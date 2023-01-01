Что такое инкрементальность и как ее использовать в работе
Для кого эта статья:
- профессиональные маркетологи и директора по маркетингу
- специалисты в области аналитики данных
- студенты и начинающие специалисты, заинтересованные в карьере в маркетинговой аналитике
Представьте, что вы потратили 10 миллионов рублей на рекламную кампанию и получили 15 миллионов выручки. Успех? Возможно. Но что, если 12 миллионов вы получили бы и без рекламы? Тогда реальная эффективность вашей кампании всего 3 миллиона — и ROI оказывается отрицательным. Именно поэтому профессиональные маркетологи и директора по маркетингу сегодня переходят от традиционных метрик к измерению инкрементальности — единственному достоверному способу оценить реальный вклад маркетинговых усилий в бизнес-результаты. 📊
Инкрементальность: сущность и значение в маркетинге
Инкрементальность — это измерение дополнительного эффекта, который создают ваши маркетинговые активности. Проще говоря, это ответ на вопрос: "Что мы получили благодаря этой кампании, чего не получили бы без нее?" Это фундаментальный сдвиг в мышлении от корреляции к каузальности, от ассоциативной связи к причинно-следственной.
Ключевая особенность инкрементального подхода заключается в том, что он учитывает естественный поток клиентов и продаж, который существовал бы даже без вашего вмешательства. Например, если после запуска рекламной кампании количество конверсий выросло на 30%, это не означает, что кампания обеспечила 30% прирост — часть этих конверсий произошла бы в любом случае.
Принципиальная формула инкрементальности выглядит так:
Инкрементальный эффект = Результат с кампанией – Результат без кампании
Звучит просто, но практическая реализация требует серьезного аналитического подхода и понимания экспериментальных методик. 🧪
Почему инкрементальность критически важна для современного маркетинга:
- Она позволяет избежать иллюзии эффективности, когда маркетинг "присваивает" себе результаты, которые возникли бы естественным путем
- Помогает точно определить ROI каждого канала и кампании
- Защищает от ошибочных инвестиций в каналы, которые показывают хорошие метрики, но не создают реальной дополнительной ценности
- Обеспечивает более точное прогнозирование бизнес-результатов
|Традиционный подход
|Инкрементальный подход
|Измеряет общий объем конверсий после кампании
|Измеряет прирост конверсий благодаря кампании
|Опирается на корреляции
|Стремится выявить причинно-следственные связи
|Может привести к двойному учету конверсий
|Исключает двойной учет между каналами
|Часто переоценивает эффективность
|Стремится к реалистичной оценке эффекта
Михаил Давыдов, Head of Analytics в e-commerce компании
Когда я пришел в компанию, маркетинговый бюджет составлял около 30 миллионов рублей ежемесячно. Отчеты показывали фантастический ROAS – более 500%. Однако бизнес не рос пропорционально вложениям. Я предложил провести тест: на две недели мы полностью остановили рекламу в нескольких регионах. К удивлению команды, продажи упали всего на 15%, а не на 80-90%, как предсказывали отчеты по атрибуции. Это открыло глаза руководству на реальную инкрементальность наших кампаний. Мы перестроили бюджеты с учетом этих данных, сократили расходы на 40% и при этом сохранили 96% выручки. Это был болезненный, но необходимый переход к культуре инкрементального измерения.
Методы измерения инкрементального эффекта
Измерение инкрементальности требует особого подхода, поскольку вы фактически пытаетесь измерить то, чего нет – результат, который бы произошел без ваших действий. Существует несколько методов, каждый со своими преимуществами и ограничениями:
1. A/B тестирование (рандомизированные контролируемые эксперименты)
Золотой стандарт для измерения инкрементальности. Аудитория случайным образом делится на две группы: экспериментальную (получает воздействие) и контрольную (не получает). Разница в результатах между группами и есть инкрементальный эффект.
Инкр. эффект = (Конверсии_эксп / Размер_эксп) – (Конверсии_контр / Размер_контр)
Ключевые требования для достоверности:
- Достаточный размер выборки (статистическая значимость)
- Случайное распределение в группы
- Одинаковые условия, кроме тестируемого фактора
- Изоляция от внешних воздействий
2. Географические эксперименты (гео-тесты)
Метод основан на сравнении регионов: в одних запускается кампания, в других — нет. Требует тщательного подбора сопоставимых регионов и учета сезонности.
3. Временные серии и методы прерванных временных рядов (ITS)
Анализ того, как изменился тренд после запуска кампании по сравнению с прогнозируемым продолжением предыдущего тренда.
4. PSA-тесты (Public Service Announcement)
Контрольная группа видит не основную рекламу, а социальную (PSA). Это позволяет исключить влияние самого факта показа рекламы.
|Метод
|Сложность внедрения
|Точность
|Оптимально для
|A/B тестирование
|Высокая
|Очень высокая
|Цифровые каналы с большим объемом данных
|Гео-тесты
|Средняя
|Средняя/Высокая
|Офлайн-каналы, ТВ, радио
|Временные серии
|Средняя
|Средняя
|Анализ исторических данных при невозможности эксперимента
|PSA-тесты
|Низкая
|Средняя
|Медийная реклама
Выбор методики зависит от нескольких факторов: доступных ресурсов, специфики канала и требуемого уровня точности. В идеале стоит комбинировать несколько подходов для получения более надежных результатов. 📈
Инкрементальность vs. атрибуция: в чем разница
Атрибуция и инкрементальность часто воспринимаются как конкурирующие подходы, но на самом деле они отвечают на разные вопросы и могут эффективно дополнять друг друга.
Атрибуция отвечает на вопрос: "Какие точки контакта привели к конверсии?" Она распределяет заслуги между различными каналами, которые участвовали в пути клиента. Инкрементальность же спрашивает: "Случилась бы эта конверсия без наших маркетинговых действий?"
Анна Соколова, директор по маркетингу розничной сети
Мы долгие годы опирались на мультиканальную атрибуцию, которая показывала, что наши email-рассылки генерируют впечатляющую конверсию. Система присваивала им около 30% всех продаж. Но когда мы начали измерять инкрементальность через контролируемые эксперименты, результаты шокировали команду — реальный инкрементальный вклад email-маркетинга составлял всего 5-7%. Оказалось, что мы отправляли письма в основном лояльным клиентам, которые и так совершили бы покупки. После этого открытия мы кардинально изменили нашу email-стратегию, сфокусировавшись на сегментах с доказанным инкрементальным эффектом, и перераспределили бюджет в пользу каналов с высокой инкрементальностью. Такой подход за полгода принес компании дополнительные 42 миллиона рублей прибыли.
Ключевые различия между атрибуцией и инкрементальностью:
- Цель измерения: Атрибуция фокусируется на распределении кредита за конверсии между каналами. Инкрементальность оценивает чистый дополнительный эффект от маркетинговых действий.
- Подход: Атрибуция обычно использует корреляционный анализ, инкрементальность – каузальный (причинно-следственный).
- Методология: Атрибуция применяет предопределенные модели (last click, first click, линейная и т.д.). Инкрементальность основана на экспериментах.
- Точность в оценке канала: Атрибуция часто переоценивает эффективность каналов, которые находятся ближе к конверсии. Инкрементальность стремится к объективной оценке реального вклада.
Когда использовать тот или иной подход:
- Атрибуция подходит для:
- Оперативного анализа и тактических корректировок
- Понимания пути клиента и точек контакта
- Распределения бюджета между микроканалами
- Инкрементальность необходима для:
- Стратегических решений о маркетинговых инвестициях
- Достоверной оценки ROI
- Устранения двойного учета и искажений в данных
Оптимальный подход заключается в интеграции обоих методов: используйте атрибуцию для тактических решений и повседневного управления кампаниями, а инкрементальные измерения — для стратегической оценки и крупных бюджетных решений. 🔍
Внедрение инкрементального подхода в маркетинговую стратегию
Переход на инкрементальное мышление требует не только технических изменений, но и культурной трансформации. Вот пошаговый план внедрения инкрементального подхода в вашу маркетинговую стратегию:
1. Подготовка фундамента
- Аудит данных: Убедитесь, что вы собираете все необходимые данные о взаимодействии пользователей с вашими маркетинговыми активностями.
- Выбор инструментов: Определите, какие инструменты вы будете использовать для проведения экспериментов (внутренние ресурсы или внешние платформы).
- Формирование метрик: Четко определите, какие КПИ вы будете измерять инкрементально (конверсии, выручка, прибыль, LTV).
2. Образовательная работа
Критически важно, чтобы вся команда и руководство понимали суть инкрементального подхода и его отличие от традиционных метрик:
- Проведите воркшопы для маркетологов и аналитиков
- Подготовьте руководство заранее к возможному "шоку" от первых инкрементальных измерений, которые часто показывают более низкие результаты, чем атрибуционные модели
- Создайте наглядные материалы, демонстрирующие разницу подходов на конкретных примерах
3. Пилотные проекты
Начните с небольших экспериментов, чтобы продемонстрировать ценность подхода:
- Выберите один маркетинговый канал, предпочтительно с крупным бюджетом
- Спланируйте эксперимент с контрольной группой
- Проведите тщательный анализ и сравните результаты с традиционной атрибуцией
- Представьте выводы команде и руководству, акцентируя внимание на бизнес-ценности полученных инсайтов
4. Масштабирование подхода
После успешных пилотов расширяйте применение инкрементального подхода:
- Внедрите календарь экспериментов для регулярного тестирования каналов и кампаний
- Интегрируйте инкрементальные метрики в процессы планирования и отчетности
- Создайте стандартизированные шаблоны для дизайна и анализа экспериментов
- Постепенно переходите к распределению бюджетов на основе инкрементальных данных
5. Культурная трансформация
Конечная цель — сделать инкрементальное мышление частью культуры маркетинга:
- Измените KPI команды, включив в них инкрементальные показатели
- Внедрите практику принятия решений на основе экспериментальных данных
- Поощряйте скептицизм к "абсолютным" показателям эффективности
- Формируйте культуру постоянного тестирования и оптимизации
Важно понимать, что внедрение инкрементального подхода — это марафон, а не спринт. Этот процесс требует терпения, последовательности и готовности к пересмотру устоявшихся маркетинговых "истин". 🏆
ROI-оптимизация с помощью инкрементальных метрик
Инкрементальные метрики открывают новые горизонты для оптимизации ROI, поскольку позволяют выявить реальную эффективность каждого элемента маркетингового микса. Вот ключевые стратегии оптимизации ROI на основе инкрементальных данных:
1. Перераспределение бюджетов на основе инкрементального ROAS
Вместо традиционного ROAS используйте инкрементальный ROAS (iROAS):
iROAS = Инкрементальный доход / Расходы на маркетинг
Это позволит:
- Выявить каналы, которые выглядят эффективными, но имеют низкий инкрементальный вклад
- Обнаружить недооцененные каналы с высоким инкрементальным эффектом
- Оптимизировать распределение средств для максимизации общего инкрементального дохода
2. Инкрементальный анализ целевых аудиторий
Различные сегменты аудитории по-разному реагируют на маркетинговые воздействия:
- Проводите сегментированные инкрементальные тесты для разных аудиторий
- Выявляйте высокоинкрементальные сегменты (например, новые клиенты vs. существующие)
- Корректируйте таргетинг для максимизации воздействия на аудитории с наибольшим инкрементальным потенциалом
3. Оптимизация частоты контактов
Инкрементальные тесты помогают определить оптимальную частоту коммуникаций:
- Тестируйте разные уровни частоты показов для выявления точки насыщения
- Определяйте инкрементальную ценность каждого дополнительного контакта
- Устанавливайте cap-ограничения на основе инкрементальных данных, а не догадок
4. Инкрементальная оценка креативов
Выясните, какие креативы действительно влияют на результат:
- Проводите A/B тесты креативов с акцентом на инкрементальный эффект
- Определяйте не только конверсионные, но и инкрементальные креативы
- Инвестируйте в развитие креативных концепций с доказанным инкрементальным влиянием
5. Построение инкрементальных атрибуционных моделей
Комбинируйте преимущества обоих подходов:
- Корректируйте традиционные атрибуционные модели с учетом инкрементальных коэффициентов
- Создавайте гибридные модели, которые учитывают как путь клиента, так и инкрементальный эффект каждого канала
- Используйте машинное обучение для постоянного уточнения моделей на основе экспериментальных данных
Практические шаги для внедрения инкрементальной ROI-оптимизации:
- Составьте рейтинг каналов по инкрементальному ROAS
- Определите минимально приемлемый iROAS для вашего бизнеса
- Перераспределите бюджет, увеличивая инвестиции в каналы с высоким iROAS и сокращая или оптимизируя каналы с низким iROAS
- Внедрите регулярный цикл тестирования, анализа и корректировки
- Интегрируйте инкрементальные метрики в KPI маркетинговой команды
Помните, что оптимизация на основе инкрементальности — это циклический процесс. Маркетинговая среда постоянно меняется, и каналы, которые сегодня показывают высокий инкрементальный эффект, завтра могут снизить свою эффективность. Постоянное тестирование и адаптация — ключ к долгосрочному успеху. 💰
Инкрементальность — не просто модная концепция, а фундаментальное изменение в подходе к измерению маркетинговой эффективности. Переход от "сколько конверсий мы получили" к "сколько дополнительных конверсий мы создали" позволяет бизнесу избежать иллюзий эффективности и сосредоточить ресурсы на активностях с реальным воздействием. Инвестируя время и усилия в построение культуры инкрементального измерения, вы не просто оптимизируете маркетинговый бюджет — вы трансформируете всю организацию в направлении более осознанного и научно обоснованного принятия решений. Это конкурентное преимущество, которое будет приносить дивиденды долгие годы.