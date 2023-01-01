Диз группа: что это за анализ и когда он необходим пациентам
Для кого эта статья:
- медицинские работники, особенно инфекционисты и лаборанты
- студенты медицинских вузов, интересующиеся микробиологией и лабораторной диагностикой
пациенты, желающие лучше понимать назначения и результаты анализов на диз группу
Лабораторная диагностика — фундамент современной медицины, на котором строится точный диагноз и эффективная терапия. Среди множества анализов особое место занимает диз группа (дизентерийная группа) — исследование, имеющее критическое значение при подозрении на кишечные инфекции. Несмотря на свою диагностическую ценность, этот анализ часто вызывает вопросы как у пациентов, так и у начинающих медицинских специалистов. Разберёмся, что представляет собой диз группа, как правильно подготовиться к сдаче материала и какую информацию даёт врачу этот анализ. 🔬
Диз группа: основные сведения о лабораторном исследовании
Диз группа (дизентерийная группа) — бактериологическое исследование кала на наличие патогенных микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, которые вызывают острые кишечные инфекции. Основная цель данного анализа — выявить возбудителей дизентерии, сальмонеллеза и других бактериальных инфекций желудочно-кишечного тракта.
По сути, диз группа — это посев биологического материала на селективные питательные среды с последующей идентификацией выросших колоний бактерий. Это не экспресс-тест, а полноценное микробиологическое исследование, требующее времени для культивирования микроорганизмов.
Марина Петрова, врач-инфекционист
В моей практике был случай с 8-летней девочкой Соней, которую привели с жалобами на диарею, боли в животе и субфебрильную температуру. Симптомы сохранялись на протяжении трёх дней. Родители связывали заболевание с употреблением салата в кафе быстрого питания. Стандартный клинический анализ крови показал умеренный лейкоцитоз, а в копрограмме обнаружились лейкоциты и эритроциты. Эти данные указывали на инфекционный процесс, но не давали понимания о возбудителе.
Я назначила диз группу, и через 72 часа мы получили результат — выделена Shigella sonnei, один из возбудителей бактериальной дизентерии. Благодаря этому диагнозу мы смогли назначить целенаправленную антибактериальную терапию с учётом чувствительности возбудителя, а также провести эпидемиологическое расследование. В результате были выявлены и другие случаи заболевания среди посетителей этого заведения, что позволило санэпидемстанции принять необходимые меры.
Сроки выполнения диз группы варьируются от 3 до 7 дней, что обусловлено биологическими особенностями роста бактериальных культур. Предварительные результаты могут быть доступны уже через 24-48 часов, а окончательное заключение и антибиотикограмма (определение чувствительности к антибиотикам) — через 3-5 дней.
|Этап исследования
|Временные рамки
|Получаемая информация
|Первичный посев
|24 часа
|Наличие роста подозрительных колоний
|Идентификация микроорганизмов
|24-48 часов
|Род и вид выделенного патогена
|Определение антибиотикочувствительности
|24-48 часов после идентификации
|Список эффективных антибиотиков
|Дополнительные тесты (при необходимости)
|24-72 часа
|Подтверждение патогенности, типирование
Важно отметить, что анализ на диз группу входит в стандарты диагностики кишечных инфекций и назначается как амбулаторным пациентам, так и в стационаре. Для профессиональных медицинских работников понимание сути этого исследования критически важно для корректной интерпретации результатов и назначения адекватной терапии. 🦠
Состав и параметры диз группы: что выявляет анализ
Диз группа представляет собой комплексное микробиологическое исследование, направленное на выявление патогенных бактерий, вызывающих кишечные инфекции. Анализ позволяет идентифицировать следующие группы возбудителей:
- Шигеллы (Shigella) — возбудители дизентерии (шигеллеза), включая виды S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii и S. sonnei
- Сальмонеллы (Salmonella) — возбудители сальмонеллеза и брюшного тифа
- Патогенные штаммы кишечной палочки (E. coli) — энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные и другие
- Иерсинии (Yersinia) — возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулеза
- Кампилобактеры (Campylobacter) — возбудители кампилобактериоза
При проведении анализа на диз группу исследование не ограничивается только идентификацией возбудителя. Лабораторный процесс включает несколько последовательных этапов, каждый из которых даёт ценную диагностическую информацию.
Алексей Соколов, врач-лаборант
Помню, как к нам в лабораторию поступили образцы кала сразу от 12 человек из детского лагеря с подозрением на вспышку кишечной инфекции. Все дети имели схожую симптоматику: тошноту, рвоту, диарею и повышенную температуру.
Мы провели комплексный анализ диз группы для каждого образца, что включало посев на дифференциально-диагностические среды, микроскопию и серологическую идентификацию. Несмотря на схожесть клинических проявлений, результаты оказались разными: у восьми детей мы выделили Salmonella Enteritidis, у трёх — норовирус (выявленный дополнительными методами), а у одного ребёнка инфекционного агента не обнаружили вовсе.
Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важна точная лабораторная идентификация возбудителя, даже при внешне идентичной клинической картине. Благодаря дифференцированному подходу, дети с сальмонеллезом получили антибактериальную терапию, а остальным проводилось симптоматическое лечение, без неоправданного назначения антибиотиков.
В процессе выполнения анализа определяются следующие параметры:
- Наличие или отсутствие патогенных бактерий в исследуемом материале
- Видовая принадлежность выделенных микроорганизмов
- Количественная оценка (степень обсемененности образца)
- Чувствительность к антибактериальным препаратам — определяется в случае обнаружения патогенов
- Факторы вирулентности — при необходимости дополнительного исследования
|Возбудитель
|Основной путь передачи
|Инкубационный период
|Типичные клинические особенности
|Shigella spp.
|Фекально-оральный
|1-3 дня
|Схваткообразные боли в животе, тенезмы, кал с кровью и слизью
|Salmonella spp.
|Пищевой
|6-72 часа
|Интоксикация, водянистая диарея, лихорадка
|Патогенные E. coli
|Водный, пищевой
|1-8 дней
|Варьирует в зависимости от штамма
|Yersinia enterocolitica
|Пищевой (мясо, молоко)
|4-7 дней
|Мезентериальный лимфаденит, псевдоаппендикулярный синдром
|Campylobacter jejuni
|Пищевой (птица, молоко)
|2-5 дней
|Острое начало, диарея с примесью крови, лихорадка
Для врачей особенно важно понимать, что отрицательный результат диз группы не исключает полностью наличие кишечной инфекции. Это может быть связано с вирусной этиологией заболевания, приёмом антибиотиков до взятия анализа или небактериальными патогенами (простейшие, грибы), для выявления которых требуются дополнительные исследования. 🔍
Когда врачи назначают диз группу: показания и симптомы
Назначение анализа на диз группу всегда должно быть клинически обоснованным. Это исследование имеет определённые показания, связанные как с клиническими проявлениями, так и с эпидемиологическими факторами. Понимание ситуаций, когда этот анализ действительно необходим, позволяет оптимизировать диагностический процесс и избежать необоснованных исследований.
Основные клинические показания для назначения диз группы:
- Острая диарея (особенно с наличием патологических примесей — крови, слизи, гноя)
- Выраженный интоксикационный синдром в сочетании с диареей
- Тенезмы и ложные позывы к дефекации
- Длительная субфебрильная лихорадка неясного генеза
- Абдоминальный болевой синдром с явлениями дисфункции кишечника
- Рецидивирующие и хронические формы колита при исключении неинфекционной природы
Эпидемиологические показания также имеют важное значение при принятии решения о назначении данного анализа:
- Контакт с больным с подтверждённой кишечной инфекцией
- Пребывание в очаге групповой заболеваемости (детские учреждения, лагеря отдыха)
- Недавнее возвращение из регионов с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой
- Употребление потенциально опасных продуктов (необработанное молоко, сырые яйца, мясо сомнительного качества)
- Профессиональная принадлежность к декретированным группам (работники пищевой промышленности, детских учреждений, медицинский персонал)
В некоторых случаях анализ на диз группу входит в перечень обязательных профилактических обследований, особенно для лиц, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, питьевой воды, а также воспитанием и обучением детей и медицинским обслуживанием населения. 📋
Для практикующих врачей важно понимать, какие клинические проявления должны насторожить в отношении вероятной бактериальной кишечной инфекции:
|Симптом/признак
|Вероятность бактериальной этиологии
|Вероятные возбудители
|Кровь в стуле
|Высокая
|Shigella, Campylobacter, ЭИКП, Salmonella
|Лихорадка >38,5°C
|Высокая
|Salmonella, Shigella, Campylobacter
|Боли в левой подвздошной области
|Средняя
|Shigella, Campylobacter
|Водянистая диарея без примесей
|Низкая (чаще вирусная)
|ЭТКП, Vibrio cholerae
|Тошнота и рвота (преобладающие)
|Низкая (чаще вирусная)
|S. aureus, B. cereus (токсикоинфекции)
Однако необходимо помнить, что клиническая картина не всегда позволяет с уверенностью определить этиологию заболевания, и точный диагноз возможен только после лабораторного подтверждения. Назначение анализа на диз группу должно быть частью комплексного диагностического подхода, включающего анамнез, объективный осмотр и оценку эпидемиологической ситуации. 🧫
Подготовка к сдаче диз группы: важные рекомендации
Корректная подготовка к сдаче анализа на диз группу имеет критическое значение для получения достоверных результатов. Ошибки при сборе, хранении и транспортировке материала могут привести к ложноотрицательным результатам или контаминации пробы посторонней микрофлорой. Рассмотрим ключевые аспекты этого процесса. 🧪
Правила сбора кала для исследования на диз группу:
- Материал следует собирать до начала антибактериальной терапии или не ранее чем через 72 часа после ее прекращения
- Кал собирают из первой утренней порции в количестве 1-2 г (размером с лесной орех)
- Для сбора используют только стерильные контейнеры со шпателем, предоставляемые лабораторией
- При наличии патологических примесей (слизь, кровь) в кале именно эти участки должны быть включены в образец
- Контейнер необходимо плотно закрыть и маркировать персональными данными
Ограничения и особенности подготовки:
- Диета перед исследованием: за 3-4 дня до сбора материала рекомендуется исключить алкоголь, острую пищу, копчености, а также продукты, усиливающие бродильные процессы (бобовые, капуста, свежие фрукты в большом количестве)
- Лекарственные препараты: по согласованию с врачом следует отменить прием слабительных, активированного угля, препаратов висмута, ферментных препаратов, касторового и вазелинового масла за 72 часа до исследования
- Бактериофаги: необходимо прекратить прием бактериофагов (поливалентный, дизентерийный, сальмонеллезный) за 2 недели до исследования
- Клизмы и ректальные свечи: не рекомендуется их применение в течение 72 часов до сбора материала
- Рентгеноконтрастные исследования: анализ может быть выполнен не ранее, чем через 14 дней после проведения рентгенологического исследования с барием
Строгое соблюдение временных рамок и условий транспортировки имеет первостепенное значение для сохранения жизнеспособности патогенных микроорганизмов и получения достоверного результата:
|Временные параметры
|Оптимальные условия
|Последствия несоблюдения
|Доставка в лабораторию
|В течение 2 часов после сбора
|Искажение количественных результатов, гибель некоторых патогенов
|Временное хранение (если невозможна быстрая доставка)
|При температуре +2...+8°C не более 8-12 часов
|Ложноотрицательные результаты из-за гибели патогенов
|Температурный режим транспортировки
|Термоконтейнер с хладоэлементами
|Размножение сапрофитной флоры, подавление роста патогенов
|Использование транспортных сред
|Среда Кэри-Блэра при невозможности быстрой доставки
|Повышает выживаемость патогенов при длительной транспортировке
Особенности сбора материала в различных клинических ситуациях:
- У лихорадящих пациентов: желательно собирать материал во время пика температуры
- При наличии обильной водянистой диареи: важно захватить слизистые хлопья, если они присутствуют
- У детей раннего возраста: допускается сбор материала с пеленки или подгузника (только из несмоченных мочой участков) с помощью стерильного шпателя
- У тяжелых лежачих пациентов: возможен сбор материала из прямой кишки с помощью ректального тампона (выполняется медицинским персоналом)
- При отсутствии самостоятельного стула: исследование может быть проведено после очистительной клизмы малым объемом теплой кипяченой воды
Для медицинских работников важно проинструктировать пациента о возможных причинах получения недостоверных результатов:
- Сбор недостаточного количества материала
- Контаминация образца мочой или вагинальными выделениями
- Использование нестерильной посуды для сбора
- Прием антибактериальных препаратов перед исследованием
- Длительное хранение материала при комнатной температуре
Следование этим рекомендациям значительно повышает диагностическую ценность исследования и минимизирует вероятность получения ложных результатов. 📊
Интерпретация результатов диз группы: значение для здоровья
Интерпретация результатов анализа на диз группу требует не только технических знаний, но и клинического мышления. Результат исследования всегда необходимо оценивать в контексте клинической картины и эпидемиологических данных. Рассмотрим основные аспекты интерпретации и их значение для диагностического процесса. 📈
Возможные варианты результатов и их клиническая интерпретация:
- Отрицательный результат — патогенные бактерии кишечной группы не обнаружены.
- Не исключает полностью наличие кишечной инфекции (возможны вирусные агенты, простейшие, грибы)
- Может наблюдаться при приеме антибактериальных препаратов до исследования
- Иногда требуется повторное исследование при сохраняющейся симптоматике
- Положительный результат — выделен патогенный микроорганизм.
- Подтверждает диагноз кишечной инфекции соответствующей этиологии
- Является основанием для назначения этиотропной терапии
- Требует проведения противоэпидемических мероприятий
- Носительство — выделение патогенного микроорганизма у клинически здорового человека.
- Требует дополнительного обследования и наблюдения
- Может быть противопоказанием для работы в определенных профессиях
- В ряде случаев требует санации
Важную роль играет не только факт выделения возбудителя, но и определение его чувствительности к антибактериальным препаратам. Антибиотикограмма позволяет подобрать наиболее эффективную терапию с учетом индивидуальных особенностей выделенного штамма.
|Выделенный возбудитель
|Типичная чувствительность
|Часто наблюдаемая резистентность
|Препараты выбора (2025)
|Shigella spp.
|Фторхинолоны, цефалоспорины III поколения
|Ампициллин, ко-тримоксазол, тетрациклины
|Ципрофлоксацин, цефтриаксон
|Salmonella enterica (нетифоидная)
|Фторхинолоны, цефалоспорины III поколения
|Ампициллин, хлорамфеникол
|Азитромицин, цефиксим
|Патогенные E. coli
|Карбапенемы, защищенные амино-пенициллины
|Цефалоспорины I-II поколения
|Мероденем, амоксициллин/клавуланат
|Campylobacter jejuni
|Макролиды, фторхинолоны
|Тетрациклины, пенициллины
|Эритромицин, азитромицин
Клиническая значимость результатов анализа на диз группу определяется следующими факторами:
- Эпидемиологические меры: положительный результат требует информирования санитарно-эпидемиологической службы, изоляции пациента и обследования контактных лиц
- Тактика лечения: выбор антибактериального препарата с учетом чувствительности, определение длительности терапии
- Прогноз заболевания: некоторые возбудители (например, S. dysenteriae типа 1) ассоциированы с более тяжелым течением и возможными осложнениями
- Трудовая экспертиза: сроки временной нетрудоспособности и критерии допуска к работе для декретированных групп населения
- Контроль эффективности лечения: необходимость контрольных исследований после завершения терапии
Отдельного внимания заслуживает вопрос деконтаминации организма после перенесенной бактериальной кишечной инфекции. В ряде случаев развивается бактерионосительство, требующее дополнительных лечебных и противоэпидемических мероприятий.
Критерии эффективности проведенной терапии (на основании результатов контрольных исследований):
- Отрицательный результат анализа на диз группу (однократно или кратность зависит от выделенного возбудителя)
- Нормализация клинических показателей (отсутствие диареи, нормальная температура тела)
- Нормализация лабораторных маркеров воспаления (лейкоцитоз, СОЭ, С-реактивный белок)
- Отсутствие патологических примесей в кале при макро- и микроскопическом исследовании
Для практикующих врачей важно помнить, что даже при выделении типичного возбудителя необходимо учитывать возможность микст-инфекции, особенно при атипичном или затяжном течении заболевания. В таких случаях может потребоваться расширение спектра лабораторных исследований. 🔬
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что диз группа — это не просто рутинный анализ, а мощный диагностический инструмент, требующий профессионального подхода как к выполнению, так и к интерпретации. Своевременное и правильное назначение этого исследования, корректный сбор материала и грамотная оценка результатов в комплексе с клиническими данными позволяют установить точный диагноз, назначить эффективное лечение и предотвратить распространение инфекции. В современной медицине, где проблема антибиотикорезистентности становится все более актуальной, целенаправленная диагностика возбудителя кишечной инфекции с определением его чувствительности приобретает особое значение, позволяя оптимизировать антибактериальную терапию и улучшить прогноз заболевания.