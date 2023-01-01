Что такое инкрементальность и как ее использовать в работе

Для кого эта статья:

профессиональные маркетологи и директора по маркетингу

специалисты в области аналитики данных

студенты и начинающие специалисты, заинтересованные в карьере в маркетинговой аналитике

Представьте, что вы потратили 10 миллионов рублей на рекламную кампанию и получили 15 миллионов выручки. Успех? Возможно. Но что, если 12 миллионов вы получили бы и без рекламы? Тогда реальная эффективность вашей кампании всего 3 миллиона — и ROI оказывается отрицательным. Именно поэтому профессиональные маркетологи и директора по маркетингу сегодня переходят от традиционных метрик к измерению инкрементальности — единственному достоверному способу оценить реальный вклад маркетинговых усилий в бизнес-результаты. 📊

Инкрементальность: сущность и значение в маркетинге

Инкрементальность — это измерение дополнительного эффекта, который создают ваши маркетинговые активности. Проще говоря, это ответ на вопрос: "Что мы получили благодаря этой кампании, чего не получили бы без нее?" Это фундаментальный сдвиг в мышлении от корреляции к каузальности, от ассоциативной связи к причинно-следственной.

Ключевая особенность инкрементального подхода заключается в том, что он учитывает естественный поток клиентов и продаж, который существовал бы даже без вашего вмешательства. Например, если после запуска рекламной кампании количество конверсий выросло на 30%, это не означает, что кампания обеспечила 30% прирост — часть этих конверсий произошла бы в любом случае.

Принципиальная формула инкрементальности выглядит так:

Инкрементальный эффект = Результат с кампанией – Результат без кампании

Звучит просто, но практическая реализация требует серьезного аналитического подхода и понимания экспериментальных методик. 🧪

Почему инкрементальность критически важна для современного маркетинга:

Она позволяет избежать иллюзии эффективности, когда маркетинг "присваивает" себе результаты, которые возникли бы естественным путем

Помогает точно определить ROI каждого канала и кампании

Защищает от ошибочных инвестиций в каналы, которые показывают хорошие метрики, но не создают реальной дополнительной ценности

Обеспечивает более точное прогнозирование бизнес-результатов

Традиционный подход Инкрементальный подход Измеряет общий объем конверсий после кампании Измеряет прирост конверсий благодаря кампании Опирается на корреляции Стремится выявить причинно-следственные связи Может привести к двойному учету конверсий Исключает двойной учет между каналами Часто переоценивает эффективность Стремится к реалистичной оценке эффекта

Михаил Давыдов, Head of Analytics в e-commerce компании Когда я пришел в компанию, маркетинговый бюджет составлял около 30 миллионов рублей ежемесячно. Отчеты показывали фантастический ROAS – более 500%. Однако бизнес не рос пропорционально вложениям. Я предложил провести тест: на две недели мы полностью остановили рекламу в нескольких регионах. К удивлению команды, продажи упали всего на 15%, а не на 80-90%, как предсказывали отчеты по атрибуции. Это открыло глаза руководству на реальную инкрементальность наших кампаний. Мы перестроили бюджеты с учетом этих данных, сократили расходы на 40% и при этом сохранили 96% выручки. Это был болезненный, но необходимый переход к культуре инкрементального измерения.

Методы измерения инкрементального эффекта

Измерение инкрементальности требует особого подхода, поскольку вы фактически пытаетесь измерить то, чего нет – результат, который бы произошел без ваших действий. Существует несколько методов, каждый со своими преимуществами и ограничениями:

1. A/B тестирование (рандомизированные контролируемые эксперименты)

Золотой стандарт для измерения инкрементальности. Аудитория случайным образом делится на две группы: экспериментальную (получает воздействие) и контрольную (не получает). Разница в результатах между группами и есть инкрементальный эффект.

Инкр. эффект = (Конверсии_эксп / Размер_эксп) – (Конверсии_контр / Размер_контр)

Ключевые требования для достоверности:

Достаточный размер выборки (статистическая значимость)

Случайное распределение в группы

Одинаковые условия, кроме тестируемого фактора

Изоляция от внешних воздействий

2. Географические эксперименты (гео-тесты)

Метод основан на сравнении регионов: в одних запускается кампания, в других — нет. Требует тщательного подбора сопоставимых регионов и учета сезонности.

3. Временные серии и методы прерванных временных рядов (ITS)

Анализ того, как изменился тренд после запуска кампании по сравнению с прогнозируемым продолжением предыдущего тренда.

4. PSA-тесты (Public Service Announcement)

Контрольная группа видит не основную рекламу, а социальную (PSA). Это позволяет исключить влияние самого факта показа рекламы.

Метод Сложность внедрения Точность Оптимально для A/B тестирование Высокая Очень высокая Цифровые каналы с большим объемом данных Гео-тесты Средняя Средняя/Высокая Офлайн-каналы, ТВ, радио Временные серии Средняя Средняя Анализ исторических данных при невозможности эксперимента PSA-тесты Низкая Средняя Медийная реклама

Выбор методики зависит от нескольких факторов: доступных ресурсов, специфики канала и требуемого уровня точности. В идеале стоит комбинировать несколько подходов для получения более надежных результатов. 📈

Инкрементальность vs. атрибуция: в чем разница

Атрибуция и инкрементальность часто воспринимаются как конкурирующие подходы, но на самом деле они отвечают на разные вопросы и могут эффективно дополнять друг друга.

Атрибуция отвечает на вопрос: "Какие точки контакта привели к конверсии?" Она распределяет заслуги между различными каналами, которые участвовали в пути клиента. Инкрементальность же спрашивает: "Случилась бы эта конверсия без наших маркетинговых действий?"

Анна Соколова, директор по маркетингу розничной сети Мы долгие годы опирались на мультиканальную атрибуцию, которая показывала, что наши email-рассылки генерируют впечатляющую конверсию. Система присваивала им около 30% всех продаж. Но когда мы начали измерять инкрементальность через контролируемые эксперименты, результаты шокировали команду — реальный инкрементальный вклад email-маркетинга составлял всего 5-7%. Оказалось, что мы отправляли письма в основном лояльным клиентам, которые и так совершили бы покупки. После этого открытия мы кардинально изменили нашу email-стратегию, сфокусировавшись на сегментах с доказанным инкрементальным эффектом, и перераспределили бюджет в пользу каналов с высокой инкрементальностью. Такой подход за полгода принес компании дополнительные 42 миллиона рублей прибыли.

Ключевые различия между атрибуцией и инкрементальностью:

Цель измерения: Атрибуция фокусируется на распределении кредита за конверсии между каналами. Инкрементальность оценивает чистый дополнительный эффект от маркетинговых действий.

Атрибуция фокусируется на распределении кредита за конверсии между каналами. Инкрементальность оценивает чистый дополнительный эффект от маркетинговых действий. Подход: Атрибуция обычно использует корреляционный анализ, инкрементальность – каузальный (причинно-следственный).

Атрибуция обычно использует корреляционный анализ, инкрементальность – каузальный (причинно-следственный). Методология: Атрибуция применяет предопределенные модели (last click, first click, линейная и т.д.). Инкрементальность основана на экспериментах.

Атрибуция применяет предопределенные модели (last click, first click, линейная и т.д.). Инкрементальность основана на экспериментах. Точность в оценке канала: Атрибуция часто переоценивает эффективность каналов, которые находятся ближе к конверсии. Инкрементальность стремится к объективной оценке реального вклада.

Когда использовать тот или иной подход:

Атрибуция подходит для:

Оперативного анализа и тактических корректировок

Понимания пути клиента и точек контакта

Распределения бюджета между микроканалами

Инкрементальность необходима для:

Стратегических решений о маркетинговых инвестициях

Достоверной оценки ROI

Устранения двойного учета и искажений в данных

Оптимальный подход заключается в интеграции обоих методов: используйте атрибуцию для тактических решений и повседневного управления кампаниями, а инкрементальные измерения — для стратегической оценки и крупных бюджетных решений. 🔍

Внедрение инкрементального подхода в маркетинговую стратегию

Переход на инкрементальное мышление требует не только технических изменений, но и культурной трансформации. Вот пошаговый план внедрения инкрементального подхода в вашу маркетинговую стратегию:

1. Подготовка фундамента

Аудит данных: Убедитесь, что вы собираете все необходимые данные о взаимодействии пользователей с вашими маркетинговыми активностями.

Убедитесь, что вы собираете все необходимые данные о взаимодействии пользователей с вашими маркетинговыми активностями. Выбор инструментов: Определите, какие инструменты вы будете использовать для проведения экспериментов (внутренние ресурсы или внешние платформы).

Определите, какие инструменты вы будете использовать для проведения экспериментов (внутренние ресурсы или внешние платформы). Формирование метрик: Четко определите, какие КПИ вы будете измерять инкрементально (конверсии, выручка, прибыль, LTV).

2. Образовательная работа

Критически важно, чтобы вся команда и руководство понимали суть инкрементального подхода и его отличие от традиционных метрик:

Проведите воркшопы для маркетологов и аналитиков

Подготовьте руководство заранее к возможному "шоку" от первых инкрементальных измерений, которые часто показывают более низкие результаты, чем атрибуционные модели

Создайте наглядные материалы, демонстрирующие разницу подходов на конкретных примерах

3. Пилотные проекты

Начните с небольших экспериментов, чтобы продемонстрировать ценность подхода:

Выберите один маркетинговый канал, предпочтительно с крупным бюджетом

Спланируйте эксперимент с контрольной группой

Проведите тщательный анализ и сравните результаты с традиционной атрибуцией

Представьте выводы команде и руководству, акцентируя внимание на бизнес-ценности полученных инсайтов

4. Масштабирование подхода

После успешных пилотов расширяйте применение инкрементального подхода:

Внедрите календарь экспериментов для регулярного тестирования каналов и кампаний

Интегрируйте инкрементальные метрики в процессы планирования и отчетности

Создайте стандартизированные шаблоны для дизайна и анализа экспериментов

Постепенно переходите к распределению бюджетов на основе инкрементальных данных

5. Культурная трансформация

Конечная цель — сделать инкрементальное мышление частью культуры маркетинга:

Измените KPI команды, включив в них инкрементальные показатели

Внедрите практику принятия решений на основе экспериментальных данных

Поощряйте скептицизм к "абсолютным" показателям эффективности

Формируйте культуру постоянного тестирования и оптимизации

Важно понимать, что внедрение инкрементального подхода — это марафон, а не спринт. Этот процесс требует терпения, последовательности и готовности к пересмотру устоявшихся маркетинговых "истин". 🏆

ROI-оптимизация с помощью инкрементальных метрик

Инкрементальные метрики открывают новые горизонты для оптимизации ROI, поскольку позволяют выявить реальную эффективность каждого элемента маркетингового микса. Вот ключевые стратегии оптимизации ROI на основе инкрементальных данных:

1. Перераспределение бюджетов на основе инкрементального ROAS

Вместо традиционного ROAS используйте инкрементальный ROAS (iROAS):

iROAS = Инкрементальный доход / Расходы на маркетинг

Это позволит:

Выявить каналы, которые выглядят эффективными, но имеют низкий инкрементальный вклад

Обнаружить недооцененные каналы с высоким инкрементальным эффектом

Оптимизировать распределение средств для максимизации общего инкрементального дохода

2. Инкрементальный анализ целевых аудиторий

Различные сегменты аудитории по-разному реагируют на маркетинговые воздействия:

Проводите сегментированные инкрементальные тесты для разных аудиторий

Выявляйте высокоинкрементальные сегменты (например, новые клиенты vs. существующие)

Корректируйте таргетинг для максимизации воздействия на аудитории с наибольшим инкрементальным потенциалом

3. Оптимизация частоты контактов

Инкрементальные тесты помогают определить оптимальную частоту коммуникаций:

Тестируйте разные уровни частоты показов для выявления точки насыщения

Определяйте инкрементальную ценность каждого дополнительного контакта

Устанавливайте cap-ограничения на основе инкрементальных данных, а не догадок

4. Инкрементальная оценка креативов

Выясните, какие креативы действительно влияют на результат:

Проводите A/B тесты креативов с акцентом на инкрементальный эффект

Определяйте не только конверсионные, но и инкрементальные креативы

Инвестируйте в развитие креативных концепций с доказанным инкрементальным влиянием

5. Построение инкрементальных атрибуционных моделей

Комбинируйте преимущества обоих подходов:

Корректируйте традиционные атрибуционные модели с учетом инкрементальных коэффициентов

Создавайте гибридные модели, которые учитывают как путь клиента, так и инкрементальный эффект каждого канала

Используйте машинное обучение для постоянного уточнения моделей на основе экспериментальных данных

Практические шаги для внедрения инкрементальной ROI-оптимизации:

Составьте рейтинг каналов по инкрементальному ROAS Определите минимально приемлемый iROAS для вашего бизнеса Перераспределите бюджет, увеличивая инвестиции в каналы с высоким iROAS и сокращая или оптимизируя каналы с низким iROAS Внедрите регулярный цикл тестирования, анализа и корректировки Интегрируйте инкрементальные метрики в KPI маркетинговой команды

Помните, что оптимизация на основе инкрементальности — это циклический процесс. Маркетинговая среда постоянно меняется, и каналы, которые сегодня показывают высокий инкрементальный эффект, завтра могут снизить свою эффективность. Постоянное тестирование и адаптация — ключ к долгосрочному успеху. 💰