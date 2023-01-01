Формы в Django: основные возможности и практические примеры

JS Скопировать код

// JavaScript для динамического обновления формы document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const categorySelect = document.getElementById('id_category'); const subcategorySelect = document.getElementById('id_subcategory'); categorySelect.addEventListener('change', function() { const categoryId = this.value; if (categoryId) { fetch(`/api/subcategories/${categoryId}/`) .then(response => response.json()) .then(data => { // Очистка текущих опций subcategorySelect.innerHTML = ''; // Добавление новых опций на основе полученных данных data.forEach(item => { const option = document.createElement('option'); option.value = item.id; option.textContent = item.name; subcategorySelect.appendChild(option); }); // Разблокировка поля subcategorySelect.disabled = false; }); } else { // Блокировка поля при отсутствии выбранной категории subcategorySelect.disabled = true; subcategorySelect.innerHTML = ''; } }); });