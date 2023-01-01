Как использовать median в pandas python – вычисление среднего значения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

аналитики данных

студенты и начинающие программисты, изучающие Python и библиотеки для анализа данных

специалисты, работающие с большими данными и статистикой Обработка данных в Python часто требует выявления центральной тенденции в числовых наборах, и pandas предлагает мощные инструменты для этого. Функция median() часто оказывается незаменимым союзником аналитиков, когда дело касается робастной статистики, устойчивой к выбросам. В отличие от среднего арифметического, медиана точнее отражает типичные значения в наборах данных с асимметричным распределением. Давайте погрузимся в мир pandas и разберемся, как мастерски использовать этот инструмент для получения более надежных статистических выводов. 📊

Осваиваете анализ данных с pandas и хотите углубить свои знания? Курс «Python-разработчик» с нуля от Skypro включает продвинутые модули по работе с данными и pandas. Вы не только научитесь эффективно вычислять медианные значения, но и освоите полный цикл анализа данных — от очистки до визуализации. Наши выпускники успешно решают реальные бизнес-задачи благодаря практическим кейсам и проектной работе под руководством экспертов.

Основы функции median в pandas: что это и зачем нужна

Медиана в статистике представляет собой значение, которое делит упорядоченный набор данных ровно пополам. В отличие от среднего арифметического, медиана не зависит от крайних значений и поэтому считается более устойчивой мерой центральной тенденции в наборах данных с выбросами или асимметричным распределением.

В pandas функция median() реализует вычисление этого статистического показателя, предоставляя гибкий инструмент для анализа данных. Вот почему она так важна: