Глубина просмотра в метрике: что это такое и как использовать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

владельцы и маркетологи веб-сайтов

специалисты по веб-аналитике и цифровому маркетингу

студенты и начинающие аналитики данных

Глубина просмотра — это та метрика, которую многие отслеживают, но не все действительно понимают. За сухими цифрами скрывается мощный индикатор качества контента и удобства навигации по сайту. Представьте, что ваш веб-ресурс — это книга, а глубина просмотра показывает, сколько страниц дочитал пользователь, прежде чем отложить её в сторону. Мы разберём, почему низкая глубина просмотра может стоить вам потенциальных клиентов, и какие рычаги использовать для трансформации случайных посетителей в лояльную аудиторию. 📊

Хотите научиться управлять данными с математической точностью? Курс «Аналитик данных» с нуля от Skypro позволит вам не просто собирать, но и грамотно интерпретировать показатели глубины просмотра и другие ключевые метрики. На курсе вы освоите Python, SQL и инструменты визуализации, что позволит превращать сложные метрики сайта в наглядные dashboards для принятия бизнес-решений. Инвестируйте в аналитические навыки сегодня!

Глубина просмотра в метрике: базовые принципы показателя

Глубина просмотра (Page Depth) — это метрика веб-аналитики, которая показывает, сколько страниц в среднем просматривает пользователь за одну сессию на вашем сайте. Этот показатель рассчитывается как отношение общего числа просмотренных страниц к количеству визитов за определённый период.

Например, если ваш сайт посетили 1000 человек, и в сумме они просмотрели 3000 страниц, то глубина просмотра будет равна 3. Это означает, что средний посетитель изучает 3 страницы вашего ресурса перед уходом.

Тип сайта Средняя глубина просмотра Оценка Интернет-магазин 4-7 страниц Хорошее значение Информационный портал 2-3 страницы Приемлемое значение Блог 1.5-2 страницы Требует улучшения Корпоративный сайт 3-5 страниц Хорошее значение Лендинг 1-1.5 страницы Нормальное значение

Инструменты веб-аналитики, такие как Яндекс.Метрика и Google Analytics, автоматически рассчитывают глубину просмотра и представляют эти данные в удобных для понимания отчётах. В Яндекс.Метрике вы найдёте этот показатель в разделе "Стандартные отчёты" → "Посещаемость" → "Глубина просмотра".

Критически важно понимать, что "идеальная" глубина просмотра существенно варьируется в зависимости от типа сайта и поставленных целей:

Для информационных порталов высокая глубина просмотра обычно является положительным сигналом — пользователи читают несколько статей.

Для интернет-магазинов оптимальная глубина зависит от воронки продаж — слишком высокая может означать, что посетители не могут найти то, что ищут.

Для лендингов низкая глубина может быть нормой, если страница эффективно приводит к конверсии.

При анализе глубины просмотра важно учитывать и другие метрики, особенно время на сайте. Высокая глубина просмотра в сочетании с коротким временем пребывания может свидетельствовать о том, что пользователи просто перескакивают страницы в поисках информации. 🕵️

Значение глубины просмотра для анализа вовлеченности

Глубина просмотра — один из ключевых индикаторов вовлеченности пользователей. Когда посетители просматривают больше страниц, это обычно свидетельствует о заинтересованности в вашем контенте или предложениях. Однако понимание этой метрики требует комплексного подхода.

Алексей Корнеев, ведущий специалист по веб-аналитике Работая с крупным новостным порталом, я столкнулся с интересным феноменом: посетители, приходящие из поисковых систем, демонстрировали средний показатель глубины просмотра около 1,2 страницы. Это было критически низкое значение для информационного сайта! Анализ показал, что 78% пользователей покидали сайт, прочитав только одну статью. Мы внедрили систему релевантных рекомендаций между статьями, сделав акцент на визуальные элементы и интригующие заголовки связанных материалов. Через два месяца глубина просмотра выросла до 2,8 страниц, а показатель отказов снизился на 22%. Это наглядно продемонстрировало, как манипулирование потоком пользователей может радикально изменить картину вовлеченности.

Высокая глубина просмотра обычно коррелирует с несколькими позитивными аспектами работы веб-ресурса:

Качество контента — пользователи находят вашу информацию полезной и переходят к другим материалам.

— пользователи находят вашу информацию полезной и переходят к другим материалам. Эффективность внутренней перелинковки — посетители легко следуют по предложенным ссылкам от одной страницы к другой.

— посетители легко следуют по предложенным ссылкам от одной страницы к другой. Удобство навигации — структура сайта интуитивно понятна и помогает находить релевантный контент.

— структура сайта интуитивно понятна и помогает находить релевантный контент. Доверие пользователей — люди готовы проводить больше времени на сайте, который воспринимается как авторитетный источник.

Важно сегментировать данные о глубине просмотра по различным параметрам для более точной интерпретации:

Параметр сегментации Что показывает Ценность для аналитики Источник трафика Различие в поведении пользователей из разных каналов Позволяет оптимизировать стратегии привлечения целевой аудитории Устройства пользователей Как отличается навигация на мобильных и десктопных устройствах Помогает выявить проблемы с адаптивным дизайном Географическое положение Различия поведения аудитории из разных регионов Позволяет адаптировать контент под региональные особенности Новые vs. вернувшиеся пользователи Разница в паттернах навигации между новыми и лояльными посетителями Помогает улучшить пользовательский опыт для различных сегментов

Для более глубокого понимания вовлеченности стоит анализировать не только среднюю глубину просмотра, но и распределение пользователей по группам. Например, в отчете Яндекс.Метрики вы можете видеть, какой процент посетителей просмотрел 1 страницу, 2 страницы, 3 страницы и т.д. Это помогает выявить закономерности и аномалии в пользовательском поведении. 📈

Снижение глубины просмотра может сигнализировать о проблемах с удержанием внимания пользователей, в то время как резкий рост этого показателя иногда говорит о трудностях с навигацией или поиском нужной информации. Поэтому важно интерпретировать данные в контексте специфики вашего бизнеса и структуры сайта.

Как правильно интерпретировать данные глубины просмотра

Интерпретация данных по глубине просмотра — это не просто взгляд на цифры, а умение читать цифровые следы пользователей на вашем сайте. Корректный анализ требует учёта множества переменных и контекста бизнес-модели.

Прежде всего, необходимо определить, является ли текущее значение глубины просмотра "нормальным" для вашего типа сайта. Для этого можно использовать следующие ориентиры:

Сравнение с историческими данными — как изменился показатель после обновлений сайта или контент-стратегии.

— как изменился показатель после обновлений сайта или контент-стратегии. Бенчмаркинг с конкурентами — как вы выглядите на фоне других сайтов вашей ниши.

— как вы выглядите на фоне других сайтов вашей ниши. Соотношение с целевыми метриками — как глубина просмотра коррелирует с конверсиями.

При интерпретации данных необходимо учитывать целевое назначение различных страниц сайта:

JS Скопировать код // Пример условной оценки глубины просмотра в зависимости от типа страницы function assessPageDepth(pageType, pageDepth) { switch(pageType) { case 'landing': return pageDepth < 1.5 ? 'оптимально' : 'требует анализа'; case 'blog': return pageDepth >= 2 ? 'хорошо' : 'требует улучшения'; case 'e-commerce': return pageDepth >= 5 ? 'отлично' : (pageDepth >= 3 ? 'хорошо' : 'требует улучшения'); default: return 'требует индивидуальной оценки'; } }

Мария Самойлова, руководитель отдела аналитики Однажды с e-commerce клиентом мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: после редизайна сайта глубина просмотра увеличилась на 40%, но конверсии упали на 15%. Казалось бы, пользователи стали активнее изучать сайт — разве это не хорошо? Детальный анализ воронки показал, что после редизайна клиенты стали чаще "блуждать" по сайту, не находя нужный товар или информацию. Навигационные элементы стали менее понятными, а процесс оформления заказа усложнился. Мы упростили меню, добавили умный поиск и сократили количество шагов в оформлении заказа. Глубина просмотра снизилась до прежних значений, но конверсии выросли на 23% относительно показателей до редизайна. Это наглядно показало, что иногда меньшая глубина просмотра — признак более эффективной работы сайта.

Особенно ценной является сегментация данных по нескольким ключевым параметрам. Например, глубина просмотра:

По типу устройств (десктоп vs. мобильные)

По источникам трафика (органический поиск, контекстная реклама, социальные сети)

По поисковым запросам, приведшим на сайт

По демографическим группам пользователей

По времени суток и дням недели

При интерпретации важно понимать, что высокая глубина просмотра может свидетельствовать как о положительных (высокая заинтересованность), так и о негативных явлениях (невозможность быстро найти нужную информацию). Покажу, как можно различать эти сценарии:

🔍 Признаки положительной высокой глубины просмотра:

Длительное время пребывания на каждой странице

Логичная последовательность просмотра страниц (например, от категории к подкатегории к товару)

Высокие показатели конверсии

⚠️ Признаки проблемной высокой глубины просмотра:

Короткое время пребывания на страницах

Хаотичная навигация по сайту

Высокий показатель отказов на финальных этапах воронки

Опытные аналитики всегда рассматривают глубину просмотра в связке с другими метриками, чтобы получить полную картину. Особенно важно соотносить её с временем пребывания на сайте и поведением пользователей в конкретных сценариях использования вашего ресурса.

Практические способы улучшения глубины просмотра

Превращение посетителей в исследователей вашего сайта — это искусство, требующее стратегического подхода к UX-дизайну, контенту и аналитике. Представляю проверенные методы увеличения глубины просмотра, которые могут быть адаптированы под специфику вашего проекта. 🚀

Оптимизация внутренней перелинковки — создание логичной сети ссылок между релевантными страницами.

— создание логичной сети ссылок между релевантными страницами. Внедрение рекомендаций контента — блоки "Вам также может быть интересно", "Похожие статьи".

— блоки "Вам также может быть интересно", "Похожие статьи". Совершенствование навигации — интуитивно понятное меню и поисковая система на сайте.

— интуитивно понятное меню и поисковая система на сайте. Создание контент-цепочек — серии статей или продуктов, логически связанных между собой.

— серии статей или продуктов, логически связанных между собой. Использование техники "хлебных крошек" — демонстрация пути на сайте и возможности вернуться к категориям.

Техническая оптимизация сайта играет не менее важную роль в удержании пользователей и увеличении глубины просмотра:

Технический аспект Влияние на глубину просмотра Как оптимизировать Скорость загрузки Каждая секунда задержки увеличивает вероятность ухода пользователя на 20% Оптимизация изображений, кеширование, CDN, минификация CSS/JS Мобильная адаптивность Более 60% трафика приходит с мобильных устройств Реализация адаптивного дизайна, тестирование на разных устройствах Внутренний поиск Пользователи, использующие поиск, просматривают в среднем на 2.5 страницы больше Внедрение интеллектуального поиска с автодополнением и фильтрацией Структурированные данные Помогают поисковым системам лучше понимать контент Внедрение разметки schema.org, улучшение отображения в результатах поиска

Стратегии контент-маркетинга, направленные на увеличение глубины просмотра:

Создание длинных, разбитых на разделы материалов с навигацией внутри страницы.

с навигацией внутри страницы. Использование призывов к действию (CTA) в ключевых точках контента.

в ключевых точках контента. Внедрение интерактивных элементов — тесты, калькуляторы, опросы.

— тесты, калькуляторы, опросы. Формирование контентных хабов — страниц, объединяющих материалы по определенной теме.

— страниц, объединяющих материалы по определенной теме. Персонализация контента на основе данных о пользователе и его предыдущих действиях на сайте.

Специфические подходы для разных типов сайтов:

Для интернет-магазинов:

Блоки "Часто покупают вместе", "Клиенты также смотрели".

Система фильтров продукции, позволяющая быстро сужать поиск.

Карточки товаров с дополнительной информацией, скрытой за табами.

Для информационных ресурсов:

Тематическая группировка контента по подкатегориям.

"Бесконечная прокрутка" для блогов и новостных лент.

Выделение ключевых терминов с возможностью перехода к их определениям.

Для сервисных компаний и B2B-ресурсов:

Детальные кейсы с пошаговой навигацией.

Сравнительные таблицы услуг/решений с возможностью детализации.

Экспертные материалы с сопутствующими ресурсами для скачивания.

Важно регулярно проводить A/B-тестирование различных элементов сайта для определения наиболее эффективных стратегий увеличения глубины просмотра. Такой data-driven подход позволяет принимать решения на основе фактических данных, а не предположений.

Раздумываете над карьерным путем в digital? Не знаете, в какую сторону развиваться — в веб-аналитику, маркетинг или разработку? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и предрасположенность к работе с метриками сайта. Всего за несколько минут вы получите персонализированную карту профессиональных компетенций и рекомендации по карьерному развитию — идеальный старт для тех, кто хочет стать экспертом в цифровой аналитике.

Глубина просмотра в метрике: связь с конверсией и продажами

Связь между глубиной просмотра и конверсией неоднозначна и требует глубокого понимания воронки продаж конкретного бизнеса. Данная метрика может как напрямую влиять на показатели конверсии, так и служить индикатором проблем в пользовательском опыте.

Корреляция между глубиной просмотра и конверсией варьируется в зависимости от типа сайта и бизнес-модели:

Стандартные интернет-магазины обычно демонстрируют положительную корреляцию: более высокая глубина просмотра часто связана с большей заинтересованностью и, как следствие, более высоким уровнем конверсии.

обычно демонстрируют положительную корреляцию: более высокая глубина просмотра часто связана с большей заинтересованностью и, как следствие, более высоким уровнем конверсии. Лендинги и односраничные сайты могут показывать обратную зависимость: здесь низкая глубина просмотра при высокой конверсии свидетельствует об эффективности страницы.

могут показывать обратную зависимость: здесь низкая глубина просмотра при высокой конверсии свидетельствует об эффективности страницы. Информационные порталы и медиа часто стремятся к высокой глубине просмотра как ключевому показателю вовлеченности, который затем монетизируется через рекламу.

Оптимальные стратегии использования данных о глубине просмотра для увеличения конверсий:

1. Анализ путей конверсии в соответствии с глубиной просмотра

Определение оптимального количества шагов до конверсии.

Выявление "золотого пути" — последовательности просмотров, наиболее часто приводящих к целевому действию.

Идентификация точек выхода пользователей на разной глубине просмотра.

2. Персонализация пользовательского опыта на основе глубины просмотра

Адаптация контента для пользователей с различными паттернами навигации.

Специальные предложения для пользователей с высокой вовлеченностью (высокая глубина просмотра).

Программы ретаргетинга, учитывающие глубину изучения сайта.

Интеграция данных о глубине просмотра с другими бизнес-показателями позволяет выявить ценные закономерности. Например, связь между глубиной просмотра и:

Бизнес-показатель Что анализировать Потенциальные инсайты Средний чек Корреляция между количеством просмотренных страниц и суммой заказа Определение оптимального пользовательского пути для максимизации среднего чека LTV (пожизненная ценность клиента) Зависимость лояльности от первоначальной глубины просмотра Прогнозирование долгосрочной ценности новых клиентов на основе их первого визита ROI маркетинговых кампаний Различия в глубине просмотра между различными рекламными каналами Оптимизация распределения маркетингового бюджета на основе качества трафика Показатель возвратов товаров Связь между детальным изучением товара и последующим удовлетворением покупкой Улучшение описаний товаров для снижения числа возвратов

Практические рекомендации по использованию глубины просмотра для увеличения продаж:

Создавайте "воронки контента" — последовательности страниц, постепенно ведущие пользователя к конверсии.

— последовательности страниц, постепенно ведущие пользователя к конверсии. Анализируйте выпадения на разных этапах и оптимизируйте проблемные страницы.

и оптимизируйте проблемные страницы. Внедряйте триггерные элементы , побуждающие к дальнейшему изучению сайта на страницах с высоким показателем выхода.

, побуждающие к дальнейшему изучению сайта на страницах с высоким показателем выхода. Сегментируйте пользователей по глубине просмотра для персонализированных email-кампаний и ретаргетинга.

по глубине просмотра для персонализированных email-кампаний и ретаргетинга. Используйте прогностические модели, основанные на исторических данных о связи глубины просмотра с конверсией.

Разработка системы KPI, включающей глубину просмотра, позволяет более комплексно оценивать эффективность маркетинговых инициатив. Например, для e-commerce проектов можно разработать "индекс вовлеченности покупателя", объединяющий глубину просмотра, время на сайте, количество возвратов и показатель конверсии с соответствующими весами для каждой метрики. 💼

Продвинутым подходом является использование инструментов машинного обучения для анализа связи между паттернами навигации и вероятностью конверсии. Такие модели могут адаптивно предлагать наиболее эффективный следующий шаг для каждого пользователя, максимизируя шансы на конверсию.