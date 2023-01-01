logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Analytics
arrow
Что такое ретеншен: полное руководство по удержанию клиентов
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

Что такое ретеншен: полное руководство по удержанию клиентов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • маркетологи и специалисты по клиентскому обслуживанию
  • владельцы и управляющие малым и средним бизнесом
  • студенты и начинающие специалисты в области маркетинга и бизнеса

Каждый маркетолог рано или поздно сталкивается с парадоксом: компания вкладывает огромные бюджеты в привлечение новых клиентов, но упускает уже существующих. А ведь именно они — ваше золотое дно. Ретеншен (удержание) — не просто модное слово из лексикона маркетологов. Это стратегический подход, который может увеличить прибыль вашего бизнеса на 25-95% при грамотном внедрении. Готовы превратить разовых покупателей в преданных адвокатов бренда? Давайте разберемся, как работает машина удержания клиентов в 2025 году. 🚀

Хотите стать профессионалом в управлении клиентскими отношениями? Курс «CRM-маркетолог» с нуля от Skypro научит вас выстраивать эффективные стратегии ретеншена, анализировать клиентский путь и автоматизировать работу с клиентами. Вы освоите инструменты, которые помогут удерживать до 80% существующих клиентов и превращать их в постоянных покупателей. Инвестируйте в навыки, которые окупятся многократно!

Ретеншен: определение и ключевые показатели успеха

Ретеншен (от англ. retention — удержание) — это комплекс маркетинговых стратегий, направленных на сохранение существующих клиентов и увеличение их жизненного цикла в компании. В отличие от привлечения, фокус ретеншена — не на количестве новых клиентов, а на глубине и продолжительности отношений с уже имеющимися. 💼

Суть ретеншен-маркетинга можно выразить простой формулой:

Ретеншен = Ценность + Опыт + Коммуникация

Где:

  • Ценность — реальная польза продукта для клиента
  • Опыт — качество всех точек контакта клиента с компанией
  • Коммуникация — релевантное и своевременное общение

Ключевые показатели успешного ретеншена измеряются через несколько основных метрик:

Метрика Формула расчета Целевое значение в 2025
Retention Rate (RR) [(Клиенты на конец периода – Новые клиенты) / Клиенты на начало периода] × 100% > 80% для B2B, > 40% для B2C
Churn Rate (Ушедшие клиенты / Общее число клиентов на начало периода) × 100% < 5% для B2B, < 20% для B2C
Customer Lifetime Value (CLV) Средний чек × Частота покупок × Срок жизни клиента В 3-5 раз > CAC
Net Promoter Score (NPS) % промоутеров – % критиков > 50 пунктов

Важно понимать, что высокий ретеншен — это не просто красивая цифра в отчете. Это индикатор здоровья бизнеса и предиктор его долгосрочной устойчивости. Когда клиенты остаются с вами дольше, они покупают больше, чаще рекомендуют вас и обходятся дешевле в обслуживании. 📊

Пошаговый план для смены профессии

Почему ретеншен важнее привлечения: цифры и факты

Анна Соколова, руководитель отдела клиентского сервиса

Два года назад наш интернет-магазин косметики столкнулся с проблемой: несмотря на растущий поток новых клиентов, прибыль оставалась на прежнем уровне. Анализ показал шокирующие цифры — 70% покупателей совершали только одну покупку и исчезали. Мы тратили огромный бюджет на привлечение, но это было как наполнение бочки с дырой.

Мы полностью пересмотрели стратегию, сократив бюджет на привлечение на 30% и направив эти средства на программы удержания: персонализированные рекомендации, систему вознаграждения за регулярные покупки и образовательный контент по уходу за кожей. За 8 месяцев наш retention rate вырос с 32% до 58%, а прибыль увеличилась на 47% — при том же общем маркетинговом бюджете. Главный урок: не так важно, сколько клиентов пришло, важнее — сколько осталось.

История Анны — не исключение. Данные консалтинговых агентств за 2025 год подтверждают, что фокус на ретеншен приносит существенно больший ROI, чем бесконечная погоня за новыми клиентами: 🔥

  • Увеличение retention rate всего на 5% может привести к росту прибыли на 25-95% (по данным Harvard Business Review)
  • Привлечение нового клиента стоит в 5-7 раз дороже, чем удержание существующего
  • Вероятность продажи новому клиенту — 5-20%, существующему — 60-70%
  • Лояльные клиенты тратят в среднем на 33% больше, чем новые
  • Постоянные клиенты с большей вероятностью попробуют новые продукты компании (в среднем на 50%)

Особенно показательна статистика по источникам роста прибыли для компаний с высоким уровнем ретеншена:

Источник роста Вклад в увеличение прибыли
Увеличение частоты покупок 43%
Увеличение среднего чека 27%
Привлечение новых клиентов 15%
Повышение рентабельности операций 15%

Экономика ретеншена строится на простом принципе: чем дольше клиент остается с компанией, тем выше его общая ценность для бизнеса (Customer Lifetime Value). При этом стоимость обслуживания снижается, а ценность рекомендаций растет — создавая эффект снежного кома прибыли. ⚡

Стратегии ретеншена: проверенные методики удержания

Построение эффективной системы удержания клиентов требует комплексного подхода. Рассмотрим самые эффективные стратегии ретеншена, доказавшие свою эффективность в 2025 году. 🎯

1. Персонализация клиентского опыта

Современный потребитель ожидает, что бренд будет понимать его потребности. Согласно исследованиям, 78% клиентов более лояльны к компаниям, которые адаптируют свои предложения под их предпочтения.

  • Используйте предиктивную аналитику для прогнозирования следующей покупки
  • Сегментируйте клиентов по моделям поведения, а не только демографии
  • Персонализируйте не только коммуникации, но и функционал продукта

Михаил Дорохин, директор по маркетингу

Когда я пришел в подписочный сервис доставки товаров, мы пытались удержать клиентов одинаковыми скидками для всех. Это работало плохо — retention rate составлял около 35%.

Мы провели глубинный анализ и выявили 5 сегментов клиентов с разными причинами оттока. Для ценочувствительных клиентов мы создали экономичные планы подписки. Тем, кто ценил ассортимент, мы позволили самостоятельно формировать набор. Для занятых внедрили доставку в конкретные часы. Для экспериментаторов запустили ротацию новинок.

Самым удивительным оказалось, что сегмент "спящих" клиентов отлично отреагировал на образовательные материалы — как только они начали лучше понимать ценность продуктов, многие вернулись. Через год такой сегментированной работы retention rate вырос до 67%, а средний чек увеличился на 23%. Универсальных решений нет — нужно понимать, что ценно для каждого сегмента.

2. Построение эмоциональной связи

Эмоциональная привязанность к бренду — мощнейший фактор удержания. Клиенты с эмоциональной связью с брендом:

  • В 3 раза чаще рекомендуют продукт
  • В 5 раз меньше чувствительны к цене
  • На 86% вероятнее продолжат пользоваться вашим продуктом

3. Проактивный клиентский сервис

Упреждающий подход к решению проблем клиентов стал новым стандартом. Системы, способные предвидеть проблемы до их возникновения, демонстрируют впечатляющие результаты:

  • Снижение оттока на 15-20%
  • Увеличение NPS в среднем на 25 пунктов
  • Рост вероятности дополнительных покупок на 32%

4. Программы лояльности нового поколения

Современные программы лояльности эволюционировали далеко за пределы простых "карт со штампами". Сегодня они фокусируются на создании ценности и эмоциональной привязанности:

  • Геймификация с персонализированными "миссиями"
  • Экосистемные преимущества с партнерами
  • Статусность и элементы социального признания
  • Вознаграждение за действия, а не только покупки

5. Образование и расширение ценности продукта

Чем больше клиент умеет делать с вашим продуктом, тем выше вероятность, что он останется. Современные стратегии включают:

  • Автоматизированные онбординги с учетом поведения пользователя
  • Контекстные подсказки в моменты, когда клиент теряется
  • Сообщества пользователей с обменом опытом
  • Обучающий контент, адаптированный под уровень клиента

Ключевой принцип успешной стратегии ретеншена — баланс между немедленными результатами и долгосрочной ценностью. Чем сложнее клиенту уйти от вас (не из-за барьеров выхода, а из-за получаемой ценности), тем выше будет ваш retention rate. 🔄

От теории к практике: инструменты для улучшения ретеншена

Теоретическое понимание важности ретеншена мало что дает без конкретных инструментов внедрения. Рассмотрим современный технологический стек и практические решения для повышения удержания клиентов. 🛠️

1. CRM-системы с фокусом на ретеншен

Современные CRM вышли далеко за рамки простого хранилища контактов. Ключевые функции CRM для ретеншена включают:

  • Предиктивную аналитику с прогнозированием оттока
  • Интеллектуальную сегментацию на основе поведения
  • Автоматические триггеры для удержания "уходящих" клиентов
  • Единое представление клиента с историей всех взаимодействий

**2.

Свежие материалы
Пост Мортем отзывы: мнения игроков о мрачной головоломке
26 мая 2025
Как добавить линию тренда на диаграмму Excel: пошаговая инструкция
26 мая 2025
Примеры статистических методов в биологии: от теории к практике
26 мая 2025

Загрузка...