Data Matrix коды Честный ЗНАК: особенности и применение

Для кого эта статья:

производители и импортеры товаров, находящиеся под обязательной маркировкой

логисты и специалисты по управлению цепочкой поставок

руководители компаний, заинтересованные в оптимизации бизнес-процессов через маркировку

Система маркировки Data Matrix уже трансформировала рынок потребительских товаров в России, став обязательным элементом цепочки поставок для множества категорий продукции. 📊 В 2025 году охват системы "Честный ЗНАК" продолжает расширяться, заставляя бизнес адаптировать свои логистические процессы к новым стандартам прослеживаемости. Если вы еще не интегрировали эти двумерные коды в свою экосистему или ищете способы оптимизировать существующие процессы — эта статья даст ответы на критические вопросы реализации и превратит регуляторные требования в конкурентное преимущество.

Что такое Data Matrix коды в системе Честный ЗНАК

Data Matrix код — это двумерный матричный штрихкод, который используется в системе "Честный ЗНАК" для уникальной идентификации товарных единиц. В отличие от стандартных линейных штрих-кодов, Data Matrix способен хранить значительно больший объем информации на небольшой площади, что делает его идеальным выбором для маркировки даже миниатюрной продукции.

Система "Честный ЗНАК", запущенная в России как национальная система цифровой маркировки, использует Data Matrix как основной инструмент прослеживаемости товаров от производителя до конечного потребителя. Каждый код содержит уникальный криптографически защищенный идентификатор, позволяющий однозначно идентифицировать каждую единицу продукции.

Ключевые компоненты системы маркировки Data Matrix включают:

GTIN (Global Trade Item Number) — глобальный номер товарной позиции

Серийный номер товара — уникальный для каждой единицы продукции

Криптохвост — зашифрованная последовательность, защищающая код от подделки

Код проверки — позволяет верифицировать подлинность маркировки

В 2025 году система обязательной маркировки охватывает следующие категории товаров:

Категория товаров Срок внедрения Уровень маркировки Табачная продукция Действует с 2019 Каждая пачка Обувь Действует с 2020 Каждая пара Лекарственные препараты Действует с 2020 Каждая упаковка Молочная продукция Действует с 2021 Каждая единица Парфюмерия Действует с 2020 Каждый флакон Шины и покрышки Действует с 2020 Каждое изделие Одежда и текстиль Действует с 2021 Каждая единица Вода (питьевая, минеральная) С 2023 года Каждая бутылка Пиво и слабоалкогольные напитки С 2023 года Каждая единица

Александр Петров, руководитель отдела логистики Когда мы только узнали о необходимости маркировать нашу молочную продукцию Data Matrix кодами, это казалось настоящим кошмаром. Более 150 SKU, быстрый оборот товара и жесткие температурные режимы — как это совместить с необходимостью наносить и сканировать какие-то там коды? Первый месяц был болезненным. Производственная линия замедлилась на 15%, мы получили несколько штрафов из-за ошибок при регистрации кодов в системе. Но поворотным моментом стал случай, когда благодаря системе мы смогли оперативно отследить и отозвать партию продукции с потенциальным дефектом упаковки. Это сэкономило нам около 3 миллионов рублей на возможных претензиях и, что важнее, сохранило доверие клиентов. Спустя год после внедрения, скорость производства вернулась к прежним показателям, а количество возвратов сократилось на 23% — потому что система маркировки помогла устранить проблему контрафакта, с которой мы даже не подозревали что сталкиваемся.

Технические характеристики Data Matrix маркировки

Data Matrix код представляет собой квадратный или прямоугольный двумерный символ, состоящий из светлых и темных элементов (модулей), расположенных в определенном порядке. Минимальный размер кода составляет 10×10 модулей, а максимальный — 144×144 модуля, что обеспечивает гибкость при нанесении на различные виды продукции. 🔍

Основные технические характеристики Data Matrix кодов в системе "Честный ЗНАК":

Объем данных : способность хранить до 3116 цифровых или 2335 буквенно-цифровых символов

: способность хранить до 3116 цифровых или 2335 буквенно-цифровых символов Избыточность : встроенная система коррекции ошибок Reed-Solomon, позволяющая считывать код даже при повреждении до 30% его поверхности

: встроенная система коррекции ошибок Reed-Solomon, позволяющая считывать код даже при повреждении до 30% его поверхности Плотность информации : в 30 раз выше, чем у линейного штрих-кода, при той же площади

: в 30 раз выше, чем у линейного штрих-кода, при той же площади Минимальный размер : может быть нанесен на площади от 2×2 мм (при наличии соответствующего оборудования)

: может быть нанесен на площади от 2×2 мм (при наличии соответствующего оборудования) Стандарт: соответствует международному стандарту ISO/IEC 16022

Структура Data Matrix кода в системе "Честный ЗНАК" включает несколько информационных блоков:

Элемент структуры Описание Объем в битах GTIN Глобальный идентификатор товарной позиции 14 символов Серийный номер Уникальный идентификатор единицы товара 13 символов Ключ проверки Код для верификации подлинности 4 символа Криптохвост Зашифрованная с помощью алгоритма ГОСТ Р 34.12-2015 последовательность 44 символа Дополнительные данные Информация о сроке годности, серии производства и т.д. (опционально) Переменная длина

Для обеспечения стабильного считывания Data Matrix кодов при печати необходимо соблюдать определенные параметры:

Оптимальный размер модуля: от 0,25 мм до 0,5 мм

Контрастность: не менее 70% между светлыми и темными элементами

Поле считывания (квиет-зона): не менее 1 модуля со всех сторон кода

Уровень коррекции ошибок: рекомендуется использовать уровень не ниже ECC200

При интеграции Data Matrix кодов в дизайн упаковки следует учитывать, что нанесение должно быть произведено на контрастном фоне, без наложения на другие элементы дизайна, препятствующие считыванию. Рекомендуется размещать код на ровной поверхности, избегая изгибов, швов и краев упаковки.

В системе "Честный ЗНАК" для визуального различения Data Matrix кода от других двумерных кодов часто используется специальный логотип системы, размещаемый рядом с кодом. Это облегчает потребителям идентификацию маркировки при проверке подлинности товара через мобильное приложение.

Процесс регистрации и получения кодов маркировки

Процесс регистрации и получения Data Matrix кодов в системе "Честный ЗНАК" включает несколько последовательных этапов, требующих внимательного подхода и соблюдения регламентированных процедур. 🏭

Основные этапы регистрации и получения кодов маркировки:

Регистрация в системе – Подключение к личному кабинету через портал Честного ЗНАКа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) Описание товаров – Внесение информации о продукции в каталог с указанием всех необходимых характеристик Заказ кодов маркировки – Формирование и отправка заявки на необходимое количество кодов Оплата эмиссии кодов – Внесение платы за генерацию уникальных идентификаторов (стоимость зависит от товарной категории) Получение кодов – Загрузка пакета с идентификаторами через API или личный кабинет Нанесение и валидация – Печать кодов на упаковке и проверка их считываемости Ввод в оборот – Передача в систему информации о маркированных товарах, готовых к реализации

Для работы с системой "Честный ЗНАК" производитель или импортер должен подготовить следующие документы:

Свидетельство о регистрации юридического лица или ИП

ИНН и ОГРН/ОГРНИП

Усиленная квалифицированная электронная подпись руководителя организации

Сертификаты соответствия на продукцию (если применимо)

Регистрационные удостоверения (для лекарственных средств и медицинских изделий)

Стоимость кодов маркировки варьируется в зависимости от товарной категории:

Категория товаров Стоимость одного кода (без НДС) Особые условия Табачная продукция 0,50 руб. Фиксированная стоимость Обувь 0,50 руб. Фиксированная стоимость Лекарственные препараты 0,50 руб. Бесплатно для препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 20 руб. Молочная продукция 0,50 руб. Действуют различные тарифы в зависимости от срока годности Парфюмерия 0,50 руб. Фиксированная стоимость Шины и покрышки 0,50 руб. Фиксированная стоимость Одежда и текстиль 0,50 руб. Фиксированная стоимость

Ирина Соколова, директор по регуляторике Мы столкнулись с настоящим хаосом при первой попытке заказать коды маркировки для нашей линейки парфюмерии. Система выдавала ошибки при описании товаров, технический специалист не мог настроить API-интеграцию, а сроки поджимали — через 3 недели нам предстояла отгрузка крупнейшему ритейлеру. Ключевой урок, который мы извлекли — начинать с малого. Вместо того чтобы пытаться загрузить весь каталог из 320 наименований, мы сфокусировались на 20 самых ходовых позициях. Разработали пошаговые инструкции для каждого этапа: от создания карточки товара до заказа кодов. Когда процесс был отработан на малом объеме, мы смогли масштабировать его. Неожиданным бонусом стало то, что при описании товаров мы обнаружили несоответствия в нашей собственной системе учета — некоторые SKU дублировались, где-то были неточности в весогабаритных характеристиках. Правильное описание товаров в системе "Честный ЗНАК" помогло нам навести порядок и в собственном учете. Сейчас процесс полностью автоматизирован: от получения кода до его нанесения проходит не более 30 минут, а вероятность ошибки близка к нулю.

Для эффективного внедрения процесса регистрации важно учитывать следующие рекомендации:

Заранее подготовить полное описание продукции, включая все необходимые классификаторы, GTIN и технические характеристики

Настроить API-интеграцию для автоматизации процесса заказа и получения кодов маркировки

Рассчитать оптимальный объем заказа кодов, учитывая производственные циклы и сроки годности продукции

Проводить тестирование на небольших партиях перед полномасштабным внедрением

Обучить персонал работе с системой и обеспечить наличие компетентных специалистов для решения возникающих вопросов

Важно учитывать, что сроки регистрации и получения кодов маркировки могут варьироваться в зависимости от загруженности системы и сложности описания товаров. В среднем, от момента подачи заявки до получения кодов проходит от нескольких минут до нескольких часов при правильно настроенных процессах.

Оборудование для работы с Data Matrix в Честном ЗНАКе

Для эффективной работы с системой маркировки "Честный ЗНАК" требуется специализированное оборудование, которое должно соответствовать техническим требованиям оператора системы и обеспечивать высокое качество нанесения и считывания Data Matrix кодов. 🖨️

Основное оборудование, необходимое для работы с Data Matrix кодами, включает:

Принтеры для печати кодов – промышленные, этикеточные, термотрансферные

– промышленные, этикеточные, термотрансферные Сканеры и верификаторы – для проверки качества кодов и их считывания

– для проверки качества кодов и их считывания Аппликаторы – для автоматического нанесения этикеток с кодами на продукцию

– для автоматического нанесения этикеток с кодами на продукцию Программное обеспечение – для генерации кодов и интеграции с учетными системами

– для генерации кодов и интеграции с учетными системами Системы агрегации – для формирования групповой упаковки и палетирования

Выбор оборудования зависит от ряда факторов:

Объем производства и скорость производственных линий

Тип продукции и материал упаковки

Метод нанесения маркировки (прямая печать или этикетирование)

Требования к устойчивости маркировки (влагостойкость, истирание)

Бюджет на внедрение системы маркировки

Сравнение основных типов принтеров для нанесения Data Matrix кодов:

Тип принтера Преимущества Недостатки Оптимальное применение Термотрансферный Высокая четкость, долговечность отпечатка Необходимость расходных материалов (риббоны) Этикетки для фармацевтики, одежды Термопринтер Низкая стоимость, отсутствие риббонов Ограниченный срок хранения отпечатка (выцветание) Временная маркировка, короткие сроки хранения Струйный Прямая печать на различных поверхностях Высокие требования к обслуживанию Нанесение на пластик, металл, стекло Лазерный маркировщик Высокая долговечность, нет расходников Высокая стоимость, сложность интеграции Премиальная продукция, медицинские изделия Офсетная печать Высокое качество, интеграция в дизайн Только для массового производства Крупносерийная продукция с фиксированными кодами

Независимо от выбранного метода нанесения маркировки, необходимы сканеры и верификаторы для контроля качества Data Matrix кодов. Верификаторы не только проверяют считываемость кода, но и оценивают его соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 15415, который определяет параметры качества двумерных кодов.

Основные требования к сканерам для работы с системой "Честный ЗНАК":

Поддержка считывания Data Matrix кодов стандарта ECC200

Минимальное разрешение сканера — 640×480 пикселей

Возможность передачи данных в учетную систему (интеграция через API)

Для мобильных сканеров — наличие Wi-Fi или Bluetooth модулей

Защита от влаги и пыли для промышленного применения (класс защиты IP54 и выше)

Для крупных производств особую роль играют системы агрегации, которые позволяют автоматически формировать связи между индивидуальными кодами товаров и групповой упаковкой. Это существенно упрощает логистические операции и снижает трудозатраты при приемке и отгрузке товаров.

При выборе оборудования также следует учитывать перспективы расширения производства и возможное включение новых категорий товаров в систему обязательной маркировки. Модульное оборудование с возможностью дооснащения и модернизации позволит избежать значительных затрат в будущем.

Интеграция Data Matrix кодов в бизнес-процессы компании

Интеграция Data Matrix кодов в бизнес-процессы компании выходит далеко за рамки простого выполнения регуляторных требований. При грамотном подходе система маркировки "Честный ЗНАК" становится инструментом для оптимизации всей цепочки поставок и повышения операционной эффективности. 🚀

Ключевые аспекты интеграции Data Matrix кодов в бизнес-процессы:

Переосмысление производственного цикла – внедрение этапа маркировки в производственные линии Адаптация складских операций – модификация процессов приемки, размещения и отгрузки товаров Обновление учетных систем – интеграция с ERP, WMS и другими корпоративными системами Трансформация логистических процессов – отслеживание перемещения товаров через всю цепочку поставок Развитие аналитических инструментов – использование данных маркировки для бизнес-аналитики

Интеграция на уровне IT-систем является одним из наиболее сложных аспектов внедрения Data Matrix маркировки. Компаниям необходимо обеспечить бесперебойный обмен данными между различными системами:

Интеграция с ГИС "Честный ЗНАК" через API для обмена данными

Подключение к учетной системе (1С, SAP, Oracle и др.) для синхронизации информации о товарах

Интеграция с системой управления складом (WMS) для автоматизации складских операций

Взаимодействие с оборудованием для печати и сканирования кодов

Обеспечение совместимости с системами контрагентов (дистрибьюторов, ритейлеров)

Примеры интеграционных решений для различных типов бизнеса:

Тип бизнеса Специфика интеграции Рекомендуемый подход Крупный производитель Высокоскоростные линии, большие объемы продукции Полная автоматизация, интеграция на уровне конвейеров, прямая печать кодов Средний производитель Разнообразный ассортимент, частая смена партий Гибкие решения с возможностью быстрой перенастройки, модульное оборудование Импортер Маркировка на таможенном складе, удаленный контроль Облачные решения, этикетирование готовой продукции, контрактная маркировка Дистрибьютор Операции с уже маркированным товаром, агрегация Сканеры с прямым доступом к системе, мобильные терминалы, интеграция с WMS Ритейлер Прием, проверка и реализация маркированного товара POS-терминалы с функцией сканирования Data Matrix, электронный документооборот

Интеграция Data Matrix кодов открывает новые возможности для оптимизации бизнеса:

Повышение прозрачности цепочки поставок – отслеживание перемещения каждой единицы товара в режиме реального времени

– отслеживание перемещения каждой единицы товара в режиме реального времени Сокращение объема контрафактной продукции – защита бренда и репутации компании

– защита бренда и репутации компании Оптимизация управления запасами – точный учет товаров, сокращение излишков и предотвращение дефицита

– точный учет товаров, сокращение излишков и предотвращение дефицита Автоматизация приемки и отгрузки – ускорение складских операций, снижение трудозатрат

– ускорение складских операций, снижение трудозатрат Аналитика потребительского поведения – получение данных о движении товаров после продажи

– получение данных о движении товаров после продажи Эффективное управление отзывами продукции – точное определение местонахождения потенциально дефектных товаров

Для успешной интеграции Data Matrix кодов в бизнес-процессы компании рекомендуется использовать методологию поэтапного внедрения:

Аудит текущих процессов – анализ существующих бизнес-процессов и выявление точек интеграции Разработка интеграционной стратегии – определение необходимых изменений в процессах и IT-системах Пилотное внедрение – тестирование решения на ограниченном ассортименте или в одном подразделении Масштабирование – постепенное расширение охвата на все товарные категории и подразделения Оптимизация – непрерывное совершенствование процессов на основе накопленного опыта

Важно помнить, что интеграция Data Matrix кодов — это не только техническая задача, но и организационная. Необходимо обучение персонала, адаптация регламентов и SOP, а также четкое распределение ответственности между подразделениями. Комплексный подход к внедрению позволит не только выполнить требования законодательства, но и получить конкурентные преимущества в виде повышения эффективности бизнес-процессов.