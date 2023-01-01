Финансовый аналитик: какие экзамены и предметы стоит сдавать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

выпускники экономических факультетов и студенты, планирующие карьеру в финансах

начинающие финансовые аналитики, ищущие информацию о подготовке и сертификациях

специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки и карьерные перспективы в финансовой области

Рынок труда финансовых специалистов предъявляет все более высокие требования к соискателям. Каждый год тысячи выпускников экономических факультетов штурмуют двери крупных компаний, но 80% из них не знают, какие экзамены и сертификации действительно имеют вес. Работодатели ищут не просто обладателей дипломов, а профессионалов с подтвержденными компетенциями, измеряемыми конкретными экзаменами и рыночными сертификатами. Как построить карьеру финансового аналитика, не потратив годы на бесполезные курсы? 🧠 Какие предметы помогут сформировать прочный фундамент для карьерного роста? Давайте разберем.

Строите карьеру в финансах и хотите избежать типичных ошибок новичков? Курс «Финансовый аналитик» с нуля от Skypro разработан под требования реального рынка. Учебная программа включает подготовку ко всем ключевым экзаменам и сертификациям, которые повышают вашу стоимость как специалиста. Бонус — трудоустройство в компании-партнеры после успешного завершения обучения!

Кто такой финансовый аналитик: компетенции и перспективы

Финансовый аналитик — это специалист, который анализирует финансовые данные компаний, отраслей или рынков для принятия инвестиционных решений и разработки финансовых стратегий. Это не просто "человек с цифрами" — это стратег, способный трансформировать массивы данных в конкретные бизнес-решения.

Ключевые компетенции финансового аналитика включают:

Глубокое понимание финансовой отчетности и умение анализировать балансы, отчеты о прибылях и убытках, движение денежных средств

Владение методами финансового моделирования и прогнозирования

Навыки оценки инвестиционной привлекательности активов

Умение проводить комплексную оценку рисков

Способность работать со специализированным программным обеспечением

Карьерные перспективы для финансового аналитика в 2025 году остаются чрезвычайно привлекательными — согласно данным HeadHunter, средняя зарплата начинающего специалиста составляет от 90 000 рублей, а с опытом от 3 лет может превышать 200 000 рублей. При этом финансовый анализ служит отличным трамплином для дальнейшего карьерного роста:

Карьерная траектория Временной горизонт Средний доход (2025) Младший финансовый аналитик 0-2 года 90 000 – 120 000 ₽ Финансовый аналитик 2-4 года 150 000 – 200 000 ₽ Старший финансовый аналитик 4-6 лет 200 000 – 300 000 ₽ Финансовый директор 8+ лет 300 000 – 600 000+ ₽

Профессия остается устойчивой даже в период экономической нестабильности — финансовая экспертиза становится еще более ценной, когда компании ищут способы оптимизировать расходы и увеличить рентабельность.

Александр Мельников, руководитель аналитического отдела

Когда я только начинал карьеру, рынок был переполнен "универсальными" экономистами без конкретной специализации. Мое конкурентное преимущество сформировалось благодаря целенаправленной подготовке — я сосредоточился на математической статистике и финансовом моделировании еще на третьем курсе университета. Затем сдал CFA Level I сразу после выпуска. Эти шаги позволили мне получить предложение от международной консалтинговой компании с зарплатой в два раза выше, чем у однокурсников. Спустя 7 лет я возглавляю аналитический отдел и руковожу командой из 12 специалистов.

Базовое образование и предметы для поступления

Путь к карьере финансового аналитика начинается с правильного выбора образовательной траектории еще на этапе подготовки к вступительным экзаменам. 🎓

Для поступления на экономические и финансовые специальности в ведущие вузы России в 2025 году требуется сдать следующие предметы ЕГЭ:

Математика (профильный уровень) — обязательный предмет, минимальный проходной балл в топовых вузах — от 75

— обязательный предмет, минимальный проходной балл в топовых вузах — от 75 Русский язык — обязательный предмет для всех специальностей

— обязательный предмет для всех специальностей Обществознание или Иностранный язык (английский) — в зависимости от требований конкретного вуза

или (английский) — в зависимости от требований конкретного вуза Информатика — становится все более востребованной для программ с уклоном в финансовую аналитику и финтех

Оптимальные направления подготовки в бакалавриате:

Специальность Код направления Предпочтительные вузы Конкурентные преимущества Экономика 38.03.01 ВШЭ, МГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ Универсальная база, широкий выбор специализаций Финансы и кредит 38.03.08 Финансовый университет, РЭУ им. Плеханова Профильная подготовка, ориентация на практику Прикладная математика и информатика 01.03.02 МФТИ, МИФИ, СПбГУ Сильная математическая база, программирование Бизнес-информатика 38.03.05 ВШЭ, РАНХиГС Сочетание IT и финансовых компетенций

В процессе обучения критически важно сосредоточиться на следующих предметах:

Корпоративные финансы — фундаментальная дисциплина для понимания финансовой структуры компании

— фундаментальная дисциплина для понимания финансовой структуры компании Финансовая математика — математические методы анализа финансовых рынков

— математические методы анализа финансовых рынков Инвестиционный анализ — оценка эффективности инвестиционных проектов

— оценка эффективности инвестиционных проектов Статистика — работа с данными и понимание статистических закономерностей

— работа с данными и понимание статистических закономерностей Эконометрика — построение экономических моделей и прогнозов

— построение экономических моделей и прогнозов Финансовый учет и отчетность — понимание структуры финансовой отчетности

— понимание структуры финансовой отчетности Английский язык — большинство профессиональной литературы и терминологии на английском

По данным рекрутинговых агентств, одним из решающих факторов при найме начинающих финансовых аналитиков является наличие профильных курсовых работ и дипломного проекта, демонстрирующих практические навыки анализа реальных кейсов.

Ключевые экзамены для карьеры финансового аналитика

После получения базового образования критическое значение для карьерного роста приобретают профессиональные экзамены. Они подтверждают ваши компетенции и выделяют вас на рынке труда. 📚

Экзамен CFA (Chartered Financial Analyst) — международный золотой стандарт для финансовых аналитиков, состоящий из трех уровней. На российском рынке даже успешная сдача Level I значительно повышает ценность специалиста. Подготовка требует минимум 300 часов для каждого уровня.

— международный золотой стандарт для финансовых аналитиков, состоящий из трех уровней. На российском рынке даже успешная сдача Level I значительно повышает ценность специалиста. Подготовка требует минимум 300 часов для каждого уровня. FRM (Financial Risk Manager) — сертификация для специалистов по управлению рисками, особенно востребована в банковском секторе и инвестиционных компаниях.

— сертификация для специалистов по управлению рисками, особенно востребована в банковском секторе и инвестиционных компаниях. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) — многоуровневая квалификация, охватывающая бухгалтерский учет, аудит и финансовый менеджмент. Особенно ценится в международных компаниях.

— многоуровневая квалификация, охватывающая бухгалтерский учет, аудит и финансовый менеджмент. Особенно ценится в международных компаниях. CMA (Certified Management Accountant) — сертификация для специалистов в области управленческого учета и финансового менеджмента.

Екатерина Соколова, финансовый аналитик инвестиционного фонда

Многие мои коллеги недооценивали значение CFA, считая, что достаточно иметь диплом престижного вуза. Я решила не полагаться только на репутацию университета и параллельно с магистратурой готовилась к CFA Level I. Экзамен был невероятно сложным — из нашей учебной группы его сдали только двое из десяти. Но эффект превзошел все ожидания: на собеседовании в крупном инвестиционном фонде меня спросили именно про CFA. Когда я подтвердила успешную сдачу, атмосфера интервью кардинально изменилась — меня стали рассматривать как серьезного кандидата, а не как вчерашнюю студентку. В итоге я получила оффер с зарплатой на 30% выше изначально заявленной.

Для финансовых аналитиков, ориентированных на работу с данными и финансовыми технологиями, имеет смысл рассмотреть дополнительные технические сертификации:

Сертификация Фокус Сложность Примерная стоимость CFA Level I Инвестиционный анализ, оценка активов Высокая $940 + материалы FRM Part I Управление рисками Высокая $750 + материалы ACCA (первые модули) Финансовый учет, отчетность Средняя $150-300 за модуль Bloomberg Market Concepts Работа с терминалом Bloomberg Низкая $149-249

Стратегический подход к профессиональным экзаменам предполагает их поэтапное прохождение:

На этапе выпуска из университета или в течение первого года работы — сдача более доступных сертификаций (Bloomberg Market Concepts) После 1-2 лет опыта — CFA Level I или FRM Part I С опытом 3+ лет — продвижение по уровням CFA или другим многоуровневым программам

Не уверены, подходит ли вам карьера финансового аналитика? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и получите персонализированную оценку ваших склонностей и потенциала в финансовой сфере. Тест учитывает не только ваши знания математики, но и аналитический склад ума, стрессоустойчивость и другие качества, необходимые успешному финансовому аналитику. По результатам вы получите рекомендации по экзаменам и предметам, на которых стоит сосредоточиться.

Профессиональные сертификации и их значимость

Помимо фундаментальных профессиональных экзаменов CFA, FRM и ACCA, на рынке существуют более узкоспециализированные сертификации, которые могут стать важным дифференциатором в финансовой карьере. 🏆

Выбор сертификации должен соответствовать вашим карьерным целям:

Для работы в инвестиционном банкинге и фондах : CFA остается главным приоритетом, дополненным знанием инструментов финансового моделирования

: CFA остается главным приоритетом, дополненным знанием инструментов финансового моделирования Для аналитиков в корпоративных финансах : ACCA или российский аналог — CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

: ACCA или российский аналог — CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) Для специалистов по рискам : FRM или PRM (Professional Risk Manager)

: FRM или PRM (Professional Risk Manager) Для финансовых технологий: специализированные IT-сертификации в сочетании с финансовыми знаниями

Интересный тренд 2025 года — повышение ценности локализованных российских сертификаций, которые учитывают специфику отечественного рынка:

FССА (Financial Controller Certification Association) — сертификация для финансовых контролеров

— сертификация для финансовых контролеров Аттестат ФСФР (Федеральной службы по финансовым рынкам) — базовый и специализированные экзамены для работы на финансовых рынках

— базовый и специализированные экзамены для работы на финансовых рынках Сертификации Московской биржи — специализированные программы для работы с биржевыми инструментами

При выборе сертификаций важно оценивать соотношение затрат и потенциальной отдачи:

Сертификация Временные затраты Сложность Среднее повышение зарплаты ROI (возврат инвестиций) CFA (полная программа) 900+ часов Очень высокая 30-50% Высокий ACCA (полная квалификация) 1000+ часов Высокая 25-40% Высокий FRM (обе части) 400+ часов Высокая 15-30% Средний-высокий Аттестат ФСФР (базовый) 100-150 часов Средняя 5-15% Средний Курсы финансового моделирования 40-80 часов Средняя 10-20% Высокий

Важный аспект — признание сертификации работодателями. По данным опросов HeadHunter, наибольшим признанием на российском рынке в 2025 году пользуются:

CFA — признается 94% работодателей в инвестиционном секторе ACCA — признается 89% международных компаний FRM — признается 87% банков и финансовых институтов Аттестаты ФСФР — обязательны для определенных должностей Специализированные технические сертификации (финансовое моделирование, Power BI, Python для финансов) — признаются 76% работодателей

Альтернативный подход к профессиональному развитию — программы корпоративного обучения. Многие крупные компании, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, предлагают внутренние программы сертификации, которые могут быть не менее ценными, чем международные, особенно для карьерного роста внутри этих организаций.

Дополнительные навыки для успешной карьеры в финансах

Современный финансовый аналитик — это не только знаток финансовых теорий и моделей, но и специалист, владеющий техническими и soft-skills. По опросам работодателей, 70% успеха в карьере определяется именно этими дополнительными компетенциями. 🚀

Наиболее востребованные технические навыки 2025 года:

Продвинутый Excel — обязательный инструмент, включая сложные формулы, макросы, VBA

— обязательный инструмент, включая сложные формулы, макросы, VBA Языки программирования — Python стал стандартом де-факто для финансовых аналитиков (включая библиотеки Pandas, NumPy, scikit-learn)

— Python стал стандартом де-факто для финансовых аналитиков (включая библиотеки Pandas, NumPy, scikit-learn) SQL — для работы с базами данных и извлечения нужной информации

— для работы с базами данных и извлечения нужной информации BI-инструменты — Power BI или Tableau для создания интерактивной визуализации

— Power BI или Tableau для создания интерактивной визуализации Специализированное ПО — Bloomberg Terminal, Reuters, Capital IQ

Пример кода Python для финансового анализа:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.linear_model import LinearRegression # Загружаем финансовые данные data = pd.read_csv('financial_data.csv', index_col='Date', parse_dates=True) # Рассчитываем ключевые показатели data['ROE'] = data['Net Income'] / data['Shareholders Equity'] data['Debt to Equity'] = data['Total Debt'] / data['Shareholders Equity'] # Анализ корреляции между показателями correlation = data[['ROE', 'Debt to Equity']].corr() print(correlation) # Построение регрессионной модели для прогнозирования X = data[['Operating Margin', 'Asset Turnover']].values y = data['ROE'].values model = LinearRegression().fit(X, y) print(f"R² score: {model.score(X, y):.2f}") print(f"Coefficients: {model.coef_}")

Не менее важными становятся и soft-skills:

Коммуникационные навыки — умение представлять сложные финансовые данные нетехническим специалистам

— умение представлять сложные финансовые данные нетехническим специалистам Критическое мышление — способность выявлять несоответствия в данных и строить обоснованные гипотезы

— способность выявлять несоответствия в данных и строить обоснованные гипотезы Стрессоустойчивость — особенно важна при работе с дедлайнами и в условиях волатильности рынков

— особенно важна при работе с дедлайнами и в условиях волатильности рынков Бизнес-интуиция — понимание контекста цифр и их влияния на бизнес-решения

— понимание контекста цифр и их влияния на бизнес-решения Проактивность — умение предвидеть проблемы и предлагать решения до их возникновения

Языковые компетенции также имеют критическое значение. Владение английским языком на уровне не ниже B2 является обязательным требованием для большинства позиций начиная с уровня среднего аналитика. Для работы в международных компаниях или с зарубежными рынками ценится знание дополнительных языков, особенно китайского.

Для развития этих компетенций эффективны следующие подходы:

Проектное обучение — участие в реальных проектах, даже на волонтерской основе Хакатоны и кейс-чемпионаты по финансовой аналитике Онлайн-курсы по техническим навыкам (Coursera, Udemy, DataCamp) Активное нетворкинг через профессиональные сообщества и LinkedIn Ведение персонального блога или участие в профессиональных форумах

Интересно, что 65% руководителей отмечают, что при прочих равных условиях предпочтут кандидата с более развитыми soft-skills и обучаемостью, чем с лучшими техническими знаниями. Это подчеркивает важность комплексного развития всех групп навыков для построения успешной карьеры в финансовом анализе.