Как правильно посчитать ROI: формула и примеры расчета показателя

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и специалисты по инвестициям

Топ-менеджеры и владельцы бизнеса

Студенты и начинающие профессионалы в области финансов и аналитики

Считать ROI без системного подхода — это как управлять бизнесом вслепую. Каждая вложенная копейка должна приносить прибыль, иначе какой смысл инвестировать? По данным McKinsey, компании, регулярно измеряющие ROI инвестиций, демонстрируют на 25% более высокую доходность акционерного капитала. Независимо от масштаба вашего бизнеса — от стартапа до корпорации — правильный расчет рентабельности инвестиций поможет принимать обоснованные решения и избежать "черных дыр" в бюджете. Давайте разберемся, как сделать это профессионально. 📊

Хотите превратить работу с финансовыми показателями в своё конкурентное преимущество? Курс «Финансовый аналитик» с нуля от Skypro даст вам не просто формулы расчёта ROI, а комплексное понимание финансовой аналитики. В программе — практический опыт анализа инвестиций, оценки эффективности проектов и прогнозирования финансовых результатов. Научитесь говорить на языке цифр, который понимают собственники и топ-менеджеры.

Что такое ROI и почему важно его посчитать

ROI (Return On Investment) или коэффициент возврата инвестиций — это финансовый показатель, который измеряет доходность или убыточность инвестиций относительно их первоначальной стоимости. По сути, ROI — это ответ на вопрос "Сколько я заработаю на каждый вложенный рубль?".

Значимость ROI для бизнеса сложно переоценить:

Позволяет оценить эффективность различных инвестиционных решений

Помогает расставить приоритеты между конкурирующими проектами

Предоставляет объективные данные для оптимизации маркетингового бюджета

Служит универсальным языком коммуникации между разными подразделениями

Дает возможность сравнивать эффективность вложений в разные периоды

Согласно исследованию Harvard Business Review 2023 года, компании, систематически использующие ROI для оценки маркетинговых активностей, демонстрируют в среднем на 18% более высокие показатели роста по сравнению с теми, кто полагается на интуитивный подход.

Характеристика Преимущества расчета ROI Универсальность Применим к любым типам инвестиций — от рекламы до оборудования Простота интерпретации Результат выражается в процентах, что интуитивно понятно Сопоставимость Позволяет сравнивать проекты разного масштаба и длительности Прозрачность Демонстрирует прямую связь между затратами и результатами

Алексей Петров, финансовый директор Когда я пришел в компанию, маркетинговый отдел ежемесячно тратил 2 миллиона рублей на рекламу, но никто не мог сказать, оправданы ли эти расходы. Первое, что я сделал — внедрил строгую методологию подсчета ROI для каждого канала. Через три месяца мы перераспределили бюджет, сократили общие расходы на 30%, а продажи при этом выросли на 12%. Главная сложность заключалась не в самих расчетах, а в том, чтобы научить команду маркетологов мыслить категориями возврата инвестиций, а не просто охватов и кликов.

Формула ROI: базовый и расширенный метод расчета

Базовый расчет ROI предельно прост, именно поэтому он так популярен среди менеджеров любого уровня. Универсальная формула выглядит следующим образом:

ROI = ((Доход от инвестиций – Стоимость инвестиций) / Стоимость инвестиций) × 100%

Пример: вы вложили в проект 100 000 рублей и получили доход 150 000 рублей.

ROI = ((150 000 – 100 000) / 100 000) × 100% = 50%

Это означает, что каждый инвестированный рубль принес вам 50 копеек чистой прибыли.

Однако базовая формула не учитывает многих нюансов реального бизнеса. Для более точной оценки эффективности инвестиций используют расширенные методы расчета ROI:

Учет временной стоимости денег: корректировка формулы с учетом дисконтирования будущих денежных потоков (NPV-подход)

корректировка формулы с учетом дисконтирования будущих денежных потоков (NPV-подход) Учет упущенной выгоды: включение в расчет альтернативных издержек

включение в расчет альтернативных издержек Скорректированный ROI: учет всех косвенных затрат и выгод от инвестиций

учет всех косвенных затрат и выгод от инвестиций Период расчета: краткосрочный vs. долгосрочный ROI

Расширенная формула для более комплексных инвестиций может выглядеть так:

ROI = ((Общий доход + Дополнительные выгоды – Общие затраты – Альтернативные издержки) / (Общие затраты + Альтернативные издержки)) × 100%

Особое внимание необходимо уделять временному периоду. ROI может значительно отличаться при расчете за месяц, квартал или год. Для долгосрочных инвестиций рекомендуется использовать дисконтированный ROI (DROI):

DROI = (NPV прибыли / NPV инвестиций) × 100%

где NPV — это чистая приведенная стоимость, учитывающая "стоимость денег во времени". 💡

Посчитать ROI для разных бизнес-активностей

Универсальность формулы ROI позволяет применять её к различным бизнес-активностям, но подходы к расчету будут отличаться в зависимости от специфики инвестиций. Рассмотрим особенности расчета для ключевых направлений:

Марина Ковалева, директор по маркетингу Маркетинговый бюджет нашей компании составлял около 5 миллионов рублей в квартал, распределенный по 7 каналам. При этом мы не могли четко определить, какие каналы работают эффективно. Внедрение системы отслеживания ROI по каждому каналу было похоже на включение света в темной комнате. Оказалось, что контекстная реклама давала нам ROI в 230%, а дорогостоящие офлайн-мероприятия — всего 40%. Мы перераспределили бюджет, увеличив вложения в высокодоходные каналы, и за полгода общий ROI маркетинговых инвестиций вырос с 85% до 140%. Но самое сложное было убедить руководство отказаться от традиционной рекламы в пользу меньших по охвату, но более эффективных цифровых каналов.

ROI рекламных кампаний Формула: ROI = ((Выручка от рекламы × Маржинальность – Затраты на рекламу) / Затраты на рекламу) × 100% Ключевые компоненты:

Выручка от рекламы — отслеживается через UTM-метки, промокоды, колл-трекинг

Маржинальность — доля прибыли в цене (для учета только прибыли, а не всей выручки)

Затраты на рекламу — включают стоимость медиа, создания креативов, комиссии агентств

ROI найма и обучения персонала Формула: ROI = ((Прирост производительности в деньгах – Затраты на обучение) / Затраты на обучение) × 100% Особенности расчета:

Прирост производительности измеряется как дополнительная выручка/прибыль после обучения

Затраты включают прямые расходы на обучение и косвенные (время сотрудников)

Необходимо учитывать долгосрочный эффект (обычно 1-3 года после обучения)

ROI IT-инфраструктуры Формула: ROI = ((Экономия операционных затрат + Прирост выручки – Стоимость IT-решения) / Стоимость IT-решения) × 100% Компоненты расчета:

Экономия операционных затрат — сокращение трудозатрат, устранение ошибок, оптимизация процессов

Прирост выручки — дополнительные продажи благодаря новым технологиям

Стоимость IT-решения — включает лицензии, внедрение, поддержку, обучение персонала

Тип активности Типичный срок окупаемости Ожидаемый ROI (2025) Контекстная реклама 1-2 месяца 150-300% SEO-оптимизация 6-12 месяцев 200-500% Email-маркетинг 2-3 месяца 300-400% CRM-система 8-12 месяцев 150-250% Автоматизация HR-процессов 12-18 месяцев 80-150%

4 практических примера расчета ROI с цифрами

Пример 1: ROI контекстной рекламной кампании

Исходные данные:

Бюджет рекламной кампании: 200 000 руб.

Выручка от клиентов, пришедших по рекламе: 700 000 руб.

Себестоимость проданных товаров: 350 000 руб.

Расчет:

ROI = ((700 000 – 350 000 – 200 000) / 200 000) × 100% = 75%

Интерпретация: Каждый рубль, вложенный в контекстную рекламу, принес 75 копеек чистой прибыли. Кампания эффективна.

Пример 2: ROI внедрения CRM-системы

Исходные данные:

Стоимость CRM (лицензии, внедрение и обучение): 1 200 000 руб.

Экономия на администрировании: 400 000 руб./год

Прирост продаж за счет улучшения управления клиентами: 1 000 000 руб./год

Маржинальность продаж: 40%

Период оценки: 2 года

Расчет:

Прибыль от прироста продаж = 1 000 000 × 0,4 × 2 = 800 000 руб. Общая экономия = 400 000 × 2 = 800 000 руб. ROI = ((800 000 + 800 000 – 1 200 000) / 1 200 000) × 100% = 33.3%

Интерпретация: За 2 года CRM-система принесла 33.3% дополнительной прибыли. Учитывая долгосрочную перспективу использования, инвестиция оправдана.

Пример 3: ROI обучения отдела продаж

Исходные данные:

Затраты на обучение 10 менеджеров: 500 000 руб.

Средняя выручка до обучения: 2 000 000 руб./месяц

Средняя выручка после обучения: 2 400 000 руб./месяц

Маржинальность продаж: 30%

Период оценки: 6 месяцев

Расчет:

Прирост выручки за 6 месяцев = (2 400 000 – 2 000 000) × 6 = 2 400 000 руб. Прибыль от прироста = 2 400 000 × 0,3 = 720 000 руб. ROI = ((720 000 – 500 000) / 500 000) × 100% = 44%

Интерпретация: За 6 месяцев обучение принесло 44% дополнительной прибыли. Эффект может продолжаться и дальше, увеличивая ROI.

Пример 4: ROI автоматизации производственной линии

Исходные данные:

Стоимость оборудования и внедрения: 5 000 000 руб.

Экономия на персонале: 1 200 000 руб./год

Снижение брака: экономия 800 000 руб./год

Увеличение производительности: дополнительная прибыль 1 500 000 руб./год

Период оценки: 3 года

Расчет:

Общая выгода за 3 года = (1 200 000 + 800 000 + 1 500 000) × 3 = 10 500 000 руб. ROI = ((10 500 000 – 5 000 000) / 5 000 000) × 100% = 110%

Интерпретация: За 3 года автоматизация принесла 110% чистой прибыли на вложенные инвестиции. Проект высокоэффективен. 📈

Хотите найти свое место в мире финансов и аналитики? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли вам карьера финансового аналитика. Всего за 5 минут вы узнаете, есть ли у вас предрасположенность к работе с цифрами и аналитическими показателями вроде ROI. Тест выявит ваши сильные стороны и подскажет оптимальную карьерную траекторию в сфере финансов и аналитики.

Типичные ошибки при подсчете ROI и как их избежать

Даже опытные аналитики совершают ошибки при расчете ROI, что приводит к искаженному представлению об эффективности инвестиций. Разберем наиболее распространенные просчеты и способы их предотвращения:

1. Неполный учет затрат Многие учитывают только прямые расходы, игнорируя:

Затраты на персонал, вовлеченный в проект

Административные расходы

Дополнительные инфраструктурные затраты

Расходы на поддержку и обслуживание

Решение: Создайте детальную структуру всех возможных затрат перед началом проекта. Используйте методологию Activity-Based Costing для распределения косвенных затрат.

2. Игнорирование временной стоимости денег Классическая формула ROI не учитывает, что рубль сегодня стоит больше, чем рубль через год.

Решение: Для долгосрочных проектов используйте дисконтированный ROI с учетом ставки дисконтирования, отражающей стоимость капитала компании:

DROI = (NPV прибыли / NPV инвестиций) × 100%

3. Приписывание всей прибыли одному фактору Например, рост продаж может происходить не только из-за рекламы, но и за счет сезонности, действий конкурентов, изменения цен и т.д.

Решение: Используйте контрольные группы и A/B тестирование для изоляции эффекта конкретных инвестиций. Применяйте методы атрибуции, учитывающие все точки взаимодействия с клиентом.

4. Некорректный выбор периода оценки Слишком короткий период не покажет долгосрочных выгод, слишком длинный увеличивает погрешность прогнозирования.

Решение: Выбирайте период, соответствующий жизненному циклу инвестиций. Для разных активностей он будет различным:

Реклама в поисковых системах: 1-3 месяца

SEO-продвижение: 6-12 месяцев

Внедрение IT-систем: 2-5 лет

Приобретение оборудования: срок службы оборудования

5. Игнорирование рисков и неопределенности Расчет ROI часто делается в предположении идеального сценария, без учета возможных рисков.

Решение: Используйте анализ чувствительности и сценарное моделирование. Рассчитайте ROI для пессимистичного, реалистичного и оптимистичного сценариев.

Важная рекомендация: не опирайтесь исключительно на ROI при принятии инвестиционных решений. Дополните его другими метриками, такими как NPV, IRR (внутренняя норма доходности), срок окупаемости и стратегическая ценность для бизнеса. Только комплексный анализ дает полную картину потенциальной выгоды от инвестиций. 🧠