Что Такое Нагрузочное Тестирование: Основы, Методы, Применение

Для кого эта статья:

профессионалы в области IT и разработки программного обеспечения

QA-инженеры и тестировщики, заинтересованные в повышении квалификации

бизнес-аналитики и собственники компаний, стремящиеся улучшить стабильность и производительность своих систем

Нагрузочное тестирование — это та невидимая страховка, которую пользователи не замечают, пока всё работает гладко. Представьте