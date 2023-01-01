Что такое Q1 и Q3 в статистике: значение квартилей и их расчет

Для кого эта статья:

специалистам и студентам в области анализа данных и статистики

людям, интересующимся карьерой в аналитике и статистике

профессионалам, использующим статистические методы в своих областях, таких как финансы, бизнес и медицина

Столкнулись с графиком "ящик с усами" и теряетесь в квартилях? Или, возможно, анализируете набор данных и нужно определить, где находится середина нижней и верхней половины выборки? Q1 и Q3 — это не просто обозначения на графике, а мощные инструменты статистического анализа, способные рассказать о распределении данных больше, чем среднее значение. Квартили позволяют видеть структуру данных, выявлять выбросы и принимать обоснованные решения в условиях неопределенности. 📊

Определение Q1 и Q3: роль квартилей в статистике

Квартили — это значения, которые делят упорядоченный набор данных на четыре равные части. Q1 (первый квартиль) отделяет нижние 25% данных от верхних 75%, а Q3 (третий квартиль) отделяет нижние 75% от верхних 25%. Второй квартиль (Q2) — это медиана, разделяющая данные ровно пополам.

Представьте, что у вас есть 100 студентов, выстроенных по росту. Q1 будет ростом 25-го студента, Q2 (медиана) — ростом 50-го, а Q3 — ростом 75-го студента. Эти три точки создают скелет распределения данных.

Квартили Q1 и Q3 играют ключевую роль в статистике по следующим причинам:

Устойчивость к выбросам — в отличие от среднего значения, квартили не так подвержены влиянию экстремальных значений

— в отличие от среднего значения, квартили не так подвержены влиянию экстремальных значений Оценка распределения — помогают понять, как распределены данные вокруг центральной точки

— помогают понять, как распределены данные вокруг центральной точки Определение межквартильного размаха (IQR) — разница между Q3 и Q1 показывает разброс центральных 50% данных

— разница между Q3 и Q1 показывает разброс центральных 50% данных Выявление выбросов — значения, выходящие за пределы 1.5×IQR от Q1 и Q3, часто считаются выбросами

Квартиль Обозначение Процентиль Интерпретация Первый квартиль Q1 P25 25% значений ниже этой точки Второй квартиль Q2 (медиана) P50 50% значений ниже этой точки Третий квартиль Q3 P75 75% значений ниже этой точки

Важно понимать, что квартили — это непросто теоретические конструкции. Они дают представление о форме распределения данных: если расстояние от Q1 до медианы больше, чем от медианы до Q3, распределение имеет левостороннюю асимметрию, и наоборот.

Сергей Петров, старший аналитик данных В начале карьеры я анализировал продажи региональной сети магазинов электроники. Руководство было уверено, что средний чек — лучший показатель успешности. Но когда я построил диаграмму размаха с использованием Q1 и Q3, открылась совершенно иная картина. Оказалось, что у двух магазинов с почти одинаковым средним чеком распределение продаж было кардинально разным. В первом Q1 и Q3 были близки к медиане (большинство продаж в среднем ценовом сегменте), а во втором межквартильный размах был огромен — магазин зарабатывал на единичных крупных продажах и множестве мелких. Это полностью изменило стратегию закупок и маркетинга для каждого магазина.

Математическое значение квартилей в анализе данных

С математической точки зрения квартили Q1 и Q3 — это особые процентили, соответствующие 25-му и 75-му процентилям распределения. Процентиль p — это значение, ниже которого находится p% данных в упорядоченной выборке.

Формально, если у нас есть выборка X = {x₁, x₂, ..., xₙ}, упорядоченная по возрастанию, то:

Q1 = X[⌈n/4⌉] // округление вверх Q3 = X[⌈3n/4⌉] // округление вверх

Однако существуют различные методы расчёта (о которых поговорим подробнее в следующем разделе), и приведённые формулы — лишь один из возможных подходов.

Межквартильный размах (IQR) рассчитывается как:

IQR = Q3 – Q1

Квартили и IQR позволяют построить более полную картину распределения данных, чем просто среднее и стандартное отклонение. Вот основные математические свойства квартилей:

Устойчивость — квартили имеют точку разрыва 25%, что означает, что до 25% данных могут быть искажены, прежде чем квартили дадут произвольно большую ошибку

— квартили имеют точку разрыва 25%, что означает, что до 25% данных могут быть искажены, прежде чем квартили дадут произвольно большую ошибку Непараметричность — для расчёта квартилей не требуется предположений о характере распределения данных

— для расчёта квартилей не требуется предположений о характере распределения данных Монотонность — если все значения в выборке увеличить на константу или умножить на положительное число, квартили трансформируются аналогичным образом

Статистический показатель Математическое определение Устойчивость к выбросам Среднее ∑xᵢ/n Низкая Медиана (Q2) Значение, делящее выборку пополам Высокая Q1 25-й процентиль Высокая Q3 75-й процентиль Высокая Стандартное отклонение √(∑(xᵢ-μ)²/n) Низкая IQR Q3 – Q1 Высокая

Квартили особенно ценны при работе с несимметричными распределениями. Например, распределение доходов населения обычно имеет правостороннюю асимметрию, и среднее значение может быть значительно выше медианы из-за влияния высоких доходов небольшой группы людей. В этом случае Q1 и Q3 дают более репрезентативную картину финансового положения населения. 💰

Методы расчета Q1 и Q3 для разных типов выборок

Существует несколько методов расчёта квартилей, и разные статистические пакеты и программы могут использовать различные алгоритмы, что иногда приводит к неодинаковым результатам для одних и тех же данных. Разберём основные методы расчёта Q1 и Q3.

Метод 1: Включение медианы

Упорядочите данные по возрастанию Найдите медиану выборки Q1 — это медиана нижней половины данных (включая медиану, если количество элементов нечётное) Q3 — это медиана верхней половины данных (включая медиану, если количество элементов нечётное)

Метод 2: Исключение медианы

Упорядочите данные по возрастанию Найдите медиану выборки Q1 — это медиана нижней половины данных (исключая медиану) Q3 — это медиана верхней половины данных (исключая медиану)

Метод 3: Метод линейной интерполяции

Для выборки размером n и позиции p-го процентиля (где p = 25 для Q1 и p = 75 для Q3):

позиция = (n – 1) * p/100 + 1 Если позиция целое число k: Qₚ = X[k] Если позиция дробное число k + d (где 0 < d < 1): Qₚ = X[k] + d * (X[k+1] – X[k])

Пример расчёта квартилей: Рассмотрим выборку: {3, 7, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 29}

Медиана (Q2) = 15 (5-й элемент)

Метод 1:

Нижняя половина с медианой: {3, 7, 8, 12, 15}

Верхняя половина с медианой: {15, 18, 21, 24, 29}

Q1 = 7.5 (медиана нижней половины)

Q3 = 21 (медиана верхней половины)

Метод 2:

Нижняя половина без медианы: {3, 7, 8, 12}

Верхняя половина без медианы: {18, 21, 24, 29}

Q1 = 7.5 (медиана нижней половины)

Q3 = 22.5 (медиана верхней половины)

Метод 3 (линейная интерполяция):

Позиция Q1 = (9-1) * 25/100 + 1 = 3

Q1 = X[3] = 8

Позиция Q3 = (9-1) * 75/100 + 1 = 7

Q3 = X[7] = 24

Елена Соколова, преподаватель статистики На моём курсе статистики студенты всегда путались в методах расчёта квартилей. Однажды я разделила группу на три команды, каждая из которых должна была рассчитать Q1 и Q3 для одного набора данных о ценах на недвижимость, используя разные методы. Результаты отличались на 15-20%. Когда мы визуализировали эти значения на диаграммах размаха, стало очевидно, как выбор метода может влиять на интерпретацию данных — одна и та же выборка выглядела то симметричной, то асимметричной. Это стало переломным моментом в понимании важности согласованного метода расчёта квартилей при сравнительном анализе. Теперь я всегда начинаю с вопроса: "А какой метод расчёта квартилей вы используете?"

При выборе метода расчёта квартилей важно учитывать:

Размер выборки — для маленьких выборок разница между методами может быть существенной

Стандарты в вашей области — в некоторых дисциплинах есть общепринятые методы

Используемое программное обеспечение — Python, R, Excel и SPSS используют разные методы по умолчанию

Для обеспечения воспроизводимости результатов всегда указывайте, какой метод расчёта квартилей вы использовали. 🔍

Применение Q1 и Q3 в построении диаграмм размаха

Диаграмма размаха (box plot) или "ящик с усами" — один из самых эффективных способов визуализации распределения данных, где квартили Q1 и Q3 играют центральную роль. Эта диаграмма, предложенная Джоном Тьюки в 1970-х, стала незаменимым инструментом в статистическом анализе.

Стандартная диаграмма размаха состоит из следующих элементов:

"Ящик" — прямоугольник, ограниченный Q1 снизу и Q3 сверху, показывающий межквартильный размах (IQR), включающий 50% данных

— прямоугольник, ограниченный Q1 снизу и Q3 сверху, показывающий межквартильный размах (IQR), включающий 50% данных Линия внутри ящика — медиана (Q2), показывающая центр распределения

— медиана (Q2), показывающая центр распределения "Усы" — линии, идущие от ящика до минимального и максимального значений, не являющихся выбросами

— линии, идущие от ящика до минимального и максимального значений, не являющихся выбросами Выбросы — точки за пределами "усов", обычно определяемые как значения, отстоящие от Q1 более чем на 1.5×IQR влево или от Q3 более чем на 1.5×IQR вправо

Математически границы усов определяются как:

Нижняя граница = Q1 – 1.5 × IQR Верхняя граница = Q3 + 1.5 × IQR

Диаграммы размаха позволяют мгновенно оценить ряд важных характеристик распределения:

Центр распределения — по положению медианы внутри ящика Разброс данных — по высоте ящика (IQR) и длине усов Асимметрию — по положению медианы относительно границ ящика Выбросы — по точкам за пределами усов Сравнение групп — путём размещения нескольких ящиков рядом

Интерпретация формы диаграммы размаха:

Если медиана расположена примерно посередине ящика, а усы примерно равной длины — распределение близко к симметричному

Если медиана смещена к нижней границе ящика, а верхний ус длиннее — распределение имеет правостороннюю асимметрию

Если медиана смещена к верхней границе ящика, а нижний ус длиннее — распределение имеет левостороннюю асимметрию

Короткие усы и большой ящик указывают на высокую концентрацию данных в центральной части распределения

Современные варианты диаграммы размаха иногда включают дополнительные элементы:

Скрипичные диаграммы (violin plots) — добавляют оценку плотности распределения по бокам ящика

— добавляют оценку плотности распределения по бокам ящика Диаграммы размаха с зарубками (notched box plots) — добавляют "зарубки" вокруг медианы, показывающие 95% доверительный интервал

— добавляют "зарубки" вокруг медианы, показывающие 95% доверительный интервал Диаграммы "ящик с точками" (box dot plots) — накладывают исходные данные в виде точек поверх стандартной диаграммы размаха

При создании диаграмм размаха в различных программах важно учитывать, что они могут использовать разные методы расчёта квартилей. Например:

R использует метод 7 из 9 вариантов (тип = 7 в функции quantile())

Excel использует метод линейной интерполяции

Python (matplotlib) по умолчанию использует медианоцентрированный метод

Для корректного сравнения данных из разных источников необходимо согласовать методы расчёта квартилей или хотя бы учитывать возможные различия при интерпретации. 📈

Практическое использование квартилей Q1 и Q3 в аналитике

Квартили Q1 и Q3 выходят далеко за рамки теоретической статистики и находят широкое применение в практической аналитике различных сфер. Рассмотрим конкретные примеры их использования в 2025 году.

Финансовый анализ и инвестиции

Оценка волатильности — межквартильный размах (IQR) доходности акций служит робастной мерой волатильности, не так подверженной влиянию экстремальных движений рынка

— межквартильный размах (IQR) доходности акций служит робастной мерой волатильности, не так подверженной влиянию экстремальных движений рынка Секторный анализ — сравнение IQR разных секторов рынка позволяет выявить отрасли с наибольшей и наименьшей стабильностью

— сравнение IQR разных секторов рынка позволяет выявить отрасли с наибольшей и наименьшей стабильностью Алгоритмическая торговля — торговые стратегии, основанные на прорыве квартильных уровней, показывают высокую эффективность в периоды низкой волатильности

Бизнес-аналитика и маркетинг

Сегментация клиентов — разделение клиентской базы по квартилям среднего чека или частоты покупок для таргетированного маркетинга

— разделение клиентской базы по квартилям среднего чека или частоты покупок для таргетированного маркетинга Анализ эффективности — сравнение показателей сотрудников/отделов относительно Q1 и Q3 для выявления лидеров и отстающих

— сравнение показателей сотрудников/отделов относительно Q1 и Q3 для выявления лидеров и отстающих Ценообразование — установка различных ценовых стратегий для товаров, попадающих в разные квартили спроса

Медицина и фармакология

Стандартизация лабораторных исследований — определение референсных интервалов на основе межквартильного размаха

— определение референсных интервалов на основе межквартильного размаха Анализ эффективности лечения — оценка разброса показателей пациентов до и после терапии

— оценка разброса показателей пациентов до и после терапии Фармакокинетика — изучение вариабельности концентрации лекарства в крови с помощью квартильного анализа

Машинное обучение и обработка данных

Предобработка данных — нормализация признаков с помощью межквартильного масштабирования для повышения устойчивости к выбросам

— нормализация признаков с помощью межквартильного масштабирования для повышения устойчивости к выбросам Обнаружение аномалий — идентификация выбросов на основе правила 1.5×IQR является стандартным методом в системах мониторинга

— идентификация выбросов на основе правила 1.5×IQR является стандартным методом в системах мониторинга Оценка моделей — анализ распределения ошибок модели с помощью квартилей для выявления систематических отклонений

Отрасль Применение Q1 и Q3 Практический результат Ритейл Анализ товарных запасов по квартилям оборачиваемости Снижение затрат на хранение на 15-20% HR Квартильная оценка производительности сотрудников Объективизация системы бонусов и продвижений E-commerce Сегментация товаров по квартилям кликабельности Увеличение конверсии на 8-12% Телекоммуникации Выявление аномального трафика по IQR Раннее обнаружение сетевых атак Здравоохранение Мониторинг длительности госпитализации Оптимизация коечного фонда и ресурсов

Преимущества использования квартилей в практической аналитике:

Устойчивость к выбросам и экстремальным значениям

Возможность работы с данными любого распределения

Простота интерпретации для бизнес-пользователей

Эффективность при анализе несимметричных распределений

Возможность стандартизированного сравнения разнородных данных

С развитием технологий обработки данных в 2025 году квартильный анализ стал доступен в режиме реального времени даже для очень больших данных. Современные системы бизнес-аналитики автоматически рассчитывают и визуализируют квартили, делая этот мощный статистический инструмент доступным для широкого круга пользователей. 🚀