:

=B2

Для последующих значений (где 0.2 — сглаживающий фактор):

=B3*0.2+E2*(1-0.2)

3. Использование специальной функции СЧЁТ для динамического скользящего окна

Для начала расчета с неполного окна:

=СРЗНАЧ(СМЕЩ($B$2;0;0;СРЗНАЧ(СЧЁТ($B$2:B2);3);1))

Сравнение эффективности различных формул для расчета скользящего среднего:

Мария Соколова, бизнес-аналитик Мой первый серьезный проект в аналитике чуть не стал последним из-за моей наивности в работе со скользящими средними. Я анализировала динамику веб-трафика для крупного e-commerce проекта. Получив массив ежедневных данных за год, я решила использовать простое 7-дневное скользящее среднее через базовую формулу СРЗНАЧ(). Результаты выглядели идеально, пока я не заметила странность — пики посещаемости сдвигались на 3-4 дня от реальных маркетинговых кампаний. Директор спросил: "Почему наши email-рассылки начинают работать только через 3 дня после отправки?" Это был неловкий момент. Проблема крылась в том, что я не учла, что простое скользящее среднее "центрирует" результат. Переключившись на модифицированную формулу с асимметричным окном (используя только предшествующие периоды), я получила график, где пики точно соответствовали маркетинговым акциям. Этот опыт научил меня, что техника расчета скользящего среднего должна соответствовать бизнес-задаче. Иногда математическая "красота" традиционных формул может привести к неверным бизнес-интерпретациям.

Функция СРЗНАЧ() с фиксированным диапазоном: простота использования, но требует ручного копирования и может давать ошибки при недостаточном количестве значений

простота использования, но требует ручного копирования и может давать ошибки при недостаточном количестве значений Функция СРЗНАЧЕСЛИ(): позволяет игнорировать нулевые или пустые значения, что повышает точность при неравномерных данных

позволяет игнорировать нулевые или пустые значения, что повышает точность при неравномерных данных Комбинация СМЕЩ() и СРЗНАЧ(): обеспечивает гибкость в выборе диапазона значений, но усложняет формулу

обеспечивает гибкость в выборе диапазона значений, но усложняет формулу АГРЕГАТ(): мощный инструмент для игнорирования ошибок и выбросов при расчете среднего

Особенности расчета взвешенного скользящего среднего. Для 3-периодного WMA с весами [0.5, 0.3, 0.2]:

=B4*0.5+B3*0.3+B2*0.2

По данным аналитики за 2025 год, экспоненциальное скользящее среднее используется в 42% финансовых прогнозов из-за его способности быстрее реагировать на изменения тренда, в то время как простое скользящее среднее предпочитают 58% аналитиков при работе с более стабильными показателями. 📊

Сомневаетесь, какое направление выбрать — аналитику данных, финансы или маркетинг? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, где ваши аналитические навыки принесут максимальную пользу! Искусственный интеллект анализирует ваши сильные стороны и предлагает идеальные карьерные треки. Бонус — персональная консультация эксперта по результатам и скидка 10% на курсы по Excel и аналитике.

Создание графика скользящего среднего в Excel

Визуализация данных со скользящим средним превращает цифры в наглядную историю развития тренда. Excel предлагает несколько способов создания таких графиков — от базовых до продвинутых, с различными настройками и возможностями. 📉

Алгоритм создания базового графика со скользящим средним:

Выделите исходные данные и рассчитанные значения скользящего среднего Перейдите на вкладку "Вставка" и выберите тип графика "Линейчатый" Щелкните правой кнопкой по созданному графику и выберите "Выбрать данные" Настройте легенду и подписи осей для улучшения восприятия

Продвинутый метод — добавление скользящего среднего как линии тренда:

Создайте график только с исходными данными Щелкните правой кнопкой по линии данных и выберите "Добавить линию тренда" В появившемся меню выберите "Скользящее среднее" Укажите период (количество точек для расчета среднего) При необходимости активируйте опцию "Показать уравнение на диаграмме"

vba Скопировать код // Настройка для продвинутых пользователей в VBA Sub AddMovingAverageTrendline() ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add _ Type:=xlMovingAvg, _ Period:=5, _ Forward:=0, _ Backward:=0, _ DisplayEquation:=False, _ DisplayRSquared:=False With ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(1) .Name = "5-периодное MA" .Border.ColorIndex = 3 ' Красный цвет для линии тренда .Border.Weight = xlMedium End With End Sub

Ключевые рекомендации по улучшению визуализации скользящих средних:

Используйте разные цвета и толщину линий для исходных данных и скользящего среднего

для исходных данных и скользящего среднего Добавляйте несколько линий скользящего среднего с разными периодами для многослойного анализа (например, 20- и 50-дневные MA)

с разными периодами для многослойного анализа (например, 20- и 50-дневные MA) Отмечайте пересечения линий скользящего среднего — они часто указывают на смену тренда

— они часто указывают на смену тренда Добавляйте вертикальные линии для отметки важных событий, которые могли повлиять на изменение тренда

для отметки важных событий, которые могли повлиять на изменение тренда Используйте двойные оси для сравнения показателей с разными масштабами

Интересный факт 2025 года: анализ эффективности презентаций показал, что включение графиков со скользящими средними увеличивает убедительность бизнес-отчетов на 34% по сравнению с отображением только сырых данных. 🎯

Анализ результатов и интерпретация скользящих средних

Корректный анализ графиков со скользящими средними — это искусство извлечения ценных бизнес-выводов из линий тренда. Именно на этом этапе числа превращаются в решения, способные изменить стратегию организации. 📈

Ключевые паттерны, которые следует искать при анализе скользящих средних:

Направление тренда — устойчивый рост или снижение линии MA

— устойчивый рост или снижение линии MA Пересечение исходных данных с линией MA — потенциальный сигнал к изменению тренда

— потенциальный сигнал к изменению тренда Пересечение нескольких MA с разными периодами — сильный сигнал смены тенденции

— сильный сигнал смены тенденции Волатильность вокруг MA — отражает устойчивость тренда

— отражает устойчивость тренда Аномальные отклонения от MA — требуют особого внимания и анализа причин

Типичные ошибки интерпретации скользящих средних:

Ошибка Последствия Рекомендуемое решение Выбор слишком короткого периода Ложные сигналы, чрезмерная реакция на шум Увеличить период для фокуса на долгосрочных трендах Выбор слишком длинного периода Запоздалая реакция на изменения тренда Уменьшить период для улучшения чувствительности Игнорирование контекста данных Неверные выводы без учета внешних факторов Дополнить анализ MA контекстной информацией Слепое доверие "пересечениям" Необоснованные решения на основе случайных колебаний Подтверждать сигналы дополнительными индикаторами

Практический подход к оптимизации периода скользящего среднего: начните с периода, равного примерно 20-25% от общего количества точек данных, затем корректируйте в зависимости от наблюдаемого уровня шума и ваших аналитических целей.

Специфика интерпретации разных типов скользящих средних:

SMA (простое) — наиболее понятно для большинства заинтересованных лиц, идеально для презентаций линейных трендов

— наиболее понятно для большинства заинтересованных лиц, идеально для презентаций линейных трендов EMA (экспоненциальное) — быстрее реагирует на последние изменения, лучше для волатильных рынков

— быстрее реагирует на последние изменения, лучше для волатильных рынков WMA (взвешенное) — позволяет тонко настроить чувствительность к новым данным

При интерпретации скользящих средних в 2025 году особенно важно учитывать, что в эпоху высокой волатильности комбинация нескольких MA с разными периодами (например, 10, 20 и 50 периодов) дает более надежную основу для выводов, чем использование одинарного индикатора. Исследования показывают, что такой многослойный анализ повышает точность прогнозов на 23%. 🔍