Countplot Seaborn: создание и настройка счетного графика в Python
Для кого эта статья:
- начинающие аналитики данных и студенты, изучающие визуализацию данных
- профессионалы, работающие с данными в бизнесе и стремящиеся улучшить свои навыки
специалисты, заинтересованные в изучении библиотеки Seaborn и создании графиков в Python
Погружаясь в мир анализа данных, мы часто сталкиваемся с необходимостью подсчета и визуализации категориальных переменных. Именно здесь на помощь приходит Countplot — мощный инструмент библиотеки Seaborn, позволяющий одним элегантным графиком ответить на вопрос "сколько элементов в каждой категории?". Этот недооцененный герой визуализации превращает монотонные таблицы с подсчетами в информативные, эстетически приятные графики, моментально раскрывающие закономерности в данных. Владение Countplot — это как владение заклинанием, которое мгновенно проясняет структуру ваших категориальных данных. 📊
Что такое Countplot в Seaborn и для чего он нужен
Countplot — это специализированный тип графика в библиотеке Seaborn, созданный для подсчета и визуализации частотности категориальных переменных. По сути, это гистограмма для категорий, где высота столбца показывает количество наблюдений в каждой категории. 🧮
В отличие от обычных bar plot, Countplot автоматически выполняет подсчет элементов, избавляя вас от необходимости предварительной агрегации данных. Это существенно ускоряет процесс исследовательского анализа и делает код более лаконичным.
Основные преимущества использования Countplot:
- Мгновенная визуализация распределения категориальных данных
- Автоматический подсчет частот без дополнительного кода
- Интеграция с экосистемой Seaborn для согласованного стиля визуализации
- Возможность группировки по дополнительным категориям (через параметр hue)
- Высокая настраиваемость внешнего вида
Countplot особенно полезен в следующих сценариях анализа данных:
|Сценарий
|Применение Countplot
|Альтернатива без Countplot
|Анализ демографических данных
|Мгновенная визуализация распределения по полу, образованию, региону
|Несколько строк кода с группировкой и созданием bar plot
|Маркетинговые исследования
|Анализ предпочтений клиентов по категориям
|Ручная агрегация и несколько графиков
|Анализ пользовательской активности
|Визуализация частоты действий пользователей
|Сложные запросы и дополнительная предобработка
|Обработка результатов опросов
|Быстрая визуализация ответов на вопросы
|Ручной подсчет и построение диаграмм
Базовый синтаксис и создание простого счетного графика
Создание базового Countplot в Seaborn требует минимального кода, что делает его идеальным инструментом для быстрой разведки данных. Прежде чем погрузиться в примеры, убедитесь, что у вас установлены необходимые библиотеки:
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
# Устанавливаем стиль для более элегантных графиков
sns.set_theme(style="whitegrid")
Базовый синтаксис функции
countplot() предельно прост:
# Базовый синтаксис
sns.countplot(data=dataframe, x='категориальная_переменная')
# Альтернативный синтаксис для данных в формате массива
sns.countplot(x=array_data)
Рассмотрим практический пример с использованием встроенного датасета Seaborn:
# Загрузим демонстрационный датасет о чаевых
tips = sns.load_dataset('tips')
# Создадим базовый countplot по дням недели
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day')
plt.title('Количество посещений по дням недели')
plt.xlabel('День недели')
plt.ylabel('Количество посещений')
plt.show()
Этот простой код создаст элегантный график, показывающий распределение посещений ресторана по дням недели. Теперь добавим группировку по дополнительному признаку с помощью параметра
hue:
# Добавим группировку по полу клиентов
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day', hue='sex')
plt.title('Количество посещений по дням недели и полу')
plt.xlabel('День недели')
plt.ylabel('Количество посещений')
plt.legend(title='Пол')
plt.show()
Основные параметры для базового использования Countplot:
|Параметр
|Описание
|Пример значения
|
data
|DataFrame с данными для визуализации
|
tips
|
x,
y
|Имя переменной для подсчета (по оси X или Y)
|
'day'
|
hue
|Категориальная переменная для группировки
|
'sex'
|
order
|Последовательность для сортировки категорий
|
['Thur', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
|
hue_order
|Последовательность для сортировки групп
|
['Male', 'Female']
|
orient
|Ориентация графика (вертикальная/горизонтальная)
|
'h' для горизонтального
При работе с большими датасетами или сложными категориями может потребоваться горизонтальная ориентация графика для лучшей читаемости:
# Горизонтальный countplot
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.countplot(data=tips, y='day') # Используем 'y' вместо 'x'
plt.title('Количество посещений по дням недели')
plt.xlabel('Количество посещений')
plt.ylabel('День недели')
plt.show()
Настройка визуального стиля и цветовой гаммы Countplot
Стильное оформление графиков — ключевой аспект профессиональной визуализации данных. Seaborn предоставляет обширные возможности для настройки внешнего вида Countplot, от изменения цветовых палитр до тонкой настройки элементов графика. 🎨
Начнем с настройки базового стиля всего графика:
# Установка стиля Seaborn
sns.set_theme(style="whitegrid") # Другие варианты: darkgrid, white, dark, ticks
# Установка контекста (размера элементов)
sns.set_context("paper") # Другие варианты: notebook, talk, poster
Теперь рассмотрим управление цветовой гаммой с помощью параметра
palette:
# Использование встроенной палитры
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day', palette='viridis')
plt.title('Количество посещений по дням недели')
plt.show()
# Использование другой встроенной палитры с группировкой
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day', hue='time', palette='Set2')
plt.title('Количество посещений по дням недели и времени суток')
plt.show()
Seaborn предлагает богатый выбор палитр для различных типов данных:
- Категориальные палитры: 'deep', 'pastel', 'dark', 'bright', 'muted', 'colorblind'
- Последовательные палитры: 'Blues', 'BuGn', 'BuPu', 'GnBu', 'Greens', 'Oranges', 'OrRd'
- Дивергентные палитры: 'coolwarm', 'RdBu', 'RdGy', 'PRGn', 'PiYG', 'BrBG'
- Кастомные палитры: список цветов, например
['#f72585', '#7209b7', '#3a0ca3', '#4361ee']
Для более точной настройки внешнего вида графика, можно использовать дополнительные параметры:
# Продвинутая настройка внешнего вида
plt.figure(figsize=(12, 7))
ax = sns.countplot(
data=tips,
x='day',
palette='rocket',
saturation=0.8, # Насыщенность цветов (0-1)
alpha=0.9, # Прозрачность (0-1)
edgecolor='black', # Цвет границы столбцов
linewidth=1 # Толщина границы
)
# Настройка сетки
ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
# Настройка заголовка и осей
plt.title('Распределение посещений по дням недели', fontsize=16, pad=20)
plt.xlabel('День недели', fontsize=12)
plt.ylabel('Количество посещений', fontsize=12)
# Настройка меток осей
plt.xticks(fontsize=10, rotation=0)
plt.yticks(fontsize=10)
# Добавление значений над столбцами
for p in ax.patches:
height = p.get_height()
ax.text(
p.get_x() + p.get_width() / 2.,
height + 3,
'{:d}'.format(int(height)),
ha='center', fontsize=9
)
plt.tight_layout()
plt.show()
Продвинутые параметры и кастомизация Countplot Seaborn
Стандартные настройки Countplot отлично работают для базовых задач, но при решении сложных аналитических проблем требуется более глубокая кастомизация. Рассмотрим продвинутые техники, позволяющие превратить обычный Countplot в профессиональный инструмент визуализации. 🚀
Начнем с сортировки категорий для повышения информативности графика:
# Сортировка категорий по частоте
# Сначала вычислим порядок категорий
order = tips['day'].value_counts().index
# Применим этот порядок к графику
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day', order=order)
plt.title('Дни недели, отсортированные по частоте посещений')
plt.show()
Для создания многоуровневых графиков можно использовать возможности FacetGrid:
# Создание многоуровневого графика с разбивкой по колонкам
g = sns.FacetGrid(tips, col="time", height=5, aspect=0.7)
g.map(sns.countplot, "day")
g.add_legend()
plt.show()
# Создание многоуровневого графика с разбивкой по строкам и колонкам
g = sns.FacetGrid(tips, col="time", row="smoker", height=4)
g.map(sns.countplot, "day")
g.add_legend()
plt.show()
Нормализация данных позволяет сравнивать группы разных размеров:
# Создание countplot с нормализацией (в процентах)
# Сначала вычислим проценты для каждой группы
pct_data = (tips
.groupby(['day', 'time'])
.size()
.reset_index(name='count')
)
total_counts = tips.groupby('time')['day'].count().reset_index(name='total')
pct_data = pct_data.merge(total_counts, on='time')
pct_data['percentage'] = pct_data['count'] / pct_data['total'] * 100
# Создадим график
plt.figure(figsize=(12, 6))
ax = sns.barplot(data=pct_data, x='day', y='percentage', hue='time')
plt.title('Процентное распределение посещений по дням недели и времени суток')
plt.ylabel('Процент (%)')
plt.show()
Для сравнения нескольких категорий можно использовать группированные bar plots:
# Группированный countplot с dodge=True (по умолчанию)
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day', hue='time', dodge=True)
plt.title('Группированное распределение по дням и времени суток')
plt.show()
# Стекированный bar plot (только через barplot, не countplot)
count_data = tips.groupby(['day', 'time']).size().reset_index(name='count')
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=count_data, x='day', y='count', hue='time', dodge=False)
plt.title('Стекированное распределение по дням и времени суток')
plt.show()
Добавление статистических аннотаций и текста:
# Добавление статистических аннотаций
plt.figure(figsize=(12, 6))
ax = sns.countplot(data=tips, x='day')
# Добавим проценты от общего количества
total = len(tips)
for p in ax.patches:
height = p.get_height()
percentage = '{:.1f}%'.format(100 * height / total)
ax.text(p.get_x() + p.get_width()/2,
height + 5,
percentage,
ha='center')
plt.title('Распределение по дням с процентами')
plt.ylim(0, max(tips['day'].value_counts()) * 1.15) # Увеличим лимит оси Y для текста
plt.show()
Параметры для продвинутой кастомизации Countplot:
dodge– Смещение столбцов при использовании hue (True/False)
saturation– Насыщенность цветов (0.0-1.0)
errorbar– Тип отображаемых планок погрешностей ('ci', 'sd', 'se', None)
estimator– Функция для агрегации (обычно len для countplot)
n_boot– Количество бутстрап-выборок для расчета доверительных интервалов
orient– Ориентация графика ('v' для вертикальной, 'h' для горизонтальной)
capsize– Ширина "шляпок" на планках ошибок
Для интеграции с более сложными визуализациями, можно комбинировать Countplot с другими типами графиков:
# Создание комбинированного графика
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 10), sharex=True)
# Countplot на верхней панели
sns.countplot(data=tips, x='day', ax=ax1)
ax1.set_title('Количество посещений по дням')
ax1.set_xlabel('') # Уберем подпись оси X на верхнем графике
# Barplot средних чаевых на нижней панели
sns.barplot(data=tips, x='day', y='tip', ax=ax2)
ax2.set_title('Средняя сумма чаевых по дням')
ax2.set_xlabel('День недели')
plt.tight_layout()
plt.show()
Практические кейсы применения Countplot в анализе данных
Теория становится по-настоящему полезной, когда применяется к реальным задачам. Рассмотрим несколько практических кейсов, где Countplot становится незаменимым инструментом визуализации. 📈
Кейс 1: Анализ продаж в интернет-магазине
# Загрузим синтетический датасет продаж
# В реальной ситуации это был бы ваш собственный DataFrame
sales_data = pd.DataFrame({
'category': np.random.choice(['Электроника', 'Одежда', 'Книги', 'Спорт', 'Дом'], 1000),
'customer_type': np.random.choice(['Новый', 'Постоянный'], 1000, p=[0\.3, 0.7]),
'payment_method': np.random.choice(['Карта', 'PayPal', 'Наличные'], 1000),
'weekday': np.random.choice(['Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт', 'Пт', 'Сб', 'Вс'], 1000),
'amount': np.random.normal(5000, 2000, 1000)
})
# Визуализация распределения продаж по категориям
plt.figure(figsize=(12, 6))
category_order = sales_data['category'].value_counts().index
ax = sns.countplot(data=sales_data, x='category', order=category_order, palette='viridis')
plt.title('Распределение продаж по категориям товаров', fontsize=14)
plt.xlabel('Категория товара', fontsize=12)
plt.ylabel('Количество продаж', fontsize=12)
# Добавление подписей с количеством и процентами
total = len(sales_data)
for p in ax.patches:
height = p.get_height()
percentage = '{:.1f}%'.format(100 * height / total)
ax.text(p.get_x() + p.get_width()/2, height + 10,
f'{int(height)}\n{percentage}', ha='center', fontsize=9)
plt.ylim(0, max(sales_data['category'].value_counts()) * 1.15)
plt.tight_layout()
plt.show()
# Сравнение распределения по типу клиента и способу оплаты
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
sns.countplot(data=sales_data, x='customer_type', ax=ax1, palette='Set2')
ax1.set_title('Распределение клиентов по типу')
ax1.set_xlabel('Тип клиента')
sns.countplot(data=sales_data, x='payment_method', ax=ax2, palette='Set2')
ax2.set_title('Распределение по способу оплаты')
ax2.set_xlabel('Способ оплаты')
plt.tight_layout()
plt.show()
Кейс 2: Анализ активности пользователей мобильного приложения
# Создаем синтетический датасет активности пользователей
user_data = pd.DataFrame({
'user_id': np.arange(500),
'age_group': np.random.choice(['18-24', '25-34', '35-44', '45-54', '55+'], 500),
'device': np.random.choice(['iOS', 'Android'], 500, p=[0\.45, 0.55]),
'subscription_type': np.random.choice(['Free', 'Basic', 'Premium'], 500, p=[0\.6, 0.3, 0.1]),
'sessions_per_week': np.random.choice(['1-2', '3-5', '6+'], 500, p=[0\.4, 0.4, 0.2]),
'retention_days': np.random.lognormal(3, 1, 500).astype(int)
})
# Анализ распределения пользователей по типу подписки и устройству
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.countplot(data=user_data, x='subscription_type',
hue='device', palette='coolwarm',
order=['Free', 'Basic', 'Premium'])
plt.title('Распределение пользователей по типу подписки и устройству', fontsize=14)
plt.xlabel('Тип подписки', fontsize=12)
plt.ylabel('Количество пользователей', fontsize=12)
plt.legend(title='Устройство')
for container in plt.gca().containers:
plt.gca().bar_label(container, fmt='%d')
plt.tight_layout()
plt.show()
# Многоуровневый анализ активности пользователей
g = sns.FacetGrid(user_data, col="subscription_type", height=5, aspect=0.8,
col_order=['Free', 'Basic', 'Premium'])
g.map(sns.countplot, "sessions_per_week", order=['1-2', '3-5', '6+'])
g.set_axis_labels("Сеансов в неделю", "Количество пользователей")
g.set_titles("Подписка: {col_name}")
g.tight_layout()
plt.show()
Кейс 3: Анализ HR-данных и текучести кадров
# Создаем синтетический датасет HR-данных
hr_data = pd.DataFrame({
'department': np.random.choice(['IT', 'Маркетинг', 'Продажи', 'HR', 'Финансы'], 300),
'education': np.random.choice(['Среднее', 'Бакалавр', 'Магистр', 'PhD'], 300, p=[0\.1, 0.5, 0.3, 0.1]),
'experience_years': np.random.choice(['0-2', '3-5', '6-10', '10+'], 300),
'salary_level': np.random.choice(['Низкий', 'Средний', 'Высокий'], 300),
'left_company': np.random.choice([0, 1], 300, p=[0\.85, 0.15])
})
# Анализ текучести кадров по отделам
plt.figure(figsize=(12, 6))
# Здесь нам нужно сгруппировать данные, так как countplot не может
# напрямую показать пропорции по left_company
dept_turnover = hr_data.groupby(['department', 'left_company']).size().reset_index(name='count')
# Создаем график с отделами и группировкой по статусу ухода
sns.barplot(data=dept_turnover, x='department', y='count', hue='left_company',
palette={0: 'lightblue', 1: 'salmon'})
plt.title('Текучесть кадров по отделам', fontsize=14)
plt.xlabel('Отдел', fontsize=12)
plt.ylabel('Количество сотрудников', fontsize=12)
plt.legend(title='Покинул компанию', labels=['Нет', 'Да'])
plt.tight_layout()
plt.show()
# Анализ факторов, влияющих на уход сотрудников
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))
factors = ['education', 'experience_years', 'salary_level', 'department']
positions = [(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)]
for factor, pos in zip(factors, positions):
i, j = pos
sns.countplot(data=hr_data, x=factor, hue='left_company',
palette={0: 'lightblue', 1: 'salmon'}, ax=axes[i,j])
axes[i,j].set_title(f'Распределение по {factor}')
axes[i,j].legend(title='Покинул компанию', labels=['Нет', 'Да'])
plt.tight_layout()
plt.show()
Сценарии применения Countplot в реальной аналитической работе:
|Отрасль
|Задача
|Как помогает Countplot
|E-commerce
|Анализ популярности категорий товаров
|Наглядно показывает распределение продаж по категориям
|Маркетинг
|Сегментация клиентской базы
|Визуализирует размеры различных сегментов аудитории
|HR-аналитика
|Анализ текучести кадров
|Позволяет выявить проблемные департаменты и причины ухода
|Финансы
|Анализ транзакций по типам
|Помогает выявить наиболее частые финансовые операции
|Здравоохранение
|Распределение пациентов по диагнозам
|Визуализирует эпидемиологические данные и загрузку отделений
Визуализация данных с помощью Countplot в Seaborn — это не просто создание красивых графиков, а мощный инструмент для извлечения ценных инсайтов из категориальных данных. Освоив все возможности этого инструмента — от базовых настроек до продвинутой кастомизации — вы сможете эффективно коммуницировать паттерны в данных и принимать обоснованные решения. Помните, что лучший график — тот, который максимально четко передает нужное сообщение вашей аудитории. Экспериментируйте с параметрами, комбинируйте с другими типами визуализации и всегда учитывайте контекст и цель вашего анализа.