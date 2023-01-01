График и диаграмма: основные отличия, виды и способы создания

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

профессиональные аналитики и специалисты по визуализации данных

руководители и менеджеры, принимающие решения на основе данных

студенты и начинающие специалисты, интересующиеся аналитикой и бизнес-интеллектом Правильно выбранный формат визуализации данных может превратить скучную таблицу цифр в убедительный аргумент, способный изменить ход совещания или повлиять на бизнес-решение. Когда данные становятся визуальными, они обретают силу — графики и диаграммы говорят на универсальном языке, понятном и руководителю, и аналитику, и клиенту. Но путаница в выборе между линейным графиком и круговой диаграммой, неправильное использование гистограммы или тепловой карты способны полностью исказить информацию и привести к неверным выводам. Разберёмся, чем на самом деле отличаются графики от диаграмм, какие виды существуют, и как выбрать тот, который действительно расскажет вашу историю данных. 📊📈

Хватит тонуть в таблицах Excel и создавать визуализации данных наугад! Курс «BI-аналитик» с нуля от Skypro научит вас профессионально работать с данными и превращать их в красноречивые графики и диаграммы. Вы освоите не только технические аспекты визуализации, но и поймёте, как правильно подбирать тип отображения под конкретные задачи. Ваши презентации больше никогда не будут скучными!

Графики и диаграммы: ключевые различия и функции

Многие используют термины «график» и «диаграмма» как синонимы, но это фундаментальная ошибка, которая может привести к неверной интерпретации данных. Графики и диаграммы — это разные инструменты визуализации с собственными правилами применения и особенностями.

График — это визуальное представление зависимости одной переменной от другой, обычно изображаемое в системе координат. Он идеально подходит для отображения тенденций, закономерностей и изменений во времени. Ключевая особенность графика — непрерывность данных и наличие осей координат.

Диаграмма — представление данных в виде геометрических фигур, символов или изображений. Диаграммы лучше демонстрируют соотношение частей к целому, сравнивают категории или показывают распределение. В отличие от графиков, диаграммы не всегда привязаны к системе координат.

Характеристика Графики Диаграммы Основная функция Отображение изменений и тенденций Визуализация соотношений и структуры Тип данных Преимущественно непрерывные данные Преимущественно категориальные данные Система координат Необходима Не всегда обязательна Примеры Линейный, точечный, пузырьковый Столбчатая, круговая, кольцевая

Когда правильно выбирать график? 🤔 Если вам нужно показать:

Изменения метрик во времени (продажи по месяцам)

Корреляции между переменными (зависимость цены от спроса)

Распределение значений (распределение результатов тестирования)

Когда лучше использовать диаграмму? 💡 Если ваша задача:

Сравнить категории между собой (выручка по отделам)

Показать структуру целого (распределение бюджета)

Визуализировать иерархические отношения (организационная структура)

Алексей Петров, руководитель отдела аналитики

Однажды наша команда готовила годовой отчет для совета директоров. Аналитик представил динамику продаж с помощью круговой диаграммы вместо линейного графика. На совещании генеральный директор долго вглядывался в слайды, а затем спросил: «И как мне понять, растут наши продажи или падают?» Наступила неловкая тишина. Круговая диаграмма отлично показывала долю каждого продукта в общем объеме продаж, но совершенно скрывала тренды. После этого случая мы ввели правило: любой визуализации данных должен предшествовать вопрос "Что именно мы хотим показать?". Сейчас у нас на стене висит плакат с таблицей соответствия типов визуализации и задач. С тех пор наши презентации стали гораздо эффективнее, а количество уточняющих вопросов от руководства сократилось вдвое.

Классификация графиков: от линейных до радарных

Понимание разнообразия графиков и умение выбрать подходящий тип — ключевой навык для любого, кто работает с данными. Рассмотрим основные виды графиков и их применение.

Линейный график — самый распространённый тип, отображающий непрерывные данные с помощью линий, соединяющих точки. Идеален для визуализации трендов во времени. Применяется для отслеживания изменений показателей, таких как темпы роста, колебания цен или сезонные изменения.

Точечный (scatter) график — используется для демонстрации взаимосвязи между двумя переменными. Каждая точка представляет пару значений. Отлично подходит для выявления корреляций, кластеров и выбросов в данных. Например, для анализа зависимости между ценой продукта и объемом продаж.

Пузырьковый график — расширение точечного, где добавляется третья переменная, выраженная размером точки (пузырька). Полезен, когда нужно одновременно сравнить три показателя. Часто применяется в маркетинге для оценки портфеля продуктов по нескольким параметрам.

Радарный (паутинообразный) график — отображает многомерные данные, где каждое измерение представлено осью, выходящей из центра. Значения показаны как точки на осях, соединенные в многоугольник. Используется для комплексной оценки объектов по нескольким параметрам (например, сравнение компетенций сотрудников).

График с областями — вариация линейного графика, где пространство под линией заполнено. Наглядно показывает вклад отдельных компонентов в общую сумму с течением времени. Эффективен для демонстрации кумулятивных изменений, например, доли рынка различных компаний.

Ступенчатый график — специальная форма линейного графика, где изменения происходят не плавно, а скачками. Используется для дискретных данных, когда изменения происходят в определённые моменты (например, изменение тарифов или штатного расписания).

Преимущества линейных графиков : легко интерпретируются, хорошо показывают тренды, компактны

: легко интерпретируются, хорошо показывают тренды, компактны Ограничения точечных графиков : становятся нечитаемыми при большом количестве точек, требуют дополнительных пояснений

: становятся нечитаемыми при большом количестве точек, требуют дополнительных пояснений Сложности радарных графиков: трудны для восприятия неподготовленной аудиторией, сложны в построении

Выбор типа графика зависит от нескольких факторов:

Характера данных (непрерывные, дискретные) Цели визуализации (показать тренд, взаимосвязь, распределение) Аудитории (насколько она подготовлена к восприятию сложных графиков) Контекста презентации (печатный отчет или интерактивный дашборд)

Типология диаграмм: когда какой вид эффективнее

Диаграммы — мощные инструменты для сравнения категорий, демонстрации пропорций и выявления структуры данных. Выбор подходящего типа диаграммы может кардинально изменить восприятие информации аудиторией.

Столбчатые (гистограммы) и линейчатые диаграммы представляют данные в виде прямоугольников, высота или длина которых соответствует значениям. Столбцы обычно располагаются вертикально, а линейчатые — горизонтально. Эти диаграммы идеально подходят для сравнения категорий между собой.

Когда использовать столбчатые диаграммы:

Для сравнения величин по категориям (продажи по товарным группам)

При небольшом количестве категорий (до 10-12)

Когда важно показать точные значения (их можно разместить над столбцами)

Когда использовать линейчатые диаграммы:

При длинных названиях категорий (их удобнее разместить слева)

Если категорий много и они не помещаются внизу столбчатой диаграммы

Для ранжирования категорий от большего к меньшему (или наоборот)

Круговые и кольцевые диаграммы показывают долю каждой категории в общем целом в виде секторов круга. Кольцевые диаграммы — вариация с пустым центром, позволяющая разместить там дополнительную информацию.

Рекомендации по использованию круговых диаграмм:

Применять только для отображения частей единого целого (100%)

Использовать максимум 5-7 категорий для сохранения наглядности

Располагать сектора по убыванию размера (начиная с 12 часов по часовой стрелке)

Избегать для сравнения изменения долей во времени (лучше использовать столбчатые)

Древовидная карта (Treemap) представляет иерархические данные в виде вложенных прямоугольников, размер которых пропорционален значению показателя. Эта диаграмма эффективна для демонстрации больших объемов структурированных данных.

Тепловая карта (Heatmap) отображает данные в матрице, где значения представлены цветами разной интенсивности. Отлично подходит для выявления паттернов и аномалий в больших наборах данных.

Диаграмма Санки (Sankey) показывает потоки от одной категории к другой, где ширина потока пропорциональна его величине. Применяется для визуализации процессов преобразования (например, воронки продаж или энергетических потоков).

Тип диаграммы Основное применение Ограничения Столбчатая Сравнение категорий Неэффективна при большом количестве категорий Круговая Демонстрация пропорций Сложно сравнивать близкие по размеру секторы Древовидная карта Иерархические структуры Требует обучения для интерпретации Тепловая карта Выявление паттернов Зависит от выбранной цветовой схемы Диаграмма Санки Визуализация потоков Сложна в создании, требует специальных инструментов

Марина Соколова, маркетинг-аналитик Я помню, как запустила рекламную кампанию для нового продукта, и собирала данные по конверсии из разных каналов. На еженедельном отчете мне нужно было показать эффективность каждого канала, и я решила использовать стандартную круговую диаграмму. На следующей неделе при обновлении данных я снова сделала круговую диаграмму, и руководитель спросил: "А как изменилась доля каждого канала по сравнению с прошлой неделей?" И тут я поняла свою ошибку — две отдельные круговые диаграммы рядом практически невозможно сравнивать визуально! На следующей встрече я принесла столбчатую диаграмму с группировкой по неделям, и все сразу увидели динамику каждого канала. Этот случай научил меня, что важно не только показать текущую структуру данных, но и продумать, как будет использоваться визуализация в динамике. Теперь я всегда спрашиваю себя: "Как эти данные будут развиваться и сравниваться потом?"

Инструменты создания графиков и диаграмм в 2024 году

Создание эффективных графиков и диаграмм требует подходящих инструментов. На 2024 год существует широкий спектр программного обеспечения — от базовых офисных приложений до профессиональных платформ бизнес-аналитики. 📱💻

Офисные приложения остаются наиболее доступным вариантом для базовой визуализации:

Microsoft Excel — классический инструмент с богатыми возможностями создания стандартных графиков и диаграмм. Поддерживает настраиваемые шаблоны и встроенные алгоритмы анализа данных.

— классический инструмент с богатыми возможностями создания стандартных графиков и диаграмм. Поддерживает настраиваемые шаблоны и встроенные алгоритмы анализа данных. Google Sheets — веб-альтернатива с возможностью совместной работы, интеграции с другими сервисами Google и автоматическим обновлением данных.

— веб-альтернатива с возможностью совместной работы, интеграции с другими сервисами Google и автоматическим обновлением данных. Apple Numbers — предлагает стильные шаблоны с акцентом на дизайн, удобен для создания презентабельных визуализаций для отчетов.

Специализированные платформы визуализации данных предоставляют расширенные функциональные возможности:

Tableau — мощная платформа для интерактивной визуализации с функциями drag-and-drop и поддержкой работы с большими объемами данных.

— мощная платформа для интерактивной визуализации с функциями drag-and-drop и поддержкой работы с большими объемами данных. Power BI — решение от Microsoft для бизнес-аналитики с глубокой интеграцией с другими продуктами компании и возможностями машинного обучения.

— решение от Microsoft для бизнес-аналитики с глубокой интеграцией с другими продуктами компании и возможностями машинного обучения. Looker Studio (ранее Google Data Studio) — бесплатный инструмент для создания интерактивных отчетов и дашбордов с подключением к различным источникам данных.

(ранее Google Data Studio) — бесплатный инструмент для создания интерактивных отчетов и дашбордов с подключением к различным источникам данных. Qlik Sense — платформа с ассоциативным движком, позволяющим исследовать данные с разных ракурсов без построения сложных запросов.

Программирование и библиотеки для визуализации предлагают максимальную гибкость:

Python с библиотеками — Matplotlib (базовые графики), Seaborn (статистические визуализации), Plotly (интерактивные графики), Bokeh (веб-визуализации).

— Matplotlib (базовые графики), Seaborn (статистические визуализации), Plotly (интерактивные графики), Bokeh (веб-визуализации). R с пакетом ggplot2 — мощный инструмент для статистической визуализации с широкими возможностями настройки.

— мощный инструмент для статистической визуализации с широкими возможностями настройки. JavaScript-библиотеки — D3.js (гибкая библиотека для создания уникальных интерактивных визуализаций), Chart.js (простая интеграция в веб-приложения), Highcharts (коммерческая библиотека для бизнес-визуализаций).

Пример базового кода для создания линейного графика с использованием Python и Matplotlib:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Создаем данные x = np.linspace(0, 10, 100) y = np.sin(x) # Строим график plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(x, y, 'b-', linewidth=2, label='sin(x)') plt.title('Синусоида', fontsize=14) plt.xlabel('X', fontsize=12) plt.ylabel('Y', fontsize=12) plt.grid(True) plt.legend() plt.show()

Онлайн-сервисы для быстрого создания визуализаций подходят для неспециалистов:

Canva — платформа с интуитивным интерфейсом и множеством шаблонов для создания инфографики и простых диаграмм.

— платформа с интуитивным интерфейсом и множеством шаблонов для создания инфографики и простых диаграмм. Infogram — специализируется на интерактивных визуализациях и инфографике с возможностью публикации и встраивания.

— специализируется на интерактивных визуализациях и инфографике с возможностью публикации и встраивания. Visme — сервис для создания презентаций, отчетов и визуализаций, включая нестандартные типы диаграмм.

При выборе инструмента для создания графиков и диаграмм необходимо учитывать:

Сложность данных — простые инструменты справятся с базовыми визуализациями, но для многомерных данных потребуются специализированные решения Техническую подготовку пользователя — программные библиотеки дают максимальную гибкость, но требуют навыков программирования Требования к интерактивности — для статических отчетов достаточно офисных приложений, для интерактивных дашбордов нужны специальные платформы Объем и источники данных — решения для больших данных должны поддерживать соответствующие подключения и оптимизацию Бюджет — от бесплатных решений до корпоративных систем с годовыми лицензиями

Интересно узнать, какой инструмент визуализации данных лучше подойдет именно вам? Ваши аналитические способности и предпочтения определяют оптимальные инструменты работы с данными. Пройдите Тест на профориентацию от Skypro, чтобы определить свою склонность к работе с визуальной информацией и получить персонализированные рекомендации по развитию в аналитике. Это займет всего 5 минут, а результаты могут повлиять на всю карьеру в работе с данными!

Практические рекомендации по визуализации данных

Даже имея доступ к лучшим инструментам, недостаточно просто выбрать тип графика или диаграммы — необходимо создать визуализацию, которая эффективно передаст вашу идею и поможет аудитории быстро понять данные. 🧠👁️

Золотые правила эффективной визуализации:

Ясность превыше всего — визуализация должна быть понятна без дополнительных объяснений. Исключите лишние элементы, отвлекающие от основного сообщения. Соответствие типа визуализации задаче — используйте линейный график для тенденций, столбчатую диаграмму для сравнения, круговую для долей от целого. Точное представление данных — избегайте искажений (например, не обрезайте оси для драматизации различий, если это не критично). Мышление от аудитории — учитывайте, кто будет потреблять информацию и насколько они знакомы с темой и форматом визуализации. Последовательность и контекст — используйте одни и те же цвета, шрифты и методы для связанных данных; включайте необходимую контекстную информацию.

Цветовые схемы и их влияние на восприятие данных:

Качественные схемы — используйте для представления категорий (разные отделы, продукты). Выбирайте визуально различимые цвета.

— используйте для представления категорий (разные отделы, продукты). Выбирайте визуально различимые цвета. Последовательные схемы — подходят для числовых диапазонов (от светлого к темному оттенку одного цвета для показа интенсивности).

— подходят для числовых диапазонов (от светлого к темному оттенку одного цвета для показа интенсивности). Дивергентные схемы — применяйте для данных с естественной середкой (отклонения от средней, прибыль/убыток).

— применяйте для данных с естественной середкой (отклонения от средней, прибыль/убыток). Учитывайте дальтонизм — избегайте комбинаций красный-зеленый, предпочитайте цветовые схемы, учитывающие разные типы цветового зрения.

Подписи и аннотации критически важны для правильного понимания визуализации:

Давайте информативные заголовки, раскрывающие основной вывод (не "Продажи по регионам", а "Восточный регион лидирует в продажах второй квартал подряд").

Подписывайте оси с указанием единиц измерения.

Добавляйте аннотации к важным точкам или аномалиям данных.

Включайте краткую легенду, не перегружая ее деталями.

Типичные ошибки визуализации и как их избежать:

Ошибка Проблема Решение Информационная перегрузка Слишком много данных на одной визуализации Разделите на несколько более простых графиков или используйте интерактивные фильтры 3D-эффекты Искажают восприятие пропорций Используйте плоские 2D-графики для точной передачи данных Несоответствующие цвета Затрудняют интерпретацию или вводят в заблуждение Применяйте интуитивно понятные схемы (красный для негатива, зеленый для позитива) Отсутствие масштаба Невозможно оценить величину значений Всегда включайте шкалы и подписи осей с единицами измерения Неверный нулевой уровень Искажает восприятие различий Начинайте оси с нуля для столбчатых диаграмм (допустимы исключения для линейных графиков при фокусе на изменениях)

Адаптация визуализаций для разных форматов:

Презентации — упрощайте графики, выделяйте ключевые моменты, используйте последовательное раскрытие данных.

— упрощайте графики, выделяйте ключевые моменты, используйте последовательное раскрытие данных. Печатные отчеты — учитывайте, что цвета могут выглядеть иначе на печати, проверяйте читаемость в черно-белом варианте.

— учитывайте, что цвета могут выглядеть иначе на печати, проверяйте читаемость в черно-белом варианте. Дашборды — организуйте визуализации по важности, обеспечьте интуитивную навигацию, предусмотрите возможности фильтрации.

— организуйте визуализации по важности, обеспечьте интуитивную навигацию, предусмотрите возможности фильтрации. Мобильные устройства — адаптируйте размер и ориентацию, упрощайте для небольших экранов, учитывайте восприятие на тачскрине.

И, наконец, критически важный совет: тестируйте свои визуализации на реальных пользователях перед финальным представлением. Спросите их, какие выводы они делают из вашего графика или диаграммы. Если они не могут сформулировать ключевое сообщение или, что еще хуже, делают неверные выводы — пересмотрите свой подход.