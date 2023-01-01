Как извлечь и обработать данные request в Django: полное руководство

Python Скопировать код

def process_user_data(request): if request.method == 'POST': name = request.POST.get('name', '') age = request.POST.get('age', '') email = request.POST.get('email', '') # Базовая валидация errors = {} if not name or len(name) < 2: errors['name'] = 'Имя должно содержать не менее 2 символов' try: age = int(age) if age < 18 or age > 120: errors['age'] = 'Возраст должен быть от 18 до 120 лет' except (ValueError, TypeError): errors['age'] = 'Возраст должен быть числом' import re email_pattern = r'^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+$' if not re.match(email_pattern, email): errors['email'] = 'Введите корректный email-адрес' if errors: return render(request, 'form.html', {'errors': errors}) # Продолжаем обработку валидных данных # ... return render(request, 'form.html')