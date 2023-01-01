ClickHouse книга: полное руководство по аналитической СУБД

Для кого эта статья:

специалисты по данным и аналитике

разработчики и архитекторы баз данных

студенты и обучающиеся в области SQL и Big Data

Мир больших данных диктует правила — обрабатывать петабайты информации быстро, эффективно и без компромиссов. ClickHouse стал молотом богов аналитики, разбивающим барьеры производительности привычных СУБД. Когда традиционные решения задыхаются под тяжестью аналитических запросов, этот российский технологический феномен демонстрирует скорость, которая кажется невозможной. В этом руководстве я разложу по полочкам все, что нужно знать о ClickHouse — от фундаментальной архитектуры до продвинутых техник оптимизации. 🚀

Что такое ClickHouse: архитектура колоночной СУБД

ClickHouse — высокопроизводительная аналитическая СУБД с открытым исходом, разработанная российской компанией Яндекс для обработки аналитических запросов в реальном времени. Её выдающаяся особенность — колоночное хранение данных, в противовес строчному подходу традиционных систем. 📊

Колоночное хранение позволяет:

Сжимать данные эффективнее, поскольку соседние значения в колонке обычно сходны

Читать только необходимые для запроса колонки, без затрагивания остальных

Оптимизировать векторные вычисления для современных процессоров

Снижать требования к I/O операциям при аналитических выборках

Сердце архитектуры ClickHouse — движок таблиц. Система предлагает различные движки с разными свойствами и предназначением. Рассмотрим ключевые из них:

Тип движка Примеры Назначение Особенности MergeTree MergeTree, ReplacingMergeTree, SummingMergeTree Основное хранилище данных Эффективная запись, индексация, быстрое чтение Log TinyLog, StripeLog, Log Временное хранение Низкие накладные расходы, минимальная функциональность Интеграционные MySQL, JDBC, ODBC, HDFS Связь с внешними источниками Прямой доступ к сторонним данным Специализированные Dictionary, Memory, Buffer Специфические задачи Оптимизация под конкретные сценарии

ClickHouse также включает в себя:

Шардирование и репликацию для высокой доступности и горизонтального масштабирования

Векторизированную обработку запросов для максимальной производительности на современных CPU

Локальные и распределенные JOINы с оптимизацией под различные сценарии

Механизм управления ресурсами для балансировки нагрузки

LSM-подобную структуру хранения для эффективной вставки и слияния данных

Особенно важно отметить полиморфные типы данных в ClickHouse, такие как Array, Tuple, Nested, что делает систему невероятно гибкой для хранения сложноструктурированной информации, часто встречающейся в аналитических задачах.

Алексей Петров, ведущий архитектор данных Мой первый опыт с ClickHouse был почти мистическим. Аналитический запрос, обрабатывающий 2 миллиарда записей, выполнялся на PostgreSQL почти 20 минут. Тот же запрос на ClickHouse занял 1.8 секунды. Я перепроверял результаты трижды, думая, что где-то допустил ошибку. Но нет — это была реальность. Колоночное хранение и векторизированное выполнение запросов буквально создают новое измерение производительности. Особенно запомнилась ситуация с агрегацией временных рядов по метрикам IoT-устройств — на традиционных СУБД мы получали 15-минутные отчеты с задержкой в час, а ClickHouse позволил делать те же отчеты за секунды. Когда я показал эти результаты руководству, бюджет на развитие data-инфраструктуры был утвержден в тот же день.

Установка и базовая настройка ClickHouse

Установка ClickHouse проста и доступна на всех популярных операционных системах. Рассмотрим пошаговый процесс для наиболее распространенных платформ. 💻

Установка в Debian/Ubuntu:

# Добавляем официальный репозиторий sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates dirmngr sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 8919F6BD2B48D754 echo "deb https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee \ /etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list sudo apt-get update # Устанавливаем компоненты sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client # Запускаем сервер sudo service clickhouse-server start

Установка в CentOS/RHEL:

# Добавляем репозиторий sudo yum install -y yum-utils sudo yum-config-manager --add-repo https://packages.clickhouse.com/rpm/clickhouse.repo sudo yum install -y clickhouse-server clickhouse-client # Запускаем сервер sudo /etc/init.d/clickhouse-server start

После установки базовая конфигурация находится в файле /etc/clickhouse-server/config.xml. Наиболее важные параметры, требующие настройки в первую очередь:

path — путь к директории с данными (по умолчанию: /var/lib/clickhouse/)

— путь к директории с данными (по умолчанию: /var/lib/clickhouse/) tmp_path — путь для временных файлов (по умолчанию: /var/lib/clickhouse/tmp/)

— путь для временных файлов (по умолчанию: /var/lib/clickhouse/tmp/) user_directories — настройки доступа и авторизации

— настройки доступа и авторизации maxmemoryusage — ограничение использования памяти запросом

— ограничение использования памяти запросом maxconcurrentqueries — предел одновременных запросов

Для оптимальной конфигурации ClickHouse необходимо учитывать характеристики оборудования и ожидаемую нагрузку:

Параметр Рекомендации Влияние maxmemoryusage 70-80% доступной RAM Защита от OOM, контроль потребления памяти maxconcurrentqueries 2-4 × количество ядер CPU Балансировка нагрузки на CPU max_threads Равно количеству ядер (1-2 на запрос) Параллельное выполнение запросов backgroundpoolsize Обычно 16-32 потока Эффективность фоновых операций слияния

После настройки основного конфига, создадим первую базу данных и таблицу:

-- Подключаемся к серверу clickhouse-client --password -- Создаем базу данных CREATE DATABASE IF NOT EXISTS analytics; -- Переключаемся на нее USE analytics; -- Создаем таблицу с движком MergeTree CREATE TABLE website_traffic ( EventDate Date, EventTime DateTime, UserID UInt64, URL String, Region String, Device String, LoadTime Float64 ) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) ORDER BY (EventDate, UserID) SETTINGS index_granularity = 8192;

Для тестирования установки и производительности можно выполнить загрузку тестовых данных:

-- Генерируем и вставляем тестовые данные INSERT INTO website_traffic SELECT today() – toIntervalDay(number % 30) as EventDate, now() – toIntervalSecond(number) as EventTime, rand() % 10000 as UserID, arrayElement(['/', '/catalog', '/product', '/cart', '/checkout'], rand() % 5 + 1) as URL, arrayElement(['EU', 'NA', 'Asia', 'Africa'], rand() % 4 + 1) as Region, arrayElement(['mobile', 'desktop', 'tablet'], rand() % 3 + 1) as Device, rand() % 1000 / 100 as LoadTime FROM numbers(1000000);

SQL в ClickHouse: особенности языка запросов

SQL-диалект ClickHouse соответствует стандарту ANSI SQL, но имеет уникальные особенности, оптимизированные для аналитических задач. Понимание этих нюансов критически важно для эффективного использования системы. 🔍

Базовые запросы SELECT выглядят знакомо, но ClickHouse предлагает множество оптимизаций:

-- Стандартный запрос с группировкой SELECT Region, Device, COUNT() AS hits, AVG(LoadTime) AS avg_load_time, SUM(LoadTime) AS total_load_time FROM website_traffic WHERE EventDate >= today() – 7 GROUP BY Region, Device ORDER BY hits DESC LIMIT 10;

Особенности SQL в ClickHouse, отличающие его от других СУБД:

Функциональный подход — обширная библиотека встроенных функций для работы с данными Нестандартная семантика JOIN — по умолчанию все JOIN-операции трактуются как LEFT JOIN PREWHERE оптимизация — более эффективная фильтрация данных до основной обработки Неявная группировка — при использовании агрегатных функций без GROUP BY Распределенные запросы — прозрачная работа с шардированными таблицами

ClickHouse предлагает расширенные возможности для аналитики, недоступные в большинстве других СУБД:

-- Использование массивов и вложенных структур SELECT Region, groupArray(Device) AS devices_used, groupArrayIf(URL, LoadTime > 2.0) AS slow_urls FROM website_traffic GROUP BY Region; -- Расчет перцентилей производительности SELECT Region, Device, quantile(0.5)(LoadTime) AS median_load, quantile(0.95)(LoadTime) AS p95_load, quantile(0.99)(LoadTime) AS p99_load FROM website_traffic GROUP BY Region, Device; -- Сложные аналитические расчеты с оконными функциями SELECT EventDate, Region, count() AS daily_hits, runningAccumulate(sum_state) AS cumulative_hits FROM ( SELECT EventDate, Region, sumState(1) AS sum_state FROM website_traffic GROUP BY EventDate, Region ORDER BY EventDate ) GROUP BY EventDate, Region ORDER BY EventDate, Region;

Для обработки временных рядов, что особенно актуально в 2025 году, ClickHouse предлагает специализированные функции:

toStartOfHour/Day/Week/Month — округление временных меток для группировки

— округление временных меток для группировки timeSlots — разбиение временных интервалов

— разбиение временных интервалов subtractXX — манипуляции с временными периодами

— манипуляции с временными периодами dateDiff — вычисление разницы между датами

Важной особенностью ClickHouse является работа с распределенными запросами через секцию GLOBAL IN/JOIN:

-- Использование GLOBAL для оптимизации распределенных запросов SELECT wt.Region, count() AS visitors, avg(rev.Revenue) AS avg_revenue FROM website_traffic wt GLOBAL JOIN user_revenue rev ON wt.UserID = rev.UserID WHERE wt.EventDate = today() GROUP BY wt.Region ORDER BY visitors DESC;

Мария Соколова, старший аналитик данных Первое столкновение с SQL в ClickHouse было похоже на знакомство с иностранцем, говорящим на родственном языке — вроде всё понятно, но акцент мешает. Помню, как долго не могла понять, почему мой запрос с использованием оконных функций возвращает странные результаты. Выяснилось, что ClickHouse обрабатывает их не так, как PostgreSQL, к которому я привыкла. Было неожиданным открытием, что некоторые привычные шаблоны запросов нужно переосмыслить с учётом колоночной архитектуры. Поворотным моментом стала работа над проектом анализа поведения пользователей электронной коммерции. Задачей было отследить "путь к покупке" через десятки миллионов событий. В PostgreSQL это приводило к чудовищным запросам с множеством JOIN и CTE, выполнявшимся часами. В ClickHouse я использовала массивы и вложенные структуры для представления пути пользователя, а затем применила функцию arrayEnumerate для анализа переходов между состояниями. Запрос сократился до 20 строк и выполнялся за 12 секунд. Коллеги смотрели на меня как на волшебницу, хотя я всего лишь использовала инструмент правильным образом.

Оптимизация производительности ClickHouse

Несмотря на впечатляющую базовую производительность, ClickHouse требует тонкой настройки для достижения максимальной эффективности при работе с большими данными. Рассмотрим ключевые аспекты оптимизации. ⚡

Проектирование схемы данных — фундамент производительности:

Выбирайте разумные ключи партиционирования (обычно по времени) для эффективного отсечения ненужных данных

Используйте ключи сортировки (ORDER BY), соответствующие типичным запросам

Разделяйте горячие и холодные данные для оптимизации кэширования

Применяйте сжатие колонок с учетом характеристик данных

Для различных типов данных рекомендованы разные алгоритмы сжатия:

Тип данных Рекомендуемый кодек Степень сжатия Скорость Числовые ID T64, ZSTD(3) Средняя Высокая Временные метки Delta, ZSTD Высокая Высокая Низкокардинальные строки LZ4HC(9) Высокая Средняя Высококардинальные строки ZSTD(1) Средняя Средняя Float значения с частыми 0 T64, LZ4 Очень высокая Высокая

Оптимизация запросов — критический аспект для высоконагруженных систем:

Используйте PREWHERE для предварительной фильтрации данных:

-- Неоптимизированный запрос SELECT URL, count() FROM website_traffic WHERE Device = 'mobile' GROUP BY URL; -- Оптимизированный с PREWHERE SELECT URL, count() FROM website_traffic PREWHERE Device = 'mobile' GROUP BY URL;

Применяйте материализованные представления для часто выполняемых агрегаций:

-- Создание материализованного представления CREATE MATERIALIZED VIEW traffic_daily_mv ENGINE = SummingMergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) ORDER BY (EventDate, Region, Device) AS SELECT EventDate, Region, Device, count() AS hits, avg(LoadTime) AS avg_load_time FROM website_traffic GROUP BY EventDate, Region, Device;

Контролируйте кардинальность GROUP BY для предотвращения чрезмерного использования памяти Используйте оптимизированные форматы для импорта/экспорта больших объемов данных (Native, RowBinary)

Системные параметры, которые следует настроить для производительности:

maxbytesbeforeexternalsort — объем памяти перед выносом сортировки на диск

— объем памяти перед выносом сортировки на диск maxbytesbeforeexternalgroup_by — аналогично для операций GROUP BY

— аналогично для операций GROUP BY minbytestousedirect_io — порог для использования прямого I/O

— порог для использования прямого I/O maxinsertthreads — количество потоков для операций вставки

— количество потоков для операций вставки backgroundmergesmutationsconcurrencymultiplier — параллелизм фоновых операций

Для шардирования и распределенных запросов применяйте следующие практики:

-- Оптимизация распределенного запроса SELECT Region, sum(hits) AS total_hits FROM traffic_daily_mv WHERE EventDate >= today() – 30 GROUP BY Region -- Hint для оптимизации распределенного выполнения SETTINGS optimize_skip_unused_shards=1, optimize_distributed_group_by_sharding_key=1;

Инструменты мониторинга ClickHouse позволяют выявлять узкие места:

Используйте system.query_log для анализа проблемных запросов

для анализа проблемных запросов Отслеживайте system.merges для контроля операций слияния

для контроля операций слияния Анализируйте system.parts для оптимизации партиций

для оптимизации партиций Мониторьте system.metrics и system.asynchronous_metrics для общего здоровья системы

В высоконагруженных системах применяйте TTL-правила для автоматического управления жизненным циклом данных:

-- Настройка TTL для устаревших данных ALTER TABLE website_traffic MODIFY TTL EventDate + INTERVAL 3 MONTH DELETE, EventDate + INTERVAL 1 MONTH TO VOLUME 'cold_storage';

Практические кейсы внедрения ClickHouse в проектах

Теория ценна, но реальная сила ClickHouse проявляется в боевых условиях. Рассмотрим несколько практических кейсов внедрения, демонстрирующих преимущества этой СУБД в различных сценариях. 🏆

Кейс 1: Система аналитики веб-трафика

Компания, обрабатывающая 5+ миллиардов событий ежедневно, столкнулась с ограничениями использования Hadoop для интерактивной аналитики. Миграция на ClickHouse дала следующие результаты:

Снижение латентности запросов с минут до секунд (до 300x ускорение)

Уменьшение инфраструктурных расходов на 70%

Возможность предоставления real-time аналитики без выделенного ETL

Архитектура решения включала:

-- Двухуровневая схема таблиц -- Уровень 1: Детализированные данные по событиям CREATE TABLE raw_events ( EventTime DateTime, UserID UInt64, URL String, ... ) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/raw_events', '{replica}') PARTITION BY toYYYYMMDD(EventTime) ORDER BY (UserID, EventTime); -- Уровень 2: Агрегированные витрины данных CREATE MATERIALIZED VIEW hourly_traffic_mv ENGINE = SummingMergeTree() PARTITION BY toYYYYMMDD(hour) ORDER BY (hour, page_group) AS SELECT toStartOfHour(EventTime) AS hour, URL AS page, sipHash64(URL) % 100 AS page_group, count() AS hits, uniqCombined(UserID) AS users FROM raw_events GROUP BY hour, page, page_group;

Кейс 2: Логирование и мониторинг в финтех-компании

Финансовая организация, обрабатывающая свыше 10 000 транзакций в секунду, нуждалась в системе для анализа логов и выявления аномалий в реальном времени:

Внедрение ClickHouse позволило хранить необработанные логи до 90 дней (против 7 дней ранее)

Система детектирования аномалий работает с задержкой <10 секунд

Возможность проводить бизнес-аналитику и технический мониторинг на одной платформе

Ключевой особенностью стали материализованные представления для непрерывного обновления агрегированных метрик:

-- Таблица для хранения сырых логов CREATE TABLE transaction_logs ( timestamp DateTime64(3), request_id String, service_name LowCardinality(String), method LowCardinality(String), path String, status_code UInt16, response_time_ms UInt32, error_code Nullable(String) ) ENGINE = ReplicatedMergeTree(...) ... -- Непрерывно обновляемые агрегаты CREATE MATERIALIZED VIEW service_health_mv TO service_health AS SELECT toStartOfMinute(timestamp) AS minute, service_name, method, count() AS requests, countIf(status_code >= 500) AS errors, avg(response_time_ms) AS avg_response_time, quantiles(0.5, 0.95, 0.99)(response_time_ms) AS response_time_quantiles FROM transaction_logs GROUP BY minute, service_name, method;

Кейс 3: Ретаргетинг в рекламной платформе

Рекламная сеть, обслуживающая 1+ миллиард показов в день, использовала ClickHouse для создания системы ретаргетинга пользователей в реальном времени:

Метрика До ClickHouse После ClickHouse Время ответа системы ретаргетинга 250-500 мс 15-30 мс Полнота данных для таргетинга 7 дней истории 90 дней истории Стоимость инфраструктуры 40 серверов 12 серверов Время на обновление логики Дни (требовался ETL) Минуты (SQL запрос)

Архитектурно решение использовало dictionary-таблицы для быстрого доступа к пользовательским сегментам:

-- Генерация пользовательских сегментов CREATE MATERIALIZED VIEW user_segments ENGINE = AggregatingMergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(date) ORDER BY (user_id, date) AS SELECT user_id, toDate(timestamp) AS date, groupBitmapState(sipHash64(category)) AS categories_bitmap, groupBitmapState(sipHash64(brand)) AS brands_bitmap, minState(if(event_type = 'purchase', timestamp, NULL)) AS last_purchase, sum(if(event_type = 'purchase', price, 0)) AS total_spent FROM user_events GROUP BY user_id, date; -- Dictionary для быстрого доступа CREATE DICTIONARY user_segments_dict ( user_id UInt64, segments Array(String), last_purchase DateTime, spend_category Enum8('low' = 1, 'medium' = 2, 'high' = 3) ) PRIMARY KEY user_id SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT 9000 TABLE 'user_segments_current' USER 'default')) LIFETIME(MIN 300 MAX 360) LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED());

Во всех рассмотренных случаях ClickHouse продемонстрировал не только повышение производительности, но и существенное снижение стоимости владения инфраструктурой, что делает его оптимальным выбором для аналитических систем высокой нагрузки в 2025 году.