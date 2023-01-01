logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Analytics
arrow
DBT: что это такое и как использовать в работе с данными
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

DBT: что это такое и как использовать в работе с данными

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Аналитики данных, заинтересованные в оптимизации процессов работы с данными
  • Инженеры данных, которые хотят улучшить управление трансформациями данных
  • Менеджеры и руководители аналитических команд, стремящиеся повысить эффективность работы с данными

В мире данных инструменты, которые упрощают работу аналитиков, ценятся на вес золота. DBT (data build tool) — не очередная модная технология, а настоящий переломный момент в подходе к трансформации данных. Если вы когда-нибудь проклинали запутанные SQL-скрипты, отслеживали зависимости между таблицами на салфетках или пытались объяснить коллегам, почему данные обновляются не так, как ожидалось — эта статья для вас. DBT превращает хаос трансформаций в структурированный, версионируемый и тестируемый процесс. Давайте разберемся, почему этот инструмент стал неотъемлемой частью современного стека данных. 🚀

Хотите стать экспертом в области данных и освоить передовые инструменты вроде DBT? Курс «Аналитик данных» с нуля от Skypro — это именно то, что вам нужно. Программа включает не только теоретические основы аналитики, но и практическое применение DBT для построения эффективных конвейеров данных. Вы научитесь трансформировать SQL-запросы в модульные компоненты и создавать надежные хранилища данных под руководством опытных практиков индустрии.

DBT: определение и основные концепции инструмента

DBT (Data Build Tool) — это инструмент командной строки, который позволяет аналитикам и инженерам данных трансформировать данные в хранилище, используя тот же язык SQL, который они уже знают и любят. DBT берет на себя "T" в ETL/ELT процессе (трансформацию), позволяя сосредоточиться на написании аналитических преобразований вместо инженерных процедур.

Основная цель DBT — сделать работу с трансформациями данных более продуктивной и надежной, внедряя инженерные практики в аналитические рабочие процессы. 💡

Ключевые концепции DBT:

  • Модели — это SQL-запросы, определяющие преобразования. Каждая модель обычно представляет собой таблицу или представление в хранилище данных.
  • Sources — таблицы, из которых DBT читает данные (обычно это сырые данные).
  • Refs — механизм, позволяющий ссылаться на другие модели, создавая явные зависимости.
  • Testing — встроенные инструменты для проверки качества данных.
  • Documentation — автоматическая генерация документации для моделей и источников.
  • Материализация — стратегия, определяющая, как модель сохраняется в хранилище (таблица, представление, инкрементальное обновление).

В отличие от традиционных ETL-инструментов, DBT не извлекает и не загружает данные — он работает с данными, которые уже находятся в хранилище. Это делает его идеальным дополнением к инструментам загрузки данных, таким как Fivetran, Stitch или Airbyte.

Характеристика Традиционный SQL DBT
Управление зависимостями Ручное Автоматическое через refs
Версионирование Затруднено Нативная интеграция с Git
Тестирование Требует отдельных скриптов Встроенные инструменты
Документация Отделена от кода Встроена в процесс
Повторное использование кода Копирование/вставка Макросы и пакеты

DBT создает современную аналитическую рабочую среду, в которой аналитики могут работать подобно программистам, используя лучшие практики разработки ПО: модульность, тестирование, документирование и версионирование.

Михаил, ведущий инженер данных Когда я впервые столкнулся с DBT в 2021 году, я был скептически настроен. Еще один модный инструмент, думал я. У нас была сложная система ETL-процессов — сотни SQL-скриптов, запускаемых через Airflow, с жесткими зависимостями и частыми сбоями.

Начали мы с малого — перевели один из аналитических доменов на DBT. Первое, что меня поразило — мы смогли визуализировать весь граф зависимостей. Оказалось, что некоторые таблицы вообще никто не использовал, а другие имели циклические зависимости.

Через месяц после внедрения мы уменьшили время выполнения критических трансформаций на 40%. Через три месяца количество инцидентов, связанных с данными, сократилось на 70%. DBT заставил нас лучше структурировать наши данные и ввел четкую методологию в то, что раньше было хаосом SQL-скриптов.

Пошаговый план для смены профессии

Преимущества DBT в экосистеме обработки данных

Внедрение DBT в аналитический стек приносит целый ряд преимуществ, которые в совокупности меняют подход к работе с данными. Рассмотрим ключевые плюсы, которые делают DBT незаменимым в 2025 году. 🔍

  1. Разделение ролей: DBT позволяет аналитикам с хорошим знанием SQL самостоятельно писать и развертывать трансформации без привлечения инженеров данных. Это устраняет узкое место в процессе и ускоряет получение результатов.
  2. Управление зависимостями: DBT автоматически строит DAG (направленный ациклический граф) для трансформаций на основе функций ref(), что обеспечивает корректный порядок выполнения моделей.
  3. Согласованность модели данных: DBT помогает поддерживать однородную модель данных через документацию, тесты и единые методологии именования.
  4. Повышение скорости разработки: Возможность быстрого тестирования трансформаций значительно ускоряет процесс итерации при разработке моделей.
  5. Тестирование целостности данных: Встроенные инструменты для написания тестов обеспечивают уверенность в качестве результатов.

DBT снижает барьер вхождения в трансформацию данных для тех, кто не является экспертом в программировании или облачных технологиях. Аналитик, знающий SQL, может начать эффективно использовать DBT уже через несколько дней обучения.

Бизнес-задача Без DBT С использованием DBT
Внесение изменений в модель данных Дни на разработку и тестирование Часы (с автоматическим тестированием)
Отслеживание происхождения данных Ручная документация, часто устаревшая Автоматически генерируемые линии происхождения
Внедрение новых аналитиков в команду Недели на понимание существующей архитектуры Дни благодаря документации и наглядному DAG
Контроль качества данных Часто реактивный после инцидентов Проактивный через автоматические тесты
Скорость выявления и исправления ошибок Часы/дни на отладку Минуты благодаря локализованным тестам

Согласно исследованию влияния DBT на аналитические процессы, проведенному в 2024 году, организации, внедрившие DBT, сообщают о:

  • 35% снижении времени на разработку новых аналитических моделей
  • 60% сокращении времени на обнаружение и исправление проблем с данными
  • 42% уменьшении технического долга в аналитической кодовой базе
  • 70% сокращении времени на адаптацию новых членов команды

Один из особенно ценных аспектов DBT — его способность улучшать коммуникацию между техническими и бизнес-командами. Автоматически генерируемая документация и ясная визуализация процессов трансформации создают общий язык для обсуждения данных.

Архитектура и принцип работы DBT

Архитектура DBT отражает его философию: предоставить аналитикам инструменты для работы с данными, аналогичные тем, которые используют разработчики для работы с кодом. Давайте разберем, как устроен DBT и как он взаимодействует с другими компонентами инфраструктуры данных. 🏗️

В центре архитектуры DBT находится концепция модели — переиспользуемых блоков SQL-кода, которые трансформируют данные. Каждая модель определяет, как создавать таблицу или представление в хранилище данных.

Основные компоненты архитектуры DBT:

  • Проект DBT — набор файлов и каталогов, определяющих модели, тесты, документацию и макросы.
  • Компилятор — трансформирует файлы Jinja SQL в чистый SQL, который можно выполнить в хранилище.
  • Runner — выполняет скомпилированный SQL в правильном порядке, основываясь на DAG зависимостей.
  • Adapter — абстракция, позволяющая DBT работать с разными хранилищами (Snowflake, BigQuery, Redshift и др.).

Жизненный цикл выполнения DBT-проекта выглядит так:

  1. Парсинг: DBT сканирует проект и создает графовую структуру моделей и их зависимостей.
  2. Компиляция: Jinja-шаблоны компилируются в чистый SQL, с разрешенными макросами и ссылками.
  3. Выполнение: SQL-запросы выполняются в хранилище в порядке, определенном зависимостями.
  4. Тестирование: После создания моделей запускаются тесты для проверки целостности данных.

Ключевой принцип работы DBT — декларативный подход. Аналитик описывает, что должно получиться (модель данных), а не как это сделать (процедурные шаги).

SQL
Скопировать код
-- Пример модели DBT
{{ config(materialized='table') }}

WITH customer_orders AS (
SELECT 
customer_id,
COUNT(*) as order_count,
SUM(amount) as total_amount
FROM {{ ref('orders') }}
GROUP BY customer_id
)

SELECT
c.customer_id,
c.name,
c.email,
COALESCE(co.order_count, 0) as order_count,
COALESCE(co.total_amount, 0) as lifetime_value
FROM {{ ref('customers') }} c
LEFT JOIN customer_orders co ON c.customer_id = co.customer_id

В этом примере {{ ref('orders') }} и {{ ref('customers') }} — это ссылки на другие модели. DBT автоматически определит, что данная модель зависит от 'orders' и 'customers', и обеспечит их предварительное создание.

DBT не изобретает новый язык — он использует SQL, который аналитики уже знают, дополняя его инженерными практиками:

  • Модульность через ссылки между моделями
  • Абстракция и повторное использование через Jinja-макросы
  • Конфигурация через YAML
  • Тестирование через декларативные проверки

Важным аспектом архитектуры DBT является его место в современном стеке данных. DBT не выполняет извлечение и загрузку данных — он работает с данными, уже находящимися в хранилище, и фокусируется исключительно на трансформации.

Тест на профориентацию от Skypro поможет вам понять, подходит ли вам карьера в аналитике данных. Работа с инструментами вроде DBT требует особого склада ума — сочетания аналитического мышления, внимания к деталям и способности видеть целостную картину данных. Пройдите тест и узнайте, обладаете ли вы необходимыми качествами для создания эффективных конвейеров данных с использованием современных инструментов.

Внедрение DBT: от установки до первого проекта

Внедрение DBT в рабочий процесс может показаться сложным, но правильный подход позволит быстро получить первые результаты и постепенно масштабировать использование инструмента. Рассмотрим пошаговый процесс внедрения DBT в аналитическую инфраструктуру. 🛠️

Шаг 1: Подготовка и установка Начните с установки DBT Core или DBT Cloud в зависимости от ваших потребностей:

Bash
Скопировать код
# Установка DBT Core с адаптером для Snowflake
pip install dbt-snowflake

# Или с адаптером для BigQuery
pip install dbt-bigquery

# Или с адаптером для PostgreSQL
pip install dbt-postgres

Вы также можете использовать DBT Cloud — хостинговое решение с графическим интерфейсом и дополнительными функциями для командной работы.

Шаг 2: Инициализация проекта Создайте новый проект DBT и настройте соединение с хранилищем данных:

Bash
Скопировать код
dbt init my_analytics_project
cd my_analytics_project

Отредактируйте файл profiles.yml для настройки подключения к базе данных:

yaml
Скопировать код
my_analytics_project:
target: dev
outputs:
dev:
type: snowflake
account: your-account
user: your-username
password: your-password
role: your-role
database: your-database
warehouse: your-warehouse
schema: dbt_dev
threads: 4

Шаг 3: Создание первой модели Создайте свою первую модель в каталоге models/:

SQL
Скопировать код
-- models/marts/core/dim_customers.sql
{{ config(materialized='table') }}

SELECT
id as customer_id,
first_name,
last_name,
email,
date_of_birth,
created_at as customer_created_at
FROM {{ source('jaffle_shop', 'customers') }}

Определите источник в файле models/sources.yml:

yaml
Скопировать код
version: 2

sources:
- name: jaffle_shop
database: raw_data
schema: public
tables:
- name: customers
- name: orders

Шаг 4: Запуск и тестирование Выполните модель и проверьте результаты:

Bash
Скопировать код
dbt run --select dim_customers

Добавьте тесты для обеспечения качества данных в models/schema.yml:

yaml
Скопировать код
version: 2

models:
- name: dim_customers
description: "Таблица измерения клиентов"
columns:
- name: customer_id
description: "Уникальный идентификатор клиента"
tests:
- unique
- not_null

Запустите тесты:

Bash
Скопировать код
dbt test --select dim_customers

Шаг 5: Расширение и интеграция По мере роста проекта следуйте рекомендованной структуре каталогов:

  • models/staging/ — первичная нормализация источников данных
  • models/intermediate/ — промежуточные трансформации
  • models/marts/ — конечные аналитические модели

Интегрируйте DBT с системой оркестрации (Airflow, Dagster) для автоматизации выполнения:

Python
Скопировать код
# Пример задачи Airflow для DBT
dbt_run = BashOperator(
task_id='dbt_run',
bash_command='cd /path/to/dbt/project && dbt run',
dag=dag
)

Анна, руководитель аналитики Наша команда долгое время использовала ручной подход к трансформациям данных. Десятки SQL-скриптов, запутанные зависимости, и после каждого обновления схемы источников — головная боль с исправлениями.

Решили начать с малого — перевели на DBT один из критичных процессов подготовки данных для финансовой отчётности. Первое, что нас поразило — обнаружение неэффективностей. Визуализация DAG показала, что некоторые таблицы вычислялись дважды с разными названиями.

Помню момент, когда одна из аналитиков, которая была самым ярым критиком новых технологий, сказала: "Это же просто SQL с супер-способностями!". В течение трёх месяцев мы полностью перевели финансовую витрину на DBT. Обнаружили и устранили 7 ошибок в логике расчётов, которые существовали годами, но оставались незамеченными. Производительность улучшилась на 60%, а время на внесение изменений сократилось с дней до часов.

При внедрении DBT рекомендуется следовать итеративному подходу:

  1. Начните с небольшого проекта или части аналитической системы
  2. Получите быстрые победы, демонстрирующие ценность инструмента
  3. Документируйте и делитесь знаниями с командой
  4. Постепенно расширяйте использование на другие области

Продвинутые техники использования DBT в аналитике

После освоения базовых возможностей DBT стоит изучить продвинутые техники, которые выводят работу с данными на новый уровень и позволяют решать сложные аналитические задачи с элегантностью и эффективностью. 🔬

Инкрементальные модели для больших таблиц Инкрементальные модели позволяют обновлять только новые или изменённые данные, что критично для таблиц большого размера:

SQL
Скопировать код
{{ config(
materialized='incremental',
unique_key='order_id'
) }}

SELECT
*
FROM {{ ref('stg_orders') }}
WHERE TRUE

{% if is_incremental() %}
AND order_date > (SELECT MAX(order_date) FROM {{ this }})
{% endif %}

Динамические партиционированные модели Для работы с очень большими объемами данных используйте партиционирование:

SQL
Скопировать код
{{ config(
materialized = 'incremental',
incremental_strategy = 'insert_overwrite',
partition_by = {'field': 'date_day', 'data_type': 'date'},
cluster_by = ['customer_id', 'product_id']
) }}

SELECT
date_trunc('day', created_at) as date_day,
customer_id,
product_id,
SUM(amount) as daily_amount
FROM {{ ref('stg_transactions') }}
GROUP BY 1, 2, 3

{% if is_incremental() %}
WHERE date_trunc('day', created_at) >= date_trunc('day', dateadd(day, -3, current_timestamp))
{% endif %}

Дженерики и макросы для повторяющихся паттернов Создавайте переиспользуемые макросы для стандартных операций:

SQL
Скопировать код
-- macros/generate_surrogate_key.sql
{% macro generate_surrogate_key(field_list) %}
MD5(CONCAT({% for field in field_list %}
COALESCE(CAST({{ field }} AS VARCHAR), '')
{% if not loop.last %} || '|' || {% endif %}
{% endfor %}))
{% endmacro %}

-- Использование в модели:
SELECT
{{ generate_surrogate_key(['customer_id', 'order_date']) }} as order_key,
customer_id,
order_date,
amount
FROM {{ ref('stg_orders') }}

Продвинутое тестирование данных Выходите за рамки стандартных тестов с помощью SQL-тестов и пакета dbt-expectations:

SQL
Скопировать код
-- tests/total_amount_match.sql
{% test total_amount_match(model, column_name) %}

WITH source_data AS (
SELECT SUM({{ column_name }}) AS total FROM {{ model }}
),
validation_query AS (
SELECT SUM(amount) AS expected_total FROM {{ ref('raw_transactions') }}
)

SELECT *
FROM source_data, validation_query
WHERE ABS(total – expected_total) > 0.01

{% endtest %}

Использование в schema.yml:

yaml
Скопировать код
models:
- name: fct_daily_sales
tests:
- total_amount_match:
column_name: daily_amount

Ранние архитектурные ограничения (Exposures) Определяйте архитектурные ограничения внутри DBT с помощью exposures:

yaml
Скопировать код
version: 2

exposures:
- name: daily_sales_dashboard
type: dashboard
maturity: high
url: https://looker.company.com/dashboards/12
description: >
Этот дашборд используется финансовым отделом для ежедневного мониторинга продаж

depends_on:
- ref('fct_daily_sales')
- ref('dim_products')

owner:
name: Finance Team
email: finance@company.com

Управление окружениями и CI/CD Настройте конвейер CI/CD для автоматизации тестирования и развертывания изменений:

  1. Используйте разные схемы для dev/staging/prod
  2. Настройте GitHub Actions или Jenkins для автоматического запуска тестов при pull request
  3. Автоматизируйте развертывание в production после слияния

Расширение функциональности с помощью пакетов DBT поддерживает экосистему пакетов для решения типовых задач:

  • dbt-utils: набор полезных макросов
  • dbt-audit-helper: для проверки миграций
  • dbt-expectations: Great Expectations для DBT
  • dbt-ml: интеграция с machine learning

Установка пакета в packages.yml:

yaml
Скопировать код
packages:
- package: dbt-labs/dbt_utils
version: 0.9.2

Затем выполнить:

Bash
Скопировать код
dbt deps

Продвинутые техники DBT требуют глубокого понимания как самого инструмента, так и принципов проектирования данных. Гибкость DBT позволяет применять эти техники избирательно, начиная с наиболее ценных для вашего конкретного случая.

Тест на профориентацию от Skypro поможет вам определить, готовы ли вы к карьере в области инженерии данных. Работа с современными инструментами трансформации данных, такими как DBT, требует определенного набора навыков и подходов к решению проблем. Пройдите тест, чтобы узнать, соответствуют ли ваши сильные стороны требованиям этой динамично развивающейся сферы, и получите персональные рекомендации по развитию карьеры.

DBT трансформировал подход к аналитике данных, сделав её более методичной, надёжной и масштабируемой. С помощью этого инструмента SQL-запросы превращаются из разрозненных скриптов в управляемые, тестируемые и документированные модели. DBT не требует изучения новых языков программирования — он расширяет возможности уже знакомого SQL, позволяя аналитикам концентрироваться на бизнес-логике, а не на инжиниринге процессов. Что важнее всего — DBT создаёт единый источник правды для всей организации, снижая риски несогласованности данных и улучшая принятие решений на всех уровнях.

Свежие материалы
Пост Мортем отзывы: мнения игроков о мрачной головоломке
26 мая 2025
Как управлять динамикой среднего балла: эффективные методы
26 мая 2025
5 ключевых факторов, влияющих на результат измерений: анализ
26 мая 2025

Загрузка...