Как посчитать NPS: простой метод оценки лояльности клиентов

Для кого эта статья:

владельцы и управляющие бизнесами

профессионалы в области маркетинга и клиентского сервиса

студенты и специалисты, заинтересованные в аналитике и метриках лояльности

Каждый день ваши клиенты делают выбор — остаться с вами или уйти к конкурентам. По данным исследований 2025 года, бизнесы с высоким показателем лояльности клиентов растут в среднем на 2,5 раза быстрее своих конкурентов 🚀. Но как узнать, насколько лояльны ваши клиенты на самом деле? Net Promoter Score (NPS) — инструмент, который превращает размытое понятие «лояльность» в конкретные цифры, которыми можно управлять. Простая метрика, изменившая подход тысяч компаний к работе с клиентами, теперь доступна и вам. Давайте разберемся, как правильно рассчитать NPS и использовать эти данные для роста вашего бизнеса.

Что такое NPS и почему он важен для вашего бизнеса

Net Promoter Score (NPS) — это метрика, которая измеряет готовность ваших клиентов рекомендовать вашу компанию, продукт или услугу другим людям. NPS был разработан Фредом Райхельдом и компанией Bain & Company в 2003 году и с тех пор стал одним из самых популярных показателей клиентской лояльности в мире бизнеса.

Основная ценность NPS заключается в его простоте и прямой связи с ростом бизнеса. Исследования 2025 года подтверждают, что компании с высоким NPS демонстрируют рост выручки на 20-60% выше среднерыночного. Это происходит потому, что лояльные клиенты:

Совершают повторные покупки в 5 раз чаще

Тратят на 67% больше средств на протяжении клиентского пути

Активно рекомендуют бренд, обеспечивая приток новых клиентов

Менее чувствительны к повышению цен (до 14% по сравнению с новыми клиентами)

Требуют меньше ресурсов на обслуживание и поддержку

В отличие от традиционных опросов об удовлетворенности, которые могут включать десятки вопросов и сложные шкалы, NPS основан на одном ключевом вопросе: «С какой вероятностью вы порекомендуете нас другу или коллеге?»

Преимущества NPS Традиционные опросы удовлетворенности NPS Время заполнения 5-15 минут 15-30 секунд Уровень завершения 10-25% 30-50% Простота внедрения Требует специальных знаний Может быть внедрен самостоятельно Корреляция с ростом бизнеса Средняя Высокая Сравнимость с другими компаниями Ограниченная Универсальная шкала

Михаил Никитин, директор по клиентскому опыту В 2022 году я возглавил отдел клиентского сервиса в интернет-магазине электроники. Когда я пришел, компания была в кризисе: клиенты уходили, отзывы портились, а продажи падали. Первое, что я сделал — внедрил ежемесячное измерение NPS. Наш начальный показатель составил всего +5. Шокированное руководство наконец увидело масштаб проблемы в конкретных цифрах. Мы проанализировали причины низких оценок и выявили три основные: длительная доставка, сложный возврат товара и недружелюбная служба поддержки. За 6 месяцев мы перестроили эти процессы, и NPS вырос до +42. Продажи за тот же период увеличились на 24%. Теперь я не представляю управление клиентским опытом без регулярного измерения NPS — это как управлять автомобилем с закрытыми глазами.

Формула расчета NPS: пошаговая инструкция

Расчет NPS удивительно прост, что делает его доступным инструментом даже для малого бизнеса без сложных аналитических систем. Метрика основана на 10-балльной шкале оценок и делит клиентов на три категории в зависимости от их ответов:

Промоутеры (9-10 баллов) — лояльные энтузиасты, которые будут продолжать покупать и рекомендовать вас другим

— лояльные энтузиасты, которые будут продолжать покупать и рекомендовать вас другим Нейтралы (7-8 баллов) — удовлетворенные, но уязвимые для конкурентных предложений клиенты

— удовлетворенные, но уязвимые для конкурентных предложений клиенты Детракторы (0-6 баллов) — недовольные клиенты, которые могут навредить вашему бренду негативными отзывами

Вот пошаговая инструкция для расчета вашего NPS:

Соберите ответы клиентов на вопрос: «С какой вероятностью вы порекомендуете нас другу или коллеге?» по шкале от 0 до 10 Рассчитайте процент промоутеров (доля оценок 9-10) Рассчитайте процент детракторов (доля оценок 0-6) Вычтите процент детракторов из процента промоутеров

Формула NPS выглядит так:

NPS = % Промоутеров – % Детракторов

Результат будет находиться в диапазоне от -100 (если все клиенты — детракторы) до +100 (если все клиенты — промоутеры). 🧮

Рассмотрим пример расчета NPS на основе 200 полученных ответов:

80 клиентов дали оценки 9-10 (промоутеры)

70 клиентов дали оценки 7-8 (нейтралы)

50 клиентов дали оценки 0-6 (детракторы)

Рассчитаем:

% Промоутеров = (80 / 200) × 100% = 40% % Детракторов = (50 / 200) × 100% = 25% NPS = 40% – 25% = +15

Итак, NPS этой компании составляет +15. Важно помнить, что абсолютное значение имеет меньшее значение, чем динамика изменения NPS во времени и сравнение с бенчмарками отрасли.

Отрасль Средний NPS (2025) Лидеры рынка Розничная торговля +45 +65 до +82 Банковские услуги +34 +58 до +72 Телекоммуникации +17 +42 до +53 Страхование +28 +51 до +64 E-commerce +48 +65 до +87

Как правильно собрать данные для подсчета NPS

Точность вашего показателя NPS напрямую зависит от качества собранных данных. Небрежный подход к сбору информации может привести к искаженным результатам и, как следствие, к неверным управленческим решениям. Вот ключевые принципы правильного сбора данных для расчета NPS:

Анна Савельева, руководитель отдела аналитики Когда мы начали измерять NPS в нашей сети фитнес-клубов, я допустила критическую ошибку. Мы собирали отзывы только от активных посетителей, которые приходили в клуб минимум дважды в неделю. Наш NPS оказался +78 — невероятно высокий показатель! Я была в восторге и доложила руководству о потрясающей лояльности наших клиентов. Но через три месяца мы столкнулись с волной отказов от продления абонементов. Это казалось необъяснимым противоречием. Проанализировав ситуацию, я поняла: мы игнорировали «молчаливое большинство» — тех, кто перестал ходить или посещал клуб редко. Когда мы изменили методологию и начали опрашивать всех клиентов по email, реальный NPS оказался +23. Это был болезненный, но ценный урок: NPS работает только при правильной выборке.

Для получения достоверных данных следуйте этим рекомендациям:

Выберите правильный канал сбора информации. Используйте тот канал, которым ваши клиенты пользуются чаще всего — email, SMS, всплывающие окна на сайте, мобильные приложения или личное общение. Определите оптимальный момент для опроса. Лучшие результаты достигаются, когда вы спрашиваете клиента после значимого взаимодействия с компанией: После покупки или использования услуги

После общения с сервисной службой

В определенный момент клиентского пути Обеспечьте репрезентативную выборку. Опрашивайте клиентов из разных сегментов, с разным стажем и объемом покупок. Включайте как активных пользователей, так и тех, кто давно не совершал покупок. Задавайте дополнительные вопросы. После основного вопроса NPS добавьте открытый вопрос: «Что повлияло на вашу оценку?» или «Что мы могли бы улучшить?» Это предоставит контекст для анализа. Соблюдайте регулярность. Измеряйте NPS на постоянной основе, например, ежеквартально или ежемесячно, чтобы отслеживать динамику изменений.

При отправке опроса NPS учитывайте эти факторы для повышения эффективности:

Используйте четкий и короткий заголовок письма или сообщения

Объясните цель опроса и как будут использованы результаты

Укажите, сколько времени займет ответ на вопросы (обычно 30-60 секунд)

Если возможно, персонализируйте обращение

Оптимальное время для отправки — вторник-четверг в первой половине дня

Важно помнить, что NPS — это не просто цифра, а инструмент для диалога с клиентами. Качественные данные, собранные вместе с количественными оценками, помогут вам понять причины лояльности или недовольства и принять обоснованные решения для улучшения клиентского опыта. 📊

Интерпретация результатов NPS для принятия решений

Получение значения NPS — лишь первый шаг. Настоящая ценность кроется в правильной интерпретации этих данных и превращении их в конкретные действия. Рассмотрим, как расшифровать полученные результаты и использовать их для принятия обоснованных бизнес-решений. 🔍

Прежде всего, необходимо понять, что означает ваш текущий показатель NPS:

NPS от -100 до 0 : Критическая ситуация, требующая срочных мер. У вас больше детракторов, чем промоутеров, что негативно влияет на репутацию и рост бизнеса.

: Критическая ситуация, требующая срочных мер. У вас больше детракторов, чем промоутеров, что негативно влияет на репутацию и рост бизнеса. NPS от 0 до +30 : Удовлетворительный результат. Вы на правильном пути, но необходимы системные улучшения.

: Удовлетворительный результат. Вы на правильном пути, но необходимы системные улучшения. NPS от +30 до +70 : Хороший показатель, свидетельствующий о высоком уровне лояльности большинства клиентов.

: Хороший показатель, свидетельствующий о высоком уровне лояльности большинства клиентов. NPS выше +70: Отличный результат, характерный для компаний с исключительным клиентским сервисом и продуктами.

Однако абсолютное значение NPS менее информативно, чем его сравнение с тремя ключевыми ориентирами:

Динамика вашего NPS во времени. Отслеживайте, как меняется показатель после внедрения улучшений или изменения стратегии. Среднее значение NPS в вашей отрасли. Это поможет понять вашу конкурентную позицию. NPS ваших прямых конкурентов. Если возможно получить эту информацию, она будет бесценна для бенчмаркинга.

Для глубокого анализа результатов NPS, фокусируйтесь на следующих аспектах:

Сегментация клиентов : Разделите результаты по демографическим характеристикам, каналам продаж, продуктовым линейкам или сегментам. Это поможет выявить закономерности и проблемные зоны.

: Разделите результаты по демографическим характеристикам, каналам продаж, продуктовым линейкам или сегментам. Это поможет выявить закономерности и проблемные зоны. Анализ открытых комментариев : Качественные данные часто содержат ключевую информацию о причинах оценок. Категоризируйте и приоритизируйте эти комментарии.

: Качественные данные часто содержат ключевую информацию о причинах оценок. Категоризируйте и приоритизируйте эти комментарии. Корреляция с бизнес-показателями: Изучите, как NPS соотносится с показателями удержания клиентов, средним чеком, частотой покупок и общей выручкой.

После анализа результатов NPS, используйте эту матрицу для определения приоритетных действий:

Высокое влияние на NPS Низкое влияние на NPS Низкие затраты/сложность Приоритет #1: Немедленное внедрение Приоритет #3: Внедрение при наличии ресурсов Высокие затраты/сложность Приоритет #2: Стратегическое планирование Приоритет #4: Отложить или пересмотреть

Помните, что NPS — это не просто рейтинг популярности, а индикатор будущего роста бизнеса. Исследования показывают, что повышение NPS на 10 пунктов коррелирует с увеличением годового роста выручки на 2-3% для большинства отраслей. Это делает NPS одной из немногих метрик, имеющих прямую связь с финансовыми показателями.

Практические шаги по улучшению показателя NPS

Измерение NPS — это только начало. Настоящая ценность этой метрики раскрывается, когда вы используете полученные данные для систематического улучшения клиентского опыта. Вот пошаговый подход к повышению вашего показателя NPS и, как следствие, увеличению лояльности клиентов. 🚀

1. Создайте замкнутый цикл обратной связи

Замкнутый цикл обратной связи (closed-loop feedback) — это процесс, при котором вы не только собираете отзывы клиентов, но и активно реагируете на них:

Оперативно связывайтесь с детракторами (в течение 24-48 часов)

Выслушивайте их проблемы и предлагайте конкретные решения

Информируйте о предпринятых мерах по устранению проблем

Проводите повторный опрос через 2-4 недели для оценки результатов

Исследования показывают, что до 50% детракторов могут быть превращены в промоутеров при правильном подходе к решению их проблем.

2. Используйте анализ корневых причин

Вместо поверхностного устранения симптомов, выявляйте и устраняйте корневые причины низких оценок:

Группируйте отзывы по категориям проблем

Используйте метод «5 почему» для выявления первопричин

Создавайте кросс-функциональные команды для решения системных проблем

Разрабатывайте долгосрочные стратегии улучшения проблемных зон

3. Разработайте план действий для каждого сегмента

Разные группы клиентов требуют разного подхода:

Детракторы (0-6) : Выявите и устраните причины недовольства, предложите компенсацию или особые условия для восстановления доверия

: Выявите и устраните причины недовольства, предложите компенсацию или особые условия для восстановления доверия Нейтралы (7-8) : Определите, что мешает им стать промоутерами, и сфокусируйтесь на этих факторах

: Определите, что мешает им стать промоутерами, и сфокусируйтесь на этих факторах Промоутеры (9-10): Поощряйте рекомендации, развивайте программы лояльности, превращайте их в адвокатов бренда

4. Интегрируйте NPS в бизнес-процессы и корпоративную культуру

Для достижения устойчивых результатов, NPS должен стать неотъемлемой частью вашей бизнес-стратегии:

Включите NPS в KPI руководителей и сотрудников

Регулярно обсуждайте результаты NPS на командных встречах

Создайте систему поощрений за улучшение показателей лояльности

Проводите обучение сотрудников по вопросам клиентского опыта

5. Внедрите программу постоянных улучшений

Улучшение NPS — это марафон, а не спринт. Разработайте долгосрочную стратегию постепенных улучшений:

Устанавливайте реалистичные цели по повышению NPS (например, +5 пунктов в год)

Тестируйте изменения на малых группах клиентов перед полным внедрением

Регулярно пересматривайте и корректируйте стратегию улучшений

Отмечайте и празднуйте успехи с командой для поддержания мотивации

6. Используйте технологии для масштабирования процесса управления NPS

С ростом вашего бизнеса для эффективного управления NPS потребуются соответствующие инструменты:

Автоматизируйте сбор и анализ данных с помощью специализированных платформ

Интегрируйте NPS с CRM-системой для целостного представления о клиенте

Используйте инструменты анализа текста для обработки открытых комментариев

Создайте динамические дашборды для мониторинга NPS в реальном времени

Помните, что повышение NPS — это не самоцель, а индикатор улучшения клиентского опыта. Фокусируйтесь на создании ценности для клиента, и рост NPS последует естественным образом. Компании, которые системно работают над улучшением лояльности клиентов, демонстрируют не только рост NPS, но и существенное улучшение финансовых показателей в долгосрочной перспективе.

