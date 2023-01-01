Что Такое Нагрузочное Тестирование: Основы, Методы, Применение
Для кого эта статья:
- профессионалы в области IT и разработки программного обеспечения
- QA-инженеры и тестировщики, заинтересованные в повышении квалификации
- бизнес-аналитики и собственники компаний, стремящиеся улучшить стабильность и производительность своих систем
Нагрузочное тестирование — это та невидимая страховка, которую пользователи не замечают, пока всё работает гладко. Представьте
