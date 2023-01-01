Как посчитать оборачиваемость оборотных средств: формула и примеры

Для кого эта статья:

Предприниматели и владельцы бизнеса

Финансовые аналитики и специалисты по управлению финансами

Студенты и люди, интересующиеся карьерой в финансовой сфере

Представьте: ваш бизнес на первый взгляд прибылен, но деньги постоянно "где-то застревают". Знакомо? Вы можете упускать из виду один из ключевых индикаторов финансового здоровья — оборачиваемость оборотных средств. Этот показатель работает как финансовый кардиомонитор, сигнализируя о том, насколько эффективно деньги циркулируют в организме бизнеса. Умение точно его рассчитать и правильно интерпретировать может стать вашим секретным оружием в борьбе за рентабельность и рост 🚀

Что такое оборачиваемость оборотных средств и почему она важна для бизнеса

Оборачиваемость оборотных средств — это финансовый показатель, отражающий скорость, с которой компания использует свои оборотные активы для генерации выручки. Проще говоря, он показывает, сколько раз за период (обычно за год) компания "прокручивает" свои оборотные средства в ходе хозяйственной деятельности.

Оборотные средства — это те активы, которые компания может превратить в деньги в течение одного операционного цикла (обычно меньше 12 месяцев). К ним относятся:

Денежные средства и их эквиваленты

Дебиторская задолженность

Товарно-материальные запасы

Краткосрочные инвестиции

Значение этого показателя трудно переоценить для бизнеса любого масштаба. Вот почему он критически важен 🔍:

Аспект бизнеса Влияние оборачиваемости оборотных средств Ликвидность Высокая оборачиваемость обеспечивает лучший денежный поток и способность оперативно погашать обязательства Финансирование Чем выше оборачиваемость, тем меньше потребность в внешнем финансировании Управление запасами Индикатор эффективности складской политики и логистических процессов Кредитная политика Отражает эффективность взаимодействия с дебиторами Операционная эффективность Показывает, насколько продуктивно используются имеющиеся ресурсы

Максим Соколов, финансовый директор В 2023 году к нам обратился производитель канцелярских товаров с жалобой на постоянные кассовые разрывы, несмотря на растущую выручку. Первым делом я запросил данные по оборотным средствам. Оказалось, что компания расширила ассортимент, но не пересмотрела логистические процессы. Коэффициент оборачиваемости упал с 7.2 до 4.1 за год — деньги были буквально "заморожены" в складских запасах. Мы разработали новую модель управления запасами, ввели ABC-анализ и систему поставок точно в срок для популярных позиций. Через квартал коэффициент вырос до 5.8, а через полгода почти вернулся к прежнему значению — 6.9. Компания высвободила почти 18 млн рублей оборотных средств без сокращения ассортимента и упущенной выручки. Кассовые разрывы прекратились, а рентабельность выросла на 2.3 процентных пункта.

Формулы расчета оборачиваемости оборотных средств

Существует несколько способов расчета данного показателя, и выбор конкретной формулы зависит от ваших аналитических целей и доступности данных. Рассмотрим основные формулы, используемые финансовыми аналитиками в 2025 году.

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (в оборотах)

Коэффициент оборачиваемости = Выручка от реализации / Средняя стоимость оборотных активов

Где средняя стоимость оборотных активов рассчитывается как:

Средняя стоимость ОА = (Стоимость ОА на начало периода + Стоимость ОА на конец периода) / 2

Результат показывает, сколько раз в течение периода оборотные средства компании совершили полный цикл обращения.

2. Коэффициент оборачиваемости в днях (период оборота)

Период оборота (в днях) = Количество дней в периоде / Коэффициент оборачиваемости

или

Период оборота (в днях) = (Средняя стоимость оборотных активов × Количество дней в периоде) / Выручка от реализации

Этот показатель отражает, сколько дней требуется компании для превращения своих оборотных активов в денежные средства.

3. Коэффициент загрузки средств в обороте

Коэффициент загрузки = Средняя стоимость оборотных активов / Выручка от реализации

Это величина, обратная коэффициенту оборачиваемости, показывающая, сколько оборотных средств требуется для получения единицы выручки.

Для более детального анализа можно рассчитать оборачиваемость отдельных компонентов оборотных средств:

Оборачиваемость запасов

Оборачиваемость дебиторской задолженности

Оборачиваемость денежных средств

Такой поэлементный анализ поможет выявить конкретные "узкие места" в управлении оборотными средствами 📊

Пошаговый алгоритм подсчета оборачиваемости

Чтобы расчет оборачиваемости оборотных средств был точным и информативным, следуйте этой пошаговой инструкции:

Шаг 1: Определите период анализа

Стандартные периоды — квартал, полугодие или год. Для сезонного бизнеса рекомендуется использовать годовой период или сравнивать аналогичные сезонные периоды разных лет.

Шаг 2: Соберите необходимые данные из финансовой отчетности

Выручка от реализации (из Отчета о прибылях и убытках)

Стоимость оборотных активов на начало периода (из Бухгалтерского баланса)

Стоимость оборотных активов на конец периода (из Бухгалтерского баланса)

Шаг 3: Рассчитайте среднюю стоимость оборотных активов

Средняя стоимость ОА = (ОА на начало + ОА на конец) / 2

Для большей точности, особенно при значительных колебаниях в течение периода, можно использовать ежемесячные данные:

Средняя стоимость ОА = (ОА1 + ОА2 + ... + ОА(n+1)) / (n+1)

где n — количество месяцев в анализируемом периоде.

Шаг 4: Вычислите коэффициент оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости = Выручка / Средняя стоимость ОА

Шаг 5: Рассчитайте период оборота в днях (при необходимости)

Период оборота = 365 дней (или количество дней в выбранном периоде) / Коэффициент оборачиваемости

Шаг 6: Проведите декомпозицию показателя (опционально)

Для более глубокого анализа рассчитайте оборачиваемость отдельных элементов оборотных средств:

Оборачиваемость запасов = Себестоимость продаж / Средняя стоимость запасов Период оборота запасов = 365 / Оборачиваемость запасов

Оборачиваемость дебиторской задолженности = Выручка / Средняя дебиторская задолженность Период оборота дебиторки = 365 / Оборачиваемость дебиторской задолженности

Анна Верещагина, финансовый аналитик Работая с розничной сетью по продаже одежды, я столкнулась с парадоксальной ситуацией: при отличном трафике и высоких продажах, компания испытывала проблемы с платежеспособностью. Руководство было уверено, что причина в недостаточном финансировании, и планировало привлекать дополнительные кредиты. Я предложила сначала проанализировать оборачиваемость. Мы рассчитали не просто общий коэффициент, а детально разобрали каждый элемент оборотных активов. Выяснилось, что период оборота запасов составлял 127 дней — почти вдвое выше среднеотраслевого показателя! Дальнейший анализ показал, что 35% товаров на складах не обновлялись более 6 месяцев. Вместо привлечения дополнительных средств мы разработали программу распродаж для неликвидных товаров и оптимизировали систему заказов. За полгода период оборота снизился до 84 дней, что высвободило около 22 миллионов рублей."

Интерпретация показателей и отраслевые нормативы

Правильная интерпретация результатов расчета — ключ к принятию верных управленческих решений. Важно понимать, что "идеальный" показатель оборачиваемости сильно зависит от отрасли, масштаба бизнеса и стадии его развития 🏭

Общие принципы интерпретации:

Высокая оборачиваемость (большое значение коэффициента или малое количество дней) свидетельствует об эффективном использовании оборотных средств

(большое значение коэффициента или малое количество дней) свидетельствует об эффективном использовании оборотных средств Низкая оборачиваемость может указывать на избыточные запасы, проблемы с взысканием дебиторской задолженности или неоптимальное управление денежными потоками

может указывать на избыточные запасы, проблемы с взысканием дебиторской задолженности или неоптимальное управление денежными потоками Динамика показателя важнее статичного значения — ухудшение оборачиваемости требует немедленного анализа и реагирования

Однако сравнивать свои показатели необходимо с релевантными отраслевыми нормативами. Вот средние значения оборачиваемости по отраслям на 2025 год:

Отрасль Коэффициент оборачиваемости (обороты в год) Период оборота (дней) Розничная торговля продуктами питания 10-12 30-36 Розничная торговля непродовольственными товарами 4-6 60-90 Оптовая торговля 6-8 45-60 Производство потребительских товаров 3-5 73-122 Тяжелая промышленность 2-3 122-183 IT и программное обеспечение 7-9 41-52 Сфера услуг 8-12 30-46

Помимо отраслевой специфики, на оборачиваемость влияют:

Сезонность бизнеса : сезонные пики могут искажать показатели при краткосрочном анализе

: сезонные пики могут искажать показатели при краткосрочном анализе Стадия жизненного цикла компании : стартапы и быстрорастущие компании часто имеют нетипичные показатели

: стартапы и быстрорастущие компании часто имеют нетипичные показатели Бизнес-модель : работа по предоплате или с отсрочкой платежа радикально меняет оборачиваемость

: работа по предоплате или с отсрочкой платежа радикально меняет оборачиваемость Стоимость товаров: компании, торгующие дорогостоящими товарами, обычно имеют более длительный цикл оборота

Правильная интерпретация требует комплексного анализа — рассматривайте оборачиваемость вместе с другими финансовыми показателями, такими как рентабельность, текущая ликвидность и структура капитала.

Способы повышения оборачиваемости оборотных средств

Улучшение оборачиваемости — это стратегическая задача, требующая комплексного подхода. Рассмотрим наиболее эффективные методы, которые позволяют ускорить оборот средств и тем самым повысить финансовую эффективность бизнеса 💡

Оптимизация управления запасами:

Внедрение системы Just-in-Time для сокращения складских запасов

Использование ABC/XYZ-анализа для дифференцированного подхода к разным категориям товаров

Внедрение современных систем автоматизации складского учета и прогнозирования спроса

Установление минимальных и максимальных уровней запасов для каждой категории товаров

Регулярная инвентаризация и выявление неликвидных позиций

Совершенствование работы с дебиторской задолженностью:

Разработка четкой кредитной политики с дифференцированными условиями для разных клиентов

Внедрение системы скидок за досрочную оплату (например, 2/10 net 30)

Использование факторинга для ускорения оборота дебиторки

Автоматизация процесса напоминаний о платежах и усиление контроля над просрочками

Пересмотр условий работы с хроническими неплательщиками

Оптимизация денежных потоков:

Составление детальных бюджетов движения денежных средств

Сокращение операционного и финансового циклов

Синхронизация входящих и исходящих платежей

Использование электронных платежных систем для ускорения расчетов

Разработка системы управления остатками на счетах

Переговоры с поставщиками:

Увеличение сроков оплаты поставщикам (если это не влияет на условия поставок)

Получение более выгодных условий при увеличении объемов закупок

Поиск поставщиков с более гибкими условиями оплаты

Технологические решения:

Внедрение ERP-систем для интеграции всех бизнес-процессов

Использование BI-инструментов для мониторинга ключевых показателей в реальном времени

Применение предиктивной аналитики для оптимизации запасов и прогнозирования продаж

Важно помнить, что ускорение оборачиваемости не должно негативно сказываться на операционной деятельности. Например, слишком агрессивное сокращение запасов может привести к дефициту товаров и упущенным продажам. Соблюдение баланса — ключевой принцип оптимизации.

Эффект от внедрения этих мер можно оценить, рассчитав потенциальное высвобождение оборотных средств:

Высвобождение средств = Выручка × (1/Коэффициент до – 1/Коэффициент после)

Этот расчет поможет оценить экономический эффект от ваших мероприятий и обосновать инвестиции в оптимизацию бизнес-процессов.