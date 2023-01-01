Именованные сущности: виды, примеры и способы выделения

Для кого эта статья:

Студенты и специалисты в области аналитики данных и обработки естественного языка.

Профессионалы и исследователи, заинтересованные в алгоритмах распознавания именованных сущностей и их применении.

Люди, стремящиеся развить карьеру в технологиях и ИТ-сфере. Ежедневно алгоритмы обрабатывают миллиарды текстовых сообщений, пытаясь извлечь смысл из потока слов. Ключевой элемент этого процесса — распознавание именованных сущностей (Named Entity Recognition, NER). Это то, что позволяет машинам понимать, когда "Яблоко" — это компания, а когда — фрукт. Технология, стоящая за голосовыми помощниками, поисковыми системами и бизнес-аналитикой, опирается на точное выделение и классификацию имён, организаций, дат и других значимых объектов. Овладение этим навыком открывает двери к созданию по-настоящему интеллектуальных систем. 🔍

Хотите превратить сырые данные в аналитические инсайты? Курс «Аналитик данных» с нуля от Skypro научит вас не только распознавать именованные сущности в текстах, но и использовать эту информацию для построения предиктивных моделей. За 9 месяцев вы пройдете путь от основ программирования до продвинутых алгоритмов обработки естественного языка, что сделает вас востребованным специалистом в эпоху данных.

Что такое именованные сущности и их роль в NLP

Именованные сущности (Named Entities, NE) — это слова или словосочетания, обозначающие конкретные объекты реального мира: людей, организации, локации, даты, единицы измерения и другие категории. В отличие от обычных существительных, именованные сущности указывают на единичные, уникальные объекты и часто пишутся с большой буквы.

Распознавание именованных сущностей (Named Entity Recognition, NER) — один из фундаментальных процессов в обработке естественного языка, который можно определить как автоматическую идентификацию и классификацию объектов в тексте. Эта технология стала неотъемлемой частью современной обработки текста, поскольку она помогает извлекать структурированную информацию из неструктурированных данных. 🧠

Роль NER в обработке естественного языка трудно переоценить:

Информационное извлечение : NER служит основой для извлечения фактов и отношений между объектами из текста.

: NER служит основой для извлечения фактов и отношений между объектами из текста. Семантический анализ : Понимание сущностей помогает определить смысловую структуру текста.

: Понимание сущностей помогает определить смысловую структуру текста. Машинный перевод : Правильное распознавание именованных сущностей повышает качество перевода.

: Правильное распознавание именованных сущностей повышает качество перевода. Поисковые системы : NER улучшает релевантность поисковых результатов.

: NER улучшает релевантность поисковых результатов. Системы вопросов-ответов: Технология критически важна для корректного понимания запросов и формирования ответов.

В процессе обработки текста NER обычно выполняется на ранних этапах анализа, после токенизации, морфологического разбора и частеречной разметки. Результаты NER затем используются для более сложных задач, таких как разрешение кореференции, анализ отношений между сущностями и извлечение событий.

Компонент NLP-пайплайна Зависимость от NER Влияние на конечные результаты Синтаксический анализ Низкая Незначительное Разрешение кореференции Высокая Значительное Извлечение отношений Критическая Определяющее Суммаризация текста Средняя Существенное Анализ тональности Средняя Умеренное

Ошибки в распознавании именованных сущностей могут каскадно распространяться по всей системе обработки естественного языка, снижая качество конечных результатов. Именно поэтому точность NER-систем считается одним из ключевых показателей при оценке NLP-технологий.

Классификация типов именованных сущностей

Классификация именованных сущностей варьируется в зависимости от предметной области, языка и конкретных задач NLP. Однако существует общепринятый набор категорий, который используется в большинстве систем NER. ⭐

Рассмотрим основные типы именованных сущностей:

PERSON — имена людей (Александр Пушкин, Мария Склодовская-Кюри).

— имена людей (Александр Пушкин, Мария Склодовская-Кюри). ORGANIZATION — названия компаний, учреждений, правительственных органов (Яндекс, ООН, МГУ).

— названия компаний, учреждений, правительственных органов (Яндекс, ООН, МГУ). LOCATION — географические объекты (Москва, Волга, Альпы).

— географические объекты (Москва, Волга, Альпы). DATE — даты и периоды времени (2 мая 2025 года, XVIII век).

— даты и периоды времени (2 мая 2025 года, XVIII век). TIME — время суток (14:30, полдень).

— время суток (14:30, полдень). MONEY — денежные суммы (150 рублей, $1 миллион).

— денежные суммы (150 рублей, $1 миллион). PERCENT — проценты и доли (25%, одна треть).

— проценты и доли (25%, одна треть). PRODUCT — названия продуктов и товаров (iPhone 15, Лада Веста).

— названия продуктов и товаров (iPhone 15, Лада Веста). EVENT — названия событий (Олимпийские игры, Вторая мировая война).

— названия событий (Олимпийские игры, Вторая мировая война). WORKOFART — названия произведений искусства (Война и мир, Мона Лиза).

— названия произведений искусства (Война и мир, Мона Лиза). LAW — названия законов и нормативных актов (Конституция РФ).

— названия законов и нормативных актов (Конституция РФ). LANGUAGE — названия языков (русский, Python).

— названия языков (русский, Python). QUANTITY — физические величины с единицами измерения (5 километров, 100 кг).

В специализированных областях необходимы дополнительные категории. Например, в биомедицинских текстах выделяют такие сущности, как PROTEIN, GENE, DISEASE, DRUG и т.д. В финансовой аналитике важную роль играют сущности TICKER (биржевые тикеры), INDEX (биржевые индексы), CURRENCY (валюты).

С развитием технологий распознавания именованных сущностей наблюдается тенденция к переходу от плоской классификации к иерархической. Такой подход позволяет более гибко работать с сущностями, учитывая их взаимосвязи и подтипы.

Алексей Морозов, руководитель направления NLP

Когда мы разрабатывали систему анализа новостей для инвестиционного фонда, стандартная типология именованных сущностей оказалась недостаточной. Представьте ситуацию: алгоритм обрабатывает новость "Microsoft приобретает стартап за $1 миллиард" и должен определить, как эта информация повлияет на рынок. Нам пришлось создать расширенную типологию сущностей, включающую не только организации и суммы, но и типы сделок (DEALTYPE: acquisition, merger, IPO), роли участников (MARKETROLE: buyer, target, competitor) и даже прогнозируемое влияние на рынок (MARKET_IMPACT: positive, negative, neutral). После шести месяцев обучения модели на размеченных данных точность прогнозирования рыночных движений выросла на 28%. Это убедило меня, что правильная типология сущностей — не академический вопрос, а инструмент, напрямую влияющий на бизнес-результаты.

Особой категорией являются вложенные сущности (nested entities), когда одна именованная сущность содержится внутри другой. Например, в выражении "Московский государственный университет" можно выделить как сущность ORGANIZATION (весь университет), так и LOCATION ("Московский" — указание на город).

С точки зрения сложности распознавания, сущности можно разделить на следующие группы:

Категория сложности Типы сущностей Характеристики Типичные проблемы Легкие MONEY, PERCENT, DATE (в стандартном формате) Регулярная структура, распознаются с помощью регулярных выражений Редкие форматы записи Средние PERSON, LOCATION, TIME Часто имеют стандартные маркеры (заглавные буквы, контекст) Омонимия с обычными словами Сложные ORGANIZATION, PRODUCT, WORKOFART Высокая вариативность, неологизмы Многозначность, нестандартные написания Очень сложные EVENT, вложенные сущности, домено-специфичные Требуют глубокого понимания контекста Необходимость специализированных знаний, сложная структура

Построение эффективной системы классификации именованных сущностей требует баланса между детализацией (для точного анализа) и обобщением (для обеспечения достаточного количества обучающих примеров для каждого класса). В 2025 году наиболее эффективными считаются гибридные подходы, сочетающие предопределенную типологию с возможностью динамически расширять её под конкретные задачи.

Практические случаи использования именованных сущностей

Технология распознавания именованных сущностей находит применение во множестве практических сценариев, решая реальные бизнес-задачи и упрощая повседневные действия пользователей. 📊

Рассмотрим ключевые области, где NER буквально трансформирует рабочие процессы:

Автоматизация работы с документацией — системы электронного документооборота используют NER для извлечения ключевых данных из договоров, счетов, резюме и других документов.

— системы электронного документооборота используют NER для извлечения ключевых данных из договоров, счетов, резюме и других документов. Мониторинг СМИ и социальных сетей — отслеживание упоминаний брендов, персон и событий для анализа репутации и конкурентной разведки.

— отслеживание упоминаний брендов, персон и событий для анализа репутации и конкурентной разведки. Биомедицинские исследования — извлечение информации о взаимодействиях генов, белков и лекарственных препаратов из научных публикаций.

— извлечение информации о взаимодействиях генов, белков и лекарственных препаратов из научных публикаций. Юридический анализ — автоматическая обработка судебных решений, законопроектов и правовых документов.

— автоматическая обработка судебных решений, законопроектов и правовых документов. Персональные цифровые ассистенты — распознавание команд пользователя, содержащих именованные сущности ("Напомни мне позвонить Алексею завтра в 15:00").

— распознавание команд пользователя, содержащих именованные сущности ("Напомни мне позвонить Алексею завтра в 15:00"). Аналитика клиентских обращений — выявление часто упоминаемых продуктов, проблем и конкурентов в отзывах и запросах поддержки.

Особенно впечатляющие результаты NER демонстрирует при интеграции с другими технологиями. Например, сочетание NER с геоинформационными системами позволяет создавать решения для анализа территориальных данных в режиме реального времени. Объединение с системами машинного перевода обеспечивает корректную передачу имен собственных между языками.

Марина Соколова, руководитель отдела аналитики

В 2023 году наша команда столкнулась с, казалось бы, невыполнимой задачей: проанализировать более 500 000 клиентских обращений, чтобы выявить основные болевые точки пользователей нашего банковского приложения. Ручной анализ был немыслим из-за объема данных. Мы разработали систему на основе NER, которая автоматически выделяла из текстов обращений упоминания конкретных функций приложения, виды ошибок и эмоциональные маркеры. Неожиданно для нас система обнаружила закономерность: 37% проблем с переводами между счетами возникали сразу после обновления приложения, причем пользователи часто упоминали конкретную модель смартфона. Эта информация помогла команде разработки быстро локализовать и исправить проблему, связанную с совместимостью обновления и определенного типа устройств. Клиентская удовлетворенность по этому аспекту выросла на 42% в течение месяца после исправления. Без автоматического распознавания именованных сущностей мы бы просто не увидели эту корреляцию среди сотен тысяч сообщений.

Одним из наиболее быстрорастущих применений NER стала обработка медицинских текстов. В 2025 году системы, способные извлекать из электронных медицинских карт информацию о диагнозах, назначениях и результатах анализов, стали стандартным инструментом в ведущих клиниках. Это позволяет автоматизировать руинные задачи и снизить вероятность врачебных ошибок, связанных с человеческим фактором.

В финансовом секторе NER применяется для анализа новостного потока и прогнозирования рыночных движений. Системы отслеживают упоминания компаний, слияний и поглощений, изменений в руководстве и другие события, способные повлиять на стоимость акций.

Взрывной рост показывает использование NER в системах комплаенса и противодействия мошенничеству. Алгоритмы анализируют финансовые документы и транзакции, выявляя подозрительные схемы и связи между компаниями, персонами и адресами.

Практические примеры использования NER по отраслям:

Электронная коммерция : улучшение поиска товаров, анализ отзывов, персонализация рекомендаций.

: улучшение поиска товаров, анализ отзывов, персонализация рекомендаций. Телекоммуникации : автоматизация обработки обращений в техподдержку, анализ оттока клиентов.

: автоматизация обработки обращений в техподдержку, анализ оттока клиентов. Государственный сектор : обработка обращений граждан, мониторинг соблюдения нормативных требований.

: обработка обращений граждан, мониторинг соблюдения нормативных требований. Образование : автоматическая проверка и оценка текстовых заданий, персонализация образовательных материалов.

: автоматическая проверка и оценка текстовых заданий, персонализация образовательных материалов. Туризм: извлечение информации о достопримечательностях, организация путешествий на основе текстовых запросов.

Важно отметить, что эффективность NER в каждом конкретном случае зависит от качества обучающих данных и адаптации алгоритмов под специфику предметной области. Универсальные модели, не настроенные под конкретную задачу, часто показывают посредственные результаты в специализированных областях.

Хотите найти свое место в мире технологий? Не уверены, стоит ли вам заниматься распознаванием именованных сущностей или вашим талантам найдется лучшее применение? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, в какой IT-специальности вы сможете добиться наибольших успехов — от NLP-инженера до аналитика данных или разработчика. Получите персонализированные рекомендации по карьерному пути, основанные на ваших навыках и предпочтениях.

Методы и алгоритмы распознавания именованных сущностей

Эволюция алгоритмов распознавания именованных сущностей отражает общий прогресс в области искусственного интеллекта — от правил, созданных вручную, до сложных нейросетевых архитектур. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, что делает выбор метода зависимым от конкретной задачи. 🔬

Основные категории методов распознавания именованных сущностей:

Основанные на правилах : используют регулярные выражения, словари и эвристики.

: используют регулярные выражения, словари и эвристики. Статистические методы : опираются на вероятностные модели и машинное обучение с учителем.

: опираются на вероятностные модели и машинное обучение с учителем. Методы глубокого обучения : применяют нейронные сети различной архитектуры.

: применяют нейронные сети различной архитектуры. Гибридные подходы: комбинируют преимущества нескольких методов.

Рассмотрим каждую категорию подробнее.

Методы, основанные на правилах

Данный подход предполагает создание набора шаблонов и словарей для идентификации именованных сущностей. Несмотря на кажущуюся архаичность, в 2025 году эти методы сохраняют актуальность для специфических задач, особенно в узких предметных областях с ограниченным словарем.

Преимущества:

Не требуют большого объема размеченных данных.

Предсказуемость и прозрачность работы.

Высокая точность для хорошо структурированных текстов.

Недостатки:

Трудоемкость создания и поддержки правил.

Низкая устойчивость к опечаткам и нестандартным формулировкам.

Ограниченная масштабируемость.

Python Скопировать код # Пример простого правила для распознавания дат в формате ДД.ММ.ГГГГ import re text = "Встреча назначена на 15.04.2025, а презентация пройдет 23.05.2025." date_pattern = r'\b\d{2}\.\d{2}\.\d{4}\b' dates = re.findall(date_pattern, text) print("Найденные даты:", dates) # Выведет: Найденные даты: ['15.04.2025', '23.05.2025']

Статистические методы

Эти методы используют алгоритмы машинного обучения и статистические модели для определения именованных сущностей. Ключевые алгоритмы включают условные случайные поля (CRF), скрытые марковские модели (HMM) и метод опорных векторов (SVM).

Для работы требуются признаки (features), извлекаемые из текста и контекста:

Лексические признаки (слово, его часть речи, префикс, суффикс).

Синтаксические признаки (позиция в предложении, зависимости).

Контекстуальные признаки (окружающие слова).

Семантические признаки (принадлежность к определенным категориям).

Внешние признаки (наличие в газеттирах, специальных словарях).

Точность статистических методов напрямую зависит от качества и объема обучающих данных, а также от релевантности выбранных признаков для конкретной задачи.

Методы глубокого обучения

В 2025 году методы глубокого обучения доминируют в области NER благодаря своей способности автоматически извлекать релевантные признаки и учитывать контекст. Наиболее значимые архитектуры:

Архитектура Особенности Применение для NER Преимущества BiLSTM-CRF Двунаправленные LSTM с условными случайными полями Последовательная разметка токенов Учет контекста в обоих направлениях текста BERT и его модификации Трансформерная архитектура с предобучением Контекстуализированные представления токенов Высокая точность, учет широкого контекста XLNet Авторегрессионное предобучение Улучшенное моделирование зависимостей Превосходит BERT в обработке длинных последовательностей RoBERTa Оптимизированная версия BERT Точное определение границ сущностей Высокая производительность на стандартных бенчмарках SpanBERT Улучшенное представление последовательных спанов Работа с вложенными сущностями Эффективное выделение многословных сущностей

Современные подходы, такие как модели основанные на transformer архитектуре (например, GPT-4), демонстрируют впечатляющие результаты даже с небольшим количеством примеров (few-shot learning) или вообще без дополнительного обучения (zero-shot learning).

Python Скопировать код # Пример использования трансформерной модели для NER с библиотекой transformers from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForTokenClassification from transformers import pipeline tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("DeepPavlov/bert-base-NER-multi") model = AutoModelForTokenClassification.from_pretrained("DeepPavlov/bert-base-NER-multi") nlp = pipeline("ner", model=model, tokenizer=tokenizer, aggregation_strategy="simple") text = "Тим Кук представил новый iPhone на презентации в Купертино." result = nlp(text) print(result) # Выведет сущности: PER (Тим Кук), PRODUCT (iPhone), LOC (Купертино)

Гибридные подходы

В реальных приложениях наилучшие результаты часто достигаются при комбинировании различных методов. Например:

Использование газеттиров (словарей сущностей) для улучшения результатов нейросетевых моделей.

Применение правил постобработки для исправления типичных ошибок моделей.

Каскадные системы, где простые случаи обрабатываются правилами, а сложные — нейросетями.

Многозадачное обучение, где NER решается параллельно с другими задачами (например, анализом зависимостей).

Особого внимания заслуживает подход активного обучения (active learning), позволяющий оптимизировать процесс разметки данных путем выбора наиболее информативных примеров для ручной аннотации.

Метрики оценки

Для оценки качества систем NER используются следующие метрики:

Точность (Precision) — доля правильно определенных сущностей среди всех выделенных системой.

— доля правильно определенных сущностей среди всех выделенных системой. Полнота (Recall) — доля правильно определенных сущностей среди всех имеющихся в тексте.

— доля правильно определенных сущностей среди всех имеющихся в тексте. F1-мера — гармоническое среднее между точностью и полнотой.

— гармоническое среднее между точностью и полнотой. Точное соответствие (Exact Match) — учитываются только полные совпадения границ и типов сущностей.

— учитываются только полные совпадения границ и типов сущностей. Частичное соответствие (Partial Match) — учитываются частичные совпадения границ сущностей.

В 2025 году среднее значение F1-меры для лучших моделей NER на общих доменах составляет около 94-96% для английского языка и 90-93% для русского. В узкоспециализированных областях эти показатели могут быть ниже из-за сложности терминологии и ограниченного объема обучающих данных.

Инструменты и библиотеки для работы с сущностями

Освоение технологии распознавания именованных сущностей невозможно без практического применения соответствующих инструментов. В 2025 году экосистема NER-решений представлена как универсальными библиотеками для обработки естественного языка, так и специализированными инструментами, оптимизированными для конкретных задач. 🛠️

Выбор инструмента зависит от специфики проекта, бюджета, требуемой точности и ваших навыков. Рассмотрим наиболее востребованные варианты.

Универсальные библиотеки для NLP с поддержкой NER

spaCy — промышленная библиотека для обработки естественного языка, оптимизированная для производственного использования. Предлагает предобученные модели для NER на различных языках, включая русский. Позволяет обучать собственные модели на размеченных данных.

— промышленная библиотека для обработки естественного языка, оптимизированная для производственного использования. Предлагает предобученные модели для NER на различных языках, включая русский. Позволяет обучать собственные модели на размеченных данных. NLTK — классическая библиотека для исследовательских задач. Содержит множество алгоритмов и инструментов для различных аспектов обработки текста, включая базовые функции для NER.

— классическая библиотека для исследовательских задач. Содержит множество алгоритмов и инструментов для различных аспектов обработки текста, включая базовые функции для NER. Stanza (ранее StanfordNLP) — библиотека на Python, разработанная Стэнфордским университетом. Обеспечивает высокоточные инструменты для анализа текста на более чем 70 языках.

(ранее StanfordNLP) — библиотека на Python, разработанная Стэнфордским университетом. Обеспечивает высокоточные инструменты для анализа текста на более чем 70 языках. Flair — фреймворк для построения современных моделей NLP, включая state-of-the-art решения для NER. Предлагает простой API и возможность комбинирования различных типов эмбеддингов.

— фреймворк для построения современных моделей NLP, включая state-of-the-art решения для NER. Предлагает простой API и возможность комбинирования различных типов эмбеддингов. DeepPavlov — открытый фреймворк для создания диалоговых систем с сильным фокусом на русский язык. Включает модели для NER с высокими показателями на русскоязычных корпусах.

— открытый фреймворк для создания диалоговых систем с сильным фокусом на русский язык. Включает модели для NER с высокими показателями на русскоязычных корпусах. HuggingFace Transformers — библиотека, предоставляющая доступ к предобученным трансформерным моделям, которые могут быть использованы для NER.

Специализированные инструменты для NER

BERT-NER — имплементация NER на основе BERT, обеспечивающая высокую точность распознавания.

— имплементация NER на основе BERT, обеспечивающая высокую точность распознавания. SpanBERT — модификация BERT, оптимизированная для задач, связанных с определением спанов текста, включая NER.

— модификация BERT, оптимизированная для задач, связанных с определением спанов текста, включая NER. LUKE (Language Understanding with Knowledge-based Embeddings) — модель, обученная с учетом знаний о сущностях, демонстрирующая state-of-the-art результаты в NER.

(Language Understanding with Knowledge-based Embeddings) — модель, обученная с учетом знаний о сущностях, демонстрирующая state-of-the-art результаты в NER. Natasha — набор инструментов для обработки русскоязычных текстов, включая специализированные модели для распознавания именованных сущностей.

— набор инструментов для обработки русскоязычных текстов, включая специализированные модели для распознавания именованных сущностей. NERO — нейросетевая система для распознавания именованных сущностей в русском языке, оптимизированная для обработки новостных текстов.

Облачные сервисы для NER

Для проектов, где нет возможности или необходимости разворачивать собственную инфраструктуру, можно использовать облачные API для распознавания именованных сущностей:

Google Cloud Natural Language API — предоставляет функции для анализа текста, включая распознавание именованных сущностей.

— предоставляет функции для анализа текста, включая распознавание именованных сущностей. Amazon Comprehend — сервис для извлечения инсайтов из текста, включая идентификацию сущностей и их взаимосвязей.

— сервис для извлечения инсайтов из текста, включая идентификацию сущностей и их взаимосвязей. Azure Text Analytics — часть Azure Cognitive Services, предлагающая функции для анализа текста, в том числе NER.

— часть Azure Cognitive Services, предлагающая функции для анализа текста, в том числе NER. Яндекс Томита-парсер — инструмент для извлечения структурированных данных из текста, хорошо работает с русским языком.

— инструмент для извлечения структурированных данных из текста, хорошо работает с русским языком. DataSift — платформа для анализа социальных данных с функциями распознавания сущностей.

Инструмент Языки Производительность Кастомизация Сложность использования spaCy 60+ Высокая Средняя Низкая NLTK Преимущественно английский Средняя Высокая Средняя DeepPavlov Русский, английский Высокая Высокая Средняя HuggingFace Transformers 100+ Средняя-высокая Очень высокая Средняя-высокая Google Cloud NL 20+ Очень высокая Низкая Очень низкая

Инструменты для разметки данных для NER

Создание качественного набора данных для обучения моделей NER требует специализированных инструментов для разметки текстов:

Doccano — открытая платформа для разметки текстовых данных с удобным веб-интерфейсом.

— открытая платформа для разметки текстовых данных с удобным веб-интерфейсом. Prodigy — инструмент для аннотации от создателей spaCy, оптимизированный для активного обучения.

— инструмент для аннотации от создателей spaCy, оптимизированный для активного обучения. LabelStudio — универсальная система для разметки данных различных типов, включая текст.

— универсальная система для разметки данных различных типов, включая текст. BRAT — веб-инструмент для аннотации текста, популярный в академической среде.

— веб-инструмент для аннотации текста, популярный в академической среде. INCEpTION — платформа для семантической аннотации, поддерживающая NER и другие задачи.

Рабочий процесс с использованием библиотеки spaCy

Для иллюстрации практического применения рассмотрим пример использования spaCy для распознавания именованных сущностей в тексте:

Python Скопировать код import spacy # Загрузка предобученной модели для русского языка nlp = spacy.load("ru_core_news_md") # Текст для анализа text = """ Сбербанк России объявил о запуске нового сервиса в Москве 15 марта 2025 года. Генеральный директор Герман Греф отметил, что инвестиции в проект составят около 5 миллиардов рублей. """ # Обработка текста doc = nlp(text) # Вывод распознанных сущностей for ent in doc.ents: print(f"Сущность: {ent.text}, Тип: {ent.label_}, Позиция: [{ent.start_char}:{ent.end_char}]") # Визуализация результатов from spacy import displacy displacy.render(doc, style="ent", jupyter=True) # Обучение модели на собственных данных from spacy.tokens import DocBin from spacy.util import minibatch, compounding import random # Подготовка данных для обучения train_data = [ ("Компания Apple представила новый iPhone в Калифорнии.", {"entities": [(9, 14, "ORG"), (33, 39, "PRODUCT"), (43, 53, "LOC")]}), # Другие примеры... ] # Создание и обучение модели (упрощенно) nlp_new = spacy.blank("ru") optimizer = nlp_new.begin_training() for i in range(20): random.shuffle(train_data) for batch in minibatch(train_data, size=compounding(4.0, 32.0, 1.001)): texts, annotations = zip(*batch) nlp_new.update(texts, annotations, sgd=optimizer) # Сохранение модели nlp_new.to_disk("./custom_ner_model")

При выборе инструмента для NER следует учитывать не только его возможности, но и требования к ресурсам, совместимость с вашей инфраструктурой и соответствие целям проекта. В крупных промышленных приложениях часто используются комбинации нескольких инструментов для достижения оптимального баланса между точностью, производительностью и гибкостью.