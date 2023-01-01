Что такое Chart: понятие, виды и применение графиков в анализе

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

специалисты в области аналитики и бизнеса

начинающие аналитики данных

менеджеры и руководители, принимающие решения на основе данных

Графики — это визуальный язык данных, который превращает сухие цифры в историю, доступную даже тем, кто не имеет специальной подготовки. В мире, где ежедневно генерируются квинтиллионы байтов информации, умение создавать и интерпретировать чарты — это не просто навык, а необходимое условие принятия обоснованных решений. От точного выбора типа графика зависит, увидит ли аудитория ключевые тенденции или потеряется в океане данных. 📊

Хотите превратить хаос данных в понятные визуализации, которые помогут вам и вашей компании принимать взвешенные решения? Курс «Аналитик данных» с нуля от Skypro погружает в мир графиков и диаграмм с первых шагов. Вы научитесь не только выбирать оптимальный тип чартов для каждой задачи, но и создавать визуализации, которые мгновенно передают суть данных и впечатляют руководство. Инвестируйте в навык, который всегда будет востребован на рынке труда!

Chart: базовое определение и значение в аналитике

Chart (график или диаграмма) — это графическое представление данных, позволяющее визуализировать числовую информацию и выявлять в ней закономерности, тренды и взаимосвязи. По сути, это визуальный перевод сложных наборов данных в интуитивно понятный формат.

Ценность графиков в аналитике трудно переоценить. Наш мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст, а согласно исследованиям 2024 года, 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной. Графики становятся незаменимым инструментом для:

Выявления скрытых взаимосвязей между данными

Идентификации аномалий и выбросов в статистике

Упрощения сложных концепций для непрофессиональной аудитории

Аргументации принимаемых решений с опорой на визуальные доказательства

Прогнозирования тенденций на основе исторических данных

Графики играют ключевую роль в процессе принятия решений на всех уровнях — от операционного до стратегического. По данным Gartner, компании, активно использующие визуальную аналитику, на 24% чаще достигают своих бизнес-целей по сравнению с организациями, которые пренебрегают этим инструментом.

Марина Сергеева, руководитель отдела бизнес-аналитики Когда я только начинала свою карьеру в аналитике, презентация финансовых результатов квартала превратилась в катастрофу. Я подготовила 20 слайдов с таблицами, полными цифр. Через 10 минут директор остановил меня и сказал: "Я ничего не понимаю. Покажите мне картинку". В тот вечер я переделала всю презентацию, заменив таблицы на линейные графики и столбчатые диаграммы. На следующий день за 5 минут я смогла донести всю информацию, на которую раньше не хватило и часа. Руководство сразу увидело падение продаж в определенных регионах и приняло оперативные решения. Этот случай навсегда изменил мой подход к данным — теперь я знаю, что правильный график стоит тысячи слов.

Для эффективного использования графиков необходимо понимать их функциональное значение:

Функция графика Описание Применение Сравнение Сопоставление двух и более наборов величин Сравнение продаж по регионам, сопоставление плана и факта Композиция Отображение частей целого Структура бюджета, распределение рынка Распределение Визуализация распределения вероятностей/частот Распределение клиентов по возрасту, роста по популяции Тренд Отображение изменений во времени Динамика стоимости акций, рост пользователей Корреляция Выявление взаимосвязи между переменными Зависимость продаж от маркетинговых затрат

Основные виды графиков и их особенности

Существует множество типов графиков, каждый из которых имеет свои сильные стороны и ограничения. Понимание особенностей каждого типа — основа для правильной визуализации данных.

1. Линейный график (Line Chart) Отображает непрерывные данные с помощью точек, соединенных прямыми линиями. Идеален для визуализации трендов и изменений во времени. Особенности:

Наглядно демонстрирует тенденции развития

Позволяет сравнивать несколько наборов данных

Эффективен для временных рядов большой протяженности

Помогает выявлять сезонные колебания и циклы

2. Столбчатая диаграмма (Bar Chart) Представляет категориальные данные с помощью прямоугольных столбцов, высота которых пропорциональна значениям. Особенности:

Идеальна для сравнения величин между различными категориями

Может быть как вертикальной (столбчатой), так и горизонтальной (ленточной)

Горизонтальные варианты лучше подходят для длинных названий категорий

Может быть сгруппированной или каскадной для отображения структурированных данных

3. Круговая диаграмма (Pie Chart) Показывает пропорциональное соотношение частей целого, где каждый сектор представляет процент от 100%. Особенности:

Эффективна для отображения долей в общей структуре

Рекомендуется использовать не более 5-7 секторов для сохранения читаемости

Наиболее важные сегменты лучше располагать в верхней части

Для более сложных структур предпочтительнее использовать кольцевые диаграммы

4. Точечная диаграмма (Scatter Plot) Визуализирует отношения между двумя переменными, отображая их как точки в декартовой системе координат. Особенности:

Незаменима для анализа корреляции между переменными

Помогает выявлять паттерны, кластеры и выбросы в данных

Может включать линию тренда для иллюстрации общей тенденции

Точки могут кодироваться по размеру или цвету для отображения дополнительных измерений

5. Диаграмма "Ящик с усами" (Box Plot) Представляет распределение данных через их квартили, медиану и выбросы. Особенности:

Показывает статистические характеристики набора данных

"Ящик" содержит 50% всех значений выборки

"Усы" указывают на разброс остальных значений

Точки за пределами "усов" считаются выбросами (аномалиями)

6. Тепловая карта (Heat Map) Визуализирует матрицу данных, где значения представлены цветами. Особенности:

Помогает обнаружить паттерны в больших массивах данных

Эффективна для отображения корреляционных матриц

Цветовая шкала должна быть интуитивно понятной (например, от холодного к теплому)

Часто используется для пространственного анализа и визуализации таблиц

7. Радарная диаграмма (Radar/Spider Chart) Отображает многомерные данные в виде двумерной карты с тремя или более количественными переменными. Особенности:

Идеальна для сравнения нескольких сущностей по множеству параметров

Наглядно демонстрирует сильные и слабые стороны

Требует нормализации данных для корректного отображения

Не рекомендуется использовать более 10 осей для сохранения читаемости

Тип графика Лучшее применение Ограничения Альтернативы Линейный график Временные ряды, тренды Плохо работает с категориальными данными Столбчатая диаграмма с временной шкалой Столбчатая диаграмма Сравнение категорий Ограничена по количеству категорий Горизонтальная ленточная диаграмма Круговая диаграмма Доли целого (не более 5-7) Сложно сравнивать близкие значения Столбчатая диаграмма 100% Точечная диаграмма Корреляции, взаимосвязи Требует двух непрерывных переменных Тепловая карта Ящик с усами Распределение данных Сложен для восприятия неподготовленной аудиторией Гистограмма

Как выбрать подходящий тип графика для ваших данных

Выбор правильного типа графика — это искусство, основанное на глубоком понимании ваших данных и цели коммуникации. Неверно подобранный график может не только затруднить восприятие информации, но и привести к ложным выводам. 🧩

Для определения оптимального типа графика необходимо ответить на несколько ключевых вопросов:

Какова цель визуализации? Сравнение, композиция, распределение, тренд или корреляция. Какой тип данных вы визуализируете? Категориальные, непрерывные, временные ряды, иерархические. Сколько переменных вы хотите включить? Одну, две, три или больше. Кто является целевой аудиторией? Технические специалисты или широкая публика.

На основе этих ответов можно составить простую схему принятия решений:

Для отображения изменений во времени:

Линейный график — для непрерывных данных с относительно небольшим количеством точек

Спарклайны — для компактного отображения множества временных рядов

Столбчатая диаграмма — для дискретных временных периодов

Каскадная диаграмма — для отображения кумулятивных изменений

Для сравнения категорий:

Столбчатая диаграмма — для сравнения до 15-20 категорий

Горизонтальная ленточная диаграмма — для категорий с длинными названиями

Сгруппированная столбчатая диаграмма — для сравнения нескольких показателей по категориям

Точечная диаграмма с группировкой — для сравнения по двум метрикам

Для отображения частей целого:

Круговая диаграмма — для 5-7 частей с существенными различиями

Кольцевая диаграмма — для иерархических данных или временных сравнений

100% столбчатая диаграмма — для отображения пропорций в разных категориях

Древовидная карта — для иерархических данных с множеством уровней

Для анализа распределения:

Гистограмма — для непрерывных данных

Box Plot — для статистического анализа распределения

Скрипичная диаграмма — для детального отображения плотности распределения

Точечная диаграмма — для визуализации индивидуальных наблюдений

Для выявления взаимосвязей:

Точечная диаграмма — для двух непрерывных переменных

Тепловая карта — для матрицы корреляций

Пузырьковая диаграмма — для трех переменных

Сетевой график — для отображения взаимосвязей между сущностями

Алексей Новиков, ведущий аналитик данных В 2023 году наша команда работала над анализом customer journey для крупного e-commerce проекта. Клиент жаловался, что не видит "узких мест" в воронке продаж, несмотря на обилие данных в отчетах. Первоначально мы презентовали стандартную воронку продаж с конверсиями между этапами, используя классическую столбчатую диаграмму. Информация была точной, но не давала полного понимания проблемы. Тогда я предложил использовать санки-диаграмму (Sankey diagram), которая наглядно показывает потоки пользователей между различными этапами. Результат превзошел все ожидания. Санки-диаграмма не только выявила основные точки оттока клиентов, но и показала неочевидные паттерны поведения — например, значительную часть пользователей, которые добавляли товар в корзину, затем возвращались к поиску, добавляли еще один товар, но в итоге покидали сайт без покупки. Это открытие привело к пересмотру структуры корзины и добавлению рекомендаций сопутствующих товаров, что увеличило конверсию на 23%. Ключевой урок для меня — иногда стандартный график не дает полной картины, и нужно выходить за рамки привычного, выбирая визуализацию, максимально соответствующую структуре данных и вопросу, на который мы ищем ответ.

При выборе типа графика также важно учитывать принципы дизайна информации:

Принцип экономии чернил — устранение лишних визуальных элементов, не несущих информационной нагрузки

— устранение лишних визуальных элементов, не несущих информационной нагрузки Принцип data-ink ratio — максимизация отношения "чернила, передающие данные" к общему количеству "чернил"

— максимизация отношения "чернила, передающие данные" к общему количеству "чернил" Принцип эффективного использования пространства — компактное размещение информации без ущерба для читаемости

— компактное размещение информации без ущерба для читаемости Принцип предварительного знания — учет уровня подготовки аудитории и выбор соответствующей сложности визуализации

Инструменты для создания эффективных чартов

Современный рынок предлагает разнообразные инструменты для создания графиков — от простых приложений для новичков до профессиональных платформ для опытных аналитиков. Выбор инструмента должен основываться на ваших потребностях, технических навыках и масштабе задач. 🛠️

1. Офисные программы и базовые решения

Microsoft Excel — наиболее распространенный инструмент с широкими возможностями визуализации и низким порогом входа

— наиболее распространенный инструмент с широкими возможностями визуализации и низким порогом входа Google Sheets — бесплатная веб-альтернатива Excel с возможностью совместной работы

— бесплатная веб-альтернатива Excel с возможностью совместной работы Numbers (Apple) — интуитивный инструмент для пользователей экосистемы Apple

(Apple) — интуитивный инструмент для пользователей экосистемы Apple LibreOffice Calc — открытый свободный аналог Excel

2. Специализированные платформы визуализации

Tableau — мощная платформа для создания интерактивных дашбордов и углубленного анализа данных

— мощная платформа для создания интерактивных дашбордов и углубленного анализа данных Power BI — продукт Microsoft для бизнес-аналитики с интеграцией в экосистему Office

— продукт Microsoft для бизнес-аналитики с интеграцией в экосистему Office Qlik Sense — инструмент для интерактивной визуализации с ассоциативной моделью данных

— инструмент для интерактивной визуализации с ассоциативной моделью данных Looker — современная платформа с возможностью совместной работы и глубокой интеграции с источниками данных

3. Программные библиотеки для разработчиков

D3.js — JavaScript-библиотека для создания динамичных, интерактивных визуализаций в веб

— JavaScript-библиотека для создания динамичных, интерактивных визуализаций в веб Chart.js — простая и гибкая JavaScript-библиотека для создания отзывчивых графиков

— простая и гибкая JavaScript-библиотека для создания отзывчивых графиков Matplotlib — основная библиотека для визуализации в Python

— основная библиотека для визуализации в Python ggplot2 — мощный пакет для визуализации в экосистеме R

— мощный пакет для визуализации в экосистеме R Plotly — библиотека для создания интерактивных графиков с поддержкой Python, R и JavaScript

4. Онлайн-сервисы для быстрой визуализации

Datawrapper — интуитивно понятный инструмент для создания интерактивных чартов

— интуитивно понятный инструмент для создания интерактивных чартов Infogram — платформа для создания инфографики и визуализаций

— платформа для создания инфографики и визуализаций Flourish — сервис для создания интерактивных историй на основе данных

— сервис для создания интерактивных историй на основе данных RAWGraphs — открытая веб-платформа для создания нестандартных визуализаций

Сравнение ключевых характеристик популярных инструментов:

Инструмент Уровень сложности Интерактивность Возможности интеграции Стоимость Excel Низкий-Средний Ограниченная Microsoft Office Включено в Office 365 Tableau Средний-Высокий Высокая Многочисленные коннекторы От $70/месяц Power BI Средний Высокая Экосистема Microsoft От $9.99/месяц D3.js Высокий Неограниченная Web-стандарты Бесплатно (open source) Python + Matplotlib Средний-Высокий Средняя Python экосистема Бесплатно (open source) Datawrapper Низкий Средняя Экспорт, embed-коды Ограниченно бесплатно

Рекомендации по выбору инструмента:

Для новичков и базового анализа: Excel, Google Sheets, Datawrapper

Excel, Google Sheets, Datawrapper Для бизнес-аналитиков: Power BI, Tableau, Qlik Sense

Power BI, Tableau, Qlik Sense Для исследователей данных: Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly), R (ggplot2)

Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly), R (ggplot2) Для веб-разработчиков: D3.js, Chart.js, Highcharts

D3.js, Chart.js, Highcharts Для создания инфографики: Infogram, Piktochart, Canva

Важно помнить, что даже самый совершенный инструмент не заменит понимания принципов визуализации данных. Технические возможности должны дополнять, а не подменять аналитическое мышление.

Сомневаетесь, какой инструмент для создания графиков подойдет именно вам? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и предрасположенность к различным аспектам аналитической работы. Узнайте, стоит ли вам углубляться в программирование для создания сложных визуализаций или лучше сосредоточиться на готовых инструментах для анализа данных. Пройдите тест и получите персональные рекомендации для развития своей карьеры в сфере аналитики!

Практическое применение графиков в бизнес-аналитике

Графики — это не просто красивые картинки для презентаций. В руках опытного аналитика они становятся мощным инструментом для выявления инсайтов, принятия решений и коммуникации стратегии. Рассмотрим ключевые области применения графиков в бизнес-аналитике. 📈

Финансовый анализ и планирование

Каскадные диаграммы (Waterfall charts) — для визуализации последовательных изменений в финансовых показателях

— для визуализации последовательных изменений в финансовых показателях Комбинированные графики — для сопоставления доходов, расходов и маржинальности

— для сопоставления доходов, расходов и маржинальности Линейные графики с прогнозами — для отображения финансовых трендов и планирования

— для отображения финансовых трендов и планирования Bullet charts — для сравнения фактических результатов с целевыми показателями

Пример применения: визуализация структуры расходов компании с выделением областей для оптимизации затрат, что может привести к сокращению операционных расходов на 10-15%.

Маркетинг и анализ клиентов

Тепловые карты — для анализа поведения пользователей на веб-сайте

— для анализа поведения пользователей на веб-сайте Воронки продаж — для отслеживания конверсии по этапам

— для отслеживания конверсии по этапам Радарные диаграммы — для сегментации клиентов и анализа их характеристик

— для сегментации клиентов и анализа их характеристик Географические карты — для визуализации региональных продаж и маркетинговой активности

Пример применения: анализ эффективности различных каналов привлечения клиентов с помощью комбинированных диаграмм, показывающих как объём трафика, так и конверсию, что позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет.

Операционная эффективность

Диаграммы Ганта — для планирования проектов и отслеживания их выполнения

— для планирования проектов и отслеживания их выполнения Контрольные карты — для мониторинга производственных процессов

— для мониторинга производственных процессов Точечные диаграммы с квадрантами — для анализа производительности и приоритизации

— для анализа производительности и приоритизации Sankey диаграммы — для визуализации потоков и процессов

Пример применения: использование контрольных карт для выявления аномалий в производственном процессе, что позволяет сократить количество дефектов и снизить издержки.

Управление персоналом

Организационные диаграммы — для визуализации структуры компании

— для визуализации структуры компании Тепловые таблицы — для оценки эффективности сотрудников по различным параметрам

— для оценки эффективности сотрудников по различным параметрам Динамические линейные графики — для отслеживания ключевых HR-метрик во времени

— для отслеживания ключевых HR-метрик во времени Пузырьковые диаграммы — для анализа соотношения производительности и затрат на персонал

Пример применения: анализ текучести кадров с помощью композитных графиков, отображающих как общий тренд, так и распределение по департаментам, что помогает выявить проблемные зоны.

Стратегическое планирование

SWOT-диаграммы — для визуализации сильных и слабых сторон, возможностей и угроз

— для визуализации сильных и слабых сторон, возможностей и угроз Матрицы BCG — для портфельного анализа продуктов компании

— для портфельного анализа продуктов компании Диаграммы сценариев — для моделирования различных путей развития

— для моделирования различных путей развития Стратегические карты — для визуализации причинно-следственных связей между целями

Пример применения: использование матрицы BCG для анализа продуктового портфеля компании, что позволяет определить продукты для инвестирования и продукты, от которых стоит отказаться.

Лучшие практики применения графиков в бизнес-аналитике:

Начинайте с четкого определения бизнес-вопроса , на который должна ответить визуализация

, на который должна ответить визуализация Используйте многослойные графики для передачи комплексной информации без перегрузки

для передачи комплексной информации без перегрузки Добавляйте контекст через сравнения с историческими данными, бенчмарками или целевыми показателями

через сравнения с историческими данными, бенчмарками или целевыми показателями Обеспечивайте интерактивность для исследования данных на разных уровнях детализации

для исследования данных на разных уровнях детализации Стандартизируйте визуализации для последовательной интерпретации

для последовательной интерпретации Комбинируйте разные типы графиков в дашбордах для создания полной картины

Правильно подобранные и оформленные графики позволяют не только доступно представлять информацию, но и находить неочевидные закономерности, которые могут стать основой для инновационных решений и конкурентных преимуществ.