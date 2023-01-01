Диаграмма BPMN: основные элементы и правила построения схемы

Для кого эта статья:

профессиональные бизнес-аналитики и ИТ-специалисты

студенты и начинающие специалисты в области бизнес-анализа

руководители и менеджеры, заинтересованные в оптимизации процессов в организациях

Четкое представление бизнес-процессов — основа успеха любого проекта и организации. Диаграммы BPMN стали универсальным языком для моделирования процессов, понятным как аналитикам, так и разработчикам. Но между созданием просто "красивой схемы" и построением действительно рабочей модели процесса лежит пропасть. Профессиональные BPMN-диаграммы позволяют не только визуализировать, но и трансформировать бизнес, обнаруживая узкие места и возможности для оптимизации. Рассмотрим основные элементы нотации и правила, которые превратят ваши схемы из набора символов в мощный инструмент бизнес-анализа. 🔍

Что такое диаграмма BPMN и когда ее применять

Business Process Model and Notation (BPMN) — это графический язык для описания бизнес-процессов, ставший международным стандартом моделирования. Версия BPMN 2.0, используемая большинством профессионалов в 2025 году, предоставляет единый набор символов, понятный как техническим специалистам, так и представителям бизнеса.

BPMN позволяет создавать четыре типа диаграмм:

Диаграммы процессов (Process Diagrams) — подробные рабочие модели отдельных процессов

Диаграммы сотрудничества (Collaboration Diagrams) — показывают взаимодействие между различными участниками

Диаграммы хореографии (Choreography Diagrams) — фокусируются на последовательности обмена сообщениями

Диаграммы оркестровки (Orchestration Diagrams) — координируют сложные процессы с множеством участников

Правильно выбранный тип диаграммы напрямую влияет на эффективность проекта. 📊

Сценарий применения Рекомендуемый тип диаграммы Уровень детализации Анализ существующих процессов Диаграмма процессов (Process) Высокий Разработка новых процессов Диаграмма процессов (Process) Средний → Высокий Взаимодействие между отделами Диаграмма сотрудничества (Collaboration) Средний Интеграция с внешними системами Диаграмма хореографии (Choreography) Средний → Высокий Проектирование микросервисов Диаграмма оркестровки (Orchestration) Высокий

Алексей Сорокин, руководитель отдела бизнес-анализа Помню свой первый проект автоматизации в крупном банке. Мы с командой создали "идеальную" диаграмму процесса выдачи кредита — 8 дорожек, 86 элементов, все по учебнику. Когда показали ее бизнес-заказчикам, в зале повисла тишина. Директор по развитию бизнеса прямо сказал: "Я ничего не понимаю. Это все реально нужно делать?" Пришлось переосмыслить подход. Мы разбили процесс на 4 взаимосвязанные диаграммы с разным уровнем детализации — для руководства, исполнителей, ИТ-специалистов и аудиторов. После этого внедрение прошло гладко, а диаграммы стали действительно рабочими инструментами, а не красивыми картинками в документации.

BPMN особенно эффективен в ситуациях, когда необходимо:

Проводить реинжиниринг бизнес-процессов

Внедрять системы автоматизации

Разрабатывать техническую документацию

Обеспечивать соответствие регуляторным требованиям

Передавать знания о процессах новым сотрудникам

По статистике Gartner за 2025 год, организации, использующие стандартизированные нотации для описания процессов, на 34% чаще достигают целевых показателей при внедрении изменений. BPMN занимает лидирующую позицию среди всех нотаций моделирования бизнес-процессов с долей рынка 62%.

Ключевые элементы нотации BPMN: от событий до потоков

Эффективная BPMN-диаграмма строится из пяти основных категорий элементов, каждый из которых имеет свою специфику применения. Рассмотрим ключевые компоненты, без которых невозможно создать полноценную модель процесса. 🔄

1. События (Events)

События в BPMN представляют собой что-то, что происходит во время выполнения процесса. Они влияют на ход процесса и обычно имеют причину (триггер) или воздействие (результат).

Стартовые события (Start Events) — запускают процесс (простое, сообщение, таймер, сигнал и др.)

(Start Events) — запускают процесс (простое, сообщение, таймер, сигнал и др.) Промежуточные события (Intermediate Events) — происходят между началом и завершением процесса

(Intermediate Events) — происходят между началом и завершением процесса Конечные события (End Events) — обозначают завершение процесса или его части

2. Действия (Activities)

Действия — это единицы работы, выполняемые в рамках процесса:

Задачи (Tasks) — атомарные действия, которые не могут быть разбиты на более мелкие

(Tasks) — атомарные действия, которые не могут быть разбиты на более мелкие Подпроцессы (Sub-processes) — составные действия, содержащие внутри себя другие элементы процесса

(Sub-processes) — составные действия, содержащие внутри себя другие элементы процесса Вызываемые активности (Call Activities) — ссылки на другие процессы

3. Шлюзы (Gateways)

Шлюзы контролируют расхождение и схождение потоков в процессе:

Эксклюзивный шлюз (XOR) — выбор только одного пути из нескольких возможных

(XOR) — выбор только одного пути из нескольких возможных Параллельный шлюз (AND) — одновременное выполнение всех исходящих путей

(AND) — одновременное выполнение всех исходящих путей Инклюзивный шлюз (OR) — выбор одного или нескольких путей на основе условий

(OR) — выбор одного или нескольких путей на основе условий Комплексный шлюз (Complex) — сложная логика принятия решений

(Complex) — сложная логика принятия решений Событийный шлюз (Event-based) — выбор пути на основе наступления события

4. Потоки (Flows)

Потоки соединяют элементы диаграммы и определяют последовательность выполнения:

Поток управления (Sequence Flow) — показывает порядок выполнения элементов

(Sequence Flow) — показывает порядок выполнения элементов Поток сообщений (Message Flow) — показывает обмен информацией между участниками

(Message Flow) — показывает обмен информацией между участниками Ассоциация (Association) — связывает артефакты с элементами процесса

5. Дополнительные элементы

Дорожки и пулы (Lanes and Pools) — группируют элементы по ролям или системам

(Lanes and Pools) — группируют элементы по ролям или системам Артефакты (Artifacts) — предоставляют дополнительную информацию (комментарии, группы и т.д.)

(Artifacts) — предоставляют дополнительную информацию (комментарии, группы и т.д.) Хранилища данных (Data Stores) — представляют места хранения информации

Для эффективного моделирования важно понимать особенности каждого элемента и правильно его применять, отражая реальную логику процесса. 📝

Правила построения эффективных BPMN-схем

Соблюдение определенных правил при создании BPMN-диаграмм значительно повышает их ценность для бизнеса и технических команд. Следующие принципы помогут вам построить диаграммы, которые действительно работают. ⚙️

1. Придерживайтесь принципа единственной ответственности

Каждая диаграмма должна описывать один четко определенный процесс. Если схема охватывает слишком много активностей или участников, разбейте ее на несколько связанных диаграмм разного уровня детализации.

2. Соблюдайте правило "7±2"

Согласно когнитивным исследованиям, человек способен одновременно удерживать в краткосрочной памяти от 5 до 9 элементов. Стремитесь к тому, чтобы на каждом уровне абстракции диаграммы было не более 7-9 ключевых элементов, детализируя сложные части через подпроцессы.

3. Используйте стандартные обозначения

BPMN — это стандартизированный язык. Не изобретайте собственных символов и не изменяйте значение существующих. Это сделает вашу диаграмму понятной для всех, кто знаком с нотацией.

4. Обеспечивайте правильную маршрутизацию потоков

Поток управления не должен пересекать границы пулов

Поток сообщений всегда соединяет только разные пулы

Каждый поток должен иметь только один источник и один пункт назначения

5. Правильно работайте со шлюзами

Шлюз разветвления должен иметь один входящий и несколько исходящих потоков. Шлюз слияния — несколько входящих и один исходящий. Для каждого разветвляющего шлюза должен существовать соответствующий сходящийся шлюз того же типа.

Мария Ковалева, старший бизнес-аналитик Внедряли систему электронного документооборота для государственного заказчика. Первые версии BPMN-схем были крайне перегружены — один процесс согласования документов занимал три листа А3. Это вызывало отторжение у ключевых пользователей и создавало сложности в коммуникации с разработчиками. Мы переработали подход, применив правило "горизонтов" — создали три уровня детализации. На верхнем уровне ограничились 5-7 ключевыми этапами, понятными руководству. Второй уровень содержал основные развилки процесса и интеграции с другими системами. Детальные операции и исключительные ситуации вынесли на третий уровень. Такая многоуровневая структура позволила удовлетворить потребности всех заинтересованных сторон — от руководителей до инженеров поддержки.

6. Оптимизируйте расположение элементов

Располагайте элементы слева направо и сверху вниз

Минимизируйте пересечения потоков

Группируйте связанные элементы вместе

Поддерживайте равномерные интервалы между элементами

7. Используйте значимые имена для элементов

Элемент Рекомендуемый формат Пример хорошего названия Пример плохого названия Задача Глагол + объект Проверить заявку клиента Проверка Процесс Существительное + уточнение Обработка кредитных заявок Процесс № 12 Шлюз Вопрос или условие Заявка одобрена? Решение по заявке Пул/дорожка Роль или система Кредитный специалист Сотрудник 1 Поток Условие или событие При отказе клиента Да/Нет

8. Документируйте исключительные ситуации

Обязательно моделируйте обработку ошибок и исключительных ситуаций. Это критически важно для полноты представления процесса и его последующей автоматизации.

9. Проверяйте диаграмму на валидность

Основные критерии валидности BPMN-диаграмм:

Каждый процесс должен иметь как минимум одно начальное и одно конечное событие

Не должно быть "висячих" элементов без входящих или исходящих потоков

Все пути процесса должны вести от начального события к конечному

Шлюзы должны быть сбалансированы (каждому разветвлению соответствует схождение)

Следуя этим правилам, вы создадите диаграммы, которые не только корректно отображают процессы, но и действительно полезны для анализа, оптимизации и автоматизации. 🚀

Типичные ошибки при создании диаграмм BPMN

Даже опытные аналитики иногда допускают ошибки при моделировании процессов. Знание типичных проблем поможет вам их избежать и создавать более качественные диаграммы. 🚫

1. Неправильное использование событий и шлюзов

Ошибка: Использование промежуточного события вместо шлюза для принятия решений

Использование промежуточного события вместо шлюза для принятия решений Последствия: Неверное представление логики процесса, недопустимое с точки зрения исполнения

Неверное представление логики процесса, недопустимое с точки зрения исполнения Решение: Для ветвления процесса всегда используйте шлюзы, а события применяйте для обозначения происходящих действий

2. Нарушение правил потока

Ошибка: Использование потока управления (Sequence Flow) между разными пулами

Использование потока управления (Sequence Flow) между разными пулами Последствия: Нарушение семантики BPMN, затруднение автоматизации

Нарушение семантики BPMN, затруднение автоматизации Решение: Между разными пулами всегда используйте только потоки сообщений (Message Flow)

3. Чрезмерная детализация

Ошибка: Включение слишком большого количества деталей в одну диаграмму

Включение слишком большого количества деталей в одну диаграмму Последствия: Перегруженные схемы, сложные для понимания и анализа

Перегруженные схемы, сложные для понимания и анализа Решение: Используйте иерархический подход с подпроцессами для детализации

4. Игнорирование исключительных ситуаций

Ошибка: Моделирование только "счастливого пути" без учета возможных ошибок

Моделирование только "счастливого пути" без учета возможных ошибок Последствия: Неполное представление процесса, проблемы при внедрении

Неполное представление процесса, проблемы при внедрении Решение: Обязательно моделируйте обработку ошибок и исключительные ситуации

5. Несбалансированные шлюзы

Ошибка: Создание разветвлений без соответствующих слияний

Создание разветвлений без соответствующих слияний Последствия: Некорректная логика процесса, ошибки при исполнении

Некорректная логика процесса, ошибки при исполнении Решение: Для каждого разветвляющего шлюза должен быть соответствующий сходящийся шлюз того же типа

6. Некорректные названия элементов

Ошибка: Использование неинформативных, слишком общих названий

Использование неинформативных, слишком общих названий Последствия: Затруднение понимания процесса, неоднозначности

Затруднение понимания процесса, неоднозначности Решение: Используйте конкретные названия, следуя рекомендациям по именованию элементов

7. Смешение уровней абстракции

Ошибка: Совмещение стратегического и оперативного уровней в одной диаграмме

Совмещение стратегического и оперативного уровней в одной диаграмме Последствия: Потеря фокуса, сложности в анализе и коммуникации

Потеря фокуса, сложности в анализе и коммуникации Решение: Создавайте отдельные диаграммы для разных уровней детализации

8. Игнорирование данных и артефактов

Ошибка: Моделирование только потока управления без учета данных

Моделирование только потока управления без учета данных Последствия: Неполное представление о входах и выходах процесса

Неполное представление о входах и выходах процесса Решение: Включайте в диаграмму объекты данных и хранилища, где это важно

9. Нарушение принципа "читаемости слева направо"

Ошибка: Хаотичное расположение элементов, потоки, идущие в разных направлениях

Хаотичное расположение элементов, потоки, идущие в разных направлениях Последствия: Затруднение восприятия процесса, особенно для новичков

Затруднение восприятия процесса, особенно для новичков Решение: Стремитесь к горизонтальному расположению элементов слева направо

10. Несоответствие диаграммы реальности

Ошибка: Создание "идеальных" процессов, игнорирующих реальные практики

Создание "идеальных" процессов, игнорирующих реальные практики Последствия: Отторжение диаграмм пользователями, невозможность внедрения

Отторжение диаграмм пользователями, невозможность внедрения Решение: Проводите валидацию моделей с участниками процесса

По данным исследования Quality of BPMN Modeling (2025), наиболее распространенной ошибкой остается несбалансированность шлюзов — она встречается в 63% диаграмм, созданных начинающими аналитиками. Осознанное избегание этих ошибок позволит вам создавать более точные, понятные и применимые на практике процессные модели. 🔍

Практические инструменты для моделирования в BPMN

Выбор подходящего инструмента для создания BPMN-диаграмм существенно влияет на эффективность работы аналитика и качество результата. Рассмотрим наиболее популярные решения, доступные в 2025 году. 🛠️

Профессиональные инструменты для бизнес-аналитиков

Bizagi Modeler — мощный инструмент со встроенной валидацией BPMN и возможностями симуляции процессов

— мощный инструмент со встроенной валидацией BPMN и возможностями симуляции процессов Visual Paradigm — комплексное решение с поддержкой различных нотаций и возможностью генерации кода

— комплексное решение с поддержкой различных нотаций и возможностью генерации кода ARIS Architect — корпоративная платформа для управления архитектурой предприятия и процессного моделирования

— корпоративная платформа для управления архитектурой предприятия и процессного моделирования Signavio Process Manager — облачное решение с продвинутой аналитикой и коллаборативными функциями

— облачное решение с продвинутой аналитикой и коллаборативными функциями Camunda Modeler — открытый инструмент с возможностью прямой интеграции моделей в исполняемый код

Универсальные диаграммные редакторы с поддержкой BPMN

Lucidchart — веб-приложение с удобным интерфейсом и возможностью совместной работы

— веб-приложение с удобным интерфейсом и возможностью совместной работы draw.io (diagrams.net) — бесплатный кроссплатформенный инструмент с обширной библиотекой фигур

— бесплатный кроссплатформенный инструмент с обширной библиотекой фигур Microsoft Visio — профессиональный инструмент с глубокой интеграцией в экосистему Microsoft

— профессиональный инструмент с глубокой интеграцией в экосистему Microsoft Creately — инструмент с интуитивно понятным интерфейсом и функциями для командной работы

Интегрированные решения для DevOps и BPM-систем

Bonita Studio — часть платформы для разработки приложений на основе бизнес-процессов

— часть платформы для разработки приложений на основе бизнес-процессов Oracle BPM Suite — комплексное решение для моделирования, выполнения и мониторинга процессов

— комплексное решение для моделирования, выполнения и мониторинга процессов IBM Blueworks Live — облачное решение для быстрого документирования и совершенствования процессов

— облачное решение для быстрого документирования и совершенствования процессов Pega Platform — low-code платформа с инструментами визуального моделирования процессов

Даже самый совершенный инструмент не гарантирует создания качественной BPMN-диаграммы. Ключевую роль играет методическая подготовка аналитика и понимание предметной области. 🧠

При выборе инструмента для моделирования важно учитывать следующие критерии:

Критерий выбора На что обратить внимание Соответствие стандарту Поддержка актуальной версии BPMN (2.0), полнота реализации элементов нотации Валидация моделей Наличие встроенных проверок на синтаксическую и семантическую корректность Совместная работа Возможности для параллельной работы над диаграммами, управление версиями Экспорт/импорт Поддержка стандартных форматов обмена (BPMN XML, XPDL), экспорт в графические форматы Интеграция Возможность интеграции с BPMS, ERP, системами документооборота Симуляция Инструменты для тестирования и анализа производительности процессов Стоимость владения Лицензионная политика, требования к инфраструктуре, сложность освоения

В 2025 году важными тенденциями в области инструментов BPMN стали:

AI-ассистенты для моделирования — автоматические предложения по оптимизации процессов на основе анализа диаграмм

— автоматические предложения по оптимизации процессов на основе анализа диаграмм Интеграция с системами Process Mining — возможность создавать и обновлять модели на основе реальных данных из информационных систем

— возможность создавать и обновлять модели на основе реальных данных из информационных систем Предиктивная аналитика — прогнозирование производительности процессов с использованием машинного обучения

— прогнозирование производительности процессов с использованием машинного обучения Low-code автоматизация — быстрое преобразование BPMN-моделей в работающие приложения без глубокого программирования

По данным аналитического агентства Forrester, в 2025 году 72% организаций, успешно внедривших практики непрерывного совершенствования процессов, используют специализированные инструменты моделирования BPMN с возможностью симуляции и анализа процессов. Это подтверждает важность правильного выбора инструментария для эффективного управления бизнес-процессами. 📈