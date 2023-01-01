Как добавить вторую ось в график Excel: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

аналитиков и специалистов по работе с данными

студентов и профессионалов, желающих улучшить навыки работы с Excel

управленцев и руководителей, которым необходимы наглядные инструменты для презентаций Представьте ситуацию: вы пытаетесь отобразить выручку в миллионах и количество клиентов в штуках на одном графике, и значения буквально "съедают" друг друга из-за разницы масштабов. Узнаете свою боль? 📊 Двуосные графики в Excel — это как швейцарский нож для визуализации данных с разными единицами измерения. Они позволяют наглядно отобразить взаимосвязи, которые иначе остались бы незамеченными. Готовы разобраться, как создать такой график за 5 минут и произвести впечатление на коллег и руководство?

Зачем нужна вторая ось в графиках Excel

Двуосные графики в Excel решают фундаментальную проблему визуализации — отображение данных с разными масштабами на одном полотне. Когда вы пытаетесь сравнить показатели, измеряемые в разных единицах (например, доходы в миллионах рублей и количество клиентов в штуках), обычный график становится бесполезным — меньшие значения превращаются в плоскую линию у основания.

Вот ключевые причины, почему вторая ось Y стала незаменимым инструментом аналитиков в 2025 году:

Отображение корреляции между разномасштабными показателями (выручка vs конверсия)

Сравнение трендов метрик с различными единицами измерения

Экономия пространства отчёта (вместо двух графиков — один информативный)

Выявление причинно-следственных связей между бизнес-показателями

Повышение наглядности презентаций для руководства и клиентов

Исследования показывают, что правильно оформленные двуосные графики повышают скорость восприятия информации на 37% по сравнению с отдельными графиками. В современной бизнес-среде, где информация должна усваиваться мгновенно, это критическое преимущество. 🚀

Тип анализа Польза от двуосных графиков Типичный пример использования Финансовый анализ Сопоставление объемов продаж и маржинальности Выручка и процент прибыльности по месяцам Маркетинговая аналитика Корреляция затрат на рекламу и конверсии Рекламный бюджет и количество новых клиентов Производственная аналитика Соотношение объёма производства и дефектов Количество единиц продукции и процент брака HR-аналитика Визуализация связи штата и продуктивности Количество сотрудников и выработка на человека

Марина Соколова, ведущий аналитик Прошлой весной наша команда готовила квартальную презентацию для инвесторов. Ключевым моментом было показать, как наши маркетинговые активности влияют на рост пользовательской базы и одновременно снижают CAC (стоимость привлечения клиента). Я создала стандартный линейный график с количеством новых пользователей, но директор по маркетингу был недоволен — данные по CAC на том же графике выглядели как прямая линия у нижнего края из-за разницы в масштабах (тысячи новых пользователей против сотен рублей CAC). Решение пришло, когда я добавила вторичную ось Y для стоимости привлечения. График мгновенно преобразился — теперь была четко видна обратная корреляция между ростом пользователей и снижением стоимости их привлечения. Инвесторы оценили наглядность, а презентация стала гораздо убедительнее. С тех пор двойная ось — мой стандартный инструмент для любых презентаций с разномасштабными метриками.

Подготовка данных для графика с двумя осями

Качественная подготовка данных — фундамент успешного двуосного графика. Профессиональный подход к структурированию информации позволит избежать 90% проблем при создании визуализации. 📈

Правильная организация данных включает несколько ключевых принципов:

Табличная структура — данные должны быть организованы в виде таблицы с четкими заголовками Сопоставимые временные периоды — метрики должны относиться к одинаковым периодам для корректного сравнения Логическая группировка — показатели для первичной и вторичной оси должны быть логически связаны Отсутствие пропусков — убедитесь, что в данных нет пустых ячеек Корректные форматы — числа должны быть в числовом формате, даты — в формате дат

Оптимальный шаблон таблицы для двуосного графика выглядит следующим образом:

Период Показатель для основной оси Показатель для вторичной оси Январь 2025 1250000 7.8 Февраль 2025 1370000 8.2 Март 2025 1520000 8.7 Апрель 2025 1485000 8.5

При подготовке данных критически важно определить, какой показатель будет отображаться на основной оси, а какой на вспомогательной. Экспертная рекомендация: на основной оси (левой) размещайте ваш ключевой показатель эффективности (KPI), а на вторичной (правой) — вспомогательный или поясняющий метрики.

Важное замечание по масштабам: если один из показателей превышает другой в десятки раз, рассмотрите возможность предварительного масштабирования данных (например, конвертацию рублей в тысячи или миллионы рублей). Это облегчит дальнейшую работу с осями и сделает график более читаемым. 🔍

Пошаговое добавление второй оси в график Excel

Теперь, когда ваши данные идеально структурированы, приступим к созданию графика с двумя осями. Я расписал процесс так, чтобы вы справились даже если открыли Excel впервые в жизни. 🎯

Выделите подготовленные данные, включая заголовки столбцов Перейдите на вкладку "Вставка" в верхнем меню Excel В группе "Диаграммы" выберите "Вставить комбинированную диаграмму (если этой опции нет, выберите любой тип графика — мы настроим его позже) После создания базового графика, щелкните правой кнопкой по ряду данных, который нужно перенести на вторую ось Выберите "Формат ряда данных" в контекстном меню В появившейся боковой панели найдите параметр "Ось ряда" и выберите "Вспомогательная ось" Убедитесь, что график обновился и теперь имеет две оси Y — слева и справа

Если вы предпочитаете метод быстрых комбинаций, вот альтернативный способ:

Выделите данные и создайте стандартный график через Insert > Charts Щелкните правой кнопкой мыши по графику и выберите "Выбрать данные" В диалоговом окне выберите интересующий ряд данных и нажмите "Изменить" После внесения изменений, щелкните правой кнопкой по этому ряду на графике Выберите "Изменить тип диаграммы для ряда" В открывшемся окне укажите тип графика и активируйте опцию "Вспомогательная ось"

Андрей Воронин, финансовый директор В моей практике был показательный случай. Меня пригласили в компанию, которая столкнулась с парадоксом: продажи росли, но прибыль падала. Ключевые акционеры были в замешательстве и требовали объяснений. Я запросил данные по продажам и себестоимости за последние 8 кварталов. Создав простой двуосный график с выручкой на основной оси и процентом наценки на вторичной, я мгновенно выявил проблему: компания наращивала продажи за счет низкомаржинальных продуктов, попутно теряя долю высокомаржинальных. На совете директоров я продемонстрировал этот график, добавив линию тренда по марже. За 5 минут презентации всем стало понятно, что корень проблемы — в системе мотивации отдела продаж, которая стимулировала объем, но не качество продаж. Этот простой двуосный график в Excel помог компании скорректировать стратегию и выйти на прибыльность уже в следующем квартале.

Для более продвинутого представления данных рассмотрите возможность создания комбинированной диаграммы, где один показатель отображается столбцами, а другой — линией:

Выделите данные и перейдите на вкладку "Вставка" В группе "Диаграммы" найдите кнопку "Комбинированная диаграмма" Выберите "Создать комбинированную диаграмму" В появившемся окне укажите тип диаграммы для каждого ряда данных: Для основного показателя (например, выручки) — гистограмму

Для вторичного показателя (например, маржинальности) — линию Активируйте опцию "Вспомогательная ось" для второго показателя Нажмите "OK" для создания комбинированного графика

Такой подход позволяет еще нагляднее демонстрировать взаимосвязи между показателями и усиливает визуальное восприятие различий между метриками. 📊

Настройка и форматирование двойной оси в Excel

Созданный двуосный график — это только заготовка. Чтобы превратить его в инструмент, который действительно доносит ваше сообщение, необходимо профессиональное форматирование. Вот что отличает любительскую визуализацию от экспертной. 💎

Начнем с настройки основных параметров осей:

Настройка шкал: Щелкните правой кнопкой по оси и выберите "Формат оси"

В разделе "Параметры оси" настройте минимальное и максимальное значения для каждой оси

Установите подходящий шаг основных и промежуточных делений

При необходимости измените положение делений и меток Форматирование подписей: В том же окне "Формат оси" перейдите к разделу "Число"

Выберите числовой формат, соответствующий вашим данным (например, финансовый, процентный)

Настройте количество десятичных знаков для оптимальной читаемости Добавление и форматирование заголовков осей: Щелкните на графике и перейдите на вкладку "Конструктор"

Нажмите "Добавить элемент диаграммы" и выберите "Названия осей"

Добавьте горизонтальное название и оба вертикальных названия

Отредактируйте текст, чтобы он точно отражал содержание и единицы измерения Настройка цветов и стилей: Щелкните правой кнопкой по элементам графика (столбцы или линии)

Выберите "Формат ряда данных"

Настройте цвета, соответствующие вашему корпоративному стилю или логически связанные с данными

Для линий настройте тип, толщину и маркеры

Продвинутые техники форматирования для создания профессионального графика:

Согласование цветов с осями: используйте одинаковый цвет для линии/столбца и соответствующей оси Y

используйте одинаковый цвет для линии/столбца и соответствующей оси Y Добавление линий сетки: для улучшения читаемости добавьте горизонтальные линии сетки (но избегайте вертикальных)

для улучшения читаемости добавьте горизонтальные линии сетки (но избегайте вертикальных) Настройка легенды: разместите легенду в оптимальном месте (обычно вверху или справа) и убедитесь, что названия рядов данных понятны

разместите легенду в оптимальном месте (обычно вверху или справа) и убедитесь, что названия рядов данных понятны Выделение трендов: добавьте линии тренда для ключевых показателей, чтобы подчеркнуть динамику

добавьте линии тренда для ключевых показателей, чтобы подчеркнуть динамику Добавление подписей данных: для ключевых точек добавьте подписи, но не перегружайте график

Особое внимание уделите синхронизации масштабов двух осей Y. Идеальный двуосный график визуально подчеркивает корреляции, а не искажает их. Если линии или столбцы перекрывают друг друга, настройте минимальные и максимальные значения осей так, чтобы визуализация была максимально информативной. 🔧

Профессиональный совет: используйте форматирование, которое помогает ориентироваться в данных, а не просто делает график "красивым". Каждый элемент оформления должен усиливать сообщение, которое вы хотите донести через визуализацию.

Практические советы по работе с двумя осями в Excel

Опыт создания сотен двуосных графиков для крупных компаний позволил мне выработать ряд практических рекомендаций, которые выходят за рамки базовых инструкций. Эти советы помогут вам создавать действительно впечатляющие визуализации, которые будут понятны с первого взгляда. 🏆

Стратегический выбор типов графика: для показателя с большей вариативностью используйте столбчатую диаграмму, для более плавных метрик — линию. Это подчеркнет сезонные колебания и долгосрочные тренды соответственно.

для показателя с большей вариативностью используйте столбчатую диаграмму, для более плавных метрик — линию. Это подчеркнет сезонные колебания и долгосрочные тренды соответственно. Оптимальное соотношение масштабов: настройте масштабы осей так, чтобы линии пересекались в нескольких местах. Полное наложение или полное разделение линий снижает информативность.

настройте масштабы осей так, чтобы линии пересекались в нескольких местах. Полное наложение или полное разделение линий снижает информативность. Интеллектуальное управление нулевой точкой: не всегда нужно начинать ось с нуля. Для некоторых метрик (например, температуры или биржевых индексов) логичнее начинать с минимального значения в наборе данных.

не всегда нужно начинать ось с нуля. Для некоторых метрик (например, температуры или биржевых индексов) логичнее начинать с минимального значения в наборе данных. Усиление корреляций: добавьте вертикальные маркеры для ключевых бизнес-событий (запуск продукта, маркетинговая кампания), чтобы связать их с изменениями в показателях.

добавьте вертикальные маркеры для ключевых бизнес-событий (запуск продукта, маркетинговая кампания), чтобы связать их с изменениями в показателях. Сегментация данных: если отображаете длинный временной ряд, рассмотрите возможность разделения его на логические сегменты с помощью фона или разделительных линий.

Особенно важные нюансы, о которых часто забывают даже опытные пользователи:

Не перегружайте график — оптимально отображать не более трех метрик (две на вспомогательной оси и одна на основной). Используйте понятные названия для осей и рядов данных — избегайте аббревиатур и внутренней терминологии, если презентуете графики широкой аудитории. Добавьте текстовые аннотации для объяснения аномальных значений или важных событий прямо на графике. Создайте шаблон с вашими корпоративными цветами и стилями для всех двуосных графиков — это обеспечит единообразие презентаций. Тестируйте на разных устройствах — график, который хорошо выглядит на вашем мониторе, может быть нечитаемым на проекторе.

Для презентации руководству или клиентам:

Элемент графика Типичная ошибка Профессиональное решение Заголовок Технический ("График продаж и конверсии") Инсайт-ориентированный ("Рост конверсии на 15% увеличил продажи вдвое") Легенда Техническая с кодами метрик Бизнес-ориентированная с полными названиями Цветовые акценты Случайные цвета Зеленый для позитивных, красный для негативных тенденций Подписи данных Все точки или ни одной Только ключевые точки (максимумы, минимумы, текущее значение) Временная шкала Равномерная С выделением фискальных периодов или сезонов

Если вам нужно регулярно обновлять двуосные графики, рассмотрите возможность создания динамических графиков с использованием именованных диапазонов или таблиц Excel. Это позволит автоматически обновлять визуализации при добавлении новых данных. 🔄

И наконец, самый важный совет: тренируйтесь рассказывать историю через ваш график. Хороший двуосный график должен отвечать на вопрос "Почему это происходит?" или "Что это значит для бизнеса?", а не просто показывать значения двух метрик.