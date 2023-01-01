logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Analytics
arrow
Как посчитать оборачиваемость оборотных средств: формула и примеры
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

Как посчитать оборачиваемость оборотных средств: формула и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Предприниматели и владельцы бизнеса
  • Финансовые аналитики и специалисты по управлению финансами
  • Студенты и люди, интересующиеся карьерой в финансовой сфере

Представьте: ваш бизнес на первый взгляд прибылен, но деньги постоянно "где-то застревают". Знакомо? Вы можете упускать из виду один из ключевых индикаторов финансового здоровья — оборачиваемость оборотных средств. Этот показатель работает как финансовый кардиомонитор, сигнализируя о том, насколько эффективно деньги циркулируют в организме бизнеса. Умение точно его рассчитать и правильно интерпретировать может стать вашим секретным оружием в борьбе за рентабельность и рост 🚀

Желаете превратить цифры в стратегические решения? Курс «Финансовый аналитик» с нуля от Skypro научит вас не просто вычислять оборачиваемость средств, но и использовать этот показатель как рычаг для роста бизнеса. За 9 месяцев вы освоите все ключевые финансовые метрики, научитесь интерпретировать данные и принимать обоснованные решения, которые трансформируют финансовую эффективность вашей компании.

Что такое оборачиваемость оборотных средств и почему она важна для бизнеса

Оборачиваемость оборотных средств — это финансовый показатель, отражающий скорость, с которой компания использует свои оборотные активы для генерации выручки. Проще говоря, он показывает, сколько раз за период (обычно за год) компания "прокручивает" свои оборотные средства в ходе хозяйственной деятельности.

Оборотные средства — это те активы, которые компания может превратить в деньги в течение одного операционного цикла (обычно меньше 12 месяцев). К ним относятся:

  • Денежные средства и их эквиваленты
  • Дебиторская задолженность
  • Товарно-материальные запасы
  • Краткосрочные инвестиции

Значение этого показателя трудно переоценить для бизнеса любого масштаба. Вот почему он критически важен 🔍:

Аспект бизнеса Влияние оборачиваемости оборотных средств
Ликвидность Высокая оборачиваемость обеспечивает лучший денежный поток и способность оперативно погашать обязательства
Финансирование Чем выше оборачиваемость, тем меньше потребность в внешнем финансировании
Управление запасами Индикатор эффективности складской политики и логистических процессов
Кредитная политика Отражает эффективность взаимодействия с дебиторами
Операционная эффективность Показывает, насколько продуктивно используются имеющиеся ресурсы

Максим Соколов, финансовый директор

В 2023 году к нам обратился производитель канцелярских товаров с жалобой на постоянные кассовые разрывы, несмотря на растущую выручку. Первым делом я запросил данные по оборотным средствам. Оказалось, что компания расширила ассортимент, но не пересмотрела логистические процессы. Коэффициент оборачиваемости упал с 7.2 до 4.1 за год — деньги были буквально "заморожены" в складских запасах.

Мы разработали новую модель управления запасами, ввели ABC-анализ и систему поставок точно в срок для популярных позиций. Через квартал коэффициент вырос до 5.8, а через полгода почти вернулся к прежнему значению — 6.9. Компания высвободила почти 18 млн рублей оборотных средств без сокращения ассортимента и упущенной выручки. Кассовые разрывы прекратились, а рентабельность выросла на 2.3 процентных пункта.

Пошаговый план для смены профессии

Формулы расчета оборачиваемости оборотных средств

Существует несколько способов расчета данного показателя, и выбор конкретной формулы зависит от ваших аналитических целей и доступности данных. Рассмотрим основные формулы, используемые финансовыми аналитиками в 2025 году.

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (в оборотах)

Коэффициент оборачиваемости = Выручка от реализации / Средняя стоимость оборотных активов

Где средняя стоимость оборотных активов рассчитывается как:

Средняя стоимость ОА = (Стоимость ОА на начало периода + Стоимость ОА на конец периода) / 2

Результат показывает, сколько раз в течение периода оборотные средства компании совершили полный цикл обращения.

2. Коэффициент оборачиваемости в днях (период оборота)

Период оборота (в днях) = Количество дней в периоде / Коэффициент оборачиваемости

или

Период оборота (в днях) = (Средняя стоимость оборотных активов × Количество дней в периоде) / Выручка от реализации

Этот показатель отражает, сколько дней требуется компании для превращения своих оборотных активов в денежные средства.

3. Коэффициент загрузки средств в обороте

Коэффициент загрузки = Средняя стоимость оборотных активов / Выручка от реализации

Это величина, обратная коэффициенту оборачиваемости, показывающая, сколько оборотных средств требуется для получения единицы выручки.

Для более детального анализа можно рассчитать оборачиваемость отдельных компонентов оборотных средств:

  • Оборачиваемость запасов
  • Оборачиваемость дебиторской задолженности
  • Оборачиваемость денежных средств

Такой поэлементный анализ поможет выявить конкретные "узкие места" в управлении оборотными средствами 📊

Пошаговый алгоритм подсчета оборачиваемости

Чтобы расчет оборачиваемости оборотных средств был точным и информативным, следуйте этой пошаговой инструкции:

Шаг 1: Определите период анализа

Стандартные периоды — квартал, полугодие или год. Для сезонного бизнеса рекомендуется использовать годовой период или сравнивать аналогичные сезонные периоды разных лет.

Шаг 2: Соберите необходимые данные из финансовой отчетности

  • Выручка от реализации (из Отчета о прибылях и убытках)
  • Стоимость оборотных активов на начало периода (из Бухгалтерского баланса)
  • Стоимость оборотных активов на конец периода (из Бухгалтерского баланса)

Шаг 3: Рассчитайте среднюю стоимость оборотных активов

Средняя стоимость ОА = (ОА на начало + ОА на конец) / 2

Для большей точности, особенно при значительных колебаниях в течение периода, можно использовать ежемесячные данные:

Средняя стоимость ОА = (ОА1 + ОА2 + ... + ОА(n+1)) / (n+1)

где n — количество месяцев в анализируемом периоде.

Шаг 4: Вычислите коэффициент оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости = Выручка / Средняя стоимость ОА

Шаг 5: Рассчитайте период оборота в днях (при необходимости)

Период оборота = 365 дней (или количество дней в выбранном периоде) / Коэффициент оборачиваемости

Шаг 6: Проведите декомпозицию показателя (опционально)

Для более глубокого анализа рассчитайте оборачиваемость отдельных элементов оборотных средств:

Оборачиваемость запасов = Себестоимость продаж / Средняя стоимость запасов
Период оборота запасов = 365 / Оборачиваемость запасов


Оборачиваемость дебиторской задолженности = Выручка / Средняя дебиторская задолженность
Период оборота дебиторки = 365 / Оборачиваемость дебиторской задолженности

Анна Верещагина, финансовый аналитик

Работая с розничной сетью по продаже одежды, я столкнулась с парадоксальной ситуацией: при отличном трафике и высоких продажах, компания испытывала проблемы с платежеспособностью. Руководство было уверено, что причина в недостаточном финансировании, и планировало привлекать дополнительные кредиты.

Я предложила сначала проанализировать оборачиваемость. Мы рассчитали не просто общий коэффициент, а детально разобрали каждый элемент оборотных активов. Выяснилось, что период оборота запасов составлял 127 дней — почти вдвое выше среднеотраслевого показателя! Дальнейший анализ показал, что 35% товаров на складах не обновлялись более 6 месяцев.

Вместо привлечения дополнительных средств мы разработали программу распродаж для неликвидных товаров и оптимизировали систему заказов. За полгода период оборота снизился до 84 дней, что высвободило около 22 миллионов рублей."

Интерпретация показателей и отраслевые нормативы

Правильная интерпретация результатов расчета — ключ к принятию верных управленческих решений. Важно понимать, что "идеальный" показатель оборачиваемости сильно зависит от отрасли, масштаба бизнеса и стадии его развития 🏭

Общие принципы интерпретации:

  • Высокая оборачиваемость (большое значение коэффициента или малое количество дней) свидетельствует об эффективном использовании оборотных средств
  • Низкая оборачиваемость может указывать на избыточные запасы, проблемы с взысканием дебиторской задолженности или неоптимальное управление денежными потоками
  • Динамика показателя важнее статичного значения — ухудшение оборачиваемости требует немедленного анализа и реагирования

Однако сравнивать свои показатели необходимо с релевантными отраслевыми нормативами. Вот средние значения оборачиваемости по отраслям на 2025 год:

Отрасль Коэффициент оборачиваемости (обороты в год) Период оборота (дней)
Розничная торговля продуктами питания 10-12 30-36
Розничная торговля непродовольственными товарами 4-6 60-90
Оптовая торговля 6-8 45-60
Производство потребительских товаров 3-5 73-122
Тяжелая промышленность 2-3 122-183
IT и программное обеспечение 7-9 41-52
Сфера услуг 8-12 30-46

Помимо отраслевой специфики, на оборачиваемость влияют:

  • Сезонность бизнеса: сезонные пики могут искажать показатели при краткосрочном анализе
  • Стадия жизненного цикла компании: стартапы и быстрорастущие компании часто имеют нетипичные показатели
  • Бизнес-модель: работа по предоплате или с отсрочкой платежа радикально меняет оборачиваемость
  • Стоимость товаров: компании, торгующие дорогостоящими товарами, обычно имеют более длительный цикл оборота

Правильная интерпретация требует комплексного анализа — рассматривайте оборачиваемость вместе с другими финансовыми показателями, такими как рентабельность, текущая ликвидность и структура капитала.

Ищете свое место в мире финансов? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли вам карьера финансового аналитика. Этот интерактивный инструмент оценит ваши аналитические способности, склонность к работе с числами и системное мышление — ключевые качества для профессионалов, работающих с показателями вроде оборачиваемости оборотных средств. Уверенность в правильном выборе профессии — первый шаг к успешной карьере!

Способы повышения оборачиваемости оборотных средств

Улучшение оборачиваемости — это стратегическая задача, требующая комплексного подхода. Рассмотрим наиболее эффективные методы, которые позволяют ускорить оборот средств и тем самым повысить финансовую эффективность бизнеса 💡

Оптимизация управления запасами:

  • Внедрение системы Just-in-Time для сокращения складских запасов
  • Использование ABC/XYZ-анализа для дифференцированного подхода к разным категориям товаров
  • Внедрение современных систем автоматизации складского учета и прогнозирования спроса
  • Установление минимальных и максимальных уровней запасов для каждой категории товаров
  • Регулярная инвентаризация и выявление неликвидных позиций

Совершенствование работы с дебиторской задолженностью:

  • Разработка четкой кредитной политики с дифференцированными условиями для разных клиентов
  • Внедрение системы скидок за досрочную оплату (например, 2/10 net 30)
  • Использование факторинга для ускорения оборота дебиторки
  • Автоматизация процесса напоминаний о платежах и усиление контроля над просрочками
  • Пересмотр условий работы с хроническими неплательщиками

Оптимизация денежных потоков:

  • Составление детальных бюджетов движения денежных средств
  • Сокращение операционного и финансового циклов
  • Синхронизация входящих и исходящих платежей
  • Использование электронных платежных систем для ускорения расчетов
  • Разработка системы управления остатками на счетах

Переговоры с поставщиками:

  • Увеличение сроков оплаты поставщикам (если это не влияет на условия поставок)
  • Получение более выгодных условий при увеличении объемов закупок
  • Поиск поставщиков с более гибкими условиями оплаты

Технологические решения:

  • Внедрение ERP-систем для интеграции всех бизнес-процессов
  • Использование BI-инструментов для мониторинга ключевых показателей в реальном времени
  • Применение предиктивной аналитики для оптимизации запасов и прогнозирования продаж

Важно помнить, что ускорение оборачиваемости не должно негативно сказываться на операционной деятельности. Например, слишком агрессивное сокращение запасов может привести к дефициту товаров и упущенным продажам. Соблюдение баланса — ключевой принцип оптимизации.

Эффект от внедрения этих мер можно оценить, рассчитав потенциальное высвобождение оборотных средств:

Высвобождение средств = Выручка × (1/Коэффициент до – 1/Коэффициент после)

Этот расчет поможет оценить экономический эффект от ваших мероприятий и обосновать инвестиции в оптимизацию бизнес-процессов.

Управление оборачиваемостью оборотных средств — это непрерывный процесс балансирования между обеспечением текущих потребностей бизнеса и максимизацией эффективности. Регулярный мониторинг этого показателя, его сравнение с отраслевыми нормативами и постоянная оптимизация бизнес-процессов — ваш путь к финансовой стабильности. Помните: быстрая оборачиваемость означает не только эффективное использование ресурсов, но и повышенную устойчивость к экономическим колебаниям, что особенно важно в условиях неопределенности.

Свежие материалы
Исследования ВЦИОМ: общественное мнение и социальные тренды
26 мая 2025
Какую долю занятия составляет основная часть: стандарты и нюансы
26 мая 2025
5 ключевых факторов, влияющих на результат измерений: анализ
26 мая 2025

Загрузка...