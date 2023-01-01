logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Analytics
arrow
ClickHouse книга: полное руководство по аналитической СУБД
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

ClickHouse книга: полное руководство по аналитической СУБД

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • специалисты по данным и аналитике
  • разработчики и архитекторы баз данных
  • студенты и обучающиеся в области SQL и Big Data

Мир больших данных диктует правила — обрабатывать петабайты информации быстро, эффективно и без компромиссов. ClickHouse стал молотом богов аналитики, разбивающим барьеры производительности привычных СУБД. Когда традиционные решения задыхаются под тяжестью аналитических запросов, этот российский технологический феномен демонстрирует скорость, которая кажется невозможной. В этом руководстве я разложу по полочкам все, что нужно знать о ClickHouse — от фундаментальной архитектуры до продвинутых техник оптимизации. 🚀

Хотите освоить ClickHouse и другие мощные SQL-технологии? Курс «SQL для анализа данных» от Skypro — идеальный старт! Здесь вы не только изучите основы SQL, но и научитесь работать с высокопроизводительными СУБД для аналитики. Программа разработана с учетом реальных требований рынка и включает практические задания на реальных датасетах. Вложите в свое будущее — станьте экспертом по работе с данными!

Что такое ClickHouse: архитектура колоночной СУБД

ClickHouse — высокопроизводительная аналитическая СУБД с открытым исходом, разработанная российской компанией Яндекс для обработки аналитических запросов в реальном времени. Её выдающаяся особенность — колоночное хранение данных, в противовес строчному подходу традиционных систем. 📊

Колоночное хранение позволяет:

  • Сжимать данные эффективнее, поскольку соседние значения в колонке обычно сходны
  • Читать только необходимые для запроса колонки, без затрагивания остальных
  • Оптимизировать векторные вычисления для современных процессоров
  • Снижать требования к I/O операциям при аналитических выборках

Сердце архитектуры ClickHouse — движок таблиц. Система предлагает различные движки с разными свойствами и предназначением. Рассмотрим ключевые из них:

Тип движка Примеры Назначение Особенности
MergeTree MergeTree, ReplacingMergeTree, SummingMergeTree Основное хранилище данных Эффективная запись, индексация, быстрое чтение
Log TinyLog, StripeLog, Log Временное хранение Низкие накладные расходы, минимальная функциональность
Интеграционные MySQL, JDBC, ODBC, HDFS Связь с внешними источниками Прямой доступ к сторонним данным
Специализированные Dictionary, Memory, Buffer Специфические задачи Оптимизация под конкретные сценарии

ClickHouse также включает в себя:

  • Шардирование и репликацию для высокой доступности и горизонтального масштабирования
  • Векторизированную обработку запросов для максимальной производительности на современных CPU
  • Локальные и распределенные JOINы с оптимизацией под различные сценарии
  • Механизм управления ресурсами для балансировки нагрузки
  • LSM-подобную структуру хранения для эффективной вставки и слияния данных

Особенно важно отметить полиморфные типы данных в ClickHouse, такие как Array, Tuple, Nested, что делает систему невероятно гибкой для хранения сложноструктурированной информации, часто встречающейся в аналитических задачах.

Алексей Петров, ведущий архитектор данных Мой первый опыт с ClickHouse был почти мистическим. Аналитический запрос, обрабатывающий 2 миллиарда записей, выполнялся на PostgreSQL почти 20 минут. Тот же запрос на ClickHouse занял 1.8 секунды. Я перепроверял результаты трижды, думая, что где-то допустил ошибку. Но нет — это была реальность. Колоночное хранение и векторизированное выполнение запросов буквально создают новое измерение производительности. Особенно запомнилась ситуация с агрегацией временных рядов по метрикам IoT-устройств — на традиционных СУБД мы получали 15-минутные отчеты с задержкой в час, а ClickHouse позволил делать те же отчеты за секунды. Когда я показал эти результаты руководству, бюджет на развитие data-инфраструктуры был утвержден в тот же день.

Пошаговый план для смены профессии

Установка и базовая настройка ClickHouse

Установка ClickHouse проста и доступна на всех популярных операционных системах. Рассмотрим пошаговый процесс для наиболее распространенных платформ. 💻

Установка в Debian/Ubuntu:

# Добавляем официальный репозиторий
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates dirmngr
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 8919F6BD2B48D754

echo "deb https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee \
/etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
sudo apt-get update

# Устанавливаем компоненты
sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client

# Запускаем сервер
sudo service clickhouse-server start

Установка в CentOS/RHEL:

# Добавляем репозиторий
sudo yum install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo https://packages.clickhouse.com/rpm/clickhouse.repo
sudo yum install -y clickhouse-server clickhouse-client

# Запускаем сервер
sudo /etc/init.d/clickhouse-server start

После установки базовая конфигурация находится в файле /etc/clickhouse-server/config.xml. Наиболее важные параметры, требующие настройки в первую очередь:

  • path — путь к директории с данными (по умолчанию: /var/lib/clickhouse/)
  • tmp_path — путь для временных файлов (по умолчанию: /var/lib/clickhouse/tmp/)
  • user_directories — настройки доступа и авторизации
  • maxmemoryusage — ограничение использования памяти запросом
  • maxconcurrentqueries — предел одновременных запросов

Для оптимальной конфигурации ClickHouse необходимо учитывать характеристики оборудования и ожидаемую нагрузку:

Параметр Рекомендации Влияние
maxmemoryusage 70-80% доступной RAM Защита от OOM, контроль потребления памяти
maxconcurrentqueries 2-4 × количество ядер CPU Балансировка нагрузки на CPU
max_threads Равно количеству ядер (1-2 на запрос) Параллельное выполнение запросов
backgroundpoolsize Обычно 16-32 потока Эффективность фоновых операций слияния

После настройки основного конфига, создадим первую базу данных и таблицу:

-- Подключаемся к серверу
clickhouse-client --password

-- Создаем базу данных
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS analytics;

-- Переключаемся на нее
USE analytics;

-- Создаем таблицу с движком MergeTree
CREATE TABLE website_traffic (
EventDate Date,
EventTime DateTime,
UserID UInt64,
URL String,
Region String,
Device String,
LoadTime Float64
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
ORDER BY (EventDate, UserID)
SETTINGS index_granularity = 8192;

Для тестирования установки и производительности можно выполнить загрузку тестовых данных:

-- Генерируем и вставляем тестовые данные
INSERT INTO website_traffic 
SELECT
today() – toIntervalDay(number % 30) as EventDate,
now() – toIntervalSecond(number) as EventTime,
rand() % 10000 as UserID,
arrayElement(['/', '/catalog', '/product', '/cart', '/checkout'], rand() % 5 + 1) as URL,
arrayElement(['EU', 'NA', 'Asia', 'Africa'], rand() % 4 + 1) as Region,
arrayElement(['mobile', 'desktop', 'tablet'], rand() % 3 + 1) as Device,
rand() % 1000 / 100 as LoadTime
FROM numbers(1000000);

SQL в ClickHouse: особенности языка запросов

SQL-диалект ClickHouse соответствует стандарту ANSI SQL, но имеет уникальные особенности, оптимизированные для аналитических задач. Понимание этих нюансов критически важно для эффективного использования системы. 🔍

Базовые запросы SELECT выглядят знакомо, но ClickHouse предлагает множество оптимизаций:

-- Стандартный запрос с группировкой
SELECT
Region,
Device,
COUNT() AS hits,
AVG(LoadTime) AS avg_load_time,
SUM(LoadTime) AS total_load_time
FROM website_traffic
WHERE EventDate >= today() – 7
GROUP BY Region, Device
ORDER BY hits DESC
LIMIT 10;

Особенности SQL в ClickHouse, отличающие его от других СУБД:

  1. Функциональный подход — обширная библиотека встроенных функций для работы с данными
  2. Нестандартная семантика JOIN — по умолчанию все JOIN-операции трактуются как LEFT JOIN
  3. PREWHERE оптимизация — более эффективная фильтрация данных до основной обработки
  4. Неявная группировка — при использовании агрегатных функций без GROUP BY
  5. Распределенные запросы — прозрачная работа с шардированными таблицами

ClickHouse предлагает расширенные возможности для аналитики, недоступные в большинстве других СУБД:

-- Использование массивов и вложенных структур
SELECT
Region,
groupArray(Device) AS devices_used,
groupArrayIf(URL, LoadTime > 2.0) AS slow_urls
FROM website_traffic
GROUP BY Region;

-- Расчет перцентилей производительности
SELECT
Region,
Device,
quantile(0.5)(LoadTime) AS median_load,
quantile(0.95)(LoadTime) AS p95_load,
quantile(0.99)(LoadTime) AS p99_load
FROM website_traffic
GROUP BY Region, Device;

-- Сложные аналитические расчеты с оконными функциями
SELECT
EventDate,
Region,
count() AS daily_hits,
runningAccumulate(sum_state) AS cumulative_hits
FROM (
SELECT
EventDate,
Region,
sumState(1) AS sum_state
FROM website_traffic
GROUP BY EventDate, Region
ORDER BY EventDate
)
GROUP BY EventDate, Region
ORDER BY EventDate, Region;

Для обработки временных рядов, что особенно актуально в 2025 году, ClickHouse предлагает специализированные функции:

  • toStartOfHour/Day/Week/Month — округление временных меток для группировки
  • timeSlots — разбиение временных интервалов
  • subtractXX — манипуляции с временными периодами
  • dateDiff — вычисление разницы между датами

Важной особенностью ClickHouse является работа с распределенными запросами через секцию GLOBAL IN/JOIN:

-- Использование GLOBAL для оптимизации распределенных запросов
SELECT
wt.Region,
count() AS visitors,
avg(rev.Revenue) AS avg_revenue
FROM website_traffic wt
GLOBAL JOIN user_revenue rev ON wt.UserID = rev.UserID
WHERE wt.EventDate = today()
GROUP BY wt.Region
ORDER BY visitors DESC;

Мария Соколова, старший аналитик данных Первое столкновение с SQL в ClickHouse было похоже на знакомство с иностранцем, говорящим на родственном языке — вроде всё понятно, но акцент мешает. Помню, как долго не могла понять, почему мой запрос с использованием оконных функций возвращает странные результаты. Выяснилось, что ClickHouse обрабатывает их не так, как PostgreSQL, к которому я привыкла. Было неожиданным открытием, что некоторые привычные шаблоны запросов нужно переосмыслить с учётом колоночной архитектуры.

Поворотным моментом стала работа над проектом анализа поведения пользователей электронной коммерции. Задачей было отследить "путь к покупке" через десятки миллионов событий. В PostgreSQL это приводило к чудовищным запросам с множеством JOIN и CTE, выполнявшимся часами. В ClickHouse я использовала массивы и вложенные структуры для представления пути пользователя, а затем применила функцию arrayEnumerate для анализа переходов между состояниями. Запрос сократился до 20 строк и выполнялся за 12 секунд. Коллеги смотрели на меня как на волшебницу, хотя я всего лишь использовала инструмент правильным образом.

Оптимизация производительности ClickHouse

Несмотря на впечатляющую базовую производительность, ClickHouse требует тонкой настройки для достижения максимальной эффективности при работе с большими данными. Рассмотрим ключевые аспекты оптимизации. ⚡

Проектирование схемы данных — фундамент производительности:

  • Выбирайте разумные ключи партиционирования (обычно по времени) для эффективного отсечения ненужных данных
  • Используйте ключи сортировки (ORDER BY), соответствующие типичным запросам
  • Разделяйте горячие и холодные данные для оптимизации кэширования
  • Применяйте сжатие колонок с учетом характеристик данных

Для различных типов данных рекомендованы разные алгоритмы сжатия:

Тип данных Рекомендуемый кодек Степень сжатия Скорость
Числовые ID T64, ZSTD(3) Средняя Высокая
Временные метки Delta, ZSTD Высокая Высокая
Низкокардинальные строки LZ4HC(9) Высокая Средняя
Высококардинальные строки ZSTD(1) Средняя Средняя
Float значения с частыми 0 T64, LZ4 Очень высокая Высокая

Оптимизация запросов — критический аспект для высоконагруженных систем:

  1. Используйте PREWHERE для предварительной фильтрации данных:
-- Неоптимизированный запрос
SELECT URL, count() FROM website_traffic WHERE Device = 'mobile' GROUP BY URL;

-- Оптимизированный с PREWHERE
SELECT URL, count() FROM website_traffic PREWHERE Device = 'mobile' GROUP BY URL;
  1. Применяйте материализованные представления для часто выполняемых агрегаций:
-- Создание материализованного представления
CREATE MATERIALIZED VIEW traffic_daily_mv
ENGINE = SummingMergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
ORDER BY (EventDate, Region, Device)
AS SELECT 
EventDate,
Region,
Device,
count() AS hits,
avg(LoadTime) AS avg_load_time
FROM website_traffic
GROUP BY EventDate, Region, Device;
  1. Контролируйте кардинальность GROUP BY для предотвращения чрезмерного использования памяти
  2. Используйте оптимизированные форматы для импорта/экспорта больших объемов данных (Native, RowBinary)

Системные параметры, которые следует настроить для производительности:

  • maxbytesbeforeexternalsort — объем памяти перед выносом сортировки на диск
  • maxbytesbeforeexternalgroup_by — аналогично для операций GROUP BY
  • minbytestousedirect_io — порог для использования прямого I/O
  • maxinsertthreads — количество потоков для операций вставки
  • backgroundmergesmutationsconcurrencymultiplier — параллелизм фоновых операций

Для шардирования и распределенных запросов применяйте следующие практики:

-- Оптимизация распределенного запроса
SELECT 
Region,
sum(hits) AS total_hits
FROM traffic_daily_mv
WHERE EventDate >= today() – 30
GROUP BY Region
-- Hint для оптимизации распределенного выполнения
SETTINGS optimize_skip_unused_shards=1, optimize_distributed_group_by_sharding_key=1;

Инструменты мониторинга ClickHouse позволяют выявлять узкие места:

  • Используйте system.query_log для анализа проблемных запросов
  • Отслеживайте system.merges для контроля операций слияния
  • Анализируйте system.parts для оптимизации партиций
  • Мониторьте system.metrics и system.asynchronous_metrics для общего здоровья системы

В высоконагруженных системах применяйте TTL-правила для автоматического управления жизненным циклом данных:

-- Настройка TTL для устаревших данных
ALTER TABLE website_traffic
MODIFY TTL EventDate + INTERVAL 3 MONTH DELETE,
EventDate + INTERVAL 1 MONTH TO VOLUME 'cold_storage';

Хотите стать специалистом по анализу данных и научиться оптимизировать производительность баз данных на профессиональном уровне? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько вам подойдет карьера в сфере данных. За 5 минут вы узнаете свои сильные стороны и получите персональные рекомендации по развитию навыков для работы с высоконагруженными системами, такими как ClickHouse. Не упустите возможность найти свое призвание в мире больших данных!

Практические кейсы внедрения ClickHouse в проектах

Теория ценна, но реальная сила ClickHouse проявляется в боевых условиях. Рассмотрим несколько практических кейсов внедрения, демонстрирующих преимущества этой СУБД в различных сценариях. 🏆

Кейс 1: Система аналитики веб-трафика

Компания, обрабатывающая 5+ миллиардов событий ежедневно, столкнулась с ограничениями использования Hadoop для интерактивной аналитики. Миграция на ClickHouse дала следующие результаты:

  • Снижение латентности запросов с минут до секунд (до 300x ускорение)
  • Уменьшение инфраструктурных расходов на 70%
  • Возможность предоставления real-time аналитики без выделенного ETL

Архитектура решения включала:

-- Двухуровневая схема таблиц
-- Уровень 1: Детализированные данные по событиям
CREATE TABLE raw_events (
EventTime DateTime,
UserID UInt64,
URL String,
...
) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/raw_events', '{replica}')
PARTITION BY toYYYYMMDD(EventTime)
ORDER BY (UserID, EventTime);

-- Уровень 2: Агрегированные витрины данных
CREATE MATERIALIZED VIEW hourly_traffic_mv
ENGINE = SummingMergeTree()
PARTITION BY toYYYYMMDD(hour)
ORDER BY (hour, page_group)
AS SELECT 
toStartOfHour(EventTime) AS hour,
URL AS page,
sipHash64(URL) % 100 AS page_group,
count() AS hits,
uniqCombined(UserID) AS users
FROM raw_events
GROUP BY hour, page, page_group;

Кейс 2: Логирование и мониторинг в финтех-компании

Финансовая организация, обрабатывающая свыше 10 000 транзакций в секунду, нуждалась в системе для анализа логов и выявления аномалий в реальном времени:

  • Внедрение ClickHouse позволило хранить необработанные логи до 90 дней (против 7 дней ранее)
  • Система детектирования аномалий работает с задержкой <10 секунд
  • Возможность проводить бизнес-аналитику и технический мониторинг на одной платформе

Ключевой особенностью стали материализованные представления для непрерывного обновления агрегированных метрик:

-- Таблица для хранения сырых логов
CREATE TABLE transaction_logs (
timestamp DateTime64(3),
request_id String,
service_name LowCardinality(String),
method LowCardinality(String),
path String,
status_code UInt16,
response_time_ms UInt32,
error_code Nullable(String)
) ENGINE = ReplicatedMergeTree(...)
...

-- Непрерывно обновляемые агрегаты
CREATE MATERIALIZED VIEW service_health_mv
TO service_health
AS SELECT
toStartOfMinute(timestamp) AS minute,
service_name,
method,
count() AS requests,
countIf(status_code >= 500) AS errors,
avg(response_time_ms) AS avg_response_time,
quantiles(0.5, 0.95, 0.99)(response_time_ms) AS response_time_quantiles
FROM transaction_logs
GROUP BY minute, service_name, method;

Кейс 3: Ретаргетинг в рекламной платформе

Рекламная сеть, обслуживающая 1+ миллиард показов в день, использовала ClickHouse для создания системы ретаргетинга пользователей в реальном времени:

Метрика До ClickHouse После ClickHouse
Время ответа системы ретаргетинга 250-500 мс 15-30 мс
Полнота данных для таргетинга 7 дней истории 90 дней истории
Стоимость инфраструктуры 40 серверов 12 серверов
Время на обновление логики Дни (требовался ETL) Минуты (SQL запрос)

Архитектурно решение использовало dictionary-таблицы для быстрого доступа к пользовательским сегментам:

-- Генерация пользовательских сегментов
CREATE MATERIALIZED VIEW user_segments
ENGINE = AggregatingMergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(date)
ORDER BY (user_id, date)
AS SELECT
user_id,
toDate(timestamp) AS date,
groupBitmapState(sipHash64(category)) AS categories_bitmap,
groupBitmapState(sipHash64(brand)) AS brands_bitmap,
minState(if(event_type = 'purchase', timestamp, NULL)) AS last_purchase,
sum(if(event_type = 'purchase', price, 0)) AS total_spent
FROM user_events
GROUP BY user_id, date;

-- Dictionary для быстрого доступа
CREATE DICTIONARY user_segments_dict (
user_id UInt64,
segments Array(String),
last_purchase DateTime,
spend_category Enum8('low' = 1, 'medium' = 2, 'high' = 3)
)
PRIMARY KEY user_id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT 9000 TABLE 'user_segments_current' USER 'default'))
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)
LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED());

Во всех рассмотренных случаях ClickHouse продемонстрировал не только повышение производительности, но и существенное снижение стоимости владения инфраструктурой, что делает его оптимальным выбором для аналитических систем высокой нагрузки в 2025 году.

Погружение в мир ClickHouse — это квантовый скачок в понимании возможностей современных аналитических СУБД. Колоночная архитектура, векторизированная обработка и эффективная компрессия данных делают его инструментом выбора для компаний, работающих с Big Data. Вместо борьбы с ограничениями традиционных реляционных систем, ClickHouse позволяет изменить мышление — не адаптировать запросы под возможности СУБД, а решать реальные аналитические задачи так, как они должны решаться. Тонкая настройка, правильное проектирование схемы и регулярный мониторинг превратят ваши датасеты из статичных структур в динамический инструмент поддержки принятия решений.

Свежие материалы
Как управлять динамикой среднего балла: эффективные методы
26 мая 2025
Полная схема обработки информации: все компоненты и этапы
26 мая 2025
Образование в цифрах: статистика, факты и показатели обучения
26 мая 2025

Загрузка...