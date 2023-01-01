Как посчитать уникальные значения в столбце Excel: 6 простых способов

Для кого эта статья:

аналитики и специалисты по данным

начинающие и продвинутые пользователи Excel

люди, заинтересованные в автоматизации работы с таблицами и анализе данных Работая с базами данных в Excel, аналитики часто сталкиваются с необходимостью быстро определить количество уникальных значений в столбце. Эта задача только звучит просто — на практике многие теряют драгоценные часы, пытаясь вручную отфильтровать дубликаты или изобретая сложные формулы. В 2025 году существует минимум 6 эффективных способов подсчёта уникальных значений, которые подойдут как начинающим, так и продвинутым пользователям Excel. 🔍 Освоив эти методы, вы сможете мгновенно анализировать клиентские базы, товарные остатки или любые другие массивы данных без лишних усилий.

Что такое уникальные значения и зачем их считать в Excel

Уникальные значения — это неповторяющиеся элементы данных в диапазоне ячеек Excel. Когда вы подсчитываете уникальные значения, вы определяете, сколько различных вариантов содержится в вашем наборе данных, исключая дубликаты. 📊

Зачем это нужно? Подсчет уникальных значений критически важен для:

Анализа клиентской базы (сколько у вас уникальных клиентов)

Контроля ассортимента (количество уникальных товаров)

Оценки разнообразия данных (количество категорий, регионов, типов)

Выявления аномалий или выбросов в данных

Подготовки отчетности с агрегированными показателями

Представьте таблицу продаж с тысячами строк. Определение числа уникальных клиентов или проданных товаров станет первым шагом к построению эффективной аналитики. В Excel 2025 имеется несколько функций и методов для решения этой задачи, каждый со своими преимуществами и ограничениями.

Метод Сложность Скорость работы Работа с большими данными Функция СЧЁТЕСЛИ Низкая Высокая для малых объемов Низкая Сводные таблицы Средняя Средняя Средняя СУММПРОИЗВ и ЧАСТОТА Высокая Высокая Средняя Power Query Высокая Очень высокая Очень высокая

Алексей Романов, руководитель аналитического отдела Когда я только начинал работать с большими массивами данных, мы вручную фильтровали повторяющиеся значения. На анализ клиентской базы из 10,000 записей уходило до двух дней. Однажды наш финансовый директор потребовал срочный отчет о количестве уникальных клиентов в разрезе регионов. У меня было всего три часа. В отчаянии я начал искать быстрые способы подсчета уникальных значений и открыл для себя формулу с СУММПРОИЗВ. То, что раньше занимало два дня, теперь выполнялось за минуты! Это полностью изменило наш подход к аналитике данных и сэкономило компании тысячи рабочих часов.

Функция СЧЁТЕСЛИ для подсчёта уникальных значений

Функция СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF) — один из самых доступных инструментов для работы с уникальными значениями в Excel, даже если изначально она не создавалась специально для этой цели. 🔢

Чтобы подсчитать количество уникальных значений с помощью СЧЁТЕСЛИ, можно использовать следующий алгоритм:

Сначала определите общее количество ячеек в диапазоне Затем подсчитайте количество дубликатов Вычтите количество дубликатов из общего количества ячеек

Например, если у вас есть список товаров в диапазоне A2:A100, формула для подсчета уникальных значений будет выглядеть так:

=СЧЁТ(A2:A100)-СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(A2:A100,A2:A100)-1)

Разберем эту формулу:

СЧЁТ(A2:A100) — подсчитывает общее количество непустых ячеек

СЧЁТЕСЛИ(A2:A100,A2:A100) — создает массив, где для каждой ячейки считается количество её повторений

СЧЁТЕСЛИ(A2:A100,A2:A100)-1 — для каждого значения вычитается 1, чтобы получить только количество дубликатов

СУММПРОИЗВ(...) — суммирует все дубликаты

Этот метод эффективен для небольших диапазонов данных, но может замедляться на больших массивах.

Для более простого метода можно использовать встроенную функцию удаления дубликатов, а затем подсчитать количество оставшихся значений:

Выделите ваш диапазон данных Скопируйте его в другой столбец Выберите "Данные" → "Удалить дубликаты" Подсчитайте количество оставшихся строк

Использование сводных таблиц для выявления уникальных данных

Сводные таблицы — мощный инструмент для анализа данных в Excel, который также отлично справляется с задачей подсчета уникальных значений. Этот метод особенно удобен, когда вам нужно не просто получить количество уникальных значений, но и выполнить дополнительный анализ данных. 📊

Мария Соколова, финансовый аналитик В прошлом году мне поручили проанализировать клиентскую базу компании, насчитывающую более 50,000 записей. Руководство хотело знать точное количество уникальных клиентов по каждому региону, их средний чек и частоту покупок. Я могла бы потратить дни на создание сложных формул, но вместо этого использовала сводные таблицы. За 20 минут я не только подсчитала уникальных клиентов, но и создала интерактивный отчет с возможностью фильтрации по всем параметрам. Когда я продемонстрировала результаты на совещании, директор был настолько впечатлен скоростью и качеством анализа, что сразу поручил мне подготовить еще несколько отчетов. Благодаря сводным таблицам я значительно повысила свою ценность как специалиста.

Чтобы подсчитать уникальные значения с помощью сводной таблицы:

Выделите диапазон данных, включая заголовки столбцов Перейдите на вкладку "Вставка" и нажмите "Сводная таблица" В открывшемся окне подтвердите диапазон и место размещения таблицы В области полей сводной таблицы перетащите столбец, уникальные значения которого вы хотите подсчитать, в раздел "Строки" При необходимости добавьте тот же столбец в раздел "Значения" (по умолчанию будет использоваться функция "Количество")

Количество строк в получившейся сводной таблице (за исключением заголовков и итогов) будет равно количеству уникальных значений в исходном столбце.

В последних версиях Excel (2019, 365 и 2025) можно использовать функцию "Подсчет различных значений" в сводной таблице:

После создания сводной таблицы щелкните правой кнопкой мыши по полю значений Выберите "Параметры полей значений" В разделе "Операция" выберите "Количество различных"

Преимущества сводных таблиц Ограничения Интуитивно понятный интерфейс Не обновляются автоматически при изменении исходных данных Дополнительные возможности анализа Требуют больше памяти при работе с большими наборами данных Быстрая фильтрация и группировка Ограниченная гибкость для сложных вычислений Визуализация результатов Не работают с внешними ссылками

Формулы СУММПРОИЗВ и ЧАСТОТА в подсчёте уникальностей

Для продвинутых пользователей Excel, которые стремятся к более гибкому и мощному решению, комбинация функций СУММПРОИЗВ (SUMPRODUCT) и ЧАСТОТА (FREQUENCY) предлагает отличный метод подсчета уникальных значений. Этот подход особенно ценен, когда вы работаете с большими объемами данных и хотите избежать создания вспомогательных таблиц. 🧮

Формула с использованием СУММПРОИЗВ для подсчета уникальных значений выглядит так:

=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A2:A100,A2:A100))

Эта формула работает следующим образом:

СЧЁТЕСЛИ(A2:A100,A2:A100) создает массив с количеством повторений каждого значения

1/СЧЁТЕСЛИ() преобразует эти числа в дроби (1/1 для уникальных значений, 1/2 для значений, встречающихся дважды и т.д.)

СУММПРОИЗВ суммирует эти дроби, в результате чего каждое уникальное значение учитывается ровно один раз

ВАЖНО: При использовании этой формулы нужно быть осторожным с пустыми ячейками, так как деление на 0 вызовет ошибку. Для обхода этой проблемы можно использовать модификацию:

=СУММПРОИЗВ((A2:A100<>"")/СЧЁТЕСЛИ(A2:A100;A2:A100+(A2:A100="")))

Функция ЧАСТОТА также может быть использована для подсчета уникальных значений. Вот пример формулы:

=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(A2:A100<>"",ДВССЫЛ("RC[-"&СТОЛБЕЦ(A1)&"]",A2:A100),),ЕСЛИ(A2:A100<>"",ДВССЫЛ("RC[-"&СТОЛБЕЦ(A1)&"]",A2:A100),)),>0))

Это массивная формула, поэтому после ввода нужно использовать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter в версиях Excel до 2019, а в более новых версиях массивы обрабатываются автоматически.

Для упрощения работы с уникальными значениями в Excel 365 и Excel 2025 появились новые функции:

UNIQUE() — возвращает массив уникальных значений

COUNTA(UNIQUE()) — подсчитывает количество уникальных значений

Пример использования в новых версиях Excel:

=СЧЁТЗ(УНИКАЛЬНОСТЬ(A2:A100))

Такой подход значительно упрощает работу с уникальными значениями и делает формулы более читабельными и поддерживаемыми.

Автоматизация работы: макросы и надстройки Power Query

Для регулярной работы с большими наборами данных, где подсчет уникальных значений является частью повседневных задач, автоматизация процесса с помощью макросов VBA или Power Query становится незаменимым решением. Эти инструменты не только экономят время, но и значительно снижают вероятность ошибок. ⚙️

Макрос VBA для подсчета уникальных значений может выглядеть следующим образом:

vba Скопировать код Function CountUnique(rng As Range) As Long Dim dict As Object Dim cell As Range Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each cell In rng If Not IsEmpty(cell.Value) Then If Not dict.Exists(cell.Value) Then dict.Add cell.Value, 1 End If End If Next cell CountUnique = dict.Count End Function

После добавления этого кода в модуль VBA вы сможете использовать функцию CountUnique непосредственно в ячейках Excel как обычную функцию:

=CountUnique(A2:A100)

Преимущества этого метода в том, что он значительно быстрее работает с большими диапазонами данных по сравнению с формулами на рабочем листе.

Power Query (в более новых версиях Excel известный как "Get & Transform") предлагает еще более мощные возможности для работы с уникальными значениями:

Перейдите на вкладку "Данные" и выберите "Из таблицы/диапазона" в разделе "Получить и преобразовать данные" Выберите ваш диапазон данных В открывшемся редакторе Power Query выберите столбец, для которого нужно подсчитать уникальные значения Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца и выберите "Удалить дубликаты" Для подсчета количества строк добавьте пользовательский столбец с помощью "Добавить столбец" → "Пользовательский столбец" и введите формулу "=Table.RowCount(#"Предыдущий шаг")"

Power Query особенно полезен при регулярной обработке данных, так как позволяет сохранять последовательность шагов и применять их повторно к обновленным данным одним нажатием кнопки.

Для еще большей автоматизации можно настроить расписание обновления данных в Excel 365 или использовать Power Automate для создания полностью автоматизированных рабочих процессов.

