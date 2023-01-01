Диз группа: что это за анализ и когда он необходим пациентам

Для кого эта статья:

медицинские работники, особенно инфекционисты и лаборанты

студенты медицинских вузов, интересующиеся микробиологией и лабораторной диагностикой

пациенты, желающие лучше понимать назначения и результаты анализов на диз группу Лабораторная диагностика — фундамент современной медицины, на котором строится точный диагноз и эффективная терапия. Среди множества анализов особое место занимает диз группа (дизентерийная группа) — исследование, имеющее критическое значение при подозрении на кишечные инфекции. Несмотря на свою диагностическую ценность, этот анализ часто вызывает вопросы как у пациентов, так и у начинающих медицинских специалистов. Разберёмся, что представляет собой диз группа, как правильно подготовиться к сдаче материала и какую информацию даёт врачу этот анализ. 🔬

Диз группа: основные сведения о лабораторном исследовании

Диз группа (дизентерийная группа) — бактериологическое исследование кала на наличие патогенных микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, которые вызывают острые кишечные инфекции. Основная цель данного анализа — выявить возбудителей дизентерии, сальмонеллеза и других бактериальных инфекций желудочно-кишечного тракта.

По сути, диз группа — это посев биологического материала на селективные питательные среды с последующей идентификацией выросших колоний бактерий. Это не экспресс-тест, а полноценное микробиологическое исследование, требующее времени для культивирования микроорганизмов.

Марина Петрова, врач-инфекционист В моей практике был случай с 8-летней девочкой Соней, которую привели с жалобами на диарею, боли в животе и субфебрильную температуру. Симптомы сохранялись на протяжении трёх дней. Родители связывали заболевание с употреблением салата в кафе быстрого питания. Стандартный клинический анализ крови показал умеренный лейкоцитоз, а в копрограмме обнаружились лейкоциты и эритроциты. Эти данные указывали на инфекционный процесс, но не давали понимания о возбудителе. Я назначила диз группу, и через 72 часа мы получили результат — выделена Shigella sonnei, один из возбудителей бактериальной дизентерии. Благодаря этому диагнозу мы смогли назначить целенаправленную антибактериальную терапию с учётом чувствительности возбудителя, а также провести эпидемиологическое расследование. В результате были выявлены и другие случаи заболевания среди посетителей этого заведения, что позволило санэпидемстанции принять необходимые меры.

Сроки выполнения диз группы варьируются от 3 до 7 дней, что обусловлено биологическими особенностями роста бактериальных культур. Предварительные результаты могут быть доступны уже через 24-48 часов, а окончательное заключение и антибиотикограмма (определение чувствительности к антибиотикам) — через 3-5 дней.

Этап исследования Временные рамки Получаемая информация Первичный посев 24 часа Наличие роста подозрительных колоний Идентификация микроорганизмов 24-48 часов Род и вид выделенного патогена Определение антибиотикочувствительности 24-48 часов после идентификации Список эффективных антибиотиков Дополнительные тесты (при необходимости) 24-72 часа Подтверждение патогенности, типирование

Важно отметить, что анализ на диз группу входит в стандарты диагностики кишечных инфекций и назначается как амбулаторным пациентам, так и в стационаре. Для профессиональных медицинских работников понимание сути этого исследования критически важно для корректной интерпретации результатов и назначения адекватной терапии. 🦠

Состав и параметры диз группы: что выявляет анализ

Диз группа представляет собой комплексное микробиологическое исследование, направленное на выявление патогенных бактерий, вызывающих кишечные инфекции. Анализ позволяет идентифицировать следующие группы возбудителей:

Шигеллы (Shigella) — возбудители дизентерии (шигеллеза), включая виды S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii и S. sonnei

— возбудители дизентерии (шигеллеза), включая виды S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii и S. sonnei Сальмонеллы (Salmonella) — возбудители сальмонеллеза и брюшного тифа

— возбудители сальмонеллеза и брюшного тифа Патогенные штаммы кишечной палочки (E. coli) — энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные и другие

— энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные и другие Иерсинии (Yersinia) — возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулеза

— возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулеза Кампилобактеры (Campylobacter) — возбудители кампилобактериоза

При проведении анализа на диз группу исследование не ограничивается только идентификацией возбудителя. Лабораторный процесс включает несколько последовательных этапов, каждый из которых даёт ценную диагностическую информацию.

Алексей Соколов, врач-лаборант Помню, как к нам в лабораторию поступили образцы кала сразу от 12 человек из детского лагеря с подозрением на вспышку кишечной инфекции. Все дети имели схожую симптоматику: тошноту, рвоту, диарею и повышенную температуру. Мы провели комплексный анализ диз группы для каждого образца, что включало посев на дифференциально-диагностические среды, микроскопию и серологическую идентификацию. Несмотря на схожесть клинических проявлений, результаты оказались разными: у восьми детей мы выделили Salmonella Enteritidis, у трёх — норовирус (выявленный дополнительными методами), а у одного ребёнка инфекционного агента не обнаружили вовсе. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важна точная лабораторная идентификация возбудителя, даже при внешне идентичной клинической картине. Благодаря дифференцированному подходу, дети с сальмонеллезом получили антибактериальную терапию, а остальным проводилось симптоматическое лечение, без неоправданного назначения антибиотиков.

В процессе выполнения анализа определяются следующие параметры:

Наличие или отсутствие патогенных бактерий в исследуемом материале Видовая принадлежность выделенных микроорганизмов Количественная оценка (степень обсемененности образца) Чувствительность к антибактериальным препаратам — определяется в случае обнаружения патогенов Факторы вирулентности — при необходимости дополнительного исследования

Возбудитель Основной путь передачи Инкубационный период Типичные клинические особенности Shigella spp. Фекально-оральный 1-3 дня Схваткообразные боли в животе, тенезмы, кал с кровью и слизью Salmonella spp. Пищевой 6-72 часа Интоксикация, водянистая диарея, лихорадка Патогенные E. coli Водный, пищевой 1-8 дней Варьирует в зависимости от штамма Yersinia enterocolitica Пищевой (мясо, молоко) 4-7 дней Мезентериальный лимфаденит, псевдоаппендикулярный синдром Campylobacter jejuni Пищевой (птица, молоко) 2-5 дней Острое начало, диарея с примесью крови, лихорадка

Для врачей особенно важно понимать, что отрицательный результат диз группы не исключает полностью наличие кишечной инфекции. Это может быть связано с вирусной этиологией заболевания, приёмом антибиотиков до взятия анализа или небактериальными патогенами (простейшие, грибы), для выявления которых требуются дополнительные исследования. 🔍

Когда врачи назначают диз группу: показания и симптомы

Назначение анализа на диз группу всегда должно быть клинически обоснованным. Это исследование имеет определённые показания, связанные как с клиническими проявлениями, так и с эпидемиологическими факторами. Понимание ситуаций, когда этот анализ действительно необходим, позволяет оптимизировать диагностический процесс и избежать необоснованных исследований.

Основные клинические показания для назначения диз группы:

Острая диарея (особенно с наличием патологических примесей — крови, слизи, гноя)

Выраженный интоксикационный синдром в сочетании с диареей

Тенезмы и ложные позывы к дефекации

Длительная субфебрильная лихорадка неясного генеза

Абдоминальный болевой синдром с явлениями дисфункции кишечника

Рецидивирующие и хронические формы колита при исключении неинфекционной природы

Эпидемиологические показания также имеют важное значение при принятии решения о назначении данного анализа:

Контакт с больным с подтверждённой кишечной инфекцией Пребывание в очаге групповой заболеваемости (детские учреждения, лагеря отдыха) Недавнее возвращение из регионов с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой Употребление потенциально опасных продуктов (необработанное молоко, сырые яйца, мясо сомнительного качества) Профессиональная принадлежность к декретированным группам (работники пищевой промышленности, детских учреждений, медицинский персонал)

В некоторых случаях анализ на диз группу входит в перечень обязательных профилактических обследований, особенно для лиц, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, питьевой воды, а также воспитанием и обучением детей и медицинским обслуживанием населения. 📋

Для практикующих врачей важно понимать, какие клинические проявления должны насторожить в отношении вероятной бактериальной кишечной инфекции:

Симптом/признак Вероятность бактериальной этиологии Вероятные возбудители Кровь в стуле Высокая Shigella, Campylobacter, ЭИКП, Salmonella Лихорадка >38,5°C Высокая Salmonella, Shigella, Campylobacter Боли в левой подвздошной области Средняя Shigella, Campylobacter Водянистая диарея без примесей Низкая (чаще вирусная) ЭТКП, Vibrio cholerae Тошнота и рвота (преобладающие) Низкая (чаще вирусная) S. aureus, B. cereus (токсикоинфекции)

Однако необходимо помнить, что клиническая картина не всегда позволяет с уверенностью определить этиологию заболевания, и точный диагноз возможен только после лабораторного подтверждения. Назначение анализа на диз группу должно быть частью комплексного диагностического подхода, включающего анамнез, объективный осмотр и оценку эпидемиологической ситуации. 🧫

Подготовка к сдаче диз группы: важные рекомендации

Корректная подготовка к сдаче анализа на диз группу имеет критическое значение для получения достоверных результатов. Ошибки при сборе, хранении и транспортировке материала могут привести к ложноотрицательным результатам или контаминации пробы посторонней микрофлорой. Рассмотрим ключевые аспекты этого процесса. 🧪

Правила сбора кала для исследования на диз группу:

Материал следует собирать до начала антибактериальной терапии или не ранее чем через 72 часа после ее прекращения

Кал собирают из первой утренней порции в количестве 1-2 г (размером с лесной орех)

Для сбора используют только стерильные контейнеры со шпателем, предоставляемые лабораторией

При наличии патологических примесей (слизь, кровь) в кале именно эти участки должны быть включены в образец

Контейнер необходимо плотно закрыть и маркировать персональными данными

Ограничения и особенности подготовки:

Диета перед исследованием: за 3-4 дня до сбора материала рекомендуется исключить алкоголь, острую пищу, копчености, а также продукты, усиливающие бродильные процессы (бобовые, капуста, свежие фрукты в большом количестве) Лекарственные препараты: по согласованию с врачом следует отменить прием слабительных, активированного угля, препаратов висмута, ферментных препаратов, касторового и вазелинового масла за 72 часа до исследования Бактериофаги: необходимо прекратить прием бактериофагов (поливалентный, дизентерийный, сальмонеллезный) за 2 недели до исследования Клизмы и ректальные свечи: не рекомендуется их применение в течение 72 часов до сбора материала Рентгеноконтрастные исследования: анализ может быть выполнен не ранее, чем через 14 дней после проведения рентгенологического исследования с барием

Строгое соблюдение временных рамок и условий транспортировки имеет первостепенное значение для сохранения жизнеспособности патогенных микроорганизмов и получения достоверного результата:

Временные параметры Оптимальные условия Последствия несоблюдения Доставка в лабораторию В течение 2 часов после сбора Искажение количественных результатов, гибель некоторых патогенов Временное хранение (если невозможна быстрая доставка) При температуре +2...+8°C не более 8-12 часов Ложноотрицательные результаты из-за гибели патогенов Температурный режим транспортировки Термоконтейнер с хладоэлементами Размножение сапрофитной флоры, подавление роста патогенов Использование транспортных сред Среда Кэри-Блэра при невозможности быстрой доставки Повышает выживаемость патогенов при длительной транспортировке

Особенности сбора материала в различных клинических ситуациях:

У лихорадящих пациентов: желательно собирать материал во время пика температуры

желательно собирать материал во время пика температуры При наличии обильной водянистой диареи: важно захватить слизистые хлопья, если они присутствуют

важно захватить слизистые хлопья, если они присутствуют У детей раннего возраста: допускается сбор материала с пеленки или подгузника (только из несмоченных мочой участков) с помощью стерильного шпателя

допускается сбор материала с пеленки или подгузника (только из несмоченных мочой участков) с помощью стерильного шпателя У тяжелых лежачих пациентов: возможен сбор материала из прямой кишки с помощью ректального тампона (выполняется медицинским персоналом)

возможен сбор материала из прямой кишки с помощью ректального тампона (выполняется медицинским персоналом) При отсутствии самостоятельного стула: исследование может быть проведено после очистительной клизмы малым объемом теплой кипяченой воды

Для медицинских работников важно проинструктировать пациента о возможных причинах получения недостоверных результатов:

Сбор недостаточного количества материала

Контаминация образца мочой или вагинальными выделениями

Использование нестерильной посуды для сбора

Прием антибактериальных препаратов перед исследованием

Длительное хранение материала при комнатной температуре

Следование этим рекомендациям значительно повышает диагностическую ценность исследования и минимизирует вероятность получения ложных результатов. 📊

Интерпретация результатов диз группы: значение для здоровья

Интерпретация результатов анализа на диз группу требует не только технических знаний, но и клинического мышления. Результат исследования всегда необходимо оценивать в контексте клинической картины и эпидемиологических данных. Рассмотрим основные аспекты интерпретации и их значение для диагностического процесса. 📈

Возможные варианты результатов и их клиническая интерпретация:

Отрицательный результат — патогенные бактерии кишечной группы не обнаружены. Не исключает полностью наличие кишечной инфекции (возможны вирусные агенты, простейшие, грибы)

Может наблюдаться при приеме антибактериальных препаратов до исследования

Иногда требуется повторное исследование при сохраняющейся симптоматике Положительный результат — выделен патогенный микроорганизм. Подтверждает диагноз кишечной инфекции соответствующей этиологии

Является основанием для назначения этиотропной терапии

Требует проведения противоэпидемических мероприятий Носительство — выделение патогенного микроорганизма у клинически здорового человека. Требует дополнительного обследования и наблюдения

Может быть противопоказанием для работы в определенных профессиях

В ряде случаев требует санации

Важную роль играет не только факт выделения возбудителя, но и определение его чувствительности к антибактериальным препаратам. Антибиотикограмма позволяет подобрать наиболее эффективную терапию с учетом индивидуальных особенностей выделенного штамма.

Выделенный возбудитель Типичная чувствительность Часто наблюдаемая резистентность Препараты выбора (2025) Shigella spp. Фторхинолоны, цефалоспорины III поколения Ампициллин, ко-тримоксазол, тетрациклины Ципрофлоксацин, цефтриаксон Salmonella enterica (нетифоидная) Фторхинолоны, цефалоспорины III поколения Ампициллин, хлорамфеникол Азитромицин, цефиксим Патогенные E. coli Карбапенемы, защищенные амино-пенициллины Цефалоспорины I-II поколения Мероденем, амоксициллин/клавуланат Campylobacter jejuni Макролиды, фторхинолоны Тетрациклины, пенициллины Эритромицин, азитромицин

Клиническая значимость результатов анализа на диз группу определяется следующими факторами:

Эпидемиологические меры: положительный результат требует информирования санитарно-эпидемиологической службы, изоляции пациента и обследования контактных лиц

положительный результат требует информирования санитарно-эпидемиологической службы, изоляции пациента и обследования контактных лиц Тактика лечения: выбор антибактериального препарата с учетом чувствительности, определение длительности терапии

выбор антибактериального препарата с учетом чувствительности, определение длительности терапии Прогноз заболевания: некоторые возбудители (например, S. dysenteriae типа 1) ассоциированы с более тяжелым течением и возможными осложнениями

некоторые возбудители (например, S. dysenteriae типа 1) ассоциированы с более тяжелым течением и возможными осложнениями Трудовая экспертиза: сроки временной нетрудоспособности и критерии допуска к работе для декретированных групп населения

сроки временной нетрудоспособности и критерии допуска к работе для декретированных групп населения Контроль эффективности лечения: необходимость контрольных исследований после завершения терапии

Отдельного внимания заслуживает вопрос деконтаминации организма после перенесенной бактериальной кишечной инфекции. В ряде случаев развивается бактерионосительство, требующее дополнительных лечебных и противоэпидемических мероприятий.

Критерии эффективности проведенной терапии (на основании результатов контрольных исследований):

Отрицательный результат анализа на диз группу (однократно или кратность зависит от выделенного возбудителя)

Нормализация клинических показателей (отсутствие диареи, нормальная температура тела)

Нормализация лабораторных маркеров воспаления (лейкоцитоз, СОЭ, С-реактивный белок)

Отсутствие патологических примесей в кале при макро- и микроскопическом исследовании

Для практикующих врачей важно помнить, что даже при выделении типичного возбудителя необходимо учитывать возможность микст-инфекции, особенно при атипичном или затяжном течении заболевания. В таких случаях может потребоваться расширение спектра лабораторных исследований. 🔬