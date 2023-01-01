Как подключить Вебвизор на сайт: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Владельцы и администраторы сайтов, желающие улучшить юзабилити и конверсию своих ресурсов.

Специалисты по веб-аналитике и маркетингу, заинтересованные в использовании инструментов для анализа пользовательского поведения.

Разработчики и специалисты по интеграции, которым необходимо настроить и использовать Вебвизор на сайтах.

Представьте, что вы можете буквально заглянуть через плечо каждого посетителя вашего сайта, увидеть, куда он кликает, как долго читает текст и почему закрывает страницу. Именно такую суперспособность дает Вебвизор от Яндекс Метрики — инструмент, который записывает действия пользователей и позволяет воспроизводить их как видео. Но многие владельцы сайтов откладывают его подключение, считая процесс сложным. Сегодня разберемся, как настроить Вебвизор без привлечения дорогостоящих специалистов. 🔍

Что такое Вебвизор и зачем он нужен вашему сайту

Вебвизор — это технология, разработанная Яндексом, которая записывает действия пользователей на вашем сайте: движения мыши, клики, прокрутку, заполнение форм и многое другое. По сути, это видеозапись сессии каждого посетителя, которая позволяет понять, как реальные люди взаимодействуют с вашим ресурсом.

Но зачем вообще нужен этот инструмент? Вот 5 ключевых причин, почему Вебвизор стоит установить даже на небольшой сайт:

Выявление проблем юзабилити: вы увидите, где пользователи "спотыкаются" и покидают сайт

Анализ эффективности интерфейса: понимание, замечают ли посетители важные элементы

Оптимизация конверсии: обнаружение препятствий на пути к целевому действию

Тестирование новых функций: наглядный результат изменений на сайте

Понимание аудитории: как разные сегменты посетителей используют ваш ресурс

Важно понимать, что Вебвизор — это не отдельный продукт, а функция Яндекс Метрики. Поэтому для его использования необходимо сначала настроить основной счетчик Метрики на вашем сайте.

Функция Базовая аналитика (Метрика) Расширенная аналитика (Вебвизор) Количество посетителей ✅ ✅ Источники трафика ✅ ✅ Отслеживание целей ✅ ✅ Запись действий пользователя ❌ ✅ Тепловые карты кликов ❌ ✅ Анализ заполнения форм ❌ ✅

Михаил Ковалев, руководитель отдела аналитики Помню, как три года назад работал с интернет-магазином, где конверсия из корзины в заказ составляла всего 15%. Цифры были, но причины — нет. Мы подключили Вебвизор и просмотрели 50 записей пользователей, которые добавили товар в корзину, но не оформили заказ. Обнаружилось, что большинство просто не могли найти кнопку "Оформить" среди множества других элементов на странице. Мы изменили дизайн, сделав кнопку заметнее и убрав отвлекающие элементы. За месяц конверсия выросла до 26%. Без Вебвизора мы могли бы годами гадать или проводить дорогостоящие A/B-тесты, но видеозаписи сессий сразу указали на проблему.

Базовые требования перед подключением Вебвизора

Прежде чем приступить к настройке Вебвизора, убедитесь, что ваш сайт и системы соответствуют необходимым требованиям. Это поможет избежать технических проблем в будущем и сэкономит ваше время. 🧰

Вот основные предварительные условия:

Наличие аккаунта Яндекс ID (если у вас есть почта на Яндексе, значит, аккаунт уже есть)

Доступ к исходному коду сайта или к системе управления контентом (CMS)

Настроенный счетчик Яндекс Метрики (без него Вебвизор не заработает)

JavaScript должен быть включен на вашем сайте

Современный браузер для работы с интерфейсом Метрики (Chrome, Firefox, Safari последних версий)

Важно также проверить совместимость вашей CMS с Яндекс Метрикой и Вебвизором. Большинство популярных платформ уже имеют готовые решения для интеграции:

CMS Способ установки Сложность WordPress Плагин Yandex Metrica Низкая 1C-Битрикс Встроенный модуль Низкая OpenCart Расширение из маркетплейса Средняя Joomla Плагин Средняя Самописный сайт Ручная вставка кода Высокая

Учтите, что Вебвизор может создавать дополнительную нагрузку на браузер посетителя и серверы Яндекса. Поэтому настраивать выборку в 100% обычно не рекомендуется для сайтов с большим трафиком. Для начала достаточно выборки в 25-30%, а для малопосещаемых сайтов можно установить и все 100%.

Кроме того, существуют определенные ограничения, связанные с приватностью данных:

Вебвизор не записывает данные, введенные в поля с типом password

Элементы с классом ym-disable-keys будут маскироваться при записи

Необходимо уведомить пользователей о сборе данных (обычно через политику конфиденциальности)

Если сайт обрабатывает персональные данные, требуется согласие пользователя на обработку

Пошаговый процесс установки кода Вебвизора на сайт

Теперь, когда вы убедились, что ваш сайт соответствует всем требованиям, приступим к непосредственной установке Вебвизора. Процесс состоит из нескольких последовательных шагов, которые мы разберем детально. 🛠️

Шаг 1: Создание счетчика Яндекс Метрики

Если у вас еще нет счетчика Яндекс Метрики, необходимо его создать:

Перейдите на сайт metrika.yandex.ru Авторизуйтесь через Яндекс ID Нажмите кнопку "Добавить счетчик" Введите название сайта, его URL и выберите часовой пояс В разделе "Настройки счетчика" отметьте пункт "Вебвизор" Нажмите "Создать счетчик"

После создания счетчика вы получите код для вставки на сайт. Он будет выглядеть примерно так:

HTML Скопировать код <!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date(); for (var j = 0; j < document.scripts.length; j++) {if (document.scripts[j].src === r) { return; }} k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(XXXXXXXX, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/XXXXXXXX" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter -->

Обратите внимание на параметр webvisor:true — это и есть активация Вебвизора.

Шаг 2: Установка кода на сайт

В зависимости от типа вашего сайта процесс установки может различаться:

Для сайтов на CMS WordPress:

Установите плагин "Yandex Metrica" или "Insert Headers and Footers" В настройках плагина вставьте полученный код счетчика Сохраните изменения

Для сайтов на 1C-Битрикс:

Перейдите в "Настройки" → "Настройки продукта" → "Настройки модулей" → "Веб-аналитика" Добавьте новый счетчик и вставьте код Сохраните изменения

Для HTML-сайтов:

Откройте файл шаблона страницы (обычно это header.php, footer.php или index.html) Вставьте код счетчика перед закрывающим тегом </head> Сохраните файл и загрузите его на сервер

Анна Седова, веб-аналитик Однажды я консультировала маленькую компанию, которая продавала товары для дома. Их интернет-магазин работал на WordPress, и владелец, Сергей, был уверен, что всё просто — установил плагин и забыл. Но когда мы зашли в аккаунт Метрики, выяснилось, что записи Вебвизора не ведутся. После проверки обнаружили, что плагин установил код в подвал сайта, где он срабатывал слишком поздно и часто не успевал загрузиться до того, как пользователь начинал взаимодействовать со страницей. Мы перенесли код в секцию head через другой плагин, и уже на следующий день получили первые записи. Через неделю анализа записей мы обнаружили, что пользователи кликали на неактивные элементы дизайна, принимая их за кнопки. Исправили — и конверсия выросла на 18%.

Шаг 3: Проверка базовой установки

После установки кода необходимо проверить его работоспособность:

Посетите свой сайт в обычном (не инкогнито) режиме Вернитесь в интерфейс Яндекс Метрики Перейдите в раздел "Посетители в реальном времени" Если вы видите себя в списке посетителей, базовая установка прошла успешно

Однако для проверки работы именно Вебвизора нужно будет подождать некоторое время (обычно от 10 минут до нескольких часов), так как система не показывает записи мгновенно.

Настройка и проверка корректной работы Вебвизора

После установки кода Метрики с Вебвизором на сайт, необходимо произвести дополнительную настройку и убедиться, что система работает корректно. На этом этапе многие допускают ошибки, которые приводят к неполным или некорректным данным. 🔧

Настройка параметров записи

По умолчанию Вебвизор записывает все действия пользователей, но вы можете настроить дополнительные параметры для более эффективного анализа:

Перейдите в настройки вашего счетчика Выберите раздел "Вебвизор" Настройте процент выборки (сколько сессий будет записываться) Укажите максимальную длину записи (по умолчанию 60 минут) Сохраните изменения

Для большинства небольших сайтов рекомендуется установить 100% выборку. Для высоконагруженных проектов оптимально начать с 25-30%.

Исключение конфиденциальных данных из записи

Важно настроить маскирование личных данных пользователей. Для этого можно использовать специальные классы CSS:

ym-disable-keys — маскирует ввод в текстовых полях

ym-hide-content — скрывает содержимое элемента

Пример применения:

HTML Скопировать код <input type="text" name="credit_card" class="ym-disable-keys"> <div class="user-balance ym-hide-content">10 000 руб.</div>

Проверка работы Вебвизора

После завершения настройки выполните полную проверку:

Откройте сайт и выполните несколько действий (переход между страницами, заполнение форм, клики) Подождите 15-30 минут для обработки данных В интерфейсе Метрики перейдите в раздел "Вебвизор" Найдите свою запись по IP-адресу или времени визита Воспроизведите запись и убедитесь, что все ваши действия отображаются корректно

Если запись не появилась через час, проверьте следующие аспекты:

Код счетчика установлен правильно и содержит параметр webvisor:true

Нет блокировщиков рекламы или скриптов

JavaScript разрешен в браузере

Сайт не использует технологии, несовместимые с Вебвизором (некоторые динамические интерфейсы)

Также стоит проверить работу Вебвизора на различных устройствах и браузерах, чтобы убедиться в универсальной совместимости.

Расширенные настройки для продвинутых пользователей

Если базовых настроек недостаточно, можно использовать дополнительные параметры в коде счетчика:

JS Скопировать код ym(XXXXXXXX, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, webvisorIframes:true, // Запись содержимого iframe triggerEvent:true, // События для внешних интеграций ecommerce:"dataLayer" // Для электронной коммерции });

Анализ первых результатов и типичные ошибки новичков

Итак, Вебвизор установлен и работает. Теперь самое время научиться извлекать из него максимальную пользу и избегать распространенных ошибок при анализе данных. 📊

Как правильно анализировать записи Вебвизора

Чтобы эффективно использовать полученные данные, следуйте этому плану:

Определите конкретную цель анализа (например, почему пользователи не доходят до оформления заказа) Отфильтруйте записи по релевантным параметрам (источник трафика, устройство, страница входа) Просмотрите не менее 20-30 записей для выявления паттернов поведения Обращайте внимание на: Время, проведенное на каждой странице

"Мертвые клики" (когда пользователь кликает на неактивные элементы)

Сложности с навигацией или поиском информации

Проблемы при заполнении форм Делайте заметки о повторяющихся проблемах Формулируйте гипотезы для улучшения

Дополнительные инструменты анализа в связке с Вебвизором

Вебвизор наиболее эффективен в комбинации с другими инструментами Яндекс Метрики:

Инструмент Назначение Как использовать с Вебвизором Карта кликов Показывает, куда чаще всего кликают пользователи Идентифицировать популярные области и проверять их взаимодействие в записях Карта скроллинга Показывает, как глубоко прокручивают страницу Определять, видят ли пользователи важный контент в нижней части страницы Формы Анализирует заполнение форм Выявлять проблемные поля и проверять в записях, почему пользователи их не заполняют Аналитика целей Отслеживает достижение целевых действий Анализировать записи пользователей, которые не достигли цели, но были близки к этому

Типичные ошибки новичков при работе с Вебвизором

Избегайте этих распространенных ошибок при анализе данных Вебвизора:

Поспешные выводы на основе малой выборки — просматривайте минимум 20-30 записей

— просматривайте минимум 20-30 записей Игнорирование контекста визита — учитывайте источник трафика, устройство, время суток

— учитывайте источник трафика, устройство, время суток Фокус только на конверсионных действиях — анализируйте также поведение неконвертировавшихся посетителей

— анализируйте также поведение неконвертировавшихся посетителей Неправильная интерпретация "мертвых кликов" — это может быть как проблема дизайна, так и признак заинтересованности

— это может быть как проблема дизайна, так и признак заинтересованности Игнорирование технических ограничений — Вебвизор может не полностью записывать некоторые динамические элементы

— Вебвизор может не полностью записывать некоторые динамические элементы Отсутствие действий после анализа — обязательно тестируйте изменения на основе полученных данных

Регулярное использование Вебвизора

Для максимальной эффективности рекомендую:

Еженедельно просматривать по 15-20 записей посетителей — это займет около часа

После каждого значимого изменения на сайте анализировать реакцию пользователей

Раз в квартал проводить комплексный анализ для выявления долгосрочных тенденций

Вести журнал наблюдений и реализованных улучшений

Помните, что главная ценность Вебвизора — это не сбор данных ради данных, а конкретные улучшения, которые вы вносите на основе этих наблюдений. Каждое изменение должно быть направлено на решение реальной проблемы, с которой сталкиваются ваши пользователи.