Данные в информатике: определение, виды и основные свойства

Для кого эта статья:

студенты и специалисты в области информационных технологий

начинающие аналитики данных и специалисты по бизнес-аналитике

профессионалы, интересующиеся современными методами работы с данными и их приложением в бизнесе Представьте мир, в котором каждую секунду генерируются петабайты информации — от простых текстовых сообщений до сложнейших научных массивов. Этот мир уже наступил, и в его центре находится фундаментальное понятие — данные. Они стали цифровой валютой XXI века, материалом, из которого строится технологическое будущее. Но что такое данные с точки зрения информатики? Как их классифицировать? Какими свойствами они обладают? Погружаясь в эту тему, мы обнаружим, что за кажущейся простотой скрывается целая вселенная смыслов, структур и закономерностей. 🔍

Что такое данные в информатике: базовые определения

В информатике данные представляют собой формализованное отражение информации, пригодное для передачи, интерпретации или обработки. Если информация — это абстрактное понятие, относящееся к смыслу и знаниям, то данные — это конкретная форма их представления в цифровой среде.

Технически данные — это последовательности символов или сигналов, представляющие информацию в форме, подходящей для хранения, передачи и обработки компьютерными системами. В цифровом мире все данные в конечном итоге сводятся к бинарному коду — последовательностям нулей и единиц, которые интерпретируются согласно определенным правилам.

Важно различать следующие понятия:

— зафиксированные факты о объектах, событиях, явлениях Информация (information) — интерпретированные данные, имеющие смысл для получателя

— интерпретированные данные, имеющие смысл для получателя Знания (knowledge) — усвоенная информация, применяемая для решения задач

— усвоенная информация, применяемая для решения задач Мудрость (wisdom) — способность эффективно применять знания на основе опыта и понимания контекста

Эта иерархия, известная как пирамида DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom), отражает трансформацию сырых данных в ценные знания. 🧠

Уровень Описание Пример Данные Необработанные символы без контекста 01001000, 37.5°C Информация Данные с контекстом "Температура пациента 37.5°C" Знания Информация + опыт + понимание "Повышенная температура указывает на инфекцию" Мудрость Применение знаний с учетом ценностей "При такой температуре следует назначить определенное лечение"

В информатике данные всегда имеют определенный контекст использования, который влияет на их интерпретацию, структуру и способы обработки. Например, одна и та же последовательность битов может представлять число, текстовый символ или часть изображения — все зависит от контекста и правил интерпретации.

Антон Рыжов, руководитель отдела информационных систем Однажды наша команда столкнулась с загадочной проблемой при миграции базы данных клиентской информации. Данные корректно экспортировались из старой системы, но после импорта в новую часть телефонных номеров превратилась в бессмысленные числа. Расследование показало, что старая система хранила номера как текстовые строки, сохраняя ведущие нули, а новая — как числовые значения, отбрасывая их. Результат: тысячи недозвонов и раздраженных клиентов. Мы потратили неделю на восстановление корректных данных. Этот случай наглядно показал всем нам, что данные — это не просто информация, а информация в определенном контексте и формате. Игнорирование этого принципа привело к серьезным бизнес-потерям. С тех пор в нашей компании действует строгое правило: метаданные (информация о данных) так же важны, как и сами данные. Перед любой миграцией мы проводим полный аудит типов данных и правил их интерпретации.

Классификация видов данных в цифровой среде

В информатике существует несколько способов классификации данных, каждый из которых полезен в определенном контексте. Рассмотрим основные подходы к категоризации цифровых данных. 📊

По структуре:

Структурированные данные — имеют четкую модель, организованы в соответствии с определенными правилами (таблицы в реляционных базах данных)

— имеют четкую модель, организованы в соответствии с определенными правилами (таблицы в реляционных базах данных) Полуструктурированные данные — имеют некоторую структуру, но более гибкую (XML, JSON)

— имеют некоторую структуру, но более гибкую (XML, JSON) Неструктурированные данные — не имеют предопределенной структуры (текстовые документы, изображения)

По типу представления:

Числовые данные — целые числа, числа с плавающей точкой

— целые числа, числа с плавающей точкой Текстовые данные — символы, строки, документы

— символы, строки, документы Бинарные данные — двоичные последовательности (изображения, аудио, видео)

— двоичные последовательности (изображения, аудио, видео) Логические данные — булевы значения (истина/ложь)

— булевы значения (истина/ложь) Временные данные — даты, временные метки, интервалы

По происхождению:

Первичные данные — оригинальные, собранные напрямую из источника

— оригинальные, собранные напрямую из источника Вторичные данные — данные, полученные путем обработки первичных

— данные, полученные путем обработки первичных Метаданные — данные о данных (описание структуры, формата, происхождения)

По изменчивости:

Статические данные — редко меняются после создания (архивы)

— редко меняются после создания (архивы) Динамические данные — часто обновляются (активные транзакции)

— часто обновляются (активные транзакции) Потоковые данные — генерируются непрерывно (сенсорные данные, журналы событий)

В контексте больших данных (Big Data) часто используют концепцию «5V»:

Характеристика Описание Пример Volume (объём) Масштаб данных, от гигабайт до экзабайт Архивы социальных сетей, научные массивы Velocity (скорость) Темп создания и обработки данных Финансовые транзакции, логи IoT-устройств Variety (разнообразие) Различные форматы и источники Смесь текста, изображений, сенсорных данных Veracity (достоверность) Надежность и точность данных Данные с различным уровнем точности и шума Value (ценность) Полезность данных для принятия решений Аналитические данные для бизнес-стратегий

Эта классификация помогает определить подходящие технологии хранения, методы обработки и стратегии работы с данными в зависимости от их характеристик.

Ключевые свойства данных: целостность и достоверность

Эффективное использование данных возможно только при условии соблюдения определенных качественных характеристик. Ключевыми свойствами данных, определяющими их ценность и применимость для принятия решений, являются целостность и достоверность. 🛡️

Целостность данных — это свойство данных сохранять корректность и согласованность независимо от изменений, вносимых в систему. Различают несколько типов целостности:

Физическая целостность — защита от потери или повреждения при хранении, передаче или обработке

— защита от потери или повреждения при хранении, передаче или обработке Логическая целостность — соответствие данных определенным правилам и ограничениям (например, ограничение первичного ключа в базах данных)

— соответствие данных определенным правилам и ограничениям (например, ограничение первичного ключа в базах данных) Ссылочная целостность — корректность связей между связанными данными (например, внешние ключи в реляционных БД)

— корректность связей между связанными данными (например, внешние ключи в реляционных БД) Доменная целостность — соответствие значений допустимому диапазону или формату (например, ограничения на тип данных)

Достоверность данных определяет степень соответствия данных реальному состоянию описываемого объекта или процесса. Достоверные данные должны быть:

Точными — максимально соответствовать реальности

— максимально соответствовать реальности Актуальными — отражать текущее состояние объекта

— отражать текущее состояние объекта Полными — содержать всю необходимую информацию для цели использования

— содержать всю необходимую информацию для цели использования Согласованными — не противоречить другим данным в системе

— не противоречить другим данным в системе Прослеживаемыми — иметь известное происхождение и историю изменений

Для обеспечения целостности и достоверности данных применяются различные методы:

Елена Михайлова, руководитель проектов по анализу данных Мой самый болезненный опыт с данными произошел во время работы над проектом прогнозирования спроса для крупной розничной сети. Мы собрали данные о продажах за три года, провели детальную очистку и создали прогнозную модель. Руководство уже готовилось оптимизировать логистику на основе наших рекомендаций, когда я решила провести дополнительную проверку исходных данных. И обнаружила катастрофу: в первоначальных данных не учитывались возвраты товаров! Фактические продажи были на 12-15% ниже, чем мы думали. Если бы мы не обнаружили эту проблему, компания могла бы заказать избыточный товар на миллионы рублей. Этот случай научил меня золотому правилу: никогда не доверять данным без проверки. Теперь в начале любого проекта я трачу до 30% времени на валидацию данных, проверяя их на полноту, согласованность и происхождение. Эта инвестиция времени окупается многократно, предотвращая потенциально катастрофические решения на основе некорректных данных.

Контроль вводимых данных — валидация на этапе сбора

— валидация на этапе сбора Ограничения целостности в СУБД — первичные и внешние ключи, проверки условий

— первичные и внешние ключи, проверки условий Транзакционное управление — принцип ACID для операций с базами данных

— принцип ACID для операций с базами данных Резервное копирование — создание резервных копий для восстановления после сбоев

— создание резервных копий для восстановления после сбоев Процедуры очистки данных (data cleaning) — обнаружение и исправление ошибок

— обнаружение и исправление ошибок Контрольные суммы — для обнаружения искажений при хранении или передаче

Особо важным аспектом является процесс очистки данных, который включает:

Удаление дубликатов

Обработку пропущенных значений

Коррекцию неправильных или нестандартных значений

Стандартизацию форматов

Выявление и обработку выбросов (аномальных значений)

По оценкам аналитиков, почти 80% времени специалистов по данным тратится именно на процессы обеспечения качества данных — их очистку, подготовку и валидацию. Это подчеркивает критическую важность целостности и достоверности для успешной работы с данными.

Структуры хранения данных: от байтов до баз данных

Способы организации данных играют ключевую роль в эффективности их хранения, доступа и обработки. Современные вычислительные системы используют многоуровневую иерархию структур для работы с данными, начиная от элементарных единиц и заканчивая сложными распределенными системами. 💾

Элементарные структуры данных:

Бит — минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1

— минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1 Байт — группа из 8 битов, может представлять 256 различных значений

— группа из 8 битов, может представлять 256 различных значений Машинное слово — естественная единица данных для процессора (обычно 32 или 64 бита)

Базовые структуры данных:

Массивы — упорядоченные наборы элементов одного типа с доступом по индексу

— упорядоченные наборы элементов одного типа с доступом по индексу Списки — последовательности элементов с произвольным доступом

— последовательности элементов с произвольным доступом Стеки — структуры с принципом "последним пришёл — первым вышел" (LIFO)

— структуры с принципом "последним пришёл — первым вышел" (LIFO) Очереди — структуры с принципом "первым пришёл — первым вышел" (FIFO)

— структуры с принципом "первым пришёл — первым вышел" (FIFO) Деревья — иерархические структуры с узлами и связями родитель-потомок

— иерархические структуры с узлами и связями родитель-потомок Графы — структуры, состоящие из вершин и соединяющих их рёбер

— структуры, состоящие из вершин и соединяющих их рёбер Хеш-таблицы — структуры с быстрым доступом по ключу через хеш-функцию

Выбор структуры данных существенно влияет на эффективность алгоритмов. Сравним временную сложность основных операций для разных структур:

Структура данных Поиск Вставка Удаление Особенности применения Массив O(n) O(1)* O(n) Эффективен при частом доступе по индексу Связный список O(n) O(1) O(1) Эффективен при частых вставках/удалениях Бинарное дерево поиска O(log n) O(log n) O(log n) Баланс между поиском и модификацией Хеш-таблица O(1)† O(1)† O(1)† Сверхбыстрый доступ по ключу

* При вставке в конец; † В среднем случае

Файловые системы представляют собой способ организации и хранения файлов на носителях информации:

FAT — простая и широко поддерживаемая файловая система

— простая и широко поддерживаемая файловая система NTFS — поддерживает большие файлы, разрешения, шифрование

— поддерживает большие файлы, разрешения, шифрование ext4 — стандартная файловая система для многих Linux-систем

— стандартная файловая система для многих Linux-систем APFS — оптимизирована для SSD, используется в macOS и iOS

— оптимизирована для SSD, используется в macOS и iOS ZFS — высоконадежная система с защитой от повреждений данных

Базы данных предоставляют структурированный способ хранения, организации и извлечения информации:

Реляционные БД (MySQL, PostgreSQL, Oracle) — используют таблицы со связями

(MySQL, PostgreSQL, Oracle) — используют таблицы со связями NoSQL БД :

: Документо-ориентированные (MongoDB) — хранят данные как документы

(MongoDB) — хранят данные как документы Колоночные (Cassandra) — оптимизированы для аналитических запросов

(Cassandra) — оптимизированы для аналитических запросов Графовые (Neo4j) — специализируются на связанных данных

(Neo4j) — специализируются на связанных данных Хранилища ключ-значение (Redis) — простые быстрые хранилища

(Redis) — простые быстрые хранилища NewSQL — сочетают ACID-свойства реляционных БД с масштабируемостью NoSQL

Распределённые системы хранения данных разделяют информацию между множеством устройств:

HDFS (Hadoop Distributed File System) — для массивных наборов данных

(Hadoop Distributed File System) — для массивных наборов данных Object Storage (Amazon S3, Google Cloud Storage) — для масштабируемого хранения объектов

(Amazon S3, Google Cloud Storage) — для масштабируемого хранения объектов Распределенные БД (Google Spanner, Amazon DynamoDB) — для глобального развертывания

Выбор подходящей структуры хранения зависит от характера данных, требований к производительности, паттернов доступа и масштабируемости. Современные системы часто используют комбинацию различных подходов для достижения оптимальной производительности и надежности.

Трансформация данных: методы обработки и анализа

Процесс трансформации данных включает различные методы и технологии, направленные на извлечение ценности из сырых данных. Эти методы можно разделить на несколько категорий, охватывающих полный жизненный цикл данных. 🔄

Сбор и интеграция данных:

ETL (Extract, Transform, Load) — процесс извлечения данных из источников, их преобразования и загрузки в целевое хранилище

— процесс извлечения данных из источников, их преобразования и загрузки в целевое хранилище ELT (Extract, Load, Transform) — вариация, где данные сначала загружаются, а затем трансформируются

— вариация, где данные сначала загружаются, а затем трансформируются Data pipelines — автоматизированные процессы движения данных между системами

— автоматизированные процессы движения данных между системами Data virtualization — объединение данных из разных источников без их физического перемещения

Подготовка и очистка данных:

Data cleansing — обнаружение и исправление ошибок в данных

— обнаружение и исправление ошибок в данных Data transformation — преобразование данных в формат, подходящий для анализа

— преобразование данных в формат, подходящий для анализа Feature engineering — создание новых признаков из существующих данных

— создание новых признаков из существующих данных Normalization/Standardization — приведение значений к единому масштабу

— приведение значений к единому масштабу Dimension reduction — уменьшение размерности данных с сохранением информативности

Аналитические методы:

Современные методы анализа данных можно разделить на несколько категорий в зависимости от целей и подходов:

Категория Подходы Примеры методов Типичные применения Описательная аналитика Что произошло? Статистический анализ, агрегация, визуализация Бизнес-отчеты, дашборды Диагностическая аналитика Почему это произошло? Корреляционный анализ, drill-down, анализ причин Выявление проблем, поиск источников аномалий Предиктивная аналитика Что произойдет? Машинное обучение, временные ряды, регрессия Прогнозирование продаж, оценка рисков Предписывающая аналитика Что следует делать? Оптимизация, симуляции, рекомендательные системы Оптимизация ресурсов, стратегические решения

Технологии машинного обучения:

Supervised learning (обучение с учителем) — создание моделей на размеченных данных

(обучение с учителем) — создание моделей на размеченных данных Регрессия — предсказание числовых значений

Классификация — отнесение объекта к определенной категории

Unsupervised learning (обучение без учителя) — поиск структуры в неразмеченных данных

(обучение без учителя) — поиск структуры в неразмеченных данных Кластеризация — объединение объектов в группы по схожести

Уменьшение размерности — сокращение числа признаков

Обнаружение аномалий — выявление нетипичных образцов

Deep learning — использование многослойных нейронных сетей для сложных задач

— использование многослойных нейронных сетей для сложных задач Reinforcement learning — обучение агентов через взаимодействие со средой

Специализированные подходы к анализу данных:

Text mining — извлечение информации из текстовых данных

— извлечение информации из текстовых данных Image & video analysis — обработка и анализ визуальных данных

— обработка и анализ визуальных данных Natural Language Processing — обработка естественного языка

— обработка естественного языка Time series analysis — анализ временных последовательностей

— анализ временных последовательностей Graph analytics — анализ связей и отношений между объектами

— анализ связей и отношений между объектами Spatial analytics — анализ географических и пространственных данных

Инструменты визуализации и представления:

Data visualization — наглядное представление данных с помощью графиков и диаграмм

— наглядное представление данных с помощью графиков и диаграмм Dashboards — интерактивные панели с ключевыми показателями

— интерактивные панели с ключевыми показателями Storytelling — создание повествовательных историй на основе данных

— создание повествовательных историй на основе данных Reporting tools — инструменты для создания структурированных отчетов

В 2025 году особенно актуальными становятся направления автоматизированного машинного обучения (AutoML), обучения с подкреплением для оптимизации сложных процессов и интерпретируемого искусственного интеллекта (XAI), которые делают методы анализа данных доступными более широкому кругу специалистов и обеспечивают прозрачность аналитических решений.

Ключевыми трендами в трансформации данных являются: интеграция потоковой обработки для работы с данными в реальном времени, использование федеративного обучения для сохранения конфиденциальности данных и применение квантовых вычислений для решения сложных оптимизационных задач.