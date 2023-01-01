Фишинговая ссылка: что это такое и как защититься от мошенников

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи интернета, желающие защитить свои личные данные от мошенников.

Специалисты и студенты, интересующиеся карьерой в области кибербезопасности.

Владельцы бизнеса и их сотрудники, нуждающиеся в обучении основам безопасности в интернете.

Открыли электронную почту и увидели сообщение от банка о "подозрительной активности в аккаунте"? Получили SMS о необходимости "срочно подтвердить данные"? Вы в шаге от фишинговой атаки. Каждые 39 секунд в мире происходит кибератака, и фишинг остается одним из самых распространенных способов обмана. Не стоит думать, что это случится с кем угодно, только не с вами – 97% пользователей не могут правильно идентифицировать фишинговые ссылки. Давайте разберемся, как распознать опасность и защитить себя от цифровых мошенников. 🔍

Хотите стать экспертом, способным не только защищаться от фишинговых атак, но и тестировать безопасность систем? Курс «Инженер по тестированию» с нуля от Skypro научит вас проверять системы на уязвимости, обнаруживать бреши в защите и предотвращать кибератаки. Вы освоите методики, помогающие компаниям защищаться от фишинга и других угроз, превращая знания о безопасности в востребованную профессию с зарплатой от 90 000 ₽.

Что такое фишинговая ссылка и как её распознать

Фишинговая ссылка — это замаскированная под легитимную веб-страницу ловушка, созданная для кражи ваших личных данных, паролей или финансовой информации. Название происходит от английского слова "fishing" (рыбалка), поскольку мошенники как бы "закидывают удочку" с приманкой, ожидая, что вы "клюнете". 🎣

Распознать фишинговую ссылку можно по нескольким ключевым признакам:

Странный домен: адрес сайта содержит опечатки или отличается от оригинального (например, amaz0n.com вместо amazon.com)

Необычные символы или цифры в URL-адресе

Сокращенные ссылки без указания конечного адреса

Отсутствие HTTPS-протокола (нет "замочка" в адресной строке)

Подозрительные домены верхнего уровня (.xyz, .tk и др.)

Фишинговые ссылки могут приходить через электронную почту, мессенджеры, SMS, социальные сети или даже во всплывающих окнах. Их цель одна — заставить вас совершить необдуманное действие и передать личные данные мошенникам.

Признак легитимной ссылки Признак фишинговой ссылки https://paypal.com/account http://paypa1.com/account Корректное написание доменного имени Замена букв похожими символами Наличие защищенного соединения (https) Отсутствие защищенного соединения (http) Соответствие адреса и содержания сайта Несоответствие адреса содержанию Наличие политики конфиденциальности Запрос личных данных без объяснения причин

Анастасия Кравцова, специалист по кибербезопасности

Ко мне обратилась пожилая женщина, потерявшая все сбережения. Маргарита Петровна получила SMS о том, что её банковская карта заблокирована. В сообщении была ссылка на сайт, внешне неотличимый от официального сайта банка. Испугавшись, она перешла по ссылке и ввела свои данные, включая CVV-код. Через 15 минут с её счёта списали 230,000 рублей. Когда мы проанализировали ссылку, оказалось, что в адресе вместо "sberbank.ru" было написано "sberbenk.ru" — разница в одну букву, которую легко не заметить. Из-за этой маленькой детали женщина потеряла накопления за несколько лет.

Как работают фишинговые ссылки и кто их создаёт

Механизм работы фишинговых ссылок прост, но эффективен. Мошенники создают поддельную версию известного сайта — банка, платежной системы, социальной сети или интернет-магазина. Внешне такая копия может быть практически идентична оригиналу, вплоть до лого и дизайна страниц. 💻

Типичная схема фишинговой атаки включает следующие этапы:

Создание фальшивого сайта-клона легитимного ресурса Массовая рассылка сообщений с вредоносной ссылкой Сбор данных, которые пользователь вводит на фальшивом сайте Использование полученной информации для кражи средств или личности

Кто стоит за созданием фишинговых ссылок? Это могут быть:

Организованные хакерские группировки, специализирующиеся на финансовых преступлениях

Киберпреступники-одиночки, использующие готовые инструменты

Хактивисты с политическими или идеологическими мотивами

Спонсируемые государством группы, нацеленные на кражу корпоративных или государственных секретов

С развитием технологий становится все проще создавать убедительные фишинговые сайты. Существуют даже готовые наборы инструментов, так называемые "фишинг-киты", доступные на черном рынке, которые позволяют даже неопытным мошенникам запускать фишинговые кампании.

Сергей Волков, консультант по информационной безопасности

В одной из компаний, где я проводил аудит безопасности, произошел показательный случай. Финансовый директор получил письмо якобы от CEO с просьбой срочно перевести 50,000$ зарубежному партнеру. Письмо выглядело подлинным: правильный логотип компании, подпись руководителя, даже манера письма была идентичной. Ссылка в письме вела на копию корпоративного портала, где нужно было авторизоваться. Финансовый директор ввел свои учетные данные и чуть не авторизовал перевод. Спасло компанию лишь то, что он решил перезвонить CEO для подтверждения. Позже выяснилось, что мошенники несколько недель наблюдали за перепиской руководства, изучая их стиль общения. Они даже зарегистрировали домен, отличающийся от корпоративного одним символом: company-name.com вместо companyname.com. Такой уровень подготовки говорит о том, что современный фишинг — это не примитивные письма с ошибками, а тщательно спланированные операции.

Основные признаки фишинга в сообщениях и письмах

Успех фишинговой атаки зависит от способности мошенников создать убедительное сообщение, которое побуждает к немедленным действиям. Научившись распознавать типичные признаки фишинга, вы сможете защитить себя от большинства атак. 🚩

Ключевые признаки фишинговых сообщений:

Срочность и создание ощущения опасности ("Ваш аккаунт будет заблокирован через 24 часа")

Обещание неожиданной выгоды ("Вы выиграли приз" или "Получите компенсацию")

Запрос конфиденциальной информации (пароли, номера карт, коды CVV)

Отправитель с подозрительным адресом электронной почты

Грамматические и орфографические ошибки в тексте

Обращение в общих терминах ("Уважаемый клиент") вместо вашего имени

Несоответствие между отображаемым текстом ссылки и фактическим URL-адресом

Современные фишинговые атаки становятся все более таргетированными (spear phishing), когда мошенники собирают информацию о конкретной жертве из социальных сетей и других открытых источников, чтобы создать максимально убедительное сообщение.

Тип фишинговой атаки Описание Как распознать Email-фишинг Поддельные письма от банков, платежных систем или известных компаний Проверка адреса отправителя, наведение на ссылки без клика SMS-фишинг (смишинг) Фишинговые ссылки через SMS-сообщения Короткие неизвестные ссылки, срочные требования действий Voice-фишинг (вишинг) Телефонные звонки с просьбой перейти на сайт или сообщить данные Требование немедленных действий, звонки из "службы безопасности" Клон-фишинг Копия реального письма с измененными ссылками Сравнение с предыдущими легитимными письмами от отправителя Целевой фишинг Атака на конкретного человека с использованием персональных данных Слишком личное обращение от непроверенных отправителей

Важно помнить, что большинство компаний никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по электронной почте. Если вы получили такой запрос, даже если он выглядит легитимным, лучше связаться с компанией по официальному телефону, указанному на их сайте, а не по номеру из письма.

Простые меры защиты от фишинговых атак

Защита от фишинговых атак не требует специальных технических знаний — достаточно соблюдать простые, но эффективные правила цифровой гигиены. Вот практические шаги, которые помогут вам избежать попадания на удочку мошенников. 🛡️

Базовые правила безопасности:

Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений Вводите адреса важных сайтов (банки, платежные системы) вручную Проверяйте URL-адрес перед вводом личной информации Используйте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно Установите надежный антивирус с защитой от фишинга Регулярно обновляйте браузер и все программное обеспечение Создавайте уникальные сложные пароли для разных сервисов

Дополнительные меры для повышенной защиты:

Используйте менеджер паролей для хранения и автозаполнения учетных данных (он не будет вводить данные на фишинговых сайтах)

Включите фильтры фишинга в своем почтовом клиенте и браузере

Рассмотрите использование VPN для дополнительного уровня защиты

Используйте отдельную электронную почту для финансовых операций

Обучите всех членов семьи, особенно пожилых родственников и детей, основам безопасности

Особенно важно проявлять бдительность при работе с мобильными устройствами. Маленькие экраны смартфонов затрудняют распознавание фишинговых адресов, а тап по ссылке происходит быстрее и легче, чем клик мышью.

Задумываетесь о карьере в IT-сфере? Проверьте, подходит ли вам направление информационной безопасности! Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, есть ли у вас аналитический склад ума и внимание к деталям — ключевые качества специалиста по кибербезопасности. За 5 минут вы узнаете, стоит ли вам развиваться в сфере информационной безопасности, где средняя зарплата достигает 150 000 ₽, а спрос на профессионалов растёт на 30% ежегодно.

Для владельцев бизнеса стоит уделить особое внимание обучению сотрудников, так как человеческий фактор остается самым уязвимым звеном в системе безопасности компании. Проводите регулярные тренинги и симуляции фишинговых атак, чтобы персонал был готов распознать угрозу.

Что делать, если вы стали жертвой фишинговой атаки

Даже самые внимательные пользователи могут иногда попасться на уловки мошенников. Если вы подозреваете, что стали жертвой фишинговой атаки, важно действовать быстро и методично, чтобы минимизировать возможный ущерб. 🚨

Алгоритм действий при подозрении на фишинг:

Немедленно смените пароли от всех аккаунтов, особенно банковских и платежных систем, к которым могли получить доступ мошенники Свяжитесь с банком и заблокируйте карты, если вы вводили их данные на подозрительном сайте Включите двухфакторную аутентификацию на всех важных аккаунтах Проведите сканирование устройства на вирусы и вредоносное ПО Сообщите о фишинге в соответствующие инстанции

Куда можно сообщить о фишинговых атаках:

В службу безопасности компании, чье имя использовали мошенники

В банк или платежную систему, если речь идет о финансовом фишинге

В подразделения МВД, занимающиеся киберпреступлениями

В ФинЦЕРТ Банка России (при финансовом мошенничестве)

На специализированные порталы (антифишинг.рф)

Тип скомпрометированных данных Срочные действия Дополнительные меры Банковская карта Заблокировать карту, сообщить в банк Проверить историю операций, оспорить несанкционированные транзакции Учетные данные от соцсетей Сменить пароль, проверить историю входов Включить уведомления о входе с новых устройств Электронная почта Сменить пароль, проверить настройки пересылки Проверить все аккаунты, привязанные к этой почте Паспортные данные Заявить в полицию Проверить кредитную историю на наличие фальшивых займов Корпоративные данные Сообщить в IT-отдел компании Следовать корпоративному протоколу реагирования на инциденты

Помните, что скорость реакции имеет решающее значение. Чем быстрее вы предпримете меры после обнаружения фишинговой атаки, тем больше шансов минимизировать или полностью предотвратить ущерб.

Если вы стали жертвой финансового мошенничества, сохраняйте все доказательства: скриншоты, письма, сообщения. Это поможет при обращении в правоохранительные органы и повысит шансы на возврат средств.